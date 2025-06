Guida TV Sky Cinema e NOW: The Beekeeper, Domenica 15 Giugno 2025

Domenica 15 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema con titoli per ogni gusto, spaziando tra dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) propone The Beekeeper, action-thriller diretto da David Ayer con Jason Statham nei panni di un ex agente segreto che cerca vendetta contro una rete criminale dopo il suicidio della vicina, tra adrenalina e suspense. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) manda in onda il classico Grease - Brillantina, musical ambientato negli anni ’50 con John Travolta e Olivia Newton-John che racconta le storie d’amore di Sandy e Danny Zuko tra balli e passioni adolescenziali. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) trasmette Arrival, fantascienza di Denis Villeneuve con Amy Adams e Jeremy Renner, vincitore di un Oscar, dove una linguista cerca di comunicare con alieni appena arrivati sulla Terra in un racconto intenso e misterioso.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone Kung Fu Panda 4, animazione ricca di azione e comicità in cui Po deve difendere la Valle della Pace da una strega mutaforma. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) trasmette Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile, diretto da Neill Blomkamp. Basato su fatti reali, racconta la storia di Jann Mardenborough, giovane gamer che partecipa a un concorso legato al famoso videogioco per diventare pilota di corse automobilistiche. Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) offre Il settimo giorno, horror satanico con Guy Pearce e Stephen Lang. Un esperto esorcista guida un giovane sacerdote in un viaggio terrificante tra possessioni demoniache e orrori soprannaturali.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) propone The Wedding Planner - Prima o poi mi sposo, commedia romantica con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey. Un’organizzatrice di matrimoni si innamora di un pediatra, senza sapere che è il futuro sposo di una sua cliente, dando vita a equivoci e momenti divertenti. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) presenta Conspiracy - Soluzione finale, legal thriller con Al Pacino, Anthony Hopkins e Josh Duhamel. Un avvocato scopre prove compromettenti contro un magnate dell’industria farmaceutica, ma finisce coinvolto in un intrigo pericoloso. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) propone Io sono la fine del mondo, commedia con il fenomeno Angelo Duro. Angelo deve prendersi cura dei genitori anziani ma ne approfitta per mettere in atto una vendetta personale, tra risate e situazioni surreali.

Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone Il Signore degli Anelli - Le due Torri, secondo capitolo della saga di Peter Jackson, vincitore di 2 Oscar. Dopo la divisione della Compagnia, Gollum insegue Frodo e Sam diretti a Mordor, in un’avventura epica e coinvolgente. Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) trasmette Berlinguer - La grande ambizione, biopic di Andrea Segre con Elio Germano, vincitore di 2 David di Donatello. Un ritratto appassionato di Enrico Berlinguer, tra ideali politici e sfide storiche in un’Italia in trasformazione.

