Guida TV Sky e NOW 11 - 17 Maggio: Alessandro Borghese 4 Ristoranti 10 Anni, L'Innocenza

GUIDA TV SKY / NOW | 11 - 17 MAGGIO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 11 maggio la musica classica si prende la scena con un appuntamento imperdibile su Sky Classica e in streaming su NOW: il Concerto per pianoforte n.2 di Johannes Brahms, in prima visione alle 21.15, ci porta nella magica sala dorata del Musikverein di Vienna. Protagonista della serata è Igor Levit, pianista tra i più affermati della scena internazionale, diretto da Christian Thielemann alla guida dei Wiener Philharmoniker, per un'esecuzione che promette profondità e virtuosismo. Il giorno dopo, lunedì 12 maggio, l’adrenalina prende il posto delle armonie con l’arrivo su Sky Cinema Uno e NOW di The Beekeeper, action-thriller con Jason Statham nei panni di un ex agente segreto, coinvolto in una brutale vendetta dopo la morte della vicina. Un film teso e spettacolare diretto da David Ayer, con un cast che include Josh Hutcherson e Jeremy Irons.

Martedì 13 maggio è una giornata ricchissima: alle 21.15 su Sky Cinema Due arriva in prima TV L’Innocenza di Hirokazu Kore-Eda, vincitore della miglior sceneggiatura a Cannes 2023. Un dramma toccante che racconta l’ambiguità dei punti di vista attraverso la storia di un ragazzino e delle tensioni scolastiche che coinvolgono la sua famiglia. Sempre dal 13 maggio parte Cannes Cannes, l’iniziativa di Sky Cinema Due che celebra il Festival con una retrospettiva straordinaria: 21 film premiati, con titoli recenti come La zona d’interesse, Perfect Days, The Old Oak e I Dannati, accanto a capolavori come Pulp Fiction, Mystic River, The Tree of Life, Dogman, Captain Fantastic e molti altri, per una vera e propria maratona cinematografica fino al 24 maggio. Sempre martedì, su Sky Documentaries, Roger Moore – Licenza di sedurre offre un ritratto intimo e personale del celebre attore che ha fatto la storia di James Bond. Un viaggio tra archivi privati, amicizie celebri e momenti iconici della sua carriera. Su Sky Crime, dalle 22.00, parte la serie I più spietati serial killer, che scava nei crimini di assassini efferati come il Mostro di Marcinelle e lo Strangolatore di Vienna, mentre su Sky Arte va in onda Thomas Schütte. Genealogies, retrospettiva sull’artista tedesco con opere dalla Pinault Collection.

Giovedì 15 maggio spazio a uno dei programmi più amati del panorama televisivo italiano: Alessandro Borghese 4 Ristoranti festeggia 10 anni con due episodi speciali, il primo in onda il 15 maggio alle 21.15 su Sky Uno e NOW. Per la prima volta, Borghese sarà affiancato da un ospite speciale, Lillo, in una sfida dedicata alla miglior osteria verace di Roma Est. In parallelo, sempre dal 15 al 25 maggio, Sky Uno +1 si trasforma in un canale pop-up dedicato interamente allo show, con tutte le stagioni e puntate speciali, comprese quelle girate all’estero. Un’occasione unica per rivivere ogni sfida, ogni piatto, ogni ribaltamento di voto.

Venerdì 16 maggio su Sky Cinema Uno e NOW arriva in prima visione A Mistake, dramma con Elizabeth Banks tratto dal romanzo di Carl Shuker, che racconta la caduta e la resistenza di una brillante chirurga accusata della morte di un paziente. Una riflessione intensa sul mondo medico e sul peso della responsabilità.

Sabato 17 maggio Sky Arte propone Gradus – Il teatro di domani, un progetto firmato Reggio Parma Festival che racconta la nascita di quattro spettacoli teatrali innovativi, mentre su Sky Cinema Collection parte la rassegna Tom Cruise Mania: da Top Gun a Eyes Wide Shut, da Oblivion a Mission: Impossible, una full immersion nella carriera di una delle icone più longeve di Hollywood, in attesa del nuovo capitolo della saga in uscita nelle sale.

