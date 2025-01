Gennaio 2025 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | GENNAIO 2025



Per tutti gli appassionati di serie, il mese di gennaio 2025 su Sky è sinonimo di emozioni indimenticabili. Non perderti queste produzioni esclusive che uniscono grandi storie, interpreti straordinari e riflessioni profonde.

Dal romanzo best-seller di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega, arriva la serie Sky Original M – Il Figlio del Secolo, diretta da Joe Wright. Luca Marinelli - vincitore del David di Donatello, del Nastro d’Argento e della Coppa Volpi a Venezia- interpreta Benito Mussolini in una narrazione profonda sull'ascesa al potere e sulla nascita del fascismo in Italia. Presentata in anteprima al Festival di Venezia 2024, la serie racconta la storia di un Paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri. Dal 10 gennaio in esclusiva su Sky.

Se cerchi un racconto di coraggio, memoria e determinazione, la serie Sky Original Lockerbie – Attentato sul volo Pan Am 103 racconta con straordinaria intensità la tragedia che ha segnato il Regno Unito e il mondo intero. Interpretata dal Premio Oscar Colin Firth, la storia segue il dottor Jim Swire nel suo straziante viaggio verso la verità e la giustizia, dopo l’esplosione del volo Pan Am 103 sopra Lockerbie nel 1988 che causò la morte di 259 passeggeri e 11 residenti. Basata sul libro The Lockerbie Bombing: A Father’s Search for Justice, la serie offre uno sguardo toccante e intimo sull’attacco terroristico più letale del Regno Unito che ha cambiato per sempre la vita di centinaia di persone. In esclusiva su Sky dal 27 gennaio 2025.

Il nuovo anno inizia alla grande su Sky, con una selezione imperdibile di film che spaziano tra saghe epiche, animazione per tutta la famiglia e storie drammatiche cariche di emozioni.

Tra le novità più attese del mese di gennaio 2025 c’è indubbiamente Dune – Parte Due, disponibile su Sky dall’1 gennaio. In questo secondo capitolo, Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, affronta il suo destino tra i Fremen, mentre combatte contro il barone Harkonnen e cerca di capire se è davvero il Messia che il popolo attende. Tra battaglie epiche e dilemmi interiori, Denis Villeneuve firma la seconda parte dell’acclamata saga sci-fi Dune, tratta dal capolavoro di Frank Herbert.

Ritorna per un’avventura animata piena di umorismo e kung fu il simpatico panda Po. In Kung Fu Panda 4, Po deve accettare il suo destino di guida spirituale nella Valle della Pace, trovare un degno successore e sconfiggere una maga mutaforma. Ad accompagnarlo, la sua nuova compagna d’avventure Zhen, una volpe agile e astuta. Risate, azione e tanti insegnamenti sono in arrivo per tutta la famiglia. Dal 4 gennaio su Sky.

Tra i film da vedere a gennaio 2025 su Sky trovi anche Vermiglio, un racconto intenso e toccante, ambientato nell’ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale. Tra le montagne del Trentino, la famiglia Graziadei vive giorni sospesi, fino all’arrivo di un soldato siciliano disertore. La sua presenza incrina i delicati equilibri familiari, portando alla luce segreti e contrasti in un crescendo emotivo che non lascia scampo. Vincitore del Leone d’Argento a Venezia e candidato ai Golden Globe come Miglior film in lingua straniera, Vermiglio sarà disponibile su Sky dall’8 gennaio.

Dal 13 gennaio, intrighi e humor toscano saranno il mix perfetto per le tue serate. Torna in esclusiva su Sky la dodicesima edizione de I Delitti del BarLume con tre nuove storie: Non è un paese per bimbi, Gatte da pelare e Sasso carta forbici. A Pineta, la tranquillità è solo un ricordo: Gino misteriosamente scomparso con una partita di diamanti e i Bimbi che provano a rintracciarlo; Viviani che vuole evadere dalla sua prigionia e liberarsi dalle capre ereditate da Carmine; Pasquali che rincorre la sua Susanita e scappa dalle minacce di brutti ceffi colombiani; la Fusco e Tassone in missione in Montenegro alla ricerca della loro amata e odiata Anna Rusic; Cioni e Govoni da soli a Pineta con le loro gatte da pelare; Beppe e Tizi impelagati in una lotta all’ultimo scherzo contro Cosimo; Marchino lanciato finalmente nella sua carriera da trapper. Che volete di più, uno sprizzino? Ce l’abbiamo!

Infine, tra i film da vedere a gennaio su Sky da non perdere La zona d’interesse, pellicola vincitrice di due premi Oscar® nel 2024. Tratto da un romanzo di Martin Amis e diretto da Jonathan Glazer il film racconta la quotidianità della famiglia del comandante Rudolf Hoss, che vive accanto al campo di concentramento di Auschwitz ed è protagonista di un’apparente normalità che stride con gli orrori vicini. La zona d’interesse sarà disponibile su Sky dal 26 gennaio.

Il nuovo anno su Sky prosegue con sapori irresistibili e sfide all’ultimo piatto, grazie a due programmi amatissimi che celebrano la passione per la cucina e l’eccellenza italiana. Tutti i giovedì in esclusiva su Sky appuntamento con la nuova stagione di MasterChef Italia il talent culinario più amato d’Italia. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono pronti a mettere alla prova i migliori chef amatoriali d’Italia con le sfide iconiche del programma: dalle creative mystery box agli impegnativi invention test, fino alle spettacolari prove in esterna e ai temuti pressure test. Ma sono anche tante le novità e gli ospiti previsti per questa nuova imperdibile stagione, che vedrà trionfare un solo nuovo MasterChef italiano.

