Dicembre 2020 sui canali Sky e in streaming su NOW TV

SEGNALAZIONI SKY / NOW TV - DICEMBRE 2020

SKY ATLANTIC

PENNY DREADFUL: CITY OF ANGELS

Dal 5 dicembre, ogni sabato alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Los Angeles, 1938. Tensioni sociali, politiche e religiose fanno da sfondo a una storia sovrannaturale a tinte horror, con al centro una complicata indagine su un macabro omicidio. E alla città di Los Angeles è dedicato il titolo dell’atteso spin-off di Penny Dreadful, PENNY DREADFUL: CITY OF ANGELS, dal 5 dicembre alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV.Creata e prodotta da John Logan, già dietro il successo della serie madre con Eva Green, City of Angels vede fra i protagonisti Natalie Dormer (Il trono di Spade) nei panni Magda, un affascinante demone in grado di assumere diverse forme. Tra i produttori esecutivi della serie – oltre allo stesso Logan - anche Michael Aguilar (Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles), il premio Oscar Sam Mendes (1917, American Beauty) e Pippa Harris (tra i produttori di Revolutionary Road).

EUPHORIA – TROUBLE DON’T LAST ALWAYS

In contemporanea con la messa in onda americana, nella notte fra il 6 e il 7 dicembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV e poi dalle 23 il 7 dicembre

Euphoria, l’acclamato ritratto della Generazione Z targato HBO che è valso a Zendaya un Emmy® Award, torna con un attesissimo speciale intitolato "Trouble Don't Last Always", il primo di due episodi che faranno da ponte tra la prima e la seconda stagione della serie. Dopo essere stata lasciata da Jules alla stazione ferroviaria e aver avuto una ricaduta, l’episodio segue Rue (il personaggio interpretato da Zendaya) mentre festeggia il Natale. Scritto e diretto dal creatore della serie Sam Levinson, lo speciale ha come protagonista anche Colman Domingo, apparso nella prima stagione della serie.

DEUTSCHLAND 89

Dall’11 dicembre, ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Terza e ultima stagione della serie vincitrice di un International Emmy Award nel 2016 che racconta gli ultimi anni della Guerra Fredda attraverso le storie dei protagonisti alle prese con le conseguenze umane e politiche della caduta del muro e il disperato tentativo di navigare questa nuova realtà. Il 9 dicembre 1989 la caduta del muro di Berlino, getta il mondo di Martin Rauch agente dei servizi segreti della Germania orientale, in subbuglio Il suo governo è crollato, e il futuro è incerto Martin dovrà decidere come giocare la mano successiva unirsi al KGB? Andare ad ovest e lavorare per un'agenzia nemica? Utilizzare i contatti internazionali per iniziare una nuova carriera? O scappare in paradiso con l'oro accumulato?

HIS DARK MATERIALS – QUESTE OSCURE MATERIE SECONDA STAGIONE

Dal 21 dicembre, ogni lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Seconda stagione per His Dark Materials – Queste oscure materie, la serie HBO/BBC, basata sull’omonimo best seller di Philip Pullman. La seconda stagione seguirà gli avvenimenti del secondo volume della saga, “La lama sottile” e Dafne Keen tornerà nei panni di Lyra Belacqua. New-entry nel cast della seconda stagione anche Andrew Scott e Phoebe Waller-Bridge. Il secondo capitolo riparte dal tumultuoso finale della prima, con Lyra (Dafne Keen) sconvolta che piange la morte del suo migliore amico, ma al tempo stesso determinata a seguire Lord Asriel (James McAvoy) nello sconosciuto nuovo mondo verso cui egli ha aperto con successo un ponte, con l’obiettivo di portare avanti la sua ultima missione contro l'Autorità per creare una nuova repubblica Lyra arriva nella strana e misteriosa città abbandonata di Cittàgazze dove incontra Will Amir Wilson), un ragazzo del nostro mondo che sta scappando da un passato travagliato Insieme, Lyra e Will scopriranno presto che i loro destini sono collegati da una profezia su una ragazza e un ragazzo che salveranno il mondo Ma il percorso dei due ragazzi è costantemente ostacolato dal nefasto e onnipotente Magistero. Nel frattempo, la signora Coulter (Ruth Wilson) continua con feroce determinazione la sua ricerca di Lyra per riportarla a casa con ogni mezzo che si renderà necessario

TIN STAR 3

Dal 30 dicembre, ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Terzo e ultimo capitolo per la serie originale Sky creata da Rowan Joffé. Un terzo atto esplosivo che vede il ritorno di Tim Roth, Genevieve O’Reilly e Abigail Lawrie nei panni della famiglia Worth. Alla fine della seconda stagione, Jack (Tim Roth) e Angela Genevieve O'Reilly sono stati costretti a rivelare una dolorosa verità alla figlia Anna (Abigail Lawrie) Jack non è il padre di Anna. Ora i Worth tornano al Liverpool per affrontare quelli che pensavano di avere lasciato indietro. Per questo sono determinati ad affrontare i loro nemici per riprendersi finalmente la propria libertà.

SKY ATLANTIC IL TRONO DI SPADE – POP UP CHANNEL

Dal 1° all’8 gennaio sul canale 111 e in streaming su NOW TV

Su Sky e NOW TV tutte le 8 stagioni della serie più amata di sempre de IL TRONO DI SPADE, il cult HBO tratto dal ciclo “Cronache del ghiaccio e del fuoco”, l’amatissima saga di George R. R. Martin. Dal 1° all’8 gennaio un canale interamente dedicato alla serie dei record trasmetterà tutti gli episodi, insieme a speciali, approfondimenti, making of, interviste, backstage. Draghi, morti viventi, colpi di scena sconvolgenti, agguerritissime casate pronte a tutto per il Trono dei Sette Regni e battaglie indimenticabili, per un viaggio imperdibile lungo 73 episodi, un vero instant classic diventato in pochi anni un fenomeno globale che ha coinvolto ed appassionato milioni di fan in tutto il mondo.

THE UNDOING

Dall’8 gennaio, ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Nicole Kidman e Hugh Grant (e Donald Sutherland, Edgar Ramirez e l’italiana Matilda De Angelis) diretti da Susanne Bier in una serie evento targata HBO e scritta da David E. Kelley, già dietro il successo di Big Little Lies. Basata sul best seller You Should Have Known (in Italia edito col titolo Una famiglia felice), caso letterario del 2014, la serie racconta la storia di Grace Fraser (Nicole Kidman), una terapista newyorkese di successo sposata con Jonathan Fraser (Hugh Grant), un rispettato chirurgo. A causa di un violento omicidio, delle crepe sempre più evidenti si apriranno a squarciare la superficie apparentemente perfetta della sua vita.

SKY UNO

PASTICCERIA ESTREMA – QUARTA STAGIONE

Dal 1° dicembre, dal lunedì al venerdì alle 12.30 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Benvenuti nel mondo della Pasticceria Estrema, in cui nessuna commissione è troppo grande per un produttore di torte estreme, capace di inventarsi opere sempre più elaborate per soddisfare i golosi.

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI

Dall’8 dicembre, ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Ripartono, dall’8 dicembre, ogni martedì su Sky e NOW TV, le imperdibili sfide di ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI, sempre più fenomeno cult della televisione italiana, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. Tra le mete di questo viaggio di Alessandro Borghese per la Penisola, in una di queste la sfida abbandonerà temporaneamente l’iconico van targato “4 Ristoranti” per andare sulle due ruote: Chef Borghese, infatti, salirà in sella a una moto per eleggere il miglior ristorante per bikers nella Ciociaria. E poi, nelle altre puntate, si toccheranno alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia: tra gli altri, ci sono Milano, Bari, Riviera Romagnola, Val d’Orcia e Val di Chiana in Toscana, Basilicata. Novità nel meccanismo della sfida: quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria; ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita e, da quest’anno, anche una quinta voce, quella della categoria Special. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, il protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

ASPETTANDO MASTERCHEF – INDOVINA CHI VIENE A CENA?

Giovedì 10 dicembre alle 19.45 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Alla vigilia della nuova stagione di MasterChef Italia, i 3 giudici - Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - si ritrovano a casa per cucinare insieme: chiacchiere, buon cibo e risate sono gli ingredienti di una serata del tutto inedita con una dolce sorpresa finale.

MICHAEL BUBLÈ - BUBLÈ!

Venerdì 12 dicembre alle 20.10 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Lo speciale porta il pubblico in un viaggio musicale attraverso la straordinaria carriera di Michael Bublé che presenta sei canzoni del suo album Love tra cui "When You're Smiling" e “Such a Night". Accompagnato da un'orchestra di 36 elementi, Bublé eseguirà anche alcune delle canzoni che hanno ispirato la sua carriera, come "Fly Me to the Moon", brani romantici come "My Funny Valentine" e i suoi successi, tra i quali "Home" e "It's a Beautiful Day".

ARTISTI DEL PANETTONE – SECONDA STAGIONE

Sabato 12 e 19 dicembre alle 18.00 in back to back su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Torna Artisti del Panettone, con i migliori maestri pasticceri d'Italia specializzati nella produzione del classico dolce lievitato di Natale. Ad Artisti del Panettone, i maestri portano tutta la propria creatività per realizzare un dolce inedito, che nasce dalla loro collaborazione: in ogni puntata, Sal De Riso accoglie due maestri, che portano in studio ingredienti tipici del territorio da cui provengono e che hanno segnato la propria storia personale. Dal confronto di esperienze e gusti nascerà un dolce del tutto nuovo, che verrà realizzato nella cucina dello studio e rappresenterà il punto di incontro tra due artisti che non hanno mai lavorato insieme in precedenza.

MASTERCHEF ITALIA

Dal 17 dicembre, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Al via la nuova edizione del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy. La gara ai fornelli sarà agguerrita, tra sfide in esterna, grandi ospiti italiani e internazionali, le iconiche prove tra Mystery Box, Invention Test, Pressure Test e, novità della scorsa stagione, gli Skill Test. In giuria, confermati gli acclamatissimi Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, pronti a decretare il prossimo MasterChef d’Italia.

