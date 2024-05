Maggio 2024 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | MAGGIO 2024



Le serie TV ultime uscite da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione su Sky ma anche i programmi TV e i talent show in esclusiva da non perdere nel mese di Maggio 2024! ( e in streaming su NOW ). Prosegue la seconda stagione di Il Re serie Sky Original con Luca Zingaretti. Bruno Testori ora reintegrato nel ruolo di direttore del carcere è incaricato di ottenere informazioni da un altro detenuto, il magistrato Vittorio Mancuso, che è accusato dell'omicidio di una dipendente della Slimpetroil Spa.

Tra le prime visioni, da non perdere Il Tatuatore di Auschwitz, nuova serie Sky Original disponibile in esclusiva dal 10 maggio. Lali, detenuto nel campo di sterminio di Auschwitz, ha il compito di tatuare sulle braccia dei prigionieri il loro numero identificativo. Qui incontra Gita, dando vita a un'inaspettata storia d'amore capace di vincere gli orrori del campo di concentramento. Dal 20 maggio arriva in esclusiva su Sky Il Simpatizzante, nuova serie spy thriller targata HBO con Hoa Xuand, Sandra Oh e il premio Oscar Robert Downey Jr. Tratto dal romanzo omonimo di Viet Thanh Nguyen, vincitore del Premio Pulitzer, Il Simpatizzante segue le vicende di una spia comunista, metà francese e metà vietnamita, durante gli ultimi tumultuosi giorni della guerra del Vietnam e il suo successivo adattamento come rifugiato a Los Angeles dove si rende conto che il suo passato di spia è tutt'altro che sepolto.

Maggio è un mese carico di emozioni cinematografiche. Da toccanti film di genere drammatico a commedieirresistibili, la selezione dei titoli è ricca di titoli premiati da critica e pubblico. Tra le opere più attese, spicca Adagio, il nuovo capitolo della trilogia romana di Stefano Sollima, che ci trascina nelle vicende di Manuel, un giovane alle prese con ricatti e intrighi orchestrati da carabinieri corrotti. Disponibile dal 13 maggio. Ma le sorprese non finiscono qui: c'è anche Jeanne du Barry - La Favorita del Re (dal 20 maggio), diretto e interpretato da Maïwenn e con Johnny Depp. Un'opera coinvolgente che ci trasporta nell'affascinante mondo della corte di Luigi XV. E ancora, Come può uno scoglio, una divertente commedia firmata da Gennaro Nunziante, che ci fa immergere nelle rocambolesche vicende di Pio e Amedeo. Dal 6 maggio. Da non perdere anche Diabolik - Chi sei?, l'epico finale della trilogia dei Manetti Bros disponibile dal 27 maggio, che vede il leggendario ladro alle prese con una pericolosa banda di criminali.

Tra i film in uscita a maggio su Sky troviamo anche Perfect Days, un sorprendente successo di pubblico e critica diretto da Wim Wenders, candidato agli Oscar® 2024 per il miglior film internazionale e che a Cannes 2023 ha ottenuto il riconoscimento all’attore a Kôji Yakusho. Ambientato nella vivace Tokyo, il film segue le vicende di Hirayama, un sessantenne giapponese che trova la bellezza nella semplicità della sua routine quotidiana. Disponibile dal 23 maggio. Dal 30 maggio sarà disponibile Enea, l'ultimo lavoro di Pietro Castellitto, che ci regala uno sguardo intenso e profondo sulla vita di una generazione in crisi. Il film, presentato al Festival di Venezia 2023, segue le vicende di Enea e Valentino, due giovani che condividono la loro giovinezza, vittime e artefici di un mondo corrotto, ma mossi da una vitalità incorruttibile. Altro titolo da non perdere è Palazzina Laf – disponibile dal 1° maggio - che ci porta indietro nel tempo fino al 1997 a Taranto, sullo sfondo dell'ILVA. La storia di Caterino Lamanna, interpretato da un cast di grande talento, ci immerge in un oscuro mondo di intrighi e corruzione all'interno della fabbrica, dove i dipendenti qualificati vengono relegati in un edificio in disuso, in attesa di licenziamento o di un incarico demansionato. Infine, dal 12 maggio, La Chimera, film diretto da Alice Rohrwacher. La pellicola ci trasporta negli anni '80 nel mondo clandestino dei "tombaroli", offrendoci un affascinante viaggio tra archeologia e mistero. Con un cast stellare che include Josh O’Connor, Alba Rohrwacher e Isabella Rossellini, il film racconta la struggente ricerca di Arthur di un passaggio verso l'aldilà, un viaggio che potrebbe riaccendere in lui un nuovo interesse per la vita.