A gennaio prosegue anche Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, il viaggio on the road che celebra i migliori ristoratori d’Italia. Con il suo inconfondibile stile, Alessandro Borghese intavola sfide a colpi di menù, votando location, servizio, conto e piatti forti per incoronare i vincitori… o ribaltare i risultati. E quest’anno, come se non bastasse, il programma festeggia i suoi dieci anni con tre puntate speciali, in una delle quali ci sarà un ospite d’eccezione, per rendere ogni sfida ancora più indimenticabile.

Il 2025 si apre su Sky con un’offerta ricca di documentari che spaziano tra cronaca, riflessioni storiche e focus sulle meraviglie della natura. Per gli amanti del mondo animale, Hungry Games: Gli Orsi dell’Alaska ci porta nel selvaggio Katmai National Park, dove gli orsi bruni combattono ogni giorno per accumulare le calorie necessarie alla sopravvivenza invernale. In un’emozionante lotta per la vita, questi maestosi animali affrontano prove di forza e astuzia, accumulando fino a 3 milioni di calorie in soli due mesi. Una sfida avvincente che celebra la resistenza e la determinazione della natura, disponibile in esclusiva su Sky dal 17 gennaio.

La nave dei folli – Oltre la ragione, guidata da Carlo Lucarelli, ci conduce in un viaggio affascinante nella vita di grandi figure storiche come Nerone, Camille Claudel e Lev Tolstoj, spesso etichettate come "folli" nel loro tempo. Con uno sguardo innovativo che intreccia fatti storici e studi psichiatrici moderni, la docuserie offre una riflessione sulla neurodiversità e ridisegna il confine tra genialità e diversità, rivelando come queste personalità straordinarie fossero forse in anticipo sui loro tempi. Dal 20 gennaio, in esclusiva su Sky.

Con La Zona di Interesse – La Vera Storia, entriamo nelle ombre della storia con un documentario intenso, disponibile in esclusiva su Sky dal 25 gennaio, che segue Hans Jürgen Höss, figlio del comandante di Auschwitz, Rudolf Höss. Attraverso il peso schiacciante dell’eredità paterna, il documentario getta una luce intima su una famiglia vissuta accanto agli orrori dell’Olocausto, affrontando domande profonde su colpa, memoria e responsabilità.

Infine, in esclusiva dal 28 gennaio, il docu-film Saman racconta la sconvolgente storia di Saman Abbas, la giovane pakistana uccisa dalla sua famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato. Il caso, che ha scosso l’Italia, diventa simbolo della lotta contro l’oppressione di genere e solleva interrogativi sull’integrazione, i limiti del rispetto culturale e la protezione dei diritti umani.





SKY ATLANTIC

M - IL FIGLIO DEL SECOLO

Da venerdì 10 gennaio alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale (edito da Bompiani). Reduce da un’accoglienza calorosissima all’81esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove è stata presentata fuori concorso, la serie in otto episodi diretta da Joe Wright racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere di Benito Mussolini. A interpretare il Duce uno fra i più apprezzati attori italiani, Luca Marinelli, vincitore del David di Donatello, del Nastro d’Argento, della Coppa Volpi a Venezia e del prestigioso Shooting Stars Award al Festival di Berlino. M – Il Figlio del Secolo è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle e CINECITTÀ S.p.A.. La distribuzione internazionale è di Fremantle. Come il romanzo di partenza, la serie racconterà la storia di un Paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri. Ripercorrerà la Storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in Parlamento nel gennaio del 1925, dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti. Offrirà, inoltre, uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, con l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell'epoca.

LOCKERBIE – ATTENTATO SUL VOLO PAN AM 103

Da venerdì 27 gennaio alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Era il 1988 quando un attentato sul volo Pan Am 103 causò la morte di 259 persone. Una di queste era Flora, la figlia di Jim e Jane Swire, che da allora per tre decenni hanno cercato risposte su cosa sia veramente accaduto quel giorno. Lockerbie: Attentato sul volo Pan Am 103 è la nuova serie Sky Original in cinque parti con protagonista l'attore vincitore di Oscar®, BAFTA, Golden Globe e SAG Award Colin Firth nei panni di Jim Swire e Catherine McCormack nei panni di Jane Swire. Un drama basato sul libro The Lockerbie Bombing: A Father's Search for Justice di Jim Swire e Peter Biddulph che, insieme a molte altre fonti, racconta l’impatto devastante sulle famiglie delle vittime dell’attacco di Lockerbie. Il 21 dicembre 1988, 259 passeggeri e membri dell'equipaggio rimasero uccisi quando il volo Pan Am 103 esplose sopra Lockerbie 38 minuti dopo il decollo, con altri 11 residenti che persero la vita quando l'aereo precipitò sopra la tranquilla cittadina scozzese. Esplorando gli eventi del disastro e le sue conseguenze, la serie offre un resoconto intimo di un uomo, un marito e un padre che rischia tutto in memoria di sua figlia e dell'instancabile ricerca della verità e della giustizia.