SKY UNO FAMILY – POP UP CHANNEL

Dal 20 dicembre al 10 gennaio sul canale 109

Dal 20 dicembre al 10 gennaio si accende Sky Uno Family (canale 109), con una programmazione dedicata a tutta la famiglia e soprattutto ai più piccoli con tanti titoli d’animazione in prima tv: Xavier Riddle; Metalions; Monster Hunter Stories. Cartoni animati cult da guardare tutti insieme come: Inazuma Eleven Go; Lady Oscar; Lupin III e la serie Club 57. Non mancheranno la magia del Cirque du Soleil, i nuovi episodi delle produzioni originali firmate Sky Uno come Masterchef Italia e Alessandro Borghese 4 Ristoranti e dei grandi show d’intrattenimento internazionali come Hell's Kitchen Usa.

HELL’S KITCHEN USA – 19a STAGIONE

Dal 21 dicembre, ogni lunedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Inizia una nuova stagione di Hell’s Kitchen, ma questa volta i partecipanti avranno una grande sorpresa. Per la prima volta, infatti, lo chef Gordon Ramsay ha trasferito le cucine di Hell's Kitchen a Las Vegas per scoprire chi sarà il prossimo head chef del nuovissimo ristorante nello splendido lago Tahoe.

CIRQUE DU SOLEIL: KURIOS – CABINET OF CURIOSITES

Mercoledì 23 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Un inventore sfida le leggi del tempo, dello spazio e della dimensione per reinventare tutto ciò che lo circonda. Il Cercatore è convinto che esista un mondo nascosto e invisibile, un luogo in cui le idee più folli e i sogni più grandiosi stanno aspettando. Una collezione di personaggi ultraterreni entra improvvisamente nel suo meccanico mondo improvvisato. Quando i personaggi stravaganti capovolgono il suo mondo con un tocco di poesia e umorismo nel tentativo di accendere l'immaginazione del Cercatore, le sue curiosità prendono vita una ad una davanti ai suoi occhi.

MASTERCHEF MAGAZINE

Da venerdì 25 dicembre, dal lunedì al venerdì alle ore 19.45 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Un appuntamento quotidiano per tutti gli amanti della cucina: in ogni episodio, gli aspiranti chef della decima edizione di MasterChef Italia si alternano a chef ospiti e ai giudici Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, per raccontare attraverso una serie di rubriche a tema la loro idea di cucina, e realizzare le loro ricette.

CIRQUE DU SOLEIL: LUZIA

Mercoledì 30 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

LUZIA™ ti porta in un Messico immaginario, come in un sogno ad occhi aperti, dove la luce disseta lo spirito e la pioggia calma l'anima. Liberamente ispirato al Messico, LUZIA è un'ode poetica e acrobatica alla vibrante cultura di un paese la cui ricchezza deriva da uno straordinario mix di influenze e collisioni creative: una terra che ispira soggezione con i suoi paesaggi mozzafiato e le meraviglie architettoniche, sostenuta dallo spirito indomabile della sua gente. I quadri di LUZIA tessono un intricato mosaico contemporaneo che risveglia i tuoi sensi e ti trasporta in un luogo sospeso tra sogno e realtà.

SKY CINEMA

Da lunedì 21 dicembre a domenica 10 gennaio Sky Cinema Uno propone una ricca programmazione con grandi prime visioni come: la nuova produzione originale Sky e Banijay Italia COPS - UNA BANDA DI POLIZIOTTI, TROLLS WORLD TOUR, DOLITTLE, BLOODSHOT, ODIO L'ESTATE, CHARLIE’S ANGELS, ME CONTRO TE – IL FILM: LA VENDETTA DEL SIGNOR S, TUTTI PER 1 – 1 PER TUTTI e L'INGANNO PERFETTO. Si segnalano inoltre: la commedia amara di Fausto Brizzi SE MI VUOI BENE con Claudio Bisio; la commedia natalizia campione d’incassi della scorsa stagione IL PRIMO NATALE, diretta e interpretata da Salvatore Ficarra e Valentino Picone; il teso spy-action CODICE UNLOCKED con Noomi Rapace, Orlando Bloom e Michael Douglas; il disaster movie tratto da una storia vera DEEPWATER - INFERNO SULL'OCEANO con Mark Wahlberg e Kurt Russell; la commedia a passo di danza SHALL WE DANCE? con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon; il terzo capitolo della saga dedicata al coraggioso personaggio interpretato da Keanu Reeves JOHN WICK 3 – PARABELLUM; l’avventuroso kolossal L'ULTIMO SAMURAI con Tom Cruise e Ken Watanabe; e il film romantico con i giovani talenti Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin, AFTER tratto dal best-seller di Anna Todd.

Su Sky Cinema Due, da lunedì 21 dicembre a domenica 10 gennaio una ricca programmazione con le prime visioni di qualità da non perdere, come: LA BELLE EPOQUE, PICCOLE DONNE, IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE, LA SFIDA DELLE MOGLI, IL MISTERO HENRI PICK, RADIOACTIVE e QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO. Sono inoltre da segnalare: il delicato film THE FAREWELL – UNA BUGIA BUONA con Awkwafina premiata con il Golden Globe 2020; la commedia romantica con Diane Keaton e Brendan Gleeson APPUNTAMENTO AL PARCO; RESISTANCE, la storia vera durante la Seconda guerra mondiale del mimo Marcel Marceau, interpretato da Jesse Eisenberg; l’epico film firmato da Michael Mann e vincitore di un Oscar® L'ULTIMO DEI MOHICANI con Daniel Day-Lewis; la pellicola basata su una storia vera WOMAN IN GOLD con Helen Mirren; il film d'esordio di Peter Howitt, ormai diventato un cult, SLIDING DOORS con Gwyneth Paltrow; la love story psichedelica fra Evan Rachel Wood e Jim Sturgess in ACROSS THE UNIVERSE, sulle note delle immortali canzoni dei Beatles; il racconto di un’epica impresa sportiva firmato da John Huston, FUGA PER LA VITTORIA con Sylvester Stallone, Michael Caine, Pelé e Max von Sydow; l’immortale capolavoro di Martin Scorsese, premiato per la regia al Festival di Venezia 1990, QUEI BRAVI RAGAZZI con Robert De Niro, Ray Liotta e Joe Pesci, vincitore dell’Oscar®; il film fantastico di David Fincher, premiato con 3 Oscar®, LO STRANO CASO DI BENJAMIN BUTTON con Brad Pitt e Cate Blanchett; il film di Michele Placido, tratto dal best seller di Giancarlo De Cataldo, ROMANZO CRIMINALE con Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Stefano Accorsi e Anna Mouglalis; e il visionario fanta-action di Terry Gilliam L'ESERCITO DELLE 12 SCIMMIE con Bruce Willis e Brad Pitt.

Per le feste natalizie, Sky Cinema Family propone una programmazione che prevede sia le migliori animazioni, sia i live action adatti a tutta la famiglia. Oltre alla prima visione SCARPETTE ROSSE E I 7 NANI, sono da segnalare: il classico di Natale WILLY WONKA E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO con Gene Wilder; lo spettacolare film premiato con 5 David di Donatello e 6 Nastri d'Argento, PINOCCHIO, diretto da Matteo Garrone e interpretato da Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini; lo spin-off targato DreamWorks della saga di Madagascar, I PINGUINI DI MADAGASCAR; il film fantastico UN ELFO PER AMICO; l'irresistibile secondo capitolo della trilogia che ha conquistato i botteghini, CATTIVISSIMO ME 2; il primo lungometraggio d'animazione dedicato alla più eccentrica delle famiglie, LA FAMIGLIA ADDAMS; il sequel del capolavoro d'animazione DreamWorks, DRAGON TRAINER 2, in cui ritornano il giovane vichingo Hiccup e il suo fedele amico Sdentato; l’avventuroso sequel del documentario vincitore dell'Oscar® nel 2006, LA MARCIA DEI PINGUINI – IL RICHIAMO; e la toccante storia di un legame forte, ma impossibile, di MIA E IL LEONE BIANCO.

Da lunedì 21 dicembre a domenica 10 gennaio il Natale è adrenalinico su Sky Cinema Action. Tra i titoli proposti si segnalano: il quarto divertente capitolo della saga fanta-action MEN IN BLACK: INTERNATIONAL con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson ed Emma Thompson; il thriller bellico a bordo di un sottomarino, WOLF CALL - MINACCIA IN ALTO MARE con François Civil, Mathieu Kassovitz e Omar Sy; il war movie di Roland Emmerich con Woody Harrelson e Dennis Quaid MIDWAY; il thriller THE INFORMER - TRE SECONDI PER SOPRAVVIVERE con Rosamund Pike, Joel Kinnaman e Clive Owen; il quinto capitolo della saga con Sylvester Stallone, RAMBO - LAST BLOOD; la trilogia di SPIDER-MAN firmata da Sam Raimi e interpretata da Tobey Maguire, THE AMAZING SPIDER-MAN con Andrew Garfield e l’ultima pellicola dedicata all’Uomo Ragno, SPIDER-MAN: FAR FROM HOME, cinque avvincenti avventure in programmazione anche nel pomeriggio del 25 dicembre; due capitoli della saga action interpretata da Matt Damon, THE BOURNE IDENTITY e THE BOURNE ULTIMATUM - IL RITORNO DELLO SCIACALLO, e uno con Jeremy Renner THE BOURNE LEGACY, in programmazione anche nel pomeriggio del 26 dicembre; e, infine, tre capitoli della saga action con Gerard Butler ATTACCO AL POTERE - OLYMPUS HAS FALLEN, ATTACCO AL POTERE 2 e ATTACCO AL POTERE 3, anche in maratona nel pomeriggio del 1° gennaio.

La tensione non va in vacanza su Sky Cinema Suspense. Da lunedì 21 dicembre a domenica 10 gennaio sono da non perdere: il thriller nel segno del pericolo 7 MINUTI - RAPINA FUORI CONTROLLO con un cast di giovani attori al fianco di Kris Kristofferson; il dramma dai numerosi colpi di scena IO TI TROVERÒ con Aaron Paul protagonista; il secondo capitolo in cui il terrore si propaga negli abissi marini 47 METRI – UNCAGE; lo spy-thriller con Diane Kruger e Martin Freeman THE OPERATIVE - SOTTO COPERTURA; il thriller tratto dal romanzo di John le Carré IL SARTO DI PANAMA con Pierce Brosnan, Jamie Lee Curtis e Geoffrey Rush; la produzione Sky Original PETRA, le quattro storie gialle al femminile, tratte dai romanzi della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, interpretate da Paola Cortellesi diretta da Maria Sole Tognazzi; il thriller di Luis Prieto KIDNAP – RAPITO con Halle Berry; UNBREAKABLE - IL PREDESTINATO di M. Night Shyamalan con Bruce Willis e Samuel L. Jackson; il thriller CRIMINAL con Kevin Costner, Gary Oldman, Gal Gadot e Ryan Reynolds; e il thriller psicologico L’INTRUSO con Dennis Quaid.

