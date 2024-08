Formula 1 2024, in diretta GP Italia Sky Sport e NOW, Monza LIVE in chiaro TV8

In arrivo su Sky (e in streaming su NOW) il fine settimana più atteso per gli appassionati di Formula 1, con il Circus sbarca nel leggendario circuito di Monza per il Gran Premio d’Italia. Un weekend adrenalinico ed emozionante tutto che Sky seguirà minuto per minuto con interviste esclusive, contenuti speciali e approfondimenti live dal Tempio della Velocità.

L'attesissimo Gran Premio d’Italia, è la gara di casa per eccellenza della Scuderia Ferrari HP, all'Autodromo Nazionale di Monza. Con una sola eccezione risalente al 1980, il circuito lombardo è sempre stato il teatro di questa competizione, vantando una storia e una tradizione uniche nel panorama mondiale, essendo stato costruito ben 102 anni fa. Quest'anno, tuttavia, il Gran Premio presenta molte novità significative. L’asfalto dell’intero impianto è stato completamente rifatto per la prima volta dal 1922, e sono stati modificati alcuni cordoli, creando aspettative per prestazioni ancora più estreme. I tifosi sono già in fermento, pronti a tingere di rosso le tribune del circuito fin dalle prove libere di giovedì. La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto ben 19 vittorie e oltre settanta podi su questa pista, e il popolo ferrarista spera con ansia di celebrare nuovamente un pilota di Maranello sul gradino più alto del podio.

Dal punto di vista tecnico, l'Autodromo Nazionale di Monza è un tracciato velocissimo, unico nel motorsport, dove le monoposto di Formula 1 possono superare i 350 km/h di velocità massima grazie al DRS, girando a una media ben oltre i 260 km/h. I sorpassi sono agevolati sul rettilineo principale, alla prima variante, e alla variante della Roggia, subito dopo la Curva Grande, conosciuta anche come Curva Biassono. Questi rettilinei, combinati con frenate intense, rappresentano una sfida unica per i piloti, che devono trovare il giusto equilibrio nell’assetto delle loro monoposto, bilanciando la trazione in uscita dalle curve con la velocità di punta necessaria per attaccare e difendersi nei tratti a pieno gas. La strategia di gara si preannuncia lineare, con il meteo atteso stabile durante il fine settimana, rendendo probabile una gara a una sola sosta. Tuttavia, in qualifica, sarà cruciale gestire il traffico, soprattutto nella seconda parte del Q3, dove ogni millisecondo potrebbe fare la differenza.

APPUNTAMENTI SPECIALI – Il primo grande appuntamento della settimana del GP d’Italia sarà mercoledì pomeriggio, con Carlo Vanzini e Matteo Bobbi che, in diretta dal centro di Milano, intervisteranno i due piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz. La settimana di interviste prosegue durante tutte le sessioni del giovedì e del venerdì, con le impressioni dei piloti a caldo. Sabato, al termine delle qualifiche che sanciranno il poleman del GP, Frederic Vasseur, Team Principal di Ferrari, sarà ospite speciale di Paddock Live Show.

IN PISTA AL TEMPIO DELLA VELOCITÀ – L’attività in pista inizia giovedì 29 con la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30,per poi attendere il venerdì per i primi giri sui 5.793 metri dell’Autodromo. Grandissima attesa già per la prima sessione di libere, in programma alle 13.30, con l’atteso debutto di Kimi Antonelli al volante della Mercedes. La seconda scatterà alle 17. Sabato pomeriggio alle 12.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16. Domenica via alla gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend di Monza in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria, pronti a catturare le emozioni dei tifosi e l’atmosfera del paddock. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

TUTTO IN UN WEEKEND PER LA F3 –Decimo e ultimo round della stagione per la Formula 3, con i giovanissimi Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì assoluti protagonisti. I due piloti italiani, primo e secondo e separati da un solo punto in classifica generale, si contenderanno il titolo della categoria insieme ai britannici Luke Browning e Arvid Lindblad. Si parte il venerdì con le qualifiche a partire dalle ore 14.55 per proseguire il sabato con la Sprint race alle 9.25. Domenica alle 8.30 il via alla gara in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

COPERTURA MINUTO PER MINUTO – Sky seguirà minuto il Gran Premio d’Italia, con il canale all news Sky Sport 24 pronto ad aggiornare sull’andamento delle sessioni con i collegamenti durante tutto l’arco del weekend. Inoltre, aggiornamenti costanti con highlight, interviste e contenuti live sul sito Skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!