SKY INVESTIGATION

LAW & ORDER – ORGANIZED CRIME

Da domenica 5 gennaio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Elliot Stabler, detective veterano già protagonista della serie Law & Order: Special Victims Unit, torna alla polizia di New York dopo l'omicidio della moglie. Stabler si unisce alla Task Force per la criminalità organizzata, guidata dal sergente Ayanna Bell.

I DELITTI DELLA BELLA DI NOTTE – MOONFLOWER MURDERS

Da martedì 21 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

La redattrice Susan Ryeland viene avvicinata da due alberghieri inglesi, i quali le spiegano che otto anni prima nel loro albergo si è verificato un omicidio. Susan Ryeland viene così incaricata di trovare la soluzione a questo caso irrisolto, nascosto in uno dei primi romanzi di Atticus Pünd di Alan Conway.

SKY CINEMA

A partire da mercoledì 1 gennaio, su Sky Cinema Uno, arriva in prima TV Dune - Parte Due, un'epica avventura fantascientifica del 2024 prodotta da Warner. Questo sequel di Dune di Denis Villeneuve continua a seguire Paul Atreides (Timothée Chalamet) e Chani (Zendaya) nel loro viaggio attraverso Arrakis, dove la lotta per il potere si intensifica e il destino di Paul si intreccia con la sua eredità come messia della popolazione Fremen. La trama esplora il conflitto interplanetario, il potere della spezia e la difficile transizione di Paul nel suo ruolo di leader, con sequenze mozzafiato e una sceneggiatura che continua ad approfondire i temi della religione, della politica e della guerra. Giovedì 2 gennaio, sempre su Sky Cinema Uno, arriverà Fidanzata in affitto, una commedia romantica del 2023 prodotta da Sony. La storia segue Amelia (Nina Dobrev), una giovane donna che, per guadagnare qualche soldo extra, accetta di affittare il suo status di fidanzata per impressionare i genitori di un uomo. Quello che inizia come un semplice affare si trasforma in una serie di eventi imprevisti che la porteranno a riscoprire cosa significa davvero essere felici in amore. Tra momenti esilaranti e riflessioni sulla vita sentimentale, questo film offre un mix di romanticismo e commedia che affascinerà il pubblico. Sabato 4 gennaio, su Sky Cinema Uno, sarà la volta di Kung Fu Panda 4, un film d'animazione del 2024 prodotto da Universal, che continua le avventure di Po (Jack Black). In questa nuova storia, Po deve affrontare una minaccia che potrebbe mettere a rischio il suo mondo, ma lo farà unendo forze con vecchi e nuovi amici. Il film esplora temi di autostima, amicizia e l’importanza di credere in se stessi, mentre Po si prepara a diventare un vero Drago Guerriero. Le dinamiche comiche e le spettacolari sequenze di combattimento fanno di questo film un’avventura divertente e coinvolgente per tutta la famiglia.

Lunedì 6 gennaio, su Sky Cinema Uno, arriverà Madame Clicquot, un dramma del 2023 che racconta la vita di Barbe-Nicole Clicquot, la fondatrice della celebre casa vinicola Veuve Clicquot. Il film esplora le difficoltà che la donna ha dovuto affrontare nel corso della sua vita, in un’epoca in cui il business e la leadership erano quasi esclusivamente dominati da uomini. A partire dalla morte del marito, Madame Clicquot ha dovuto affrontare ostacoli e pregiudizi, ma è riuscita a costruire un impero vinicolo che ha cambiato per sempre la storia del champagne. Martedì 7 gennaio, sempre su Sky Cinema Uno, arriva in prima TV Omicidio nel West End, una commedia gialla del 2022 che mescola ironia e mistero. Ambientato nel cuore di Londra, il film segue una compagnia teatrale che si trova ad affrontare il misterioso omicidio di uno degli attori durante le prove. Tra comici disguidi e intrighi, il gruppo di attori e investigatori amatoriali dovrà scoprire la verità, mentre il pubblico si trova a ridere e a sorprendersi con ogni colpo di scena. Mercoledì 8 gennaio, su Sky Cinema Uno, sarà la volta di Vermiglio, un dramma storico del 2024 che narra le vicissitudini di una famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale. La protagonista, una giovane donna, deve fare i conti con la perdita e con le atrocità della guerra, mentre cerca di proteggere la sua famiglia. In un contesto di violenza e distruzione, il film esplora i temi della sopravvivenza, dell’amore e del sacrificio in un periodo storico difficile.

Venerdì 10 gennaio, su Sky Cinema Uno, debutta la serie M. Il figlio del secolo, con i primi due episodi, un biopic storico del 2024 che esplora gli inizi di Benito Mussolini, la sua ascesa politica e la sua partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. La serie si concentra sul giovane Mussolini e sul suo evolversi come uomo e leader, esplorando i suoi rapporti personali e le motivazioni che lo hanno spinto a diventare uno dei personaggi più controversi della storia italiana. Sabato 11 gennaio, su Sky Cinema Uno, sarà trasmesso The Penitent, un dramma del 2023 che segue la vita di un uomo che cerca la redenzione dopo aver scontato una lunga pena detentiva. Con una trama che esplora i temi del perdono, della giustizia e della possibilità di cambiamento, il film segue il protagonista nel suo tentativo di ricostruire la sua vita e affrontare le conseguenze delle sue azioni passate. Lunedì 13 gennaio, su Sky Cinema Uno, arriva il primo episodio della dodicesima stagione di I Delitti del BarLume, con il titolo Non è un paese per bimbi. La serie, che mescola commedia e giallo, continua a raccontare le indagini di un gruppo di anziani detective che, tra battute e dinamiche familiari, si trovano a risolvere crimini misteriosi in un piccolo paesino toscano. L’episodio promette di regalare tanto umorismo e suspense.

