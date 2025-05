Maggio 2025 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | MAGGIO 2025

Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione e i programmi esclusivi da non perdere. Maggio 2025 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento! Maggio si apre con una carrellata di nuove serie da vedere, che sapranno sorprenderti e tenerti incollato allo schermo. Prepara il divano per immergerti in storie avvincenti, tutte targate Sky.

Dal 30 maggio si riaccendono le luci su New York con la terza stagione di And Just Like That, in esclusiva su Sky. Le protagoniste più glamour della Grande Mela tornano sotto il sole estivo, tra carriere da costruire, famiglie da seguire e nuove storie d’amore e di sesso da vivere. Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa affrontano ogni sfida con la forza di un’amicizia che non smette mai di rinnovarsi, in una serie romantica che celebra la complicità, la libertà di reinventarsi e, naturalmente, lo stile unico che le ha rese iconiche. E in attesa del 30 maggio, su Sky Series+1 ti aspetta dal 25 al 30 maggio un pop-up speciale, con tutte le puntate di Sex and the City e delle prime due stagioni del suo sequel And Just Like That. Continuano le novità ma cambia completamente l’atmosfera con la seconda stagione di Vigil, serie thriller britannica che torna con una nuova, pericolosa missione. Dopo il misterioso caso sottomarino che ha tenuto col fiato sospeso nella prima stagione, Amy e Kirsten si trovano ora a indagare su un test militare finito in tragedia. In un ambiente ostile, tra segreti di Stato e trame invisibili, la verità è un bersaglio in movimento e il prezzo da pagare per raggiungerla potrebbe essere altissimo. Disponibile su Sky a partire dal 20/5.

Per gli amanti del genere investigativo, torna Capitaine Marleau, con nuovi episodi della quarta stagione. Dall’episodio 32 al 37, la celebre ispettrice della Gendarmerie Nationale riprende le sue indagini con il solito stile inconfondibile. Marleau non è solo ironica e fuori dagli schemi: il suo intuito tagliente e la sua ostinazione le permettono di arrivare là dove nessun altro può. E dietro ogni caso, c'è sempre qualcosa che non è come sembra. Non perderti i nuovi episodi di Captaine Marleau dal 10/5.

Il mese è caratterizzato anche da una straordinaria selezione di film, che spaziano dal thriller al biografico, dall’animazione all’azione pura. Emozioni forti, storie pluripremiate e grandi interpreti: preparati a vivere ogni visione come un’esperienza unica.

Si comincia con Conclave, un thriller ad alta tensione firmato da Edward Berger, in grado di collezionarenel 2024 sette candidature e un Premio Oscar® per la miglior sceneggiatura non originale. Dopo la morte di un Papa, il cardinale Lawrence (Ralph Fiennes) guida un conclave cruciale all’interno della Cappella Sistina. Qui, le più alte cariche ecclesiastiche provenienti da tutto il mondo si confrontano con ambizioni, segreti e tradizioni secolari. E mentre intrighi e rivelazioni sconvolgenti minacciano di destabilizzare la Chiesa, una scoperta inaspettata cambierà per sempre il corso dell’elezione. Guarda Conclave su Sky a partire dal 5/5. Tra i grandi protagonisti del mese e della recente Notte degli Oscar® c’è anche Emilia Perez, film diretto da Jacques Audiard e candidato a 13 statuette, che mescola musical, commedia e poliziesco con grande originalità. Rita (Karla Sofía Gascón), un’avvocatessa messicana, riceve un incarico inaspettato: aiutare un potente boss del cartello a scomparire, sottoponendosi a un intervento di riassegnazione di genere, diventando così la donna che ha sempre voluto essere. Un viaggio tra identità, redenzione e libertà, dove il desiderio di rinascita si scontra con un passato criminale difficile da dimenticare. Disponibile a partire dal 19/5. Il primo maggio fa il suo debutto su Sky Il Robot Selvaggio, emozionante avventura animata dalla Dreamworks e candidata a tre premi Oscar® che segue Roz, un robot naufragato su un’isola incontaminata. Per sopravvivere, Roz dovrà imparare a convivere con la natura e gli animali selvatici, stringendo un legame speciale con un’oca rimasta orfana. Un racconto profondo e visivamente incantevole, arricchito dalle voci di Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Catherine O’Hara e Mark Hamill.

Per gli amanti dell’azione, dal 12 maggio arriva The Beekeeper, film diretto da David Ayer. Jason Statham è Adam Clay, ex agente di un'organizzazione segreta che decide di vendicare la morte della sua vicina, caduta vittima di una truffa online. La sua missione di giustizia si trasforma presto in una guerra personale senza regole, in un thriller adrenalinico dove vendetta e redenzione si intrecciano in modo esplosivo. Chiude la rassegna dei nuovi film del mese Berlinguer - La Grande Ambizione, disponibile dal 26 maggio. La pellicola di Andrea Segre ripercorre gli anni cruciali della vita politica di Enrico Berlinguer, interpretato da Elio Germano: dalla tensione del tentato attentato a Sofia, fino agli anni del compromesso storico e al dramma del sequestro Moro. Un racconto intenso e intimo, che restituisce tutta la complessità e il carisma di uno dei protagonisti più significativi della storia italiana del Novecento.

