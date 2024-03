Formula 1 2024, in diretta esclusiva Gran Premio d'Australia su Sky Sport e NOW

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 e il secondo di MotoGP, ai quali si aggiunge la tappa in Catalogna per la Superbike e la $1 Million Challenge dell’NTT IndyCar Series.

APPUNTAMENTI – Riparte il campionato 2024 di Formula 1 con il circus che sbarca a Melbourne per il Gran Premio di Australia. Appuntamento giovedì 21 con la conferenza stampa dei piloti, alle 13, per poi attendere la notte per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 2.30 e la seconda alle 6. Nella notte tra venerdì e sabato appuntamento con le Sprint Race di F2 e F3, antipasto alle qualifiche di F1 che scatteranno alle 6 del mattino. Domenica la gara della Formula 1 sarà in esclusiva live dalle 5 del mattino su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Ampio spazio alle repliche, in programma per tutta la domenica alle 10, alle 14 e alle 20. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Notte giovedì 21-venerdì 22 marzo

Ore 22.45: F3 – Prove Libere

Ore 23.55: F2 – Prove Libere

Ore 2.15: Paddock Live

Ore 2.30: F1 - prove libere 1

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 3.55: F3 – Qualifiche

Ore 5.45: Paddock Live

Ore 6: F1 – prove libere 2

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.25: F2 – Qualifiche

Ore 8.15: Paddock Live Show

Ore 8.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

Notte venerdì 22-sabato 23 marzo

Ore 1.10: F3 - Sprint Race

Ore 2.15: Paddock Live

Ore 2.30: F1 – prove libere 3

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 4.10: F2 – sprint race

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6: F1 – qualifiche

Ore 7.15: Paddock Live

Ore 7.45: Paddock Live Show

Ore 12: F1 – qualifiche (replica)

Ore 14: F1 – qualifiche (replica)

Notte sabato 23-domenica 24 marzo