Mercoledì 15 gennaio, su Sky Cinema Due, arriva I Dannati, un dramma storico del 2024 che racconta le atrocità vissute da una famiglia coinvolta in un regime totalitario durante la Seconda Guerra Mondiale. Con una narrazione intensa e riflessiva, il film esplora il coraggio, la sopravvivenza e il sacrificio in un periodo storico segnato dalla violenza e dalla repressione. Venerdì 17 gennaio, su Sky Cinema Uno, prosegue la serie M. Il figlio del secolo, con gli episodi 3 e 4. Questa parte della serie continua ad approfondire l’ascesa al potere di Mussolini, mentre sabato 25 gennaio, su Sky Cinema Suspense, sarà la volta di Demeter - Il risveglio di Dracula, un horror fantastico del 2023 che racconta una nuova versione della storia di Dracula, incentrata sul ritorno del vampiro. Il film mescola suspense e horror in un’avventura gotica che promette di terrorizzare e affascinare gli spettatori con le sue atmosfere oscure. Domenica 26 gennaio, su Sky Cinema Uno, arriva La zona d'interesse, un dramma storico del 2023 che esplora le relazioni all'interno di una famiglia coinvolta nei crimini nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film offre uno sguardo intenso e provocatorio sulla complicata natura della colpa e del rimorso, e sulla difficoltà di fare i conti con la propria storia familiare.

Lunedì 27 gennaio, su Sky Cinema Uno, prosegue I Delitti del BarLume con l'episodio Sasso carta forbici, un nuovo giallo che continua a mescolare il fascino del mistero con la comicità tipica della serie. La stagione si prepara a rivelare nuovi intrighi e colpi di scena tra le indagini di questo gruppo di detective improvvisati. Martedì 28 gennaio, su Sky Cinema Uno, sarà trasmesso Fuga in Normandia, un biografico drammatico del 2023 che segue un gruppo di soldati durante la Seconda Guerra Mondiale in Normandia. Il film esplora il loro viaggio e le difficoltà nel fronteggiare le atrocità della guerra, mostrando la forza dell'amicizia e del coraggio umano in situazioni estreme. Mercoledì 29 gennaio, su Sky Cinema Due, sarà la volta di Girasoli, un dramma romantico del 2023 che racconta la storia di un amore nato in circostanze difficili, ma che si trasforma in un legame indissolubile tra due persone provenienti da mondi completamente diversi. Il film esplora le sfide e le gioie dell'amore in tempi turbolenti.

Venerdì 31 gennaio, su Sky Cinema Uno, arriva l’ultimo episodio di M. Il figlio del secolo, con gli episodi 7 e 8, che chiuderanno la serie con il racconto degli eventi che hanno segnato la fine dell’ascesa al potere di Mussolini, con una narrazione intensa che conclude questa riflessione storica sul personaggio di Benito Mussolini.

LE PRIME TV DEL MESE

Mer 1 GEN - CINEMA UNO : DUNE - PARTE DUE [Warner, 2024] - 1aTv Avventura/Fantascienza

[Warner, 2024] Avventura/Fantascienza Gio 2 GEN - CINEMA UNO : FIDANZATA IN AFFITTO [Sony, 2023] - 1aTv Sky Commedia/Romantico

[Sony, 2023] Commedia/Romantico Sab 4 GEN - CINEMA UNO : KUNG FU PANDA 4 [Universal, 2024] - 1aTv Animazione/Avventura

[Universal, 2024] Animazione/Avventura Lun 6 GEN - CINEMA UNO : MADAME CLICQUOT [Movies Inspired, 2023] - 1aTv Drammatico

[Movies Inspired, 2023] Drammatico Mar 7 GEN - CINEMA UNO : OMICIDIO NEL WEST END [20th Century, 2022] - 1aTv Sky Commedia/Mistero

[20th Century, 2022] Commedia/Mistero Mer 8 GEN - CINEMA UNO : VERMIGLIO [Lucky Red, 2024] - 1aTv Drammatico/Storico

[Lucky Red, 2024] Drammatico/Storico Ven 10 GEN - CINEMA UNO : M. IL FIGLIO DEL SECOLO [Ep. 1-2, 2024] - 1aTv Biografico/Storico

[Ep. 1-2, 2024] Biografico/Storico Sab 11 GEN - CINEMA UNO : THE PENITENT [01, 2023] - 1aTv Drammatico

[01, 2023] Drammatico Lun 13 GEN - CINEMA UNO : I DELITTI DEL BARLUME - NON E' UN PAESE PER BIMBI [Stagione 12, Ep.1] - 1aTv Commedia/Crimine

[Stagione 12, Ep.1] Commedia/Crimine Mer 15 GEN - CINEMA DUE : I DANNATI [Lucky Red, 2024] - 1aTv Drammatico/Storico