Maggio continua a sorprendere con programmi ricchi di emozioni forti, viaggi avventurosi e sfide al limite. Tra grandi finali di stagione e nuovi appuntamenti da non perdere, si aggiunge anche un nuovo, attesissimo show firmato Sky, pronto a mettere alla prova forza di volontà e spirito di squadra. Dal 29 maggio prende il via Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, un percorso estremo nella giungla malese dove 12 persone comuni devono resistere al richiamo delle tentazioni. Senza comfort né distrazioni, ogni scelta pesa: chi cederà ridurrà infatti il montepremi finale, mettendo a rischio il destino dell’intero gruppo. A guidare questa avventura ad alta intensità, in bilico tra egoismo e altruismo, è Fabio Caressa, al suo debutto alla conduzione di un format d’intrattenimento. Un compleanno speciale attende tutti gli appassionati di food e viaggi con Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: il programma cult celebra dieci anni di sfide gastronomiche con due puntate evento, in onda il 15 e il 22 maggio. Per l’occasione, Borghese esplorerà nuove tavole d’Italia con l’energia di sempre e un ospite a sorpresa, rendendo ogni piatto un ricordo da condividere. Non perderti questo viaggio tra sapori, storie e rivalità tutte italiane.

L’8 maggio è il momento decisivo per i viaggiatori di Pechino Express – Fino al tetto del mondo. Dopo settimane di sfide mozzafiato tra Filippine, Thailandia e Nepal, la corsa tocca il suo culmine: Chi si aggiudicherà la vittoria? La finale promette di essere indimenticabile. Con la guida inconfondibile di Costantino della Gherardesca e il sostegno esilarante di Fru dei The Jackal, anche quest’anno non resta che seguire il cammino delle ultime coppie rimaste e tifare fino all’ultimo passo. Prosegue con successo la stagione 11 di Cucine da Incubo. Antonino Cannavacciuolo continua la sua missione di salvataggio per risollevare le sorti di alcuni ristoranti, tra menù da rivoluzionare e dinamiche familiari tutte da ricostruire. E anche quando sembra voler staccare, lo chef stellato dimostra che non può davvero fare a meno di rimettere in piedi ciò che sta crollando, in un mix perfetto di empatia, tensione e trasformazioni sorprendenti.

Infine, continua a regalare ironia tagliente la quinta stagione di GialappaShow, dove il Mago Forest e la Gialappa’s Band guidano un cast di comici d'eccellenza tra sketch, parodie e momenti esilaranti. Lo show prosegue a maggio dopo l’esordio del 31 marzo, con nuove trovate pronte a strapparti una risata dietro l’altra. E per non perdere neanche un istante di spensierata comicità, non mancare il Best of di fine stagione, che raccoglie i momenti più esilaranti in un’esperienza di puro intrattenimento.

Anche il mondo dei documentari si rinnova a maggio su Sky, con proposte che spaziano dallo sport all’arte, dalla natura al lato più oscuro della celebrità. Storie vere, immagini spettacolari e sguardi privilegiati su realtà affascinanti e complesse che ti faranno scoprire il mondo come non l’hai mai visto.

Dal 21 maggio, gli appassionati di calcio avranno l’occasione di entrare nel cuore pulsante di una leggenda con Real Madrid, la docu-serie in sei episodi che racconta la stagione 2023-24 del club più titolato al mondo. Dietro le quinte, tra spogliatoi, allenamenti e momenti decisivi, segui da vicino la corsa verso la gloria di Bellingham, Vinicius, Modrić e del tecnico Carlo Ancelotti. Un ritratto inedito di una squadra che ha fatto – e continua a fare – la storia. Il 23 maggio decolla I signori del cielo, una docu-serie in quattro episodi che ci invita a librarci nell’aria con gli animali più straordinari del pianeta. Dai colibrì ai rapaci, la docu-serie esplora il miracolo del volo, mostrando comportamenti affascinanti, tecniche di sopravvivenza e atterraggi al limite, con spettacolari riprese aeree e immagini mai viste prima. Un vero viaggio sopra le nuvole, dove natura e meraviglia si incontrano. Per chi ama l’arte, Vermeer – The Greatest Exhibition rappresenta un’occasione imperdibile. Dal 24 maggio su Sky, questo docu-film ci accompagna dentro la più grande mostra mai organizzata sul genio olandese al Rijksmuseum di Amsterdam. Tra dipinti iconici e testimonianze dei più autorevoli esperti internazionali, un viaggio esclusivo nell’universo contemplativo e silenzioso del maestro della luce e dell’intimità.

Infine, dal glamour ai suoi lati più oscuri: arriva il terzo capitolo della docu-inchiesta che scuote Hollywood con Lo scandalo P. Diddy – I festini di Diddy. Disponibile dal 26 maggio su Sky, il docu-film indaga i retroscena inquietanti dei celebri "white parties", tra eccessi, abusi e testimonianze scioccanti. Alla vigilia del processo che potrebbe cambiare per sempre la percezione di una star della musica e del jet set internazionale, emerge un ritratto disturbante e rivelatore.





SKY UNO

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI – DUE EPISODI SPECIALI

Giovedì 15 e giovedì 22 maggio in prima visione alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Due episodi speciali per festeggiare il 10esimo compleanno di uno show che è diventato un cult e che ha formato la clientela dei ristoranti, dando il via a un’abitudine ormai quotidiana per chiunque vada a mangiare fuori – è impossibile ormai non dare voti, categoria per categoria, al cibo e al ristorante stesso. Alessandro Borghese 4 Ristoranti compie 10 anni, e festeggia con due puntate-evento inedite, attese per giovedì 15 e giovedì 22 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Due serate imperdibili in cui lo chef che può confermare o ribaltare ogni risultato organizza sfide con una costruzione speciale rispetto alla classica struttura dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia. Nella serata del 15 maggio, per la prima volta nella storia dello show Ale Borghese accoglierà al suo fianco un ospite super esperto sul tema della puntata: sarà Lillo, infatti, protagonista della puntata che cercherà la Migliore osteria verace di Roma Est, la zona della Capitale che ha dato i natali all’attore; nella seconda, attesa per il 22 maggio, il “campo di gara” si estenderà e in sfida ci saranno 4 ristoratori specializzati sullo stesso piatto ma residenti in altrettante regioni d’Italia: si affronteranno, infatti, 4 ristoratori di tutto il Paese - provenienti da Piemonte, Emilia Romagna, Liguria e Puglia - che si contenderanno il titolo di Migliore ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia.