Il Natale è all’insegna delle storie d’amore, da lunedì 21 dicembre a domenica 10 gennaio, su Sky Cinema Romance. Tra i titoli proposti si segnalano: la commedia scritta da Richard Curtis (Quattro matrimoni e un funerale, Yesterday), ormai diventata un cult del genere, NOTTING HILL con Julia Roberts e Hugh Grant; la commedia romantica diretta e interpretata da Giampaolo Morelli 7 ORE PER FARTI INNAMORARE, con Serena Rossi e Diana Del Bufalo; la commedia tratta dal romanzo di Enrica Tesio LA VERITÀ, VI SPIEGO, SULL'AMORE con Ambra Angiolini e Carolina Crescentini; il film interpretato da Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, Billy Crystal e John Cusack, I PERFETTI INNAMORATI sui retroscena e bizze delle star hollywoodiane; l’intramontabile classico CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA con Gene Kelly e Debbie Reynolds; l’adattamento del capolavoro di Lev Tolstòj ANNA KARENINA con Keira Knightley, Jude Law e Aaron Taylor-Johnson; la toccante love story che ha ottenuto grande successo in sala, A UN METRO DA TE con Haley Lu Richardson e Cole Sprouse; l’intenso dramma premiato con 9 Oscar® e 2 Golden Globe IL PAZIENTE INGLESE con Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas, Juliette Binoche e Willem Dafoe; la storia d’amore proibita ambientata nella Germania del dopoguerra LA CONSEGUENZA con Keira Knightley, Alexander Skarsgård e Jason Clarke; e la commedia romantica 10 COSE DA FARE PRIMA DI LASCIARSI con Christina Ricci e Hamish Linklater.

La tensione non va in vacanza su Sky Cinema Suspense. Da lunedì 21 dicembre a domenica 10 gennaio sono da non perdere: il thriller nel segno del pericolo 7 MINUTI - RAPINA FUORI CONTROLLO con un cast di giovani attori al fianco di Kris Kristofferson; il dramma dai numerosi colpi di scena IO TI TROVERÒ con Aaron Paul protagonista; il secondo capitolo in cui il terrore si propaga negli abissi marini 47 METRI – UNCAGE; lo spy-thriller con Diane Kruger e Martin Freeman THE OPERATIVE - SOTTO COPERTURA; il thriller tratto dal romanzo di John le Carré IL SARTO DI PANAMA con Pierce Brosnan, Jamie Lee Curtis e Geoffrey Rush; la produzione Sky Original PETRA, le quattro storie gialle al femminile, tratte dai romanzi della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, interpretate da Paola Cortellesi diretta da Maria Sole Tognazzi; il thriller di Luis Prieto KIDNAP – RAPITO con Halle Berry; UNBREAKABLE - IL PREDESTINATO di M. Night Shyamalan con Bruce Willis e Samuel L. Jackson; il thriller CRIMINAL con Kevin Costner, Gary Oldman, Gal Gadot e Ryan Reynolds; e il thriller psicologico L’INTRUSO con Dennis Quaid.

Il Natale è all’insegna delle storie d’amore, da lunedì 21 dicembre a domenica 10 gennaio, su Sky Cinema Romance. Tra i titoli proposti si segnalano: la commedia scritta da Richard Curtis (Quattro matrimoni e un funerale, Yesterday), ormai diventata un cult del genere, NOTTING HILL con Julia Roberts e Hugh Grant; la commedia romantica diretta e interpretata da Giampaolo Morelli 7 ORE PER FARTI INNAMORARE, con Serena Rossi e Diana Del Bufalo; la commedia tratta dal romanzo di Enrica Tesio LA VERITÀ, VI SPIEGO, SULL'AMORE con Ambra Angiolini e Carolina Crescentini; il film interpretato da Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, Billy Crystal e John Cusack, I PERFETTI INNAMORATI sui retroscena e bizze delle star hollywoodiane; l’intramontabile classico CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA con Gene Kelly e Debbie Reynolds; l’adattamento del capolavoro di Lev Tolstòj ANNA KARENINA con Keira Knightley, Jude Law e Aaron Taylor-Johnson; la toccante love story che ha ottenuto grande successo in sala, A UN METRO DA TE con Haley Lu Richardson e Cole Sprouse; l’intenso dramma premiato con 9 Oscar® e 2 Golden Globe IL PAZIENTE INGLESE con Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas, Juliette Binoche e Willem Dafoe; la storia d’amore proibita ambientata nella Germania del dopoguerra LA CONSEGUENZA con Keira Knightley, Alexander Skarsgård e Jason Clarke; e la commedia romantica 10 COSE DA FARE PRIMA DI LASCIARSI con Christina Ricci e Hamish Linklater.

Tra le proposte di Sky Cinema Drama nel periodo natalizio, si segnalano: la pellicola tratta dal romanzo di Nick Hornby NON BUTTIAMOCI GIÙ con Pierce Brosnan, Toni Collette, Aaron Paul e Imogen Poots; il biopic sulla scrittrice Lee Israel, interpretata da una bravissima Melissa McCarthy, COPIA ORIGINALE con Richard E. Grant; la pellicola con Richard Gere e Juliette Binoche PAROLE D’AMORE sulle difficoltà di una tipica famiglia borghese; l’acclamato film di Yorgos Lanthimos premiato al Festival di Venezia, LA FAVORITA, con Emma Stone, Rachel Weisz e Olivia Colman che per questo ruolo ha ottenuto l’Oscar®, il Golden Globe e la Coppa Volpi; la ricostruzione dell’attacco terroristico che colpì la città indiana ATTACCO A MUMBAI – UNA VERA STORIA DI CORAGGIO con Armie Hammer e Dev Patel; il commovente dramma familiare SO CHE CI SEI; il biopic su Albert Einstein, interpretato da Andy Serkis, IL MIO AMICO EINSTEIN; il thriller diretto da Michael Winterbottom THE WEDDING GUEST – L’OSPITE SCONOSCIUTO con Dev Patel; e il ritratto del maestro della suspense HITCHCOCK con Anthony Hopkins, Helen Mirren e Scarlett Johansson.

A Natale il divertimento è assicurato su Sky Cinema Comedy, da lunedì 21 dicembre a domenica 10 gennaio, con le migliori commedie italiane e internazionali, da quelle entrate nell’immaginario collettivo a quelle delle ultime stagioni. Tra i titoli proposti: le commedia di successo targate Vision Distribution, FIGLI con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, tratta dal monologo di Mattia Torre, COME UN GATTO IN TANGENZIALE con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, IO C'È con Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston e LA CASA DI FAMIGLIA con Stefano Fresi, Matilde Gioli, Libero De Rienzo e Lino Guanciale; la pellicola che ricostruisce un furto passato alla storia KING OF THIEVES con Michael Caine e Jim Broadbent; il terzo capitolo di successo per il carismatico personaggio di Antonio Albanese CETTO C'È, SENZADUBBIAMENTE; la commedia degli equivoci diretta e interpretata da Lillo & Greg D.N.A. - DECISAMENTE NON ADATTI con Anna Foglietta; il secondo capitolo delle stravaganti avventure familiari di Greg Focker, MI PRESENTI I TUOI? con Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman e Barbra Streisand; la commedia “di culto”; la spassosa commedia MIA MOGLIE PER FINTA con Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman; e SCONNESSI, commedia corale con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini e Stefano Fresi.

LE PRIME TV DEL MESE DI DICEMBRE:

Mer 2 DIC - CINEMA DUE : DALLE 5 ALLE 7: DUE ORE PER L'AMORE [2014] - 1aTv Commedia/Romantico

[2014] - Commedia/Romantico Gio 3 DIC - CINEMA UNO : THE DEBT COLLECTOR [2018] - 1aTv Sky Azione/Commedia

[2018] - Azione/Commedia Ven 4 DIC - CINEMA UNO : ROMULUS [Ep. 9-10, 2020] - 1aTv Drammatico/Storico

[Ep. 9-10, 2020] - Drammatico/Storico Ven 4 DIC - CINEMA DUE : THE FAREWELL - UNA BUGIA BUONA [Bim, 2019] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Bim, 2019] - Commedia/Drammatico Sab 5 DIC - CINEMA UNO : SE MI VUOI BENE [Medusa, 2019] - 1aTv Commedia

[Medusa, 2019] - Commedia Dom 6 DIC - CINEMA UNO : AILO - UN'AVVENTURA TRA I GHIACCI [Adler, 2018] - 1aTv Documentario/Avventura

[Adler, 2018] - Documentario/Avventura Lun 7 DIC - CINEMA UNO : IL PRIMO NATALE [Medusa, 2019] - 1aTv Commedia

[Medusa, 2019] - Commedia Mer 9 DIC - CINEMA DUE : A PROPOSITO DI ROSE [Bim, 2018] - 1aTv Drammatico/Musicale

[Bim, 2018] - Drammatico/Musicale Ven 11 DIC - CINEMA UNO : OFFICIAL SECRETS - SEGRETO DI STATO [Bim, 2019] - 1aTv Biografico/Thriller

[Bim, 2019] - Biografico/Thriller Sab 12 DIC - PREMIUM CINEMA : DOCTOR SLEEP [Warner, 2019] - 1aTv Fantastico/Horror

[Warner, 2019] - Fantastico/Horror Dom 13 DIC - CINEMA UNO : LAST CHRISTMAS [Universal, 2019] - 1aTv Commedia/Romantico

[Universal, 2019] - Commedia/Romantico Lun 14 DIC - CINEMA UNO : COPS: UNA BANDA DI POLIZIOTTI - FORZE DEL DISORDINE [2020] - 1aTv Commedia