F1: IL GP D’ITALIA IN ESCLUSIVA LIVE

SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 29 AGOSTO

Ore 14.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 30 AGOSTO

Ore 9.30 F3 - Prove Libere

Ore 10.55: F2 - Prove Libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - Prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: F3 - Qualifiche

Ore 15.50: F2 - Qualifiche

Ore 16.35: Paddock Live

Ore 17: F1 - Prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.25: Porsche Super Cup – Prove Libere

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 31 AGOSTO

Ore 9.25: F3 - Sprint Race

Ore 10.50: Porsche Super Cup - Qualifiche

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 - Prove libere 3

Ore 13,30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 - Sprint Race

Ore 15.15 Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 - Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

DOMENICA 1° SETTEMBRE

Ore 8.30: F3 - Gara

Ore 10: F2 - Gara

Ore 12: Porsche Super Cup - Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - Gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18.15: Race Anatom

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Questo weekend delle quattro ruote si infiamma con l'atteso Gran Premio d'Italia, trasmesso in diretta su TV8, dove l'adrenalina della Formula 1 sarà la protagonista assoluta.

Sabato 31 agosto, preparati per una giornata intensa dedicata ai motori. L'azione inizia alle 15:45 con il "Paddock Live Pre Qualifiche" in diretta, un appuntamento imperdibile per immergersi nelle strategie delle squadre e nei pronostici per le qualifiche. Alle 16:00, tutti sintonizzati per le qualifiche del GP d'Italia, un momento cruciale in cui i piloti lotteranno per assicurarsi le migliori posizioni sulla griglia di partenza. Subito dopo, alle 17:15, arriva il "Paddock Live Post Qualifiche" in diretta, dove le prestazioni in pista verranno analizzate nel dettaglio. Alle 17:45, continua il "Paddock Live Show", che ti terrà aggiornato sugli ultimi sviluppi e offrirà interviste post-qualifiche. La giornata si conclude con la replica delle qualifiche alle 18:15, seguita alle 19:40 da "Un giorno da pilota", un evento speciale che vede protagonista la squadra di Sky Sport F1 capitanata da Carlo Vanzini sulla pista dell'Aci ad Arese. Qui, il team ha avuto l'onore di provare la Tatuus F4, vettura con cui gareggiano le ragazze della F1 Academy.

Domenica 1 settembre, la passione per la velocità raggiunge il suo culmine. La giornata inizia alle 10:20 con la Sprint Race di Formula 2, seguita dalla Feature Race alle 11:35. Alle 13:00, sintonizzati su "Tv8 Sport" per le ultime anticipazioni e analisi pre-gara in diretta. Alle 13:30, l'attesa cresce con il "Paddock Live Pre Gara", che ti porterà nel cuore delle emozioni pre-corsa. Alle 15:00, non perdere un attimo del GP d'Italia, trasmesso in diretta, dove i migliori piloti si sfideranno per conquistare il gradino più alto del podio. Alle 16:45, segui in diretta le celebrazioni del podio, un momento imperdibile per vedere chi trionferà. Alle 17:00, il "Paddock Live Post Gara" ti offrirà un'analisi approfondita della gara appena conclusa. Alle 17:30, il "F1 Debriefing" in diretta fornirà ulteriori spunti e riflessioni sugli eventi della giornata. La serata si chiude con la sintesi della gara alle 22:30, seguita da "Race Anatomy" alle 23:30, un'analisi dettagliata del GP d'Italia.

Tutto il fine settimana della Formula 1 sarà visibile su TV8, con il racconto per la Formula 1di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria, pronti a catturare le emozioni dei tifosi e l’atmosfera del paddock. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

SABATO 31 AGOSTO

ore 15:45 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche DIRETTA



ore 16:00 Motori F1 GP Italia Qualifiche DIRETTA



ore 17:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche DIRETTA



ore 17:45 Motori F1 Paddock Live Show DIRETTA



ore 18:15 Motori F1 GP Italia Qualifiche Replica

ore 19:40 Motori Un giorno da pilota

DOMENICA 1 SETTEMBRE



ore 10:20 Motori F2 GP Italia Sprint Race

ore 11:35 Motori F2 GP Italia Feature Race

ore 13:00 Informazione Tv8 Sport DIRETTA

ore 13:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara DIRETTA

ore 15:00 Motori F1 GP Italia Gara DIRETTA

ore 16:45 Motori F1 Podio 2024 DIRETTA

ore 17:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara DIRETTA

ore 17:30 Motori F1 Debriefing DIRETTA

ore 22:30 Motori F1 GP Italia Sintesi

ore 23:30 Motori Race Anatomy F1 GP Italia

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!