POP-UP ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI

Da giovedì 15 al 25 maggio alle 21.15, in prima visione su Sky Uno + 1 e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Un compleanno da celebrare: Alessandro Borghese 4 Ristoranti compie 10 anni e per l’occasione Sky Uno +1 diventa un canale pop-up interamente dedicato allo show Sky Original prodotto da Banijay Italia diventato un cult della televisione italiana. Per 10 giorni, da giovedì 15 a domenica 25 maggio, troveranno spazio tutte le 10 stagioni dello show: dai primissimi episodi che hanno subito conquistato il pubblico col loro meccanismo ipnotico e appassionante alle puntate speciali all’estero che nel corso degli anni hanno visto Chef Borghese impegnato a Barcellona, Hong Kong, Monaco di Baviera, Fuerteventura, Edimburgo, Costa Azzurra e Lisbona; fino ai due inediti episodi speciali che saranno su Sky e NOW in prima tv giovedì 15 e giovedì 22 maggio, rispettivamente quello in cui eleggerà la Miglior Osteria Verace di Roma Est – che per la prima volta nella storia accoglierà un ospite, Lillo – e quello che metterà in sfida 4 ristoratori di tutta Italia per cercare il Migliore ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia.

RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO

Venerdì 30 maggio alle 21.15, su Sky Uno e in simulcast con TV8

Torna l’attesissimo concerto di Radio Italia Live - Il Concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia! Sempre in diretta da Piazza Duomo a Milano, anche quest’anno con un cast stellare.

SKY ATLANTIC

VIGIL – SECONDA STAGIONE

Da martedì 20 maggio alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Quando un prototipo di drone da combattimento della Royal Air Force viene compromesso e uccide diversi soldati durante una dimostrazione congiunta in Scozia, la squadra di Amy Silva viene incaricata di trovare il colpevole. Si reca alla base aerea congiunta del controverso alleato ad Al-Shawka, dove scopre una cospirazione più grande. A due anni dalla prima stagione, torna con sei nuovi episodi la serie con Suranne Jones (Gentleman Jack) e Rose Leslie (Il Trono di Spade), che promette di lasciare gli spettatori col fiato sospeso, tra droni e omicidi multipli.

SKY SERIE



POP – UP CHANNEL “SEX AND THE CITY” + “AND JUST LIKE THAT…”

Da sabato 25 maggio su Sky Serie + 1 e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

AND JUST LIKE THAT… – TERZA STAGIONE

Dal 30 maggio in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile on demand

Un nuovo, atteso capitolo del sequel del cult dei primi 2000 “Sex and the City”, fra le serie più amate di sempre. Tornano le iconiche protagoniste Carrie, Miranda e Charlotte, interpretate rispettivamente da Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Ormai cinquantenni, sono alle prese con imprevisti e avventure tra i grattacieli di Manhattan.

SKY INVESTIGATION

CAPITAINE MARLEAU

Sabato 10 maggio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Eccentrica ma geniale, scorbutica ma brillante: Marleau (Corinne Masiero), la bizzarra ma infallibile investigatrice della Gendarmerie nationale al centro di questo amatissimo procedural crime francese, è un personaggio femminile d’impatto e una protagonista amatissima dal pubblico di Investigation.

POP-UP CHANNEL DEDICATO A “DELITTI IN PARADISO” - DALLA PRIMA ALL’UNDICESIMA STAGIONE

Da sabato 10 maggio al 20 maggio alle 21.15, su Sky Investigation + 1 e in streaming solo su NOW

Tutti gli episodi, dalla prima all’undicesima stagione, delle appassionanti indagini sull’isola caraibica di Saint Marie condotte dall’ispettore Neville Parker, ultimo di una serie di investigatori inglesi a capo della polizia locale.

DELITTI IN PARADISO - DODICESIMA STAGIONE

Da martedì 20 maggio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

NCIS – VENTUNESIMA STAGIONE

Da lunedì 26 maggio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Da omicidi e spionaggio a terrorismo e sottomarini rubati, gli agenti speciali dell’NCIS indagano su tutti i crimini legati alla Marina o al Corpo dei Marines.

POP-UP CHANNEL DEDICATO A “LA SIGNORA IN GIALLO”

Da sabato 31 maggio alle 21.15, su Sky Investigation+1 e in streaming solo su NOW

SKY CINEMA

Il mese di maggio su Sky Cinema e NOW si apre con un’ondata di prime visioni assolute capaci di abbracciare tutti i generi, dalle animazioni futuristiche ai thriller politici, passando per musical noir, action adrenaliniche e biografie storiche. Ogni titolo in palinsesto è una prima tv imperdibile, pronta a catturare lo spettatore con storie intense, emozionanti e spesso disturbanti, capaci di lasciare il segno. Ecco un percorso ragionato, coinvolgente e appassionato tra i migliori film in arrivo.