[2020] - Commedia Mar 15 DIC - CINEMA DUE : RESISTANCE - LA VOCE DEL SILENZIO [Vision, 2020] - 1aTv Biografico/Drammatico

[Vision, 2020] - Biografico/Drammatico Mer 16 DIC - SUSPENSE : COMPLOTTO FATALE [2019] - 1aTv

[2019] - Gio 17 DIC - FAMILY : UN ELFO PER AMICO [2019] - 1aTv Commedia/Fantastico

[2019] - Commedia/Fantastico Ven 18 DIC - CINEMA UNO : BELIEVE - IL SOGNO SI AVVERA [2013] - 1aTv Drammatico/Sportivo

[2013] - Drammatico/Sportivo Sab 19 DIC - FAMILY : DOUBLE TROUBLE E LO SPECCHIO MAGICO [2019] - 1aTv Commedia

[2019] - Commedia Dom 20 DIC - CINEMA UNO : BAD COUNTRY: AFFARI DI FAMIGLIA [Sony, 2014] - 1aTv Sky Azione/Thriller

[Sony, 2014] - Azione/Thriller Dom 20 DIC - CINEMA DUE : LE VERITA' [Bim, 2019] - 1aTv Drammatico

[Bim, 2019] - Drammatico Lun 21 DIC - CINEMA UNO : COPS: UNA BANDA DI POLIZIOTTI - LA STRETTA DELL'ANACONDA [2020] - 1aTv Commedia

[2020] - Commedia Mar 22 DIC - CINEMA DUE : LA BELLE EPOQUE [I Wonder, 2019] - 1aTv Commedia/Drammatico

[I Wonder, 2019] - Commedia/Drammatico Mer 23 DIC - FAMILY : SCARPETTE ROSSE E I 7 NANI [Lucky Red, 2019] - 1aTv Animazione/Fantastico

[Lucky Red, 2019] - Animazione/Fantastico Gio 24 DIC - CINEMA UNO : TROLLS WORLD TOUR [Universal, 2020] - 1aTv Animazione/Musicale

[Universal, 2020] - Animazione/Musicale Ven 25 DIC - CINEMA UNO : TUTTI PER 1 - 1 PER TUTTI [Vision, 2020] - 1aTv Commedia

[Vision, 2020] - Commedia Sab 26 DIC - CINEMA UNO : DOLITTLE [Universal, 2020] - 1aTv Avventura/Fantastico

[Universal, 2020] - Avventura/Fantastico Dom 27 DIC - CINEMA DUE : PICCOLE DONNE [Sony, 2019] - 1aTv Drammatico/Romantico

[Sony, 2019] - Drammatico/Romantico Lun 28 DIC - CINEMA UNO : BLOODSHOT [Sony, 2020] - 1aTv Azione/Fantascienza

[Sony, 2020] - Azione/Fantascienza Mar 29 DIC - CINEMA DUE : IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE [Lucky Red, 2019] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Lucky Red, 2019] - Commedia/Drammatico Mer 30 DIC - CINEMA UNO : JOHN WICK 3 - PARABELLUM [Leone Film, 2019] - 1aTv Sky Azione/Thriller

[Leone Film, 2019] - Azione/Thriller Mer 30 DIC - CINEMA DUE : LA SFIDA DELLE MOGLI [Eagle, 2019] - 1aTv Commedia/Drammatico

SKY CINEMA CHRISTMAS

Da martedì 1 dicembre a mercoledì 6 gennaio su Sky Cinema Collection, collezione disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV

Da martedì 1 a mercoledì 6 gennaio torna per il 10° anno Sky Cinema Christmas (rebrand di Sky Cinema Collection), il canale che offre una programmazione speciale in occasione delle feste natalizie. Oltre alla prima visione de IL PRIMO NATALE (alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Christmas), tra le commedie per tutta la famiglia e grandi titoli in linea con lo spirito delle feste sono da segnalare: i film natalizi firmati Sky UN NATALE PER DUE con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann e UN NATALE CON I FIOCCHI con Alessandro Gassmann e Silvio Orlando; e le commedie italiane come LA CENA DI NATALE con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido e Maria Pia Calzone; NATALE DA CHEF di Neri Parenti con Massimo Boldi, Biagio Izzo ed Enzo Salvi; e UN NATALE AL SUD, pellicola di successo con Massimo Boldi, Biagio Izzo e Anna Tatangelo. L’atmosfera natalizia non manca nei romantici L'AMORE NON VA IN VACANZA con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black; LOVE ACTUALLY - L'AMORE DAVVERO con un grande cast di star tra cui Keira Knightley, Hugh Grant, Liam Neeson, Emma Thompson e Colin Firth; e SERENDIPITY – QUANDO L’AMORE È MAGIA con Kate Beckinsale e John Cusack. Le risate e il buon umore sono assicurati anche con le commedie americane come: il geniale film di John Landis UNA POLTRONA PER DUE con Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis; la pellicola con Ben Affleck protagonista NATALE IN AFFITTO; la vivace commedia natalizia FUGA DAL NATALE con Tim Allen, Jamie Lee Curtis e Dan Aykroyd; la rielaborazione del racconto di Natale di Dickens S.O.S. FANTASMI con Bill Murray; e la commedia corale NATALE ALL’IMPROVVISO con Diane Keaton e Olivia Wilde. Tra le animazioni sono da non perdere: la favola natalizia dagli autori di Galline in fuga, IL FIGLIO DI BABBO NATALE; e la coloratissima avventura animata L’APPRENDISTA BABBO NATALE – IL NATALE DI NICHOLAS; mentre tra i grandi classici si segnalano BIANCO NATALE con Bing Crosby e LA VITA È MERAVIGLIOSA con James Stewart. Non mancano, infine, le commedie dai buoni sentimenti come: SCOOT POLIZIOTTO A 4 ZAMPE con il compianto Luke Perry; la dolce commedia per tutta la famiglia I 12 CANI DI NATALE; e l’emozionante viaggio nel mondo della fantasia nel film tratto dal romanzo di Margery Williams, IL CONIGLIETTO MAGICO. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand su Sky e NOW TV. Nella collezione su Sky presenti anche numerosi film di Premium Cinema tra i quali UN AMORE SOTTO L’ALBERO con Chazz Palminteri, Susan Sarandon, Alan Arkin e Penélope Cruz e LETTERA DI NATALE, tratto dal romanzo The Christmas Note di Donna VanLiere.

SKY CINEMA COLLECTION - I DELITTI DEL BARLUME

Sky Cinema Collection, da giovedì 7 a domenica 10 gennaio

In attesa delle due nuove storie de I delitti del BarLume, MARE FORZA QUATTRO e TANA LIBERA TUTTI, da giovedì 7 a domenica 10 gennaio Sky Cinema Collection propone i precedenti film tratti dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, una produzione originale Sky Italia in coproduzione con Palomar. Quattordici film per trascorrere sette giorni in compagnia dell’arguto barista-detective Massimo (Filippo Timi), del puntiglioso commissario Vittoria Fusco (Lucia Mascino), della fidata cameriera Tiziana (Enrica Guidi) e dei simpatici pensionati detective Pilade, Gino, Emo e Aldo. Questi i titoli nell’ordine: IL RE DEI GIOCHI, LA CARTA PIÙ ALTA, LA TOMBOLA DEI TROIAI, LA BRISCOLA IN CINQUE, IL TELEFONO SENZA FILI, AZIONE E REAZIONE, ARIA DI MARE, LA LOGGIA DEL CINGHIALE, UN DUE TRE STELLA, BATTAGLIA NAVALE, IL BATTESIMO DI AMPELIO, HASTA PRONTO VIVIANI, DONNE CON LE PALLE e RITORNO A PINETA. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

COPS – UNA BANDA DI POLIZIOTTI

Lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Arriva in prima visione su Sky Cinema la nuova produzione originale Sky e Banijay Italia COPS - UNA BANDA DI POLIZIOTTI. Diretta da Luca Miniero (Benvenuti al Sud, Un boss in salotto), è una commedia in due storie (Forze del disordine e La stretta dell’Anaconda) che mette in fila un cast corale composto da Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito. I nostri protagonisti orbitano intorno alla centrale di Polizia di Apulia, in un piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce. Il commissariato però è destinato a chiudere per assenza di crimini e per il gruppo di poliziotti c’è solo una possibilità per non essere licenziati: creare loro stessi dei reati in città. I personaggi di COPS - UNA BANDA DI POLIZIOTTI raccontano un’umanità piena di sfumature: il COMMISSARIO CINARDI (Claudio Bisio) è appena arrivato ad Apulia. Dopo un passato da grande poliziotto ora conta solo i giorni che lo separano dalla pensione. MARGHERITA NARDELLI (Stefania Rocca) è l’integerrima dirigente della Polizia di Stato, in “missione” ad Apulia per la chiusura del Commissariato. Troverà lì una squadra di poliziotti imperfetti ma con grande cuore. L’ex bello, ex playboy, ex uomo d’azione, NICOLA O’SICC (Pietro Sermonti) che è ora l’indolenza fatta persona. Sposato con Maria Crocifissa e padre di due figli, nella vita ha deciso di prendersela comoda. Benedetto Starace è per tutti BENNY THE COP (Francesco Mandelli), ossessionato dai polizieschi americani, di cui conosce a memoria ogni scena d’azione. Una volta tolta la divisa torna a casa dall’amorevole nonna con la quale ancora vive. TONINO (Dino Abbrescia) ha un chiosco davanti alla Questura, luogo di ritrovo prediletto di tutti i poliziotti. Ma è un personaggio solo apparentemente ordinario e mite. MARIA CROCIFISSA (Giulia Bevilacqua) è agente di polizia ad Apulia, ma anche moglie, cuoca, psicologa e mamma. Per l’esattezza di tre figli, se si include il marito e collega Nicola, 14enne nel corpo di un 40enne che ha preso il posto dell’uomo affascinate e vitale che lei ha sposato. TOMMASO (Guglielmo Poggi) lavora al commissariato come centralinista, è gay ed è l’unico in paese ad aver fatto coming out. Vittimista senza motivo: nessuno lo considera diverso, tranne lui stesso. ANACONDA (Giovanni Esposito) è il boss della zona “fuori Apulia”, ha una grande passione per la cucina e un’ossessione: conquistare Apulia.