[Lucky Red, 2024] Drammatico/Storico Ven 17 GEN - CINEMA UNO : M. IL FIGLIO DEL SECOLO [Ep. 3-4, 2024] - 1aTv Biografico/Storico r

[Ep. 3-4, 2024] Biografico/Storico r Dom 19 GEN - CINEMA UNO : THE APPRENTICE - ALLE ORIGINI DI TRUMP [Bim, 2024] - 1aTv Biografico/Drammatico

[Bim, 2024] Biografico/Drammatico Lun 20 GEN - CINEMA UNO : I DELITTI DEL BARLUME - GATTE DA PELARE [Stagione 12, Ep.2] - 1aTv Commedia/Crimine

[Stagione 12, Ep.2] Commedia/Crimine Mer 22 GEN - CINEMA UNO : AM I OK? [Warner, 2022] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Warner, 2022] Commedia/Drammatico Ven 24 GEN - CINEMA UNO : M. IL FIGLIO DEL SECOLO [Ep. 5-6, 2024] - 1aTv Biografico/Storico

[Ep. 5-6, 2024] Biografico/Storico Sab 25 GEN - SUSPENSE : DEMETER - IL RISVEGLIO DI DRACULA [Leone Film, 2023] - 1aTv Sky Fantastico/Horror

[Leone Film, 2023] Fantastico/Horror Dom 26 GEN - CINEMA UNO : LA ZONA D'INTERESSE [I Wonder, 2023] - 1aTv Drammatico/Storico

[I Wonder, 2023] Drammatico/Storico Lun 27 GEN - CINEMA UNO : I DELITTI DEL BARLUME - SASSO CARTA FORBICI [Stagione 12, Ep.3] - 1aTv Commedia/Crimine

[Stagione 12, Ep.3] Commedia/Crimine Mar 28 GEN - CINEMA UNO : FUGA IN NORMANDIA [Lucky Red, 2023] - 1aTv Biografico/Drammatico

[Lucky Red, 2023] Biografico/Drammatico Mer 29 GEN - CINEMA DUE : GIRASOLI [Masi Film, 2023] - 1aTv Drammatico/Romantico

[Masi Film, 2023] Drammatico/Romantico Ven 31 GEN - CINEMA UNO : M. IL FIGLIO DEL SECOLO [Ep. 7-8, 2024] - 1aTv Biografico/Storico

I DELITTI DEL BARLUME

Da lunedì 13 gennaio alle 21.15, in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Disponibile anche on demand

Arriva in esclusiva Su Sky Cinema la dodicesima stagione de I DELITTI DEL BARLUME con 3 nuove storie, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar, liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Le tre nuove storie si intitolano: Non è un paese per bimbi, Gatte da pelare e Sasso carta forbici. I primi due film sono diretti da Roan Johnson – che delle storie è anche produttore creativo – e il terzo da Milena Cocozza. Alla sceneggiatura Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. Confermatissimo il cast, con tutti i personaggi che hanno reso celebre il “BarLume”: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino il Commissario Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade) e Massimo Paganelli (Aldo) sono i “vecchini”. E ancora Michele Di Mauro (Gianluigi Maria Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali), Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

DUNE – PARTE DUE

Mercoledì 1° gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Torna l’imponente la saga fantascientifica di Denis Villeneuve, tratta dai romanzi di Frank Herbert, nel secondo capitolo di successo con un cast “all star”, capitanato da Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem e Austin Butler. Paul Atreides e sua madre Jessica si trovano tra i Fremen insieme al leader di un loro clan, Stilgar, e alla guerriera Chani. Dovranno però imparare a farsi accettare dall’intero popolo Fremen e soprattutto Paul. Stilgar, infatti, crede che sia l’atteso Messia di Dune che promette un sogno di vittoria, ma anche un massacro di inaudite proporzioni. Il barone Harkonnen intanto continua a tramare per prendere il controllo dell’impero e decide di affidarsi al suo letale rampollo Feyd-Rautha.

FIDANZATA IN AFFITTO - Per la prima volta su Sky Cinema

Giovedì 2 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Jennifer Lawrence in una commedia irriverente con Andrew Barth Feldman e Matthew Broderick. Maddie ha un sacco di problemi: le hanno sequestrato la macchina per delle multe non pagate, ma così non può lavorare come autista Uber per arrotondare lo stipendio da cameriera e così pagare le tasse di proprietà sulla casa che ha ereditato dalla madre dopo la sua morte. La ragazza sembra vedere una soluzione quando una ricca coppia è disposta a ingaggiarla per “svezzare” a livello emotivo il figlio Percy.



KUNG FU PANDA 4

Sabato 4 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Torna l’amatissimo Po in un nuovo divertente capitolo, dal grande successo al box office, del franchise della DreamWorks Animation. A Po viene affidato da parte di Shifu un compito molto importante: diventare una guida spirituale nella Valle della Pace. Lui però è più che altro un buongustaio e un talentuoso maestro di kung fu, e non essere più il Guerriero Dragone comporta trovare e formare un allievo che prenda il suo posto. Come se non bastasse, una perfida maga mutaforma sta seminando il panico tra i maestri kung fu…



MADAME CLIQUOT

Lunedì 6 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La storia vera di Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, interpretata da Haley Bennett (La ragazza del treno), passata alla storia come una delle pioniere dell’imprenditoria al femminile. Quando l’amato marito viene a mancare, Barbe-Nicole è inconsolabile, ma decide di prendersi cura della sua vigna e resterà determinata a portare avanti la sua attività vinicola ad ogni costo, superando ogni avversità, prima su tutte la secolare diffidenza degli uomini nei confronti delle donne imprenditrici.