Si comincia giovedì 1 maggio con Il robot selvaggio, produzione Universal del 2024, un film d’animazione fantascientifico che unisce delicatezza e riflessione. Al centro della storia c’è Roz, un robot naufragato su un’isola disabitata, che per sopravvivere deve imparare a convivere con la fauna selvatica. Mentre scopre sentimenti e legami umani, il film esplora temi ecologici e filosofici con uno stile visivo poetico e commovente, perfetto per grandi e piccoli. Domenica 4 maggio è il turno di Hey Joe, distribuito da Vision. Un intenso dramma contemporaneo che racconta il ritorno di un uomo nel suo paese d’origine dopo anni di assenza. Le dinamiche familiari irrisolte, i silenzi, i non detti e la fatica di reintegrarsi in un contesto che non sente più suo rendono il film un viaggio nell’identità e nel dolore, con una recitazione carica di tensione emotiva. Lunedì 5 maggio arriva su Sky Conclave, thriller drammatico targato Eagle Pictures che ci porta nelle stanze più segrete del Vaticano. Alla morte del papa, un gruppo di cardinali si riunisce per eleggere il nuovo pontefice, ma un segreto sconvolgente rischia di alterare l’intero processo. Tra intrighi, colpi di scena e una tensione costante, il film riflette sul potere e sulle sue fragilità, con un cast internazionale e una regia impeccabile.

Venerdì 9 maggio si cambia tono con Thelma, un’irriverente commedia d’azione firmata Universal. Una nonna di ottant’anni subisce una truffa telefonica e, decisa a vendicarsi, intraprende una rocambolesca missione. Tra inseguimenti, equivoci e alleanze improbabili, il film diverte senza mai perdere di vista la sua anima tenera e sovversiva, offrendo un’insolita eroina che si conquista ogni scena. Lunedì 12 maggio è la volta di The Beekeeper, distribuito da Leone Film. Un action thriller ad alto tasso di adrenalina con un ex agente operativo coinvolto in una vendetta personale che si trasforma presto in una guerra contro un’organizzazione cibernetica globale. Ritmo serrato, ambientazioni cupe e un protagonista carismatico rendono questo film uno dei titoli più esplosivi del mese. Martedì 13 maggio va in onda L’innocenza, dramma psicologico distribuito da Bim. Ambientato in una cittadina dell’Europa centrale, il film segue una giovane donna coinvolta in un misterioso omicidio che mette in crisi la sua vita e il suo rapporto con la comunità. Il tono è cupo, la fotografia rarefatta e la tensione cresce fino a un finale che spiazza e commuove.

Venerdì 16 maggio debutta A Mistake, un potente dramma thriller prodotto da Universal. Una brillante chirurga commette un errore durante un’operazione, scatenando un’indagine interna che mette a rischio la sua carriera. Il film indaga le zone grigie della responsabilità, dell’etica e dell’umiliazione pubblica, mettendo in scena il fragile equilibrio tra perfezione e fallibilità. Lunedì 19 maggio esplode la potenza visiva e narrativa di Emilia Perez, uno dei film più originali dell’anno firmato Lucky Red. Una commedia musicale nera ambientata tra i narcos messicani, dove un avvocato si ritrova a organizzare la fuga di un potente criminale… che vuole cambiare sesso. Surreale, toccante e visionario, il film è un’ode alla trasformazione e alla redenzione, con una colonna sonora memorabile e interpretazioni straordinarie. Giovedì 22 maggio su Sky Cinema Suspense arriva l’attesissimo remake horror Le notti di Salem, firmato Warner Bros. Tratto dal romanzo di Stephen King, il film segue uno scrittore che torna nel suo paese natale per scoprire che una presenza maligna sta trasformando gli abitanti in vampiri. Atmosfere cupe, tensione crescente e una narrazione classica reinventata con intelligenza rendono questa versione un must per gli amanti del genere.

Venerdì 23 maggio è il momento di The Wasp, thriller psicologico distribuito da Universal. La storia di due ex amiche, unite da un passato traumatico, che si rincontrano per mettere in atto un piano inquietante. Una partita a due tra manipolazione e vendetta, in un crescendo di paranoia, sospetti e doppi giochi che tiene lo spettatore incollato fino all’ultima scena. Lunedì 26 maggio è in arrivo Berlinguer – La grande ambizione, film biografico targato Lucky Red dedicato a uno dei leader politici più amati e controversi del Novecento. Attraverso testimonianze, materiali d’archivio e una narrazione densa ma fluida, il film racconta l’ascesa e il pensiero di Enrico Berlinguer, restituendo al pubblico la forza delle sue idee e il peso della sua eredità morale e politica. Infine, venerdì 30 maggio, chiude il mese Maxxxine, crudo horror criminale distribuito da Lucky Red. Ambientato nella Hollywood degli anni ’80, il film segue una giovane attrice coinvolta in una catena di omicidi efferati mentre cerca la fama in un mondo che divora i sogni. Violento, visivamente provocatorio e profondamente disturbante, il film è l’ultimo capitolo della trilogia di Ti West ed esplora il lato oscuro dell’ambizione e della celebrità.

