Formula 1 GP Ungheria 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

Il Mondiale di Formula 1 si avvicina alla pausa estiva con il Gran Premio di Ungheria, quattordicesima tappa della stagione e ultimo appuntamento prima dello stop imposto dal regolamento FIA ai team. Il circuito dell’Hungaroring, fin dal 1986 sede della corsa, è pronto ad accogliere la Formula 1 per la quarantesima volta, offrendo come sempre un tracciato impegnativo, tecnico e reso ancora più selettivo dalle condizioni climatiche tipicamente torride del periodo.

La pista. Situato a pochi chilometri da Budapest, il circuito ungherese è lungo 4.381 metri ed è caratterizzato da un layout stretto, tortuoso e senza veri rettilinei, eccezion fatta per quello di partenza. Proprio per questo viene spesso paragonato a un kartodromo in scala maggiore: il ritmo è serrato, le curve si susseguono una dopo l’altra e il margine d’errore è ridotto al minimo. Le due zone DRS – sul rettilineo del traguardo e nell’allungo tra curva 1 e curva 2 – offrono le uniche reali opportunità di sorpasso, che restano comunque limitate, rendendo la qualifica il momento cruciale del weekend.

Temperature elevate. Il circuito mette alla prova piloti e vetture su più fronti. Le alte temperature dell’aria e dell’asfalto – abituali per l’Hungaroring – rendono fondamentale una corretta gestione termica sia delle gomme che di power unit e cambio, qui particolarmente sollecitato con circa 78 cambi di marcia per ogni giro. A fare la differenza sarà il bilancio della monoposto: un assetto preciso, unito a un buon carico aerodinamico, è essenziale per evitare pattinamenti e usura eccessiva degli pneumatici, soprattutto nelle fasi centrali della gara.

Programma. Le monoposto saranno in pista per la prima volta venerdì con le due sessioni di prove libere, alle 13.30 e alle 17 CEST. Sabato si comincerà alle 12.30 con l’ultima ora di preparazione prima delle qualifiche, previste per le 16. Domenica 3 agosto i semafori si spegneranno alle 15: in programma ci sono 70 giri, per un totale di 306,63 chilometri.

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, WRC, GT World Challenge e MXGP.

F1 ALL’HUNGARORING– Da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto, appuntamento in diretta esclusiva con la quattordicesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio d’Ungheria,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, al via la gara. Nel weekend ungherese, in pista anche F2, F3 e Porsche Super Cup.

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana

F1: IL GP D’UNGHERIA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

VENERDI 1° AGOSTO 2025

Ore 9.50: F3 – Prove Libere

Ore 11: F2 – Prove Libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: F3 - Qualifiche

Ore 15.50: F2 - Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – Prove Libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.20: Porsche Supercup – Prove Libere

Ore 19.20: Paddock Live Show

Ore 19.50: Conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 2 AGOSTO 2025

Ore 10: F3 – Sprint Race

