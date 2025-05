Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky Playoff Semifinale Andata: Palinsesto e Telecronisti

LA CORSA VERSO LA SERIE B È PRONTA A SCATTARE SU SKY SPORT!

28 squadre, 39 partite, un solo grande sogno: la promozione.

Dal 4 maggio al 7 giugno, i Playoff di Serie C NOW accendono i riflettori sul lato più autentico e viscerale del calcio italiano.

Ogni match sarà una sfida senza ritorno, ogni minuto una scarica di emozioni, ogni gol un passo verso la gloria!

Solo su Sky Sport e NOW, vivi in diretta un mese di battaglie, sacrifici e colpi di scena,

dove la passione si trasforma in determinazione e il sogno della Serie B diventa possibile.

Chi scriverà la propria favola? In Serie C, TUTTO può succedere. Preparati a tifare fino all’ultimo respiro!

I Playoff della Serie C NOW 2024-25 entrano nel clou: quattro squadre rimaste nel secondo turno della fase nazionale, che si giocheranno, su andata e ritorno tra il 25 e il 28 maggio, un posto nella Finalissima, al termine delle quali un solo club potrà alzare al cielo il trofeo e festeggiare la promozione. Partite decisive e tutte da vivere, che si preannunciano al cardiopalma, dove ogni gol potrà fare la differenza per la permanenza in Serie C.

Solo in streaming su NOW puoi vedere tutta la Serie C. In più, la Serie A Enilive con 3 partite su 10 a turno, la UEFA Champions League, con 185 partite su 203 a stagione in esclusiva streaming, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, oltre a Premier League e Bundesliga in esclusiva streaming.

È più bello vivere il calcio nella Casa dello Sport di Sky.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire fino alla stagione 2027-2028 tutta la Serie C NOW!

SKY SERIE C NOW 2024/25 DIRETTA PLAYOFF SEMIFINALE ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

DOMENICA 25 MAGGIO 2025

ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 Playoff Semfinale Andata: L.R. Vicenza vs Ternana

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Antonio Nucera

Il ‘Menti’ sarà tutto esaurito per l’andata delle semifinali playoff tra Vicenza e Ternana, con 11mila tifosi biancorossi pronti a sostenere la squadra di Stefano Vecchi, reduce da una buona prestazione contro il Crotone. L’assenza di Franco Ferrari per squalifica è pesante, ma Vecchi può contare su Rauti, Morra e Della Morte in attacco. La Ternana arriva con il morale alto dopo la rimonta contro la Giana Erminio e punta sulla qualità offensiva con sette attaccanti di livello come Ferrante, Curcio e Cicerelli, seguiti da 600 tifosi. Nei precedenti al ‘Menti’, il Vicenza ha il vantaggio con 8 vittorie su 17 sfide, inclusi due successi in Serie A negli anni ’70.



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Antonio Nucera Il ‘Menti’ sarà tutto esaurito per l’andata delle semifinali playoff tra Vicenza e Ternana, con 11mila tifosi biancorossi pronti a sostenere la squadra di Stefano Vecchi, reduce da una buona prestazione contro il Crotone. L’assenza di Franco Ferrari per squalifica è pesante, ma Vecchi può contare su Rauti, Morra e Della Morte in attacco. La Ternana arriva con il morale alto dopo la rimonta contro la Giana Erminio e punta sulla qualità offensiva con sette attaccanti di livello come Ferrante, Curcio e Cicerelli, seguiti da 600 tifosi. Nei precedenti al ‘Menti’, il Vicenza ha il vantaggio con 8 vittorie su 17 sfide, inclusi due successi in Serie A negli anni ’70. ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 Playoff Semfinale Andata: Audace Cerignola vs Pescara

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Riccardo Morelli

Dopo 820 giorni il Pescara torna allo stadio ‘Domenico Monterisi’ per sfidare l’Audace Cerignola, con i precedenti che vedono una vittoria per parte nella stagione 2022/23. L’Audace Cerignola ha raggiunto per la prima volta la semifinale playoff di Serie C, un traguardo storico per un club tornato tra i professionisti da poco, con una stagione sorprendente grazie al lavoro di Giuseppe Raffaele e a una rosa competitiva. Il Pescara, reduce da una semifinale raggiunta due anni fa con Zdenek Zeman, punta ancora alla promozione in Serie B, affrontando di nuovo una squadra pugliese. La sfida coinvolge anche i due allenatori: Raffaele, che ha dato un’identità di gioco al Cerignola, e Silvio Baldini, arrivato a inizio stagione al Pescara e capace di risultati importanti, anche se con un calo nel ritorno. La semifinale playoff, prima gara domenica alle 20:00 a Cerignola e ritorno mercoledì all’‘Adriatico’, mette di fronte due squadre e due tecnici con ambizioni di promozione.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire fino alla stagione 2027-2028 tutta la Serie C NOW!