SCOPRI LE OFFERTE ATTIVE

DOMENICA 11 MAGGIO

JOHANNES BRAHMS – CONCERTO PER PIANOFORTE N.2

Domenica 11 maggio alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dalla sala dorata del Musikverein di Vienna, un’esecuzione straordinaria delle opere per pianoforte diJohannes Brahms che vede protagonisti il pianista russo naturalizzato tedesco Igor Levit e il grande direttore d’orchestra Christian Thielemann insieme ai Wiener Philharmoniker.

LUNEDÌ 12 MAGGIO

THE BEEKEEPER

Lunedì 12 maggio alle 21.15 per la prima volta su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Jason Statham in un action-thriller sulla vendetta con Josh Hutcherson e Jeremy Irons, diretti da David Ayer (Suicide Squad). Adam Clay sembra un solitario apicoltore. Quando la sua vicina Eloise si suicida dopo aver subito una truffa informatica che la priva dei suoi risparmi e di un fondo di beneficenza, Clay decide di vendicarla e diventa presto chiaro che non è un semplice cittadino, bensì un ex agente segreto, noto come Beekeeper.

MARTEDÌ 13 MAGGIO

L’INNOCENZA

Martedì 13 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Miglior sceneggiatura al Festival di Cannes 2023 per delicato film di Hirokazu Kore-Eda (Un affare di famiglia). Minato, un preadolescente silenzioso e riservato, vive con la madre dopo aver perso il padre da piccolo. A scuola, è vittima di un professore severo, ma la madre lo difende scontrandosi con la preside. Ma la verità è incerta: Minato è davvero vittima del professore? La storia cambia a seconda dei punti di vista, rivelando l’amicizia tenuta nascosta tra Minato e un compagno di scuola, vittima di bullismo.

CANNES CANNES

Da martedì 13 maggio a sabato 24 giugno in prima e seconda serata, su Sky Cinema Due e disponibile on demand

In occasione del Festival di Cannes 2025, che si svolge da martedì 13 a sabato 24 maggio, Sky Cinema Due propone 21 film premiati nelle precedenti edizioni dalla prima alla seconda serata per tutta la durata della kermesse.

Sono innanzitutto da citare i 2 titoli in prima visione: L’INNOCENZA di Hirokazu Kore-Eda, premiato per la miglior sceneggiatura nel 2023, ed EMILIA PÉREZ di Jacques Audiard vincitore del premio della giuria e alle attrici nel 2024. Sono da non perdere i film premiati nelle recenti edizioni: l’intensa opera di Jonathan Glazer LA ZONA D’INTERESSE (Gran premio della giuria 2023), la pellicola di successo di Wim Wenders PERFECT DAYS (miglior Attore a Kôji Yakusho e Premio della Giuria Ecumenica 2023), THE OLD OAK di Ken Loach (Menzione speciale 2023) e il dramma bellico di Roberto Minervini, I DANNATI (Un Certain Regard alla miglior regia 2024).

Inoltre, sono previsti: la potente opera prima di Ladj Ly I MISERABILI (Premio della giuria 2019), RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME (Miglior sceneggiatura 2019), BLACKKKLANSMAN di Spike Lee (Gran premio della giuria 2018), la pellicola di Matteo Garrone ispirata a un fatto di cronaca DOGMAN (Miglior attore a Marcello Fonte 2018), il film con Viggo Mortensen CAPTAIN FANTASTIC (Un Certain Regard 2016 alla miglior regia a Matt Ross), il film del visionario Terrence Malick THE TREE OF LIFE (Palma d’oro 2011) con Brad Pitt, Sean Penn e Jessica Chastain, DRIVE diretto da Nicolas Winding Refn (Miglior regia a Cannes 2011) e interpretato da Ryan Gosling, BASTARDI SENZA GLORIA (Miglior attore a Christoph Waltz 2009), la pellicola diretta da Yorgos Lanthimos DOGTOOTH (Un Certain Regard 2009 al miglior film), il capolavoro di Clint Eastwood MYSTIC RIVER (Premio della fotografia 2003), i film di Nanni Moretti LA STANZA DEL FIGLIO (Palma d’oro 2001) e CARO DIARIO (Miglior regia 1994), il film-simbolo di Quentin Tarantino PULP FICTION (Palma d’oro 1994), LEZIONI DI PIANO di Jane Campion (Palma d’oro 1993 e miglior attrice a Holly Hunter) e APOCALYPSE NOW di Francis Ford Coppola (Palma d’oro 1979).