OMICIDIO NEL WEST END Per la prima volta su Sky Cinema

Martedì 7 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sam Rockwell, Saoirse Ronan e Adrien Brody in un thriller tinto di humor e mistero. Londra, anni 50: un regista viene assassinato dietro le quinte di un teatro e poi “messo in scena” al centro del palcoscenico. L’ispettore Stoppard di Scotland Yard e la zelante agente Stalker indagano sul delitto, districandosi fra enigmi e sospetti.

VERMIGLIO

Mercoledì 8 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La pellicola di Maura Delpero è il racconto di un mondo antico, premiato con il Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia 2024, candidato ai Golden Globe 2025 come miglior film straniero e scelto a rappresentare l’Italia nella corsa verso la shortlist agli Oscar® 2025 e che ha ottenuto 2 nomination ai prossimi European Film Awards 2024. La Seconda guerra mondiale volge al termine e la stabilità della famiglia Graziadei, che vive in un paese trentino, viene scossa dall’arrivo di un soldato siciliano che ha disertato l’esercito.

THE PENITENT

Sabato 11 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Luca Barbareschi dirige e interpreta un film tratto da un testo teatrale di David Mamet. Carlos David Hirsch è uno psichiatra ebreo che esercita a New York. Quando un suo giovane paziente gay è accusato di strage, Hirsch si rifiuta di testimoniare in tribunale in favore del paziente e di consegnare i taccuini su cui ha preso appunti durante sedute. Come se non bastasse, un quotidiano riporta erroneamente una definizione dell’omosessualità pubblicata in un libro del terapeuta, scatenandogli contro una parte dell’opinione pubblica.

I DELITTI DEL BARLUME – NON È UN PAESE PER BIMBI

Lunedì 13 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sono tornate in esclusiva su Sky Cinema le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar, liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Gino è scomparso. Sembrerebbe uno scherzo, ma sulle sue tracce c’è una coppia improbabile coinvolta in un traffico di diamanti e per dipanare la matassa, la Fusco dovrà interpretare un sogno di Massimo. Mentre i vecchini scoprono un segreto di Cosimo, Marchino sogna di diventare un trapper e Pasquali ritrova una vecchia fiamma. Risolto il caso, Vittoria è pronta ad andare in Montenegro sulle tracce della Rusic, ma Tassone si mette in mezzo.

I DANNATI

Mercoledì 15 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dramma bellico di Roberto Minervini che ha ottenuto il premio per la miglior regia Un certain regard al Festival di Cannes 2024. Inverno, 1862. Nelle terre dell’Ovest, un manipolo di soldati nordisti deve perlustrare il territorio e resistere due settimane prima dell’arrivo della cavalleria. In attesa di un nemico invisibile organizzano il campo e le guardie. Alcuni di loro sono soldati rodati, altri sono giovani volontari che fino ad ora hanno solo sparato ai conigli. Tutti però condividono pensieri sulla Guerra civile che dilania l’America.

THE APPRENTICE – ALLE ORIGINI DI TRUMP

Domenica 19 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sebastian Stan veste i panni dell’imprenditore e Presidente USA nel biopic dell’acclamato regista iraniano Ali Abbasi (Holy Spider), presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024. New York, anni 70. Determinato a uscire dall’ombra del potente padre e a farsi un nome nel settore immobiliare di Manhattan, l’aspirante magnate Donald J. Trump agli inizi della sua carriera incontra l’uomo che diventerà una delle figure più importanti della sua vita: il faccendiere Roy Cohn (Jeremy Strong). Il controverso avvocato insegna al suo “allievo” come accumulare ricchezza e potere con l’inganno e la manipolazione mediatica.

I DELITTI DEL BARLUME – GATTE DA PELARE

Lunedì 20 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sono tornate in esclusiva su Sky Cinema le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar, liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Vittoria sbarca in Montenegro insieme a Tassone per arrestare una volta per tutte Anna Rusic. Intanto a Pineta Cioni e Govoni, alle prese con un nuovo caso, combinano solo guai, scatenando le ire dei parenti della vittima e di un pezzo grosso del Governo della Colombia che, per strani giri, se la prenderà anche con Pasquali. Ma per fortuna Massimo, allertato dai vecchini, scende dai monti per aiutarli.

AM I OK?

Mercoledì 22 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dakota Johnson in un film sulla scoperta della propria identità sessuale in età adulta. Lucy è una donna di 32 anni che vive a Los Angeles. Dopo una serie di appuntamenti fallimentari con uomini e una vita a disagio con l’intimità, Lucy realizza che non si tratta di una fase negativa o di sfortuna, ma che dipende da ciò che lei vuole veramente. Il suo percorso metterà a dura prova il rapporto con la migliore amica Jane.

DEMETER – IL RISVEGLIO DI DRACULA

Sabato 25 gennaio alle 21.00, su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

André Øvredal (Scary Stories to Tell in the Dark) dirige un horror ad alta tensione, ispirato al romanzo di Bram Stoker. Nell’agosto del 1897 la nave mercantile russa Demeter viene ritrovata incagliata sugli scogli al largo delle acque inglesi e senza equipaggio. Attraverso il diario di bordo del capitano Eliot si possono ricostruire i tremendi fatti avvenuti.