SKY ARTE

HARPER LEE E IL BUIO OLTRE LA SIEPE

Venerdì 4 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Questo documentario ricostruisce la figura di Harper Lee e della sua opera più famosa, gli eventi che concorsero alla creazione di quella storia e il successo dopo la pubblicazione. Scene di vecchi film, interviste, fotografie e ricordi di colleghi, amici e famigliari, tra cui la sorella, Alice Finch Lee, ma anche attori e attivisti per i diritti civili, concorrono a modellare la storia di una delle più grandi scrittrici d’America e forniscono, insieme, un ritratto unico del tempo e dei luoghi che l’hanno plasmata. Infine celebrità – come Oprah Winfrey – leggono i passi del libro a loro più cari, dando una rilettura eloquente al romanzo. E poi c’è lei, Harper Lee, che vediamo e ascoltiamo attraverso riprese tv e alla radio.

MYSTIFY MICHAEL HUTCHENCE

Sabato 5 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Michael Hutchence non è stato soltanto il leader e cantante della rock band australiana INXS, ma ha lavorato anche come attore in tre film, tra cui Cani nello spazio, diretto da Richard Lowenstein. Quest'ultimo adesso racconta la sua collaborazione e soprattutto la sua amicizia con il musicista degli INXS, trovato morto nel 1997 in circostanze misteriose. Il film racconta l'universo di una delle star australiane più acclamate degli anni Ottanta, anche grazie a una serie di interviste a persone che gli sono state vicine, tra cui i suoi familiari.

SULLE TRACCE DEL TRENO D’ORO DEI NAZISTI

Domenica 6 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, i nazisti costruirono un’incredibile rete di ferrovie nascoste che attraversava tutta la Bassa Slesia, un’ex provincia tedesca ora in territorio polacco. Recentemente, due ricercatori hanno annunciato di aver localizzato un vecchio convoglio armato che sarebbe stato utilizzato per il trasporto di oro e di opere d’arte rubate. Il governo polacco non ha mai voluto confermare questa notizia, generando enorme dibattito e curiosità intorno al «treno d’oro».

NATALIE WOOD - UN RITRATTO INTIMO

Venerdì 11 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Questo documentario, targato HBO, ci riporta a quel «fatidico fine settimana nebbioso alla fine di dicembre», quando Natalie Wood, il marito Robert Wagner e il co-protagonista del suo ultimo film, Christopher Walken, decidono di salpare a bordo dello yacht Splendor al largo della costa della California. La notte del 28 dicembre Wood, 43 anni, sparisce dall’imbarcazione. La mattina dopo, il suo corpo viene trovato a un miglio dalla barca. Attraverso la testimonianza della figlia, ripercorriamo la folgorante carriera di una stella di Hollywood, troppo presto rubata alle scene.

LUCIAN FREUD. AUTORITRATTO

Sabato 12 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

La vita e il lavoro di un maestro moderno attraverso l'eccezionale mostra con oltre 50 dipinti, stampe e disegni dei suoi autoritratti presentata alla Royal Academy of Arts di Londra in collaborazione con il Museum of Fine Arts di Boston.Nipote di Sigmund Freud e protagonista della radicale scena artistica del dopoguerra londinese, Lucian Freud (1922-2011) ha realizzato autoritratti sin dal 1939, intrecciando costantemente la sua controversa vita privata alla sua pittura. Il suo sguardo intenso e risoluto ha prodotto un corpo di potenti opere figurative che lo mettono in prima linea nella grande pittura britannica. Il film percorre questa mostra storica in cui Freud rivolge con fermezza il suo sguardo critico su se stesso.

DIPINGENDO LA TERRA SANTA

Martedì 15 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Le storie e le ambientazioni bibliche sono state all'ordine del giorno nella cultura visiva globale e continuano ad essere oggetto popolare per gli artisti tra cui Lachlan Goudie. L’artista scozzese ci accompagna in un viaggio indimenticabile visitando i luoghi della Terra Santa associati alla Vergine Maria e disegnando e dipingendo le persone e i paesaggi che vede incontra.

ALIGHIERO E BOETTI - SCIAMANO E SHOWMAN (produzione Sky Arte)

Mercoledì 16 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Fin dal nome, che l’artista cambia agli inizi degli anni ’70 in “Alighiero e Boetti”, la figura di Boetti si muove sempre per specchiamenti e possibilità combinatorie, così come la sua opera. Quella “e” posta tra nome e cognome illustra perfettamente la personalità e la poetica di Boetti: dalla più semplice delle particelle linguistiche o degli oggetti quotidiani, è capace di creare sistemi di segni e immagini che come frattali moltiplicano sé stessi, “senza inventare niente”. Muovendosi tra testimonianze, immagini di repertorio e opere, il documentario ripercorre la breve e folgorante parabola artistica di Boetti. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni, grazie a questo documento, a rimanere impressi nello spettatore saranno la vitalità del pensiero, l’intelligenza velocissima e – non da ultimo – la bellezza formale delle opere di Boetti.

LADRO DI LIBRI

Sabato 19 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

I filmati originali delle telecamere di sicurezza, totalmente inediti, ci riporteranno precipitosamente al saccheggio della Biblioteca Girolamini di Napoli. Quindi l’edizione del 25 maggio 2012 di SkyTg24 ci informerà dell’arresto del direttore della biblioteca, Massimo Marino De Caro, consigliere del ministro ai Beni Culturali. Voleremo poi a Buenos Aires, sulle tracce di Jorge Luis Borges, prima vittima di De Caro, quindi a New York, dove invece scopriremo la clamorosa truffa dell’allora libraio veronese ai danni di Galileo Galilei e della comunità scientifica internazionale. Infine, il ritorno a Napoli, dove spiegheremo in che modo i carabinieri sono riusciti a incastrare il direttore. Quindi sarà lo stesso De Caro a spiegare prima come ha falsificato il capolavoro di Galileo, poi come giustifica il sistematico saccheggio della biblioteca napoletana.

BOTERO – UNA RICERCA SENZA FINE

Domenica 20 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

“Let yourself be” è il motto di Fernando Botero, il pittore e scultore noto in tutto il mondo per le sue figure enormi e massicce, prettamente ritratti umani. “Lasciati essere te stesso”. Botero è riuscito a realizzare questo concetto, mantenendo la sua personale identità di pittore fuori dagli schemi di un’estetica condivisa sin dall’inizio, dall’ardua partenza del suo percorso artistico nella città natale, la tragica e violenta Médellin in Colombia, fino a giungere nelle capitali dell’arte, quelle città dove un artista, dopo aver letteralmente sofferto la povertà, può riuscire, con tenacia, determinazione e lavoro, a diventare qualcuno.

ELTON JOHN – SENZA CENSURA

Lunedì 21 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Sir Elton John, intervistato da Graham Norton, riguarda alla sua cinquantennale carriera fatta di successi. Registrato nella casa del cantante nel sud della Francia, questo film ripercorre tutta la vita di Elton: dagli inizi al successo planetario, passando per tutti i momenti più importanti di Rocketman; la paternità, la dipendenza dalle sostanze, l’esibizione di abiti stravaganti e il rapporto col tempo che passa. Un ritratto intimo a tutto tondo, che ci restituisce un uomo totalmente rivolto al futuro, senza rimpianti verso il passato.

KUBRICK BY KUBRICK

Martedì 22 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

L’importanza di Stanley Kubrick nella storia del cinema è qualcosa di inestimabile. Fu davvero un gigante nel suo campo e i suoi lavori, delle gemme senza tempo, vengono ancora studiati e interpretati da studenti e professionisti del cinema, alla ricerca di significati che Kubrick stesso difficilmente svelava. Pur essendo uno dei registi maggiormente studiati, la possibilità di sentire commenti dalla sua stessa voce è sempre stata una rarità… finora!

EDUARDO DE FILIPPO

Venerdì 25 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Un documentario che racconta l’estrema attualità e vitalità dell’opera di Eduardo De Filippo. L’attore, regista, drammaturgo, poeta e insegnante che, pur raccontando la sua epoca, racconta il peregrinare eterno dell'uomo, dentro e fuori dalla famiglia, dentro e fuori dalla società, dentro e fuori sé stesso. La lingua teatrale eduardiana, diviene infatti presto universale, capace di essere intesa in Italia come in Russia. «Eduardo è il più grande attore del mondo» diceva Orson Welles. Le sue opere sono state tradotte in ogni dialetto dal genovese al barese, in ogni lingua dall’inglese all’yiddish. Attraverso interviste, immagini d’archivio e materiali inediti scopriamo l’originalità dell’artista napoletano, a 120 anni dalla sua nascita.

LA MADONNA SISTINA DI RAFFAELLO - IL CAPOLAVORO RITROVATO

Sabato 26 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Questa è la storia di un capolavoro che ha rischiato di sparire per sempre e di un uomo, un soldato dell’Armata Rossa, che cocciutamente l’ha cercato e l’ha salvato. Nel 500esimo anniversario della morte di Raffaello, questo documentario ripercorre le straordinarie vicende del quadro del maestro urbinate, passato tra le mani di Papi e di re, sopravvissuto a guerre e regimi, più volte nascosto e ritrovato. Oggi lo si può ammirare nella Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda, ma la sua avventura inizia in Italia, alla corte di Papa Giulio II nei primi del Cinquecento, passa per il convento di San Sisto a Piacenza e approda in Germania, per poi sparire e riapparire misteriosamente a Mosca.

POMPEI – DOPO L’ERUZIONE

Domenica 27 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Un viaggio esclusivo alla scoperta dell’antica città di Pompei e di nuove prove sulla sua drammatica scomparsa nel 79 d.C. La distruzione di Pompei però è solo una parte della storia: L’archeologo Raksha Dave e lo storico Dan Snow ricostruiranno il resoconto definitivo di ciò che è accaduto nelle settimane, negli anni e nei secoli dopo l disastro, rivelando come l’eruzione del Vesuvio abbia trasformato Pompei e dintorni nei siti archeologici più famosi del pianeta.

JOHN WILLIAMS - HOLLYWOOD SOUNDTRACKS

Lunedì 28 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Un connubio stupefacente del firmamento sonoro: John Williams, il grande compositore di Musica per Immagini, adatta e registra i suoi iconici temi musicali, che hanno accompagnato importati film di Hollywood, assieme alla virtuosa violinista Anne-Sophie Mutter per il nuovo album Across The Stars.