ROGER MOORE – LICENZA DI SEDURRE

Martedì 13 maggio alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Documentario che con uno sguardo esclusivo agli archivi personali, tra lettere e filmati amatoriali, ripercorre l’incredibile ascesa di Moore da giovane modello di maglieria a icona dell'epoca, mostrando come l’attore abbia affinato il suo personaggio di uomo navigato, fino a ottenere il ruolo di James Bond. Esploriamo anche l’amicizia di Moore con altre leggende di Hollywood, tra cui la famiglia Sinatra, Tony Curtis ed Elizabeth Taylor.

I PIÙ SPIETATI SERIAL KILLER

Da martedì 13 maggio alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ombre, delitti e orrore: un viaggio inquietante nelle vicende di alcuni tra i più spietati serial killer della storia. Dal Mostro di Marcinelle, che ha rapito, abusato e ucciso cinque bambini, allo Strangolatore di Vienna, responsabile di una serie di brutali omicidi che hanno seminato terrore e panico.

THOMAS SCHÜTTE. GENEALOGIES

Martedì 13 maggio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Scopriamo “Thomas Schütte. Genealogies”, la prima grande retrospettiva in Italia dedicata all’artista contemporaneo tedesco Thomas Schütte a partire dall’insieme di opere eccezionali proveniente dalla Pinault Collection. La mostra ripercorre in modo non cronologico la nascita delle forme nel lavoro di Schütte e le loro variazioni, mettendo così in luce non solo i temi, ma anche il processo creativo dell’artista.

GIOVEDÌ 15 MAGGIO

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI – DUE EPISODI SPECIALI

Giovedì 15 e giovedì 22 maggio in prima visione alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Due episodi speciali per festeggiare il 10esimo compleanno di uno show che è diventato un cult e che ha formato la clientela dei ristoranti, dando il via a un’abitudine ormai quotidiana per chiunque vada a mangiare fuori – è impossibile ormai non dare voti, categoria per categoria, al cibo e al ristorante stesso. Alessandro Borghese 4 Ristoranti compie 10 anni, e festeggia con due puntate-evento inedite, attese per giovedì 15 e giovedì 22 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Due serate imperdibili in cui lo chef che può confermare o ribaltare ogni risultato organizza sfide con una costruzione speciale rispetto alla classica struttura dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia. Nella serata del 15 maggio, per la prima volta nella storia dello show Ale Borghese accoglierà al suo fianco un ospite super esperto sul tema della puntata: sarà Lillo, infatti, protagonista della puntata che cercherà la Migliore osteria verace di Roma Est, la zona della Capitale che ha dato i natali all’attore; nella seconda, attesa per il 22 maggio, il “campo di gara” si estenderà e in sfida ci saranno 4 ristoratori specializzati sullo stesso piatto ma residenti in altrettante regioni d’Italia: si affronteranno, infatti, 4 ristoratori di tutto il Paese - provenienti da Piemonte, Emilia Romagna, Liguria e Puglia - che si contenderanno il titolo di Migliore ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia.