LA ZONA D’INTERESSE

Domenica 26 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Gran Premio della Giuria a Cannes 2023, e miglior film internazionale e miglior suono agli Oscar® 2024 (delle 5 nomination ricevute, tra cui miglior film) per l’intensa opera, tratta da un romanzo di Martin Amis, diretta da Jonathan Glazer e interpretata da una straordinaria Sandra Hüller (Vi presento Toni Erdmann). Rudolf Höss, sua moglie e i loro figli vivono la loro quiete borghese in una tenuta fuori città, tra gioie e problemi quotidiani. Accanto a loro, separato solo da un muro, c’è il campo di concentramento di Auschwitz, di cui Rudolf è il direttore e a cui la famiglia sembra non badare.

I DELITTI DEL BARLUME – SASSO CARTA FORBICI

Lunedì 27 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ultimo appuntamento con le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar, liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). A un passo dal sogno di diventare un famoso trapper, Marchino si trova davanti il cadavere della bella Chantal. Toccherà alla Fusco chiarire i ruoli di Pigi, introvabile fidanzato della vittima, del suo datore di lavoro, implicato in attività poco lecite, e di un portiere non indenne al fascino della ragazza. Ma anche Pasquali avrà il suo bel da fare per tacitare lo scandalo scaturito da un video hot…

FUGA IN NORMANDIA

Martedì 28 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’addio alle scene di Michael Caine è una commovente storia con la compianta Glenda Jackson, diretta da Oliver Parker e ispirata a fatti realmente accaduti. Bernie Jordan ha quasi novant’anni e un grande sogno: quello di partecipare al 70° anniversario dello Sbarco in Normandia, l’evento storico cui partecipò come giovane recluta in Marina il 6 giugno del 1944. Quando scopre di essere arrivato troppo tardi per prenotare il viaggio organizzato dai reduci di Dover, Bernie decide di partire da solo con il benestare della moglie Rene, decisa a coprirlo con il personale della casa di cura in cui vivono.

GIRASOLI

Mercoledì 29 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il delicato tema degli ospedali psichiatrici in un film con Monica Guerritore. Anni 60. Anna è un’orfana che trova lavoro come infermiera all’ospedale di Santa Teresa di Lisieux. Le viene affidato un settore con bambini che hanno disturbi psichiatrici e tra loro c’è Lucia, una ragazzina che la dottoressa D’Amico vorrebbe aiutare a guarire, se non fosse per l’opposizione del conservatore dottor Gentile. La svolta per Lucia sarà l’affetto di Anna.

SKY CINEMA COMEDY – I DELITTI DEL BARLUME

In occasione della dodicesima stagione de I delitti del BarLume su Sky Cinema Uno, da mercoledì 1 a domenica 12 gennaio, Sky Cinema Comedy ospita le 11 precedenti stagioni composte da 24 film.

SKY CINEMA COLLECTION SKY CINEMA TOM CRUISE MISSION: IMPOSSIBLE

Da mercoledì 1 a venerdì 10 gennaio Sky Cinema Collection ospita l’intera saga MISSION: IMPOSSIBLE, composta dai 7 capitoli campioni d’incassi al botteghino, dedicati alle spettacolari missioni ad altissimo rischio dell’agente segreto Ethan Hunt, con inseguimenti mozzafiato, acrobazie spericolate e avvincenti intrighi politici.

SKY CINEMA TRANSFORMERS

Da sabato 11 a venerdì 17 gennaio Sky Cinema Collection propone una programmazione interamente dedicata alla saga sci-fi che comprende i 5 film diretti da Michael Bay e basati sui giocattoli e serie animate della Hasbro e Takara Tomy degli anni 80, insieme al prequel spin-off BUMBLEBEE, diretto da Travis Knight.

SKY CINEMA COLLECTION – JACK RYAN

Da sabato 18 a giovedì 23 gennaio arrivano su Sky Cinema Collection le avventure dell’ex marine e analista della CIA Jack Ryan, il personaggio nato dalla penna di Tom Clancy e portato al cinema 5 volte, interpretato da 4 star: Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck e Chris Pine.

SKY CINEMA COLLECTION – GIORNI DELLA MEMORIA

In occasione dell’annuale commemorazione delle vittime della Shoah, che ricorre il 27 gennaio, da venerdì 24 a lunedì 27 gennaio Sky Cinema Collection propone una programmazione commemorativa composta da 13 film che comprende la prima visione LA ZONA D’INTERESSE.

SKY CINEMA COLLECTION – NICOLE KIDMAN

In occasione dell’uscita sala del film Babygirl (30 gennaio), per cui Nicole Kidman ha vinto la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2024, da martedì 28 a venerdì 31 gennaio Sky Cinema Collection le dedica interamente la programmazione con 11 film, tra cui: THE HOURS, BOMBSHELL – LA VOCE DELLO SCANDALO, EYES WIDE SHUT e RITORNO A COLD MOUNTAIN.