LE PRIME TV DEL MESE

Gio 1 MAG - CINEMA UNO : IL ROBOT SELVAGGIO [Universal, 2024] - 1aTv Animazione/Fantascienza

[Universal, 2024] Animazione/Fantascienza Dom 4 MAG - CINEMA UNO : HEY JOE [Vision, 2024] - 1aTv Drammatico

[Vision, 2024] Drammatico Lun 5 MAG - CINEMA UNO : CONCLAVE [Eagle, 2024] - 1aTv Drammatico/Thriller

[Eagle, 2024] Drammatico/Thriller Ven 9 MAG - CINEMA UNO : THELMA [Universal, 2024] - 1aTv Azione/Commedia

[Universal, 2024] Azione/Commedia Lun 12 MAG - CINEMA UNO : THE BEEKEEPER [Leone Film, 2024] - 1aTv Sky Azione/Thriller

[Leone Film, 2024] - Azione/Thriller Mar 13 MAG - CINEMA UNO : L'INNOCENZA [Bim, 2023] - 1aTv Drammatico/Thriller

[Bim, 2023] Drammatico/Thriller Ven 16 MAG - CINEMA UNO : A MISTAKE [Universal, 2024] - 1aTv Drammatico/Thriller

[Universal, 2024] Drammatico/Thriller Lun 19 MAG - CINEMA UNO : EMILIA PEREZ [Lucky Red, 2024] - 1aTv Musicale/Thriller

[Lucky Red, 2024] Musicale/Thriller Gio 22 MAG - SUSPENSE : LE NOTTI DI SALEM [Warner, 2024] - 1aTv Horror/Thriller

[Warner, 2024] Horror/Thriller Ven 23 MAG - CINEMA UNO : THE WASP [Universal, 2024] - 1aTv Thriller

[Universal, 2024] Thriller Lun 26 MAG - CINEMA UNO : BERLINGUER - LA GRANDE AMBIZIONE [Lucky Red, 2024] - 1aTv Biografico/Drammatico

[Lucky Red, 2024] Biografico/Drammatico Ven 30 MAG - CINEMA UNO : MAXXXINE [Lucky Red, 2024] - 1aTv Crimine/Horror

IL ROBOT SELVAGGIO

Giovedì 1° maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L’avventurosa ed emozionante animazione targata DreamWorks Animation, diretta da Chris Sanders (I Croods, Dragon Trainer) e basata sul pluripremiato best-seller di Peter Brown, è stato uno dei successi al box office del genere “family” di quest’anno ed è stata candidata a 3 Oscar® e 4 Golden Globe 2025. Precipitato dal cielo su un’isola, un robot viene incidentalmente attivato dalla fauna locale. Programmato per servire, cercherà di fare amicizia con gli animali, ma inizialmente tutti lo considerano un mostro.

CONCLAVE

Lunedì 5 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Oscar® e Golden Globe 2025 per la miglior sceneggiatura non originale al thriller ambientato nel mondo della Chiesa di Edward Berger (Niente di nuovo sul fronte occidentale) che vede un superlativo Ralph Fiennes protagonista, affiancato da Isabella Rossellini, candidati ad Oscar® e Golden Globe, oltre a Stanley Tucci, Sergio Castellitto e John Lithgow. Il film è stato candidato in totale a 8 Oscar®, 6 Golden Globe e 12 Bafta Awards di cui 4 vinti. Il Decano Thomas Lawrence guida la votazione, assicurandosi che tutto si svolga correttamente e contenendo le ambizioni dei cardinali candidati. Sullo sfondo c’è suor Agnes, che conosce molti segreti del Vaticano, ma è emarginata insieme alle consorelle dall’universo maschile.

THELMA

Venerdì 9 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L'opera prima di Josh Margolin è un “feel good movie” che vede protagonista June Squibb (Nebraska). Thelma Post, una vedova di oltre novant’anni, è autonoma ma limitata nei movimenti e nell’udito. Nonostante ciò, il suo spirito indomito, la curiosità per il presente e l’affetto del nipote Daniel la tengono viva. Quando cade vittima di una truffa telefonica, decide di recuperare i soldi rubati, contando solo sulla sua determinazione e sullo scooter elettrico di un vecchio amico dell’ospizio.

THE BEEKEEPER

Lunedì 12 maggio alle 21.15 per la prima volta su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Jason Statham in un action-thriller sulla vendetta con Josh Hutcherson e Jeremy Irons, diretti da David Ayer (Suicide Squad). Adam Clay sembra un solitario apicoltore. Quando la sua vicina Eloise si suicida dopo aver subito una truffa informatica che la priva dei suoi risparmi e di un fondo di beneficenza, Clay decide di vendicarla e diventa presto chiaro che non è un semplice cittadino, bensì un ex agente segreto, noto come Beekeeper.

L’INNOCENZA

Martedì 13 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema DUE e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Miglior sceneggiatura al Festival di Cannes 2023 per delicato film di Hirokazu Kore-Eda (Un affare di famiglia). Minato, un preadolescente silenzioso e riservato, vive con la madre dopo aver perso il padre da piccolo. A scuola, è vittima di un professore severo, ma la madre lo difende scontrandosi con la preside. Ma la verità è incerta: Minato è davvero vittima del professore? La storia cambia a seconda dei punti di vista, rivelando l’amicizia tenuta nascosta tra Minato e un compagno di scuola, vittima di bullismo.

A MISTAKE

Venerdì 16 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Elizabeth Banks è la protagonista del dramma basato sul romanzo omonimo di Carl Shuker. Nel mezzo di un nuovo piano per rendere pubbliche le prestazioni mediche, la vita di una chirurga di talento è sconvolta quando viene incolpata della morte di un paziente in seguito a un intervento da lei diretto. Mentre i colleghi le voltano le spalle, lei deve affrontare le conseguenze professionali e personali di questo tragico evento.