POP-UP ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI

Da giovedì 15 al 25 maggio alle 21.15, in prima visione su Sky Uno + 1 e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Un compleanno da celebrare: Alessandro Borghese 4 Ristoranti compie 10 anni e per l’occasione Sky Uno +1 diventa un canale pop-up interamente dedicato allo show Sky Original prodotto da Banijay Italia diventato un cult della televisione italiana. Per 10 giorni, da giovedì 15 a domenica 25 maggio, troveranno spazio tutte le 10 stagioni dello show: dai primissimi episodi che hanno subito conquistato il pubblico col loro meccanismo ipnotico e appassionante alle puntate speciali all’estero che nel corso degli anni hanno visto Chef Borghese impegnato a Barcellona, Hong Kong, Monaco di Baviera, Fuerteventura, Edimburgo, Costa Azzurra e Lisbona; fino ai due inediti episodi speciali che saranno su Sky e NOW in prima tv giovedì 15 e giovedì 22 maggio, rispettivamente quello in cui eleggerà la Miglior Osteria Verace di Roma Est – che per la prima volta nella storia accoglierà un ospite, Lillo – e quello che metterà in sfida 4 ristoratori di tutta Italia per cercare il Migliore ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia.

VENERDÌ 16 MAGGIO

A MISTAKE

Venerdì 16 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Elizabeth Banks è la protagonista del dramma basato sul romanzo omonimo di Carl Shuker. Nel mezzo di un nuovo piano per rendere pubbliche le prestazioni mediche, la vita di una chirurga di talento è sconvolta quando viene incolpata della morte di un paziente in seguito a un intervento da lei diretto. Mentre i colleghi le voltano le spalle, lei deve affrontare le conseguenze professionali e personali di questo tragico evento.

SABATO 17 MAGGIO

GRADUS – IL TEATRO DI DOMANI

Sabato 17 maggio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Scopriamo Gradus, il progetto promosso da Reggio Parma Festival per la produzione di quattro spettacoli teatrali.

SKY CINEMA COLLECTION – TOM CUISE MANIA

Da sabato 17 a domenica 25 maggio alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

In occasione dell’uscita nelle sale italiane dell’atteso 8° capitolo che vede Tom Cruise tornare nei panni dell’agente Ethan Hunt, MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING (22 mag.), da sabato 17 a domenica 25 maggio i riflettori di Sky Cinema Collection si accendono sulla carriera della superstar di Hollywood con 16 titoli che lo vedono protagonista. Non possono mancare i primi 6 film della saga che lo vede protagonista nei panni dell’agente segreto Ethan Hunt alle prese con missioni e stunt sempre più impossibili: MISSION: IMPOSSIBLE, MISSION: IMPOSSIBLE II, MISSION: IMPOSSIBLE III, MISSION: IMPOSSIBLE – PROTOCOLLO FANTASMA, MISSION: IMPOSSIBLE – ROGUE NATION, MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT. Ciascun capitolo ha un grande cast, tra cui ricordiamo i co-protagonisti Simon Pegg, Ving Rhames e Rebecca Ferguson, ed è firmato da registi di fama internazionale quali Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams, Christopher McQuarrie e Brad Bird. Tra gli altri grandi successi di Cruise, invece, citiamo: il primo inossidabile capitolo TOP GUN, vincitore dell’Oscar® e del Golden Globe per la migliore canzone; la pellicola lussuriosa di Stanley Kubrick EYES WIDE SHUT con Nicole Kidman; l’action tratto da una storia vera BARRY SEAL - UNA STORIA AMERICANA con Domhnall Gleeson; biopic vincitore di 2 Oscar® diretto da Oliver Stone NATO IL QUATTRO LUGLIO, per cui Cruise era stato nominato dall’Academy; l’avventuroso LA MUMMIA con Sofia Boutella e Russell Crowe; le due pellicole fantascientifiche LA GUERRA DEI MONDI con Dakota Fanning e Tim Robbins, e OBLIVION con Morgan Freeman e Olga Kurylenko; e gli action nati dalla penna di Lee Child con protagonista un ex ufficiale che utilizza metodi non convenzionali per arrivare alla verità: JACK REACHER - LA PROVA DECISIVA e JACK REACHER - PUNTO DI NON RITORNO.