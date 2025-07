Guida TV Sky Cinema e NOW: Humane, Mercoledi 30 Luglio 2025

Stasera in TV, Martedi 29 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Humane su Sky Cinema Uno (canale 301) alle 21.15 è il debutto alla regia di Caitlin Cronenberg, che firma una satira distopica ambientata in un mondo al collasso. Una cena di famiglia diventa detonatore di segreti e tensioni, fino a un'escalation imprevedibile. Napoli - New York su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21.15 è il nuovo dramma intenso di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino. Una bambina e un ragazzo tentano la fuga verso l’America, tra sogni, miseria e legami indissolubili nella Napoli del dopoguerra. Il mio nome è Nessuno su Sky Cinema Collection (canale 303) alle 21.15 riporta in scena Terence Hill e Henry Fonda in uno dei capisaldi dello spaghetti western, tra ironia e malinconia, nell’ultima cavalcata di un vecchio eroe del West.

Dragon Trainer - Il mondo nascosto su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21.00 chiude la trilogia di Hiccup e Sdentato con un'avventura spettacolare, in fuga da un cacciatore spietato e alla ricerca di un rifugio leggendario per i draghi. The Fast and the Furious: Tokyo Drift su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21.00 trasporta le corse clandestine in Estremo Oriente, dove il protagonista si scontra con la disciplina della drift culture e i pericoli della Yakuza. Alex Cross - La memoria del killer su Sky Cinema Suspense (canale 306) alle 21.00 è un thriller teso dove Tyler Perry interpreta il famoso detective nato dalla penna di James Patterson, determinato a vendicare la moglie uccisa.

La verità è che non gli piaci abbastanza su Sky Cinema Romance (canale 307) alle 21.00 intreccia con brio e leggerezza amori, illusioni e delusioni in una metropoli americana, con un cast stellare guidato da Jennifer Aniston. Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21.00 racconta l’orrore dell’attentato terroristico del 2008 attraverso gli occhi di chi ha resistito. Un film potente con Dev Patel e Armie Hammer.Nati stanchi su Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21.00 è la prima esilarante commedia di Ficarra e Picone, due antieroi del lavoro alle prese con concorsi truccati e stratagemmi per non farsi assumere.

Nella tana dei lupi 2 - Pantera su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21.15 rilancia l’azione con Gerard Butler, coinvolto in un colpo ad alto rischio in Europa mentre dà la caccia al suo vecchio nemico. Cattiverie a domicilio su Sky Cinema Due +24 (canale 311) alle 21.15 è una commedia brillante e provocatoria su lettere anonime, sospetti e tabù in un paesino inglese scosso da un mistero tutto al femminile.