EMILIA PÉREZ

Lunedì 19 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Jacques Audiard dirige un film potente con Karla Sofía Gascón e Zoe Saldana, premiata come miglior attrice non protagonista agli Oscar® e Golden Globe 2025. Tra i riconoscimenti ottenuti: Oscar® e Golden Globe alla miglior canzone El mal, miglior film straniero e miglior film commedia e musicale ai Golden Globe, Premio della giuria e alle attrici al Festival di Cannes 2024. Juan “Manitas” Del Monte, un temuto capo di un cartello messicano, decide di cambiare vita e diventare donna. Con l’aiuto di Rita Moro Castro, un’avvocata sottovalutata, Manitas finge la propria morte e inizia una nuova vita come Emilia Pérez. Dopo anni ritrova Rita e, con il suo aiuto, diventa una filantropa che aiuta le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi e si ricongiunge alla ex moglie e ai suoi figli, fingendosi una parente di Manitas. Presto però la sua pace interiore sarà messa a repentaglio.

LE NOTTI DI SALEM

Giovedì 22 maggio alle 21.00 in prima TV su Sky Cinema Suspense e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Horror dalle atmosfere inquietanti diretto Gary Dauberman e interpretato da Lewis Pullman, tratto dal romanzo omonimo di Stephen King. In cerca di ispirazione per il prossimo libro, lo scrittore Ben Mears torna nella sua città natale, ma scopre che è dominata dai vampiri, guidati dal misterioso Kurt Barlow. Insieme a un gruppo di abitanti del luogo, tra cui la giovane Susan Norton e il medico locale, cercherà di combattere queste forze oscure.

THE WASP

Venerdì 23 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Thriller psicologico con Naomie Harris (Skyfall) e Natalie Dormer (Il trono di spade). Heather e Carla sono due vecchie amiche che si incontrano dopo anni di silenzio. Quando Heather propone a Carla di uccidere suo marito, che la tradisce, Carla accetta per un’adeguata ricompensa. Ma quando concordano i dettagli del piano, emergono vecchi rancori e segreti che porteranno a conseguenze inaspettate.

BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE

Lunedì 26 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il 25 maggio 1922 nasceva Enrico Berlinguer, il giorno successivo alla ricorrenza Sky Cinema Uno gli rende omaggio con il ritratto privato e pubblico del politico, interpretato da Elio Germano. Tra il 1973 e il 1978, Berlinguer cerca di portare il PCI al governo attraverso il compromesso storico con la Democrazia Cristiana. Una serie di sfide politiche e personali si susseguono in questi anni: l’attentato a Sofia, le campagne elettorali, i viaggi a Mosca e le relazioni rischiose con il potere, fino all’assassinio del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro.

MAXXXINE

Venerdì 30 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Suspense e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dopo X - A Sexy Horror Story e il prequel Pearl, il regista Ti West confeziona l’ultimo capitolo della trilogia horror-thriller con Mia Goth che nel cast vede anche Elizabeth Debicki, Michelle Monaghan e Kevin Bacon. Nel 1985, Maxine vuole lasciare il mondo del porno per diventare attrice grazie a un film horror di serie B diretto da un’ambiziosa regista. La sua ascesa però è minacciata da un serial killer che uccide pornostar e da un detective privato che la cerca per conto di una figura misteriosa del suo passato.

SKY CINEMA COLLECTION – HARRY POTTER

Da giovedì 1° a venerdì 9 maggio alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

Sky Cinema Collection ospita gli 8 film della saga cinematografica di HARRY POTTER. Ad arricchire la programmazione troviamo il primo capitolo della saga spin-off e prequel di Harry Potter, ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI, il documentario DAVID HOLMES: IL RAGAZZO CHE È SOPRAVVISSUTO e la reunion HARRY POTTER 20° ANNIVERSARIO: RITORNO A HOGWARTS.

SKY CINEMA COLLECTION – APOCALYPSE

Da sabato 10 a venerdì 16 maggio alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

Catastrofi globali, calamità climatiche, minacciosi alieni e devastanti creature si scatenano su Sky Cinema Collection con 20 titoli in programmazione, tra cui GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO, TWISTERS, GREENLAND e ARMAGEDDON - GIUDIZIO FINALE.

SKY CINEMA COLLECTION – TOM CRUISE MANIA

Da sabato 17 a domenica 25 maggio alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

In occasione dell’uscita nelle sale italiane dell’atteso 8° capitolo che vede Tom Cruise tornare nei panni dell’agente Ethan Hunt, MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING i riflettori di Sky Cinema Collection si accendono sulla carriera della superstar di Hollywood con 16 titoli che lo vedono protagonista, compresi i primi 6 film della saga, TOP GUN, EYES WIDE SHUT e BARRY SEAL – UNA STORIA AMERICANA.

SKY CINEMA COLLECTION – ALFRED HITCHCOCK MANIA

Da lunedì 26 a venerdì 30 maggio alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

Un brivido di paura scorre su Sky Cinema Collection con una programmazione interamente dedicata ad Alfred Hitchcock con 15 film della sua filmografia, tra cui IL DELITTO PERFETTO, LA FINESTRA SUL CORTILE, LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE, INTRIGO INTERNAZIONALE, PSYCO e GLI UCCELLI.

SKY CINEMA COLLECTION – ROBERT DE NIRO & AL PACINO

Da sabato 31 maggio a venerdì 6 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

I riflettori di Sky Cinema Collection sono puntati sugli attori premio Oscar® Robert De Niro e Al Pacino, due delle figure più iconiche del panorama cinematografico mondiale, con una programmazione di 20 titoli, tra cui C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA, THE UNTOUCHABLES – GLI INTOCCABILI, PROFUMO DI DONNA e la trilogia del PADRINO.

