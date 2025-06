Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Signore degli Anelli - Le due Torri, Sabato 14 Giugno 2025

Sabato 14 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Il Signore degli Anelli - Le due Torri, secondo capitolo della saga di Peter Jackson, dal romanzo di J.R.R. Tolkien. Dopo la scissione della Compagnia, Gollum insegue Frodo e Sam, diretti a Mordor per distruggere l’Anello. Un’avventura epica, premiata con 2 Oscar, che approfondisce le sfide, le alleanze e i tradimenti di una terra in guerra. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) trovi Berlinguer - La grande ambizione, il biopic di Andrea Segre con Elio Germano, 2 David di Donatello. Un ritratto intimo e intenso di Enrico Berlinguer, leader del PCI, che attraversa l’Italia in una delle fasi politiche più delicate, con ideali forti, sfide epocali e una passione che ha lasciato il segno nella società. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) va in onda The Island, fantathriller di Michael Bay con Scarlett Johansson e Ewan McGregor. Due cloni rinchiusi in una società controllata sognano di raggiungere l’ultimo luogo incontaminato del pianeta, l’Isola, ignari delle forze che manipolano le loro vite.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone Kung Fu Panda 3, terzo capitolo delle peripezie di Po, il panda guerriero. Per sconfiggere il perfido Kai, Po dovrà addestrare la sua gente a combattere, scoprendo le origini delle sue radici. Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine vede Samuel L. Jackson e Colin Farrell a capo di una squadra d’élite che deve scortare un pericoloso boss della droga. Durante la missione, una ricompensa di 100 milioni di dollari mette a rischio le vite di tutti. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) presenta State a casa, dark comedy di Roan Johnson. Durante l’epidemia di COVID-19, quattro giovani coinquilini vivono una situazione surreale che sfocerà in una spirale di incomprensioni, paranoia e pericoli inaspettati.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) va in onda Ti odio, ti lascio, ti, commedia con Vince Vaughn e Jennifer Aniston. Dopo l’ennesimo litigio, la coppia si lascia, ma nessuno sembra voler cedere la casa, scatenando una battaglia domestica senza esclusione di colpi. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) trasmette Return to Sender, thriller con Rosamund Pike. Dopo aver subito una brutale aggressione, un’infermiera organizza la sua vendetta, intessendo una sottile ragnatela per far sì che l’aggressore paghi per quanto le ha fatto. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) Cinquanta sbavature di nero è la parodia di “Cinquanta sfumature di grigio”. Una studentessa incontra il milionario Christian Black e si lascia travolgere dal suo mondo eccentrico, in una commedia demenziale ricca di gag.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) torna Caddo Lake, thriller di M. Night Shyamalan con Dylan O'Brien, dove la scomparsa di una bambina in un lago innesca una disperata ricerca piena di colpi di scena. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) Di nuovo in gioco, con Clint Eastwood, Amy Adams e Justin Timberlake, racconta di un anziano talent-scout del baseball che riavvicina la figlia durante la sua ultima sfida professionale.