IMPRESSIONISTI SEGRETI

Martedì 29 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Il docu-flm, prodotto da Ballandi e Nexo Digital e diretto da Daniele Pini, dedicato ai pittori più amati dell’arte moderna. Un viaggio immersivo nell’intimità degli impressionisti che ci porta a svelare misteri, imparare nuove storie e cogliere dettagli inediti dei loro lavori. Impressionisti Segreti racconta la rivoluzione artistica del movimento impressionista attraverso cinquanta tesori nascosti, fino ad oggi preclusi al grande pubblico, esposti a Roma a Palazzo Bonaparte in occasione della mostra omonima realizzata e prodotta da Arthemisia.

JESUS CHRIST SUPERSTAR - THE ROCK OPERA LIVE

Giovedì 31 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Film televisivo diretto da David Leveaux e Alex Rudzinski. Si tratta di un’esuberante messa in scena dell’iconica opera rock di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice: Jesus Christ Superstar. Il film, come il musical da cui è ispirato, ripercorre la settimana santa, dall'ingresso di Gesù a Gerusalemme fino alla sua crocifissione, dai punti di vista di Giuda e di Maria Maddalena. Lo spettacolo presenta un cast stellare che annovera tra gli altri John Legend nel ruolo di Gesù, Brandon Victor Dixon (Giuda), Sara Bareilles (Maria Maddalena) ed Alice Cooper nei panni di Erode.

BELUSHI

Venerdì 1° gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Avvalendosi di nastri audio e video inediti, questo nuovo documentario, prodotto da Showtime , ripercorre la vita troppo breve di John Belushi, un vero e proprio talento generazionale che ha saputo far ridere e catturare i cuori dei fans, non solo a cavallo degli anni ‘70 e ’80, ma ancora oggi. Da Animal House al Saturday Night Live da Blues Brothers a Chiamami Aquila, un nuovo ritratto dell’istrionico attore entrato nella leggenda.

LEONARDO – LE OPERE

Sabato 2 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

La produzione pittorica del genio del Rinascimento è al centro del docu-film che presenta i dipinti del Maestro. Le opere includeranno, tra le altre, La Gioconda, L’Ultima cena, La Dama con l’ermellino, Ginevra de ‘Benci, La Madonna Litta, La Vergine delle Rocce. L’obiettivo è quello di ripercorrere, attraverso il prisma della sua pittura, anche la vita di Leonardo (1452-1519): l’inventiva, le capacità scultoree, la lungimiranza nell’ambito dell’ingegneria militare e la capacità di districarsi nelle vicende politiche del tempo.

GAUGUIN – VIAGGIO A TAHITI

Domenica 3 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Il viaggio come occasione di rottura dalla vita quotidiana, come opportunità di conoscenza e incontro, come possibilità di rinascita: sul finire dell’Ottocento, per Paul Gauguin la vita a Parigi non è più sostenibile. Porre una distanza fisica tra se stesso e quell’ambiente equivale a compiere un salto fatale, ma inevitabilmente l’allontanamento appare anche come una chance da cogliere. A vestire i panni dell’artista è l’attore francese Vincent Cassel, in questa pellicola che si ispira dichiaratamente a Noa Noa, il volume di memorie nel quale Gauguin ripercorse la sua permanenza a Tahiti una volta rientrato in patria: la permanenza sull’isola sarà determinante nel suo percorso umano e professionale. Lontano dalla moglie, dai figli e dalle consuetudini occidentali, finì per intrecciare la sua vita con quella di Tehura, la giovane donna destinata a diventare anche sua musa.

ESCHER – VIAGGIO NELL’INFINITO

Lunedì 4 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Questo documentario racconta la vita del famoso artista grafico olandese Maurits Cornelis Escher e si basa su più di 1000 lettere, diari e lezioni scritte originali. Sono sue le parole che ascoltiamo mentre ci parla della sua vita, delle sue paure, i dubbi, la politica, il lavoro. Il film è anche un viaggio verso i luoghi che lo ispirarono maggiormente. Mentre Escher parla, la camera registra in soggettiva quello che lui stesso vedrebbe, come se fossero i suoi occhi a inquadrare il mondo. Appaiono anche due dei suoi figli, George di 92 anni e Jan di 80, che si abbandonano ai ricordi sui loro genitori. L’opera guarda all’eredità di Escher e a come il suo lavoro ancora oggi ispiri fumetti, pubblicità, film, spingendo tuttora numerosi visitatori alle sue mostre in tutto il mondo.

HOUSE OF CARDIN

Martedì 5 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Milioni di persone conoscono il logo iconico e la firma presente ovunque, ma pochi sanno chi sia lo straordinario uomo che sta dietro quel marchio. Il film cerca di rispondere alla domanda: chi è Pierre Cardin? Qual è la storia di questa icona leggendaria? House of Cardin rappresenta un'occasione unica per sbirciare nella mente di un genio, è un documentario autorizzato che racconta la vita e i disegni di Pierre Cardin, che ha concesso ai registi l'accesso esclusivo ai suoi archivi e al suo impero e ha permesso interviste inedite al tramonto di una gloriosa carriera.

BUÑUEL - NEL LABIRINTO DELLE TARTARUGHE

Mercoledì 6 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

In una suggestiva combinazione di animazione ed estratti di immagini e musiche dall’opera filmica originaria, Buñuel – Nel Labirinto delle Tartarughe racconta uno spaccato toccante della vita del grande regista, alla ricerca di una sua libera espressione artistica: i nodi irrisolti del suo passato, la frustrazione rispetto alla fama di Dalì, il difficile rapporto con una figura paterna austera e distante, la sua formazione religiosa e la successiva dissacrazione dei modelli borghesi e clericali, il talento innato nel raccontare storie.

CANALI PARTNER

POLO NORD: LA TRAVERSATA IMPOSSIBILE

Dal 2 dicembre, ogni mercoledì alle 21.00 su Discovery Channel

Il Passaggio a Nord-Ovest è una rotta navale situata nel Mar Glaciale Artico che collega l’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico. È una delle rotte più pericolose del Pianeta, con temperature proibitive e condizioni climatiche estreme. In questa serie, seguiamo l’epico viaggio di una crew di avventurieri che parte dalle Isole Marshall per compiere questo tragitto di oltre 8mila chilometri: riusciranno a completare la missione?

AMANTI ASSASSINI

Dal 3 dicembre, ogni giovedì alle 22.55 su Crime + Investigation

La gelosia può uccidere un rapporto, si sa. Le storie di Amanti assassini ne sono una dimostrazione letterale. Dodici episodi per dodici storie di inganni, bugie, gelosia e tradimenti che sfociano nel più tragico dei finali: la morte. Ricostruzioni fedeli e interviste a investigatori, esperti e amici e familiari dei protagonisti: mariti gelosi, mogli tradite, bugiardi seriali, ex vendicativi. Questo e molto altro in un viaggio dei sentimenti che ci mostra come anche la più bella favola d’amore possa trasformarsi in un racconto dell’orrore.

INCREDIBILI VIAGGI IN TRENO

Dal 3 dicembre, ogni giovedì alle 21.10 su laF

Prosegue anche a dicembre il viaggio di Philippe e di laF sulle rotaie di tutto il mondo. Dal deserto della Namibia alla neve del Canada, dalle coste di Taiwan a quelle del Portogallo, passando per le città e le stazioni di Colombia, Spagna e Irlanda…quale modo migliore di scoprire l’anima di un paese e il carattere dei suoi abitanti se non viaggiando con loro? Seguiamo Philippe nel suo viaggio sui treni più spettacolari della terra in 7 EPISODI in prima tv assoluta!

LA GIORNATA MONDIALE DEL GHEPARDO

Venerdì 4 dicembre dalle 15.20 su National Geographic Wild

Il 4 dicembre si celebra la giornata internazionale del ghepardo e Wild, per l’occasione, dedica a questo animale, una programmazione speciale. A partire dalle 15.20, infatti, il canale manderà in onda il meglio dei suoi speciali sui ghepardi, mammiferi affascinanti, che hanno nella velocità il loro tratto distintivo, ma che purtroppo sono anche una specie vulnerabile e considerata in pericolo critico, in quanto gli spazi naturali a loro disposizione si riducono sempre più e anche per via del bracconaggio.

LO ZOO DEGLI IRWIN

Dal 6 dicembre, ogni domenica alle 21.00 su Discovery Channel

A dicembre torna la serie che ha ufficialmente inaugurato la domenica «family» di Discovery Channel: lo Zoo degli Irwin! Terri, Bindi e Robert continuano la missione del leggendario Steve Irwin di avvicinare le persone al mondo animale, aprendo le porte del loro immenso e meraviglioso Australian Zoo, lo zoo di 1.000 acri situato nel Queensland, sulla Sunshine Coast. Una serie ispirazionale che fa capire l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità attraverso il racconto del lavoro nello zoo, da momenti esilaranti a eventi commoventi, tutto serve per raccontare la meraviglia della natura e del mondo animale.

TORNO A VIVERE IN ITALIA

Dal 7 dicembre, ogni lunedì alle 21.10 su laF

Tornano ANNA e SIMONE, i nostri viaggiatori alla scoperta dell’Italia: questa volta inseguendo un nuovo punto di vista, quello degli “italiani di ritorno”. Nella nuova produzione originale di laF, Anna e Simone – i globetrotter già protagonisti di Voglio vivere in Italia – partono alla scoperta delle storie di chi ha deciso di invertire la tendenza dei “cervelli in fuga”: donne e uomini che dopo una fase di vita lontano da casa hanno deciso di ritornare nel loro Paese d’origine con coraggio e determinazione, mettendo a frutto l’esperienza e le competenze acquisite all’estero. Padova, Modena e Bologna, Milano, Genova, Napoli, Torino, Siracusa, Arezzo, Trieste e Trento sono le tappe di un viaggio oltre gli stereotipi sul nostro Paese, dove la realtà è più inaspettata di quanto i pregiudizi o i luoghi comuni facciano immaginare.