Per gli amanti della cucina, Chef Antonino Cannavacciuolo ritorna con la nuova edizione di Cucine da Incubo, pronto a utilizzare i suoi superpoteri culinari per aiutare ristoranti e ristoratori in difficoltà. Con la sua esperienza e il suo talento, aiuterà a migliorare le operazioni in cucina, a gestire efficacemente il locale e a ristabilire armonia nei rapporti familiari e professionali. Dal 16 maggio in esclusiva su Sky. Prosegue inoltre Pechino Express – La Rotta del Dragone. Le coppie di viaggiatori affrontano la fase finale del viaggio lungo la Rotta del Dragone, che li ha portati dal Vietnam al Laos per terminare l’itinerario in Sri Lanka – tappa conclusiva dell’itinerario. La finale il 9 maggio. A maggio su Sky continuano le risate con la nuova stagione di GialappaShow, programma condotto dal sempre esilarante Mago Forest accompagnato dalla brillante Gialappa’s Band. Infine, tornano i concerti dell'estate: si parte il 15 maggio con l’attesissimo concerto di Radio Italia, sempre in diretta da Piazza Duomo a Milano e il 31 maggio con il Radio Future Hits Live a Roma.

Tra le ultime uscite di maggio 2024, non mancano i documentari. In McEnroe (dal 17 maggio), viene offerto uno sguardo intimo sulla vita di una delle più grandi icone sportive di tutti i tempi, John McEnroe. Numero uno al mondo per quattro anni consecutivi nel tennis, McEnroe ha segnato un'epoca d'oro con le sue epiche battaglie con Björn Borg, ma anche con le controversie che hanno rivelato il suo grande conflitto interiore. Donyale Luna: Supermodel ripercorre la straordinaria vita e carriera di Donyale Luna, la prima modella nera ad apparire sulle copertine di Harper’s Bazaar e Vogue. Il documentario – disponibile dal 17 maggio - esplora il suo impatto nell'industria della moda e la sua influenza culturale prima della sua prematura morte a Roma. Texas Selvaggio (disponibile dal 24 maggio) racconta la storia delle vaste e variegate terre del Texas attraverso gli occhi di varie specie animali autoctone, offrendo uno sguardo unico sulla relazione tra l'essere umano e la natura.

Maggio su Sky offre un mix avvincente di serie, film e show, garantendo emozioni per tutti i gusti.

SKY ATLANTIC

IL TATUATORE DI AUSCHWITZ

Da venerdì 10 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ispirato ad una storia vera, tratta dall’omonimo libro dell’autrice Heather Morris, la nuova serie Sky Original racconta la storia di un amore nato nel peggiore dei luoghi possibili. Sei episodi drammatici in cui l’anziano Lali, interpretato da Harvey Keitel, affronta i fantasmi traumatici del passato grazie all’aiuto dell’aspirante scrittrice Heather Morris (Melanie Lynskey). Jonah Hauer-King interpreta un giovane Lali, detenuto nel campo di sterminio di Auschwitz con l’incarico di marchiare con il numero identificativo i compagni di prigionia. L’incontro con Gita, Hanna Próchniak, dà inizio ad una storia coraggiosa e indimenticabile, accompagnata dalle musiche del premio Oscar ® Hans Zimmer e Kara Talve.

IL SIMPATIZZANTE

Da lunedì 20 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L’attore premio Oscar® Robert Downey Jr., produttore esecutivo della serie – fra gli altri - insieme alla moglie Susan, interpreta quattro diversi personaggi in una storia di spionaggio ironica e piena di suspense targata HBO e Sky Exclusive e firmata da Park Chan-wook. Un thriller ad alta tensione in sette episodi tratti dall’omonimo romanzo di Viet Thanh Nguyen, vincitore del premio Pulitzer per la narrativa nel 2016. Sul finire della guerra del Vietnam, una spia comunista infiltrata nell’esercito del Vietnam del Sud deve scappare in esilio in una comunità di rifugiati negli Stati Uniti, dove continua segretamente la sua attività di spionaggio per conto dei Vietcong. Nel cast la vincitrice del premio Emmy® Sandra Oh, Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen e Alan Trong. Co-showrunner, produttore esecutivo, sceneggiatore e regista (episodi 1-3) Park Chan-wook. Don McKellar è co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore.

DELITTI AI TROPICI S.4

Da venerdì 31 maggio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna il crime ambientato nell’isola di Martinica che segue le vicende di una singolare coppia di investigatrici: la pacata Comandante Mélissa Sainte-Rose e l’impetuosa Capitana Gaëlle Crivelli. Mentre cercano di smascherare i colpevoli di nuovi delitti, le loro vite private e i loro equilibri familiari si complicano sempre di più.

SKY CINEMA