CANNES CANNES

Da martedì 13 maggio a sabato 24 giugno in prima e seconda serata, su Sky Cinema Due e disponibile on demand

In occasione del Festival di Cannes 2025, che si svolge da martedì 13 a sabato 24 maggio, Sky Cinema Due propone 21 film premiati nelle precedenti edizioni dalla prima alla seconda serata per tutta la durata della kermesse. Sono innanzitutto da citare i 2 titoli in prima visione: L’INNOCENZA di Hirokazu Kore-Eda, premiato per la miglior sceneggiatura nel 2023, ed EMILIA PÉREZ di Jacques Audiard vincitore del premio della giuria e alle attrici nel 2024. Sono da non perdere i film premiati nelle recenti edizioni: l’intensa opera di Jonathan Glazer LA ZONA D’INTERESSE (Gran premio della giuria 2023), la pellicola di successo di Wim Wenders PERFECT DAYS (miglior Attore a Kôji Yakusho e Premio della Giuria Ecumenica 2023), THE OLD OAK di Ken Loach (Menzione speciale 2023) e il dramma bellico di Roberto Minervini, I DANNATI (Un Certain Regard alla miglior regia 2024). Inoltre, sono previsti: la potente opera prima di Ladj Ly I MISERABILI (Premio della giuria 2019), RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME (Miglior sceneggiatura 2019), BLACKKKLANSMAN di Spike Lee (Gran premio della giuria 2018), la pellicola di Matteo Garrone ispirata a un fatto di cronaca DOGMAN (Miglior attore a Marcello Fonte 2018), il film con Viggo Mortensen CAPTAIN FANTASTIC (Un Certain Regard 2016 alla miglior regia a Matt Ross), il film del visionario Terrence Malick THE TREE OF LIFE (Palma d’oro 2011) con Brad Pitt, Sean Penn e Jessica Chastain, DRIVE diretto da Nicolas Winding Refn (Miglior regia a Cannes 2011) e interpretato da Ryan Gosling, BASTARDI SENZA GLORIA (Miglior attore a Christoph Waltz 2009), la pellicola diretta da Yorgos Lanthimos DOGTOOTH (Un Certain Regard 2009 al miglior film), il capolavoro di Clint Eastwood MYSTIC RIVER (Premio della fotografia 2003), i film di Nanni Moretti LA STANZA DEL FIGLIO (Palma d’oro 2001) e CARO DIARIO (Miglior regia 1994), il film-simbolo di Quentin Tarantino PULP FICTION (Palma d’oro 1994), LEZIONI DI PIANO di Jane Campion (Palma d’oro 1993 e miglior attrice a Holly Hunter) e APOCALYPSE NOW di Francis Ford Coppola (Palma d’oro 1979).

SKY DOCUMENTARIES

QUEEN LEAR – LE MILLE VITE DI AMANDA LEAR

Sabato 3 maggio alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio nella vita di Amanda Lear, una delle icone più misteriose del mondo pop, una donna che ha deciso a tavolino che sarebbe stata famosa ad ogni costo, da modella a Parigi da giovanissima, a regina della disco music. Materiale d'archivio esclusivo svela il mondo che ha plasmato l'insolito percorso di questa artista poliedrica, da Salvador Dalì a David Bowie, fino a Brian Jones: scopriamo come la vita di Amanda Lear è stata spesso definita da incontri fortuiti e frequentazioni di livello.

ROGER MOORE – LICENZA DI SEDURRE

Martedì 13 maggio alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Documentario che con uno sguardo esclusivo agli archivi personali, tra lettere e filmati amatoriali, ripercorre l’incredibile ascesa di Moore da giovane modello di maglieria a icona dell'epoca, mostrando come l’attore abbia affinato il suo personaggio di uomo navigato, fino a ottenere il ruolo di James Bond. Esploriamo anche l’amicizia di Moore con altre leggende di Hollywood, tra cui la famiglia Sinatra, Tony Curtis ed Elizabeth Taylor.

REAL MADRID

Da mercoledì 21 maggio alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel Real Madrid, l'ambizione e l'esigenza di conquistare tutti i titoli mette alla prova ogni anno la dirigenza, il personale tecnico e i giocatori. Nella stagione 2023-24 il club si è rinforzato, per essere in grado di affrontare la sfida: completare un decennio che può trasformare la squadra in leggenda e scrivere un nuovo capitolo d'oro nella storia del calcio. Con Carlo Ancelotti in qualità di allenatore: una figura iconica nel calcio, nonché uno dei tecnici più rispettati e vincenti nella storia dello sport, seguiamo da vicino alcuni dei volti più conosciuti nel calcio: Bellingham, Vinicius e Modrić.

SKY ARTE

AI WEIWEI - HUMAN

Domenica 4 maggio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Scopriamo Ai Weiwei: artista, attivista e documentarista cinese da sempre impegnato nella difesa dei diritti umani.

THE ROLLING STONE – HAVANA MOON

Mercoledì 7 maggio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Riviviamo lo storico concerto dei Rolling Stones all'Avana, Cuba, il 25 marzo 2016. Girato alla fine dell'América Latina Olé Tour, la band si è esibita in un set spettacolare davanti a circa 1,2 milioni fan adoranti. Quando gli Stones sono saliti sul palco sotto una perfetta “Luna dell'Avana” per uno spettacolo che rimarrà per sempre nei libri di storia come un momento che ha cambiato la vita di un Paese sull'orlo del cambiamento, non c’era nulla che potesse frapporsi tra la band e i suoi fan, compreso il Vaticano a Roma che si era opposto al rock’n’roll all’Avana il Venerdì Santo.