SKY UNO

HELL’S KITCHEN USA

Da mercoledì 22 gennaio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nella nuova stagione di Hell’s Kitchen Usa, l’asticella dei concorrenti si alza ancora di più. Diciotto talentuosi Chef sono venuti da tutti gli Stati Uniti per seguire il loro sogno di lavorare per Gordon Ramsey come suo prossimo capo chef presso lo Chef Ramsay's Hell's Kitchen del Foxwoods Resort Casino sulla costa orientale nel Connecticut. Gli chef, divisi in due squadre, dovranno affrontare una serie di sfide che metteranno in mostra le loro abilità culinarie. Il gruppo vincitore di ogni sfida verrà ricompensato con esperienze irripetibili lontano da Hell's Kitchen, mentre i perdenti affrontano punizioni che spezzano gli spiriti che mettono alla prova la loro determinazione e li spingono al punto di rottura. Alla fine, solo uno chef avrà la meglio e realizzerà il suo sogno: diventare il prossimo capo chef di Gordon Ramsay.

SKY DOCUMENTARIES

LA ZONA D’INTERESSE – LA VERA STORIA

Sabato 25 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del Giorno della Memoria, in prima visione, la storia vera di Rudolf Höss, considerato uno degli artefici dell’Olocausto. Per tre anni e mezzo è il comandante del campo di sterminio nazista di Auschwitz. La sua famiglia vive nella cosiddetta zona d’interesse, un’area di circa 40 chilometri quadrati attorno al campo, amministrata dalle SS. Il film segue Hans Jürgen Höss, figlio di Rudolf Höss, mentre affronta il coinvolgimento di suo padre nell'assassinio di oltre un milione di ebrei durante l'Olocausto.

COME IL MIO BISNONNO è SOPRAVVISSUTO AD AUSCHWITZ

Sabato 25 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Quando Elliott, un bambino di dieci anni, chiede al suo bisnonno novantenne, Jack, del numero tatuato sul suo braccio, dà il via a una conversazione intima sulla vita di Jack che spazia dai ricordi felici dell'infanzia in Polonia, alla perdita della sua famiglia, alla sopravvivenza ad Auschwitz e alla ricerca di una nuova vita in America. Diretto e prodotto da Amy Schatz, vincitrice di 8 Primetime Emmy Awards, un dialogo tra generazioni diverse per preservare la memoria di uno degli eventi più tragici della storia moderna.

SKY ARTE

PICASSO – UN RIBELLE A PARIGI. STORIA DI UNA VITA E DI UN MUSEO

Mercoledì 1° gennaio alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel 1901 Pablo Picasso arriva a Parigi. Il suo futuro inizia proprio quel giorno, in quella città̀. In un continuo movimento di entrata e uscita dal Museo Picasso di Parigi, la più grande collezione esistente dedicata al pittore, il film lo segue nei quartieri parigini in cui ha abitato, dagli atelier senza riscaldamento degli esordi ai grandi appartamenti borghesi, quelli in cui inizia il successo.

LA NAVE DEI FOLLI – OLTRE LA RAGIONE

Da lunedì 20 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nerone, Camille Claudel, Lev Tolstoj… questi grandi personaggi, considerati eccentrici o folli nel loro tempo, sembrano essere saliti a bordo della "Nave dei folli", perdendo la ragione agli occhi della società. Ma è possibile che la loro "follia" fosse in realtà il risultato di una visione troppo moderna per l'epoca in cui vivevano? La serie Sky Exclusive racconta lo stigma della diversità nel corso della storia, attraverso le incredibili vite di sei personaggi del passato. E grazie al racconto di Carlo Lucarelli e all’intreccio di fatti storici con le testimonianze di esperti sugli studi psichiatrici più recenti, cerca di porre nuove domande scavando a fondo nella dimensione umana di personaggi del passato che forse appartenevano già al futuro. “La nave dei folli. Oltre la ragione” è l’occasione di aprire una riflessione sulla neurodiversità, una questione ancora oggi fraintesa e segnata dal pregiudizio.

LE RECENSIONI DEL KILLER

Da martedì 21 gennaio alle 22.00, in prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Todd Kohlhepp, conosciuto come l’“Amazon Review Killer”, ha seminato morte per oltre tredici anni, lasciando un macabro indizio: una scia di 140 recensioni online, in cui descriveva con inquietante noncuranza gli strumenti dei suoi crimini. Quelle parole simpatiche e banali si sono rivelate il tassello chiave per collegare sette omicidi apparentemente scollegati e per comprendere la mente distorta di un killer che si nascondeva in piena vista.

SAMAN

Martedì 28 gennaio alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel maggio del 2021 Saman Abbas, 18enne pakistana, viene uccisa dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Il suo caso diventa simbolo nazionale della lotta all'oppressione di genere, innescando una profonda riflessione sull'integrazione, sui limiti del rispetto culturale e sulla necessità di tutelare i diritti umani fondamentali, ponendo l'attenzione sulla violenza di genere all'interno delle comunità di origine straniera in Italia.

HUNGRY GAMES – GLI ORSI DELL’ALASKA

Da venerdì 17 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Gli orsi del Katmai National Park, in Alaska, si sfidano per prepararsi al letargo invernale in un game show tutto al naturale dalla durata di quasi 2 mesi, in cui consumano tre milioni di calorie al giorno, ingrassando fino a 90 chili. Sopravvivendo agli ostacoli che la natura gli pone di fronte e combattendo tra di loro, gli orsi guadagnano punti. Ci sarà solo un vincitore degli Hungry Games!



