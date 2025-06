Guida TV Sky Cinema e NOW: Caddo Lake, Venerdi 13 Giugno 2025

Venerdì 13 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno (canale 301, ore 21.15) va in onda Caddo Lake, thriller ad alta tensione con Dylan O'Brien e la produzione di M. Night Shyamalan. La scomparsa della piccola Anna nei pressi di un lago dà il via a una disperata ricerca tra segreti nascosti e connessioni inquietanti, in un racconto dove nulla è come sembra. Sky Cinema Due (canale 302, ore 21.15) propone Di nuovo in gioco, dramma familiare con Clint Eastwood, Amy Adams e Justin Timberlake. Un talent-scout del baseball cerca di recuperare il rapporto con la figlia durante un ultimo viaggio in cerca di un giovane campione, sullo sfondo di emozioni, rimpianti e passione sportiva. Sky Cinema Collection (canale 303, ore 21.15) trasmette Way Down – Rapina alla Banca di Spagna, action Sky Original diretto da Jaume Balagueró con Freddie Highmore, alle prese con un piano audace contro la banca più sorvegliata d’Europa, in una sfida che intreccia tempo, tecnologia e suspense.

Su Sky Cinema Family (canale 304, ore 21.00) torna Kung Fu Panda, fiaba animata dove il goffo Po scopre il suo destino come Guerriero del Dragone, tra addestramenti, comicità e saggezza orientale. Sky Cinema Action (canale 305, ore 21.00) propone Geostorm con Gerard Butler: una rete satellitare per controllare il clima va fuori controllo, scatenando catastrofi globali e una corsa contro il tempo per evitare la fine del mondo. Su Sky Cinema Suspense (canale 306, ore 21.00) spazio a V per Vendetta, cult distopico con Natalie Portman ambientato in una Londra totalitaria dove un misterioso giustiziere mascherato accende la rivolta.

Sky Cinema Romance (canale 307, ore 21.00) manda in onda Quello che non so di te, storia d’amore tra una violinista e un attore che si incontrano su un volo per l’Irlanda: tra paesaggi da sogno e sentimenti inattesi, nasce un legame travolgente. Sky Cinema Drama (canale 308, ore 21.00) propone Alfredino – Una storia italiana, serie Sky Original con Anna Foglietta che racconta con intensità il dramma del piccolo Alfredo Rampi nel pozzo di Vermicino nel 1981. Su Sky Cinema Comedy (canale 309, ore 21.00) torna Benvenuto Presidente! con Claudio Bisio, commedia ironica e surreale su un cittadino qualunque che finisce per errore a guidare il Paese.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 (canale 310, ore 21.15) viene riproposto Ready Player One di Steven Spielberg, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311, ore 21.15) va in onda Ufficiale e gentiluomo con Richard Gere, per chi li avesse persi nella serata precedente.

Caddo Lake

Thriller ricco di suspense con Dylan O'Brien, prodotto da M. Night Shyamalan. Quando la piccola Anna scompare misteriosamente nei pressi di un lago, inizia una disperata ricerca.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Di nuovo in gioco

Clint Eastwood, Amy Adams e Justin Timberlake in un film su padri e figli. Un anziano talent-scout del baseball ricuce il rapporto con la figlia mentre cerca un nuovo campione da lanciare.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Way Down - Rapina alla Banca di Spagna

Action targato Sky Original di Jaume Balagueró con Freddie Highmore. Uno studente di ingegneria escogita un piano per rubare un leggendario tesoro dall'inviolabile Banca di Spagna.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Kung Fu Panda

Fiaba di arti marziali con un simpatico e goloso panda. Secondo un'antica profezia, Po sarebbe il prescelto 'Guerriero del Dragone'. Si affida così a un severo maestro di Kung Fu.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Geostorm

Disaster-movie con Gerard Butler. Una rete di satelliti che controlla le condizioni climatiche della Terra sfugge al controllo: uno scienziato deve impedire una tempesta globale.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

V per Vendetta

Natalie Portman in un fanta-action tratto dalla graphic novel di Alan Moore e David Lloyd. Un giustiziere mascherato si oppone al governo totalitario che ha soggiogato il Regno Unito.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Quello che non so di te

Commedia romantica, dal romanzo di Jenny B. Jones. Sul volo per l'Irlanda, una giovane violinista newyorkese incontra un divo del cinema. Benché molto diversi, tra i due nascerà l'amore.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Alfredino - Una storia italiana

La serie Sky Original di Marco Pontecorvo, con Anna Foglietta, che ripercorre la tragedia del piccolo Alfredo Rampi caduto in un pozzo a Vermicino nel 1981.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Benvenuto Presidente!

Claudio Bisio sale al Quirinale nella commedia di Riccardo Milani con Kasia Smutniak. Per un caso di omonimia, un montanaro patito di pesca viene eletto Presidente della Repubblica.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ready Player One

Steven Spielberg adatta il romanzo di fantascienza di Ernest Cline. Anno 2045: un giovane entra in un videogioco per sfidare gli altri partecipanti a una caccia al tesoro virtual

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Ufficiale e gentiluomo

Due Oscar e due Golden Globe al cult anni 80 che ha lanciato Richard Gere. Il ribelle Zack si iscrive all'accademia per piloti di jet, ma sul suo cammino trova un sadico istruttore

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)