GRADUS – IL TEATRO DI DOMANI

Sabato 17 maggio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Scopriamo Gradus, il progetto promosso da Reggio Parma Festival per la produzione di quattro spettacoli teatrali.

DESIGN. ASPETTANDO IL FUTURO

Martedì 20 maggio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Documentario che esplora l'arrivo a Milano della Design Week, un evento internazionale all'insegna della creatività e dell'innovazione

MUSICA CON VISTA. FESTIVAL ALL’ARIA APERTA

Da mercoledì 21 maggio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Scopriamo Musica con Vista, festival estivo di musica classica suonata all’aria aperta nei luoghi più suggestivi d’Italia. Un viaggio musicale nei giardini, chiostri e cortili di dimore storiche e palazzi, parte integrante dell’identità̀ e del patrimonio culturale del nostro Paese.

VERMEER -THE GREATEST EXHIBITION

Sabato 24 maggio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Al Rijksmuseum di Amsterdam, in compagnia del Direttore del museo e dei curatori della mostra, ci addentriamo nella più grande esposizione dedicata finora a Vermeer. Osserviamo da vicino le opere di uno dei pittori olandesi più influenti del XVII secolo, attraverso il racconto, l’analisi minuziosa dello stile e delle tematiche di grandi esperti d’arte.

BIKI – LA DONNA CHE RESE DIVINA MARIA CALLAS

Da venerdì 30 maggio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Riscopriamo Elvira Leonardi Bouyeure, conosciuta da tutti come “Biki”, couturier tra le più famose al mondo. Un omaggio a una donna che ha contribuito a portare l’alta moda da Parigi a Milano, tra via Sant’Andrea e via Montenapoleone, tra la Scala e via Verdi. Ripercorrendo la sua vita si parla di moda, di musica, di dive, di lusso, di celebrità, oltre che di gioielli e meravigliose camicie da notte.

SKY CLASSICA

ALMANACCO DI BELEZZA – SPECIALE MUSEO FERRAGAMO

Domenica 18 maggio alle 21.45, in prima visione su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Almanacco di Bellezza fa tappa a Firenze con una puntata speciale dedicata al Museo Salvatore Ferragamo. Piero Maranghi e Leonardo Piccinini ci portano alla scoperta di uno straordinario museo aziendale, nato nel 1995 per iniziativa della famiglia Ferragamo con la volontà di far conoscere al pubblico di tutto il mondo le qualità artistiche di Salvatore Ferragamo e il ruolo che egli ha ricoperto nella storia non solo della calzatura, ma anche della moda internazionale. Una realtà estremamente dinamica, che si rinnova ogni anno attraverso iniziative che esprimono l’apertura e l’interesse dell’azienda verso i fenomeni più attuali e significativi del mondo contemporaneo, che dall’arte, dal design, dallo spettacolo, dal costume, dalla comunicazione, dall’informazione...

SKY CRIME

I PIÙ SPIETATI SERIAL KILLER

Da martedì 13 maggio alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ombre, delitti e orrore: un viaggio inquietante nelle vicende di alcuni tra i più spietati serial killer della storia. Dal Mostro di Marcinelle, che ha rapito, abusato e ucciso cinque bambini, allo Strangolatore di Vienna, responsabile di una serie di brutali omicidi che hanno seminato terrore e panico.

DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

Da giovedì 22 maggio alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dieci nuovi episodi per dieci nuove storie di crimini intricati: attraverso le immagini delle telecamere di video sorveglianza sparse in tutto il mondo e i racconti dei familiari e degli amici delle vittime riviviamo e risolviamo insieme agli investigatori crimini all’apparenza in inestricabili che si sono risolti grazie ad un unico, decisivo fotogramma.

LO SCANDALO P. DADDY – I FESTINI DI DIDDY

Lunedì 26 maggio alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Terzo capitolo della serie Lo scandalo P. Diddy, dedicato ai «white parties» fatti di musica e alcol, ma anche di droghe, prostituzione e abusi sessuali organizzati dal produttore. Emergono nuovi inquietanti dettagli sui famigerati party "freak-offs" organizzati da Sean "P. Diddy" Combs. Una spirale oscura di eccessi e manipolazioni che ha coinvolto star di Hollywood e figure influenti della scena musicale americana, rivelando come il potere di Diddy abbia trasformato feste private in occasioni di sfruttamento e abuso, segnando per sempre la vita delle sue vittime e sconvolgendo l'opinione pubblica. Attraverso testimonianze inedite, prove video e documenti giudiziari, si fa luce sugli eventi esclusivi divenuti scenari di abusi, droga e violenze.

SKY NATURE

VITA DA CUCCIOLI

Da venerdì 2 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Scopriamo come l'assistenza 24 ore su 24 del Black Bear Rescue Manitoba prepara dei cuccioli di orso nero rimasti orfani alla vita selvaggia.

Sky Exclusive - I SIGNORI DEL CIELO

Da venerdì 23 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Da decolli perfetti e voli a lungo raggio ad atterraggi difficili, preparatevi a prendere il volo in questo nuova serie naturalistica, in quattro episodi, unica nel suo genere! Scopriamo come gli uccelli e altri animali prendono il volo per la prima volta, come trovano il cibo, come trovano il loro posto nei cieli affollati e come sopravvivono ad alcune delle condizioni atmosferiche e dei terreni più difficili del pianeta.