L’OASI DEGLI ANIMALI: FLORIDA

Dal 7 dicembre, ogni lunedì alle 21.10 su National Geographic Wild

Siamo a Tampa, in Florida, dove si trova uno dei centri di conservazione più importanti degli Stati Uniti, lo Zoo Tampa at Lowry Park. Con quasi un milione di visitatori all’anno e più di 1000 animali, esso rappresenta un importantissimo centro per la salvaguardia e la conservazione della biodiversità della Florida. Un team di esperti si prenderà cura delle più svariate specie animali, dai lutrini, ai lamantini e alle pantere, all’interno di un ambiente protetto, dove gli animali sono al sicuro e dove non mancheranno avventure e momenti emozionanti.

LE AUTO CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO

Dal 7 dicembre, ogni lunedì alle 21.50 su History e in streaming su NOW TV

Velocità, potenza, adrenalina. Ma anche sviluppo industriale, globalizzazione e abbattimento dei tempi di viaggio per gli spostamenti individuali. L’automobile non è semplicemente un mezzo di trasporto: l’invenzione dell’automobile ha plasmato l’ultimo secolo, cambiando le nostre abitudini e dando forma alle città che viviamo, oltre a essere stato uno degli acceleratori fondamentali dell’avanzamento industriale e tecnologico negli ultimi 100 anni. “Le auto che hanno cambiato il mondo” è la storia di un gruppo di ingegneri, geniali rivali che hanno creato una rivoluzione nei trasporti e cambiato per sempre il mondo grazie alla potenza delle loro idee. Spinti dall'innovazione e dalla rivalità, il loro genio ha creato l'invenzione più rivoluzionaria del ventesimo secolo, generando un’industria totalmente nuova e introducendo una libertà di movimento mai immaginata prima della nascita dell'auto. Esplorando oltre un secolo di innovazione e raccontando i momenti che hanno cambiato la vita degli uomini che hanno fondato Honda, Toyota, Mercedes, Ford, Porsche, Rolls Royce e altri marchi leggendari queste sono le storie di chi, a volte inconsapevolmente, ha cambiato la storia dell’umanità.

CERCAMI A PARIGI

Dal 7 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Dea Kids

Protagonista è Lena Grisky è una giovane principessa russa del 1905 e studia presso la scuola di danza dell'Opéra de Paris, una delle più prestigiose al mondo. Un giorno, il suo fidanzato Henri le regala una collana in grado di viaggiare nel tempo. Lena, accidentalmente, passa attraverso il portale e finisce per ritrovarsi nel 2018. Bloccata in quell'anno, Lena farà la conoscenza di Ines, la quale diventerà presto la sua migliore amica, e stringerà amicizia con Jeff, un ballerino di hip hop, Dash, amico di Jeff e innamorato di Ines, Max, ragazzo misterioso dal quale Lena è attratta, e Thea, fidanzata di Max e rivale di Lena che cerca in ogni modo di ostacolarla. Henri, rimasto nel 1905, fa di tutto pur di riportare Lena al suo tempo, ma il ragazzo non è l'uni-co disposto a trovarla. Infatti, i Raccoglitempo, un gruppo di giovani ragazzi, sono alla ricerca della collana che Lena ha al collo. Nel corso della sua permanenza nel 2018, Lena rivelerà chi è realmente e da dove proviene a Ines, la quale la aiuterà a tornare nel 1905. A distanza di un anno trascorso lontano dalla modernità, Lena ha di nuovo viaggiato nel tempo arrivando nel 1905. Nostalgica per i bei momenti trascorsi nel nuovo mondo, la ragazza prova a convincere il proprio fidanzato Henri a trasferirsi con lei. Tuttavia la caotica e disordinata vita del 2019 non riesce a convincere il giovane, che infatti prova in tutti i modi a far cambiare idea a Lena. Alla fine Henri riuscirà a trascinare Lena di nuovo indietro nel tempo facendole dire addio alla modernità?

SPYDERS

Dal 7 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 21.00 su Nickelodeon

Debutta su Nickelodeon una nuova serie tutta mistero e divertimento: Spyders! I genitori di Daniel, Nikki e Tommy sembrano condurre una normalissima vita, ma invece sono agenti sotto copertura. Una volta scoperto questo segreto, i tre fratelli decidono cosi di formare un loro team segreto di spie chiamato appunto Spyders. Insieme cercheranno di sventare i piani di un supercriminale!

MONDI SEPOLTI CON DON WILDMAN

Dall’8 dicembre, ogni martedì alle 22.55 su Discovery Science

Su Discovery Science fa il suo ingresso un nuovo protagonista: Don Wildman, volto di Travel Channel già noto per franchise di successo come Mysteries at the museum e Beyond the unknown. In «Buried worlds», Don parte in giro per il mondo per investigare su alcuni dei segreti più oscuri dell’umanità: dai vampiri della Bulgaria agli oggetti occulti del Nazisti, passando per gli spiriti demoniaci della Virginia. Non c’è mistero paranormale che Don si lascerà scappare.

IL POLIZIOTTO CATTIVO

Dal 9 dicembre, ogni mercoledì alle 22.00 su Crime + Investigation

Il corpo di un milionario viene ritrovato senza vita in una stanza d’albergo. Incidente? Suicidio? Qualcuno lo ha ucciso? Quella che parte come un’indagine di sospetto omicidio come tante altre porterà a galla verità sconcertanti che causeranno uno scandalo che ha sconvolto la Svezia nei primi anni 2000. Una spirale di violenza, abusi e prostituzione minorile che vede protagonista il rispettabilissimo e insospettabile Goran Lindberg, capitano della polizia di Uppsala, una deliziosa città nel sud-est della Svezia. Questa docu-serie racconta in tre episodi la torbida storia che ha sconvolto l’opinione pubblica, ripercorre le indagini e attraverso ricostruzioni, interviste a esperti e colleghi, insieme con le testimonianze delle donne coinvolte ci porta in fondo alla risoluzione del caso. Una miniserie da seguire col fiato sospeso che apre uno squarcio su una triste realtà che, anche nel nostro Paese, ha recentemente riempito le prime pagine dei giornali. Una storia che ci dimostra come a volte, anche il più insospettabile, anche chi per mestiere e vocazione dovrebbe dedicare la propria vita alla protezione dei più deboli, può rivelarsi il cattivo.

ENIGMI ALIENI

Dal 10 dicembre, ogni giovedì alle 21.50 su History e in streaming su NOW TV

Giorgio Tsukalos torna su History per esaminare le teorie degli Antichi Alieni: da dicembre su History la nuova stagione di Enigmi Alieni! Eventi inspiegabili, avvistamenti e innumerevoli indizi sembrano confermare la presenza nel corso dei secoli di creature extraterrestri sulla Terra. Simboli, storie e ritrovamenti misteriosi saranno protagonisti della nuova stagione di Enigmi Alieni, raccontati per cercare risposta al mistero più grande: è possibile stia per arrivare il momento di ricongiungerci con i nostri antenati alieni?

DEPUTY

Dall’11 dicembre, ogni venerdì alle 21.00 su Fox

Deputy è un procedural di genere poliziesco, ideata da Will Beall (Castle, Training Day), prodotto da eO-ne. La serie fonde lo spirito della classica atmosfera western con l’autenticità della vita moderna. Al centro della trama vi è il dipartimento dello sceriffo nella contea di Los Angeles. Quando lo sceriffo muore improvvisamente, viene eletto il suo sostituto, Bill Hollister (Stephen Dorff), un poliziotto schietto e dai modi rozzi che si rivela essere l’uomo più improbabile per quel ruolo e i suoi modi di ottenere giustizia spesso si scontrano con quello dei politici locali. In questa nuova veste, Bill si impegna a consegnare alla giustizia qualunque criminale gli capiti a tiro, compresi quelli che si nascondono dietro i banchi della politica. A causa dei rischi del mestiere, la polizia si interfaccia spesso con il Los Angeles County General Hospital, dove lo stesso Bill avrà a che fare di frequente con il chirurgo capo di tramatologia, nonché sua moglie, Paula Reyes (Yara Martinez). Ad aiutarlo nel difficile compito ci sono gli ambiziosi quanto problematici agenti che operano sotto il suo comando: Cade Walker (Brian Van Holt), un ex alcolista e Marine che ha servito in Afghanistan; Rachel Delgrado (Siena Goines), una meticolosa poliziotta nel bel mezzo di un di-vorzio; Charlie Minnick (Danielle Moné Truitt), un’ex insegnante che dopo una tragedia vissuta a scuola decide di entrare in Polizia; Breanna Bishop (Bex Taylor-Klaus), intelligente e sarcastica, è responsabile della scorta dello sceriffo; Joseph Blair (Shane Paul McGhie), un agente del dipartimento e figlio dell’ex partner di Bill.

SPECIALE TV SLIME FEST 2020

Venerdì 11 dicembre alle 20.00 su Nickelodeon

Anche quest’anno non poteva mancare su Nickelodeon la mitica Slime Fest! Dopo aver invaso per tutto ottobre e dicembre il canale e i social di Nick con tante pillole, Slime Fest diventa uno Speciale Tv da un’ora, un vero laboratorio di slime! Le due presentatrici Cecilia Cantarano e Valeria Vedovatti scherzeranno con tanti ospiti speciali, cantanti e influencers, tutti insieme per un’ora di risate, musica e ovviamente tantissimo slime!

NCIS – 17a stagione

Dal 14 dicembre, ogni lunedì alle 21.05 su Fox Crime

La squadra del Naval Criminal Investigative Service diretta dall’agente speciale Gibbs (interpretato da Mark Harmon) è ancora una volta alle prese con i crimini perpetrati contro i membri della Marina americana o del corpo dei Marines, di cui lo stesso Gibbs faceva parte. La diciassettesima stagione della serie si apre con due episodi interamente dedicati al ritorno a sorpresa di Ziva David (Cote de Pablo), finora creduta morta. Finalmente si saprà cosa le è accaduto, e lei stessa rivelerà in quale grave pericolo sia Gibbs. Saranno pronti i due a rimettere in piedi una squadra affiatata? Ziva torna per avvertire Gibbs del pericolo che sta correndo. Vuole dargli un rifugio, ma i due vengono assaliti da un commando armato; riescono a sfuggire alla morte grazie a un ordigno artigianale. Sulla scena del crimine rimane un lembo del cappotto di Ziva, che Bishop riconosce. McGee comprende che qualcosa non quadra, e mette Bishop alle strette. Sloane, nel frattempo, cerca di convincere i componenti della squadra a parlare, per capire quanto l’apparizione di Ziva abbia influito sul loro morale. Ziva, prima di riunirsi alla sua famiglia, desidera ritrovare un caro amico, l’unico che l’ha sempre sostenuta anche quando tutti la credevano morta. McGee sostituirà temporaneamente Gibbs poi, a malincuore, dovrà comunicare una decisione molto personale alla squadra. Torres e Bishop vengono travolti da una pirata della strada: in terapia intensiva, Nick lotta tra la vita e la morte.

VENEZIA: IL FUTURO DEL PIANETA

Lunedì 14 dicembre alle 20.55 su National Geographic

Venezia, una delle città più iconiche al mondo, si trova a fronteggiare la furia crescente di alluvioni sempre più frequenti e minacciose. Quale futuro l’attende? Quale impatto i cambiamenti climatici e l’aumento del livello degli oceani avranno sulle città costiere? Adagiata su 118 isolotti a pelo d’acqua, Venezia sta sperimentando per prima gli effetti di un futuro che fatichiamo a prevedere. Per questo è oggi una specie di laboratorio a cielo aperto dove i maggiori esperti e le più avanzate tecnologie sono accorsi per capire quali errori abbiamo commesso e cosa possiamo ancora fare per salvare una città simbolo e attraverso di essa garantire un futuro per l’intera umanità. Il rapporto che da sempre lega Venezia alla sua laguna è un ecosistema delicato messo a rischio dalla mano dell’uomo. Oggi più che mai. Una recente mappatura dei fondali realizzata grazie a sistemi acustici di ultima generazione, ha permesso ai geologi marini di scoprire che solo 6-7000 anni fa al posto del mare c’era la terraferma. Venezia poggia dunque su un substrato di detriti fluviali ancora giovane, e non ancora consolidato che provoca lo sprofondamento progressivo del terreno, un fenomeno chiamato subsidenza. Gli archeologi hanno scoperto che in quella che oggi è la laguna nord sorgeva una fiorente civiltà romana, poi sprofondata sott’acqua. E’ una corsa contro il tempo anche perché salvare Venezia significa mettere a punto le conoscenze e gli strumenti per mettere al riparo le tante altre città costiere del mondo oggi a rischio inondazione, quali fra le altre Miami, Mumbay, Shanghai. Londra e Rotterdam hanno già trovato la loro soluzione per fermare il mare. Quella scelta per Venezia è la costruzione di un sistema di barriere artificiali mobili, chiamato MOSE. Si tratta del più imponente progetto di ingegneria idraulica mai concepito al mondo.

LAVORI SPORCHI ON THE ROAD

Dal 14 dicembre, ogni lunedì alle 21.00 su Discovery Channel

Mike Rowe, con i suoi Lavori Sporchi, è stato uno dei talent più iconici di Discovery Channel per tantissimo tempo. A dicembre Mike torna sul canale con una serie in quattro parti tutta nuova: insieme alla sua crew storica, partiremo in un tour a bordo del loro camper in giro per il territorio statunitense, andando a caccia di quei luoghi che hanno fatto la storia di Dirty Jobs e ripercorrendo i momenti più incredibili e memorabili di questa leggendaria serie.

PONY LIFE

Dal 14 dicembre tutti i giorni alle 18.55 su Boomerang

Speciale docu-reality dedicato al mondo della danza classica che segue la vita delle giovani ballerine dell'accademia di ballo dell'Opera di Roma.

THE ROAST OF ITALY

Dal 15 dicembre, ogni martedì alle 22.00 su Comedy Central

È possibile mettere in discussione ogni aspetto del nostro paese infiltrandosi tra vizi, estremismi e peccati degli italiani? Nasce ‘The Roast of Italy’, il nuovo programma observational” di Francesco De Carlo in cui ci si interrogherà e si approfondiranno i “trend topic” del momento che spazieranno dalla politica al narcisismo. Un racconto attraverso interviste, momenti di riflessione e pezzi di stand Up inerenti all’argomento di puntata.

LE PRIME 48 ORE – MINUTI CONTATI

Dal 18 dicembre, ogni venerdì alle 22.55 su Crime + Investigation

Tornano gli omicidi efferati, le indagini intricate, le disperate cacce all’uomo e gli inseguimenti ad alto tasso di adrenalina che ci hanno insegnato come, nella risoluzione di un delitto, i momenti decisivi sono le prime 48 ore successive al crimine. In una collezione speciale vediamo le scene del crimine più scioccanti, le confessioni più inaspettate, gli omicidi più inspiegabili, gli assassini più spietati. Questo, e molto altro, in 20 episodi da seguire tutto d’un fiato senza mai perdere d’occhio il tempo che scorre sulle lancette: prima che le 48 ore siano passate e che un caso resti irrisolto e un colpevole in libertà.

AP BIO

Dal 19 dicembre, ogni sabato alle 21.15 su Premium Stories

Ritornano, in una terza stagione inedita, le follie di Jack Griffin, lo studioso di filosofia caduto in disgrazia e tornato nella sua città natale, Toledo, per insegnare biologia in un liceo. Il corso di Advanced Placement Biology (da cui il nome della sitcom A.P. Bio) si rivela una fucina di menti eccelse, delle quali il professore si servirà in primis per vendicarsi. Nel cast della terza stagione, ad affiancare Howerton si confermano Patton Oswalt, Lyric Lewis, Mary Sohn e Jean Villepique.

EGITTO: I GRANDI MISTERI

Dal 21 dicembre, ogni lunedì alle 20.55 su National Geographic

Una serata completamente dedicata alle meraviglie d’Egitto, ai grandi tesori all’ombra delle Piramidi. Tra misteri e nuove ricerche, un viaggio alla scoperta dei grandi faraoni, delle tecniche di mummificazioni e delle grandi Dinastie.

THE UNXPLAINED

Dal 21 dicembre, ogni lunedì alle 22.40 su Blaze

Quanti luoghi, fenomeni apparentemente inspiegabili esistono a questo mondo? The Unxplained è la serie che ci accompagna all’interno del vortice del mistero per provare a indagare e spiegare alcuni dei luoghi misteriosi che si sono “macchiati” di eventi senza spiegazione. Attraverso la guida di un personaggio d’eccezione come William Shatner (il capitano Kirk di Star Trek) saremo guidati in un viaggio di grande fascino ma anche di grande mistero alla ricerca di una risposta alle domande che avvolgono alcuni fenomeni e avvenimenti del pianeta terra.

WILD CHRISTMAS

Dal 23 al 27 dicembre, dalle 13.00 alle 23.45 su National Geographic Wild

Paesaggi incantati, paradisi di ghiaccio e meravigliosi animali ci faranno compagnia a partire dal 23 dicembre, fino a domenica 27, ogni giorno dalle ore 13. Le condizioni estreme e proibitive dell’inverno e delle zone più remote del pianeta sono anche occasione per raccontare affascinanti storie di sopravvivenza ed esplorare paesaggi magici, come quelli della Lapponia, con le sue immense distese di ghiaccio e le sue foreste innevate. Tra i titoli in programmazione: Wild Lapland - Lapponia Selvaggia, Winter's Hidden Wonders - Le meraviglie dell’inverno, Frozen Kingdom of The Snow Leopard - Il leopardo delle nevi.

LE CANZONI DI MASHA

Dal 21 al 15 dicembre, tutti i giorni alle 11.15 su Dea Junior

La simpatica Masha si esibisce con i suoi gorgheggi mettendo a dura prova la pazienza di Orso ed eseguendo, alla sua maniera, famosi brani tradizionali dei vari Paesi, viaggiano dall’Italia alla Francia, dalla Germania alla Cina!

SULLE PUNTE

Mercoledì 23 dicembre alle 20.40 su Dea Kids

Speciale docu-reality dedicato al mondo della danza classica che segue la vita delle giovani ballerine dell'accademia di ballo dell'Opera di Roma.

DEER SQUAD

Dal 23 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 20.00 su Nick Jr.

Fa il suo esordio su Nick Jr “DEER SQUAD” una nuovissima serie prescolare che ha come protagonisti Kay, Rammy, Lola e Bobbi, quattro “cerbiatti in azione” che con i loro mitici poteri (acqua, sole, terra e natura) e i loro veicoli supertecnologici proteggeranno la città e la foresta che la circonda. Una serie ecologista che combina avventura, educazione civica e humour insieme a grandi sentimenti come amore, coraggio e responsabilità!

SER TALPA – AL SERVIZIO DI SUA MAESTA’

Il 24 dicembre alle 21.00 su Boomerang

Il 24 dicembre, alle 21.00, andrà in onda uno speciale natalizio dello show SER TALPA- AL SERVIZIO DI SUA MAESTA’. Il protagonista Richard è una talpa e vive insieme ai suoi genitori a Talponia una cittadina che si trova nei sotterranei del castello di Windsor: laggiù c’è tutto un mondo da scoprire fatto di magia e immaginazione. Nelle sue avventure Richard è accompagnato da Manny un libro magico dal quale fuoriescono ogni volta magie diverse che aiuteranno il protagonista nelle sue molteplici avventure! Lo speciale natalizio narra le vicende di Richard che chiede l’aiuto della Regina d’Inghilterra la notte di Natale, durante il Christmas Party a corte, per tentare di sconfiggere il nemico di sempre delle talpe, il Giardiniere, intento a distruggere Talponia. Lo show veicola ai bambini – ma non solo! – tanti importanti valori come la positività, necessaria ad affrontare anche le situazioni più complicate, l’amicizia, perché insieme si è più forti, l’inclusione e la comprensione dell’altro, la diversità come valore e opportunità e non come ostacolo e infine la difesa dell’ambiente e il rispetto dei luoghi nei quali si vive, da proteggere come un patrimonio inestimabile. In un’atmosfera magica, affascinante e senza tempo, attraverso un’animazione fiabesca che catturerà grandi e piccoli dal primo istante, gli spettatori potranno conoscere questi nuovi protagonisti in attesa del debutto dello show.

Tutte le serie qui sotto riportate sono disponibili on demand su Sky e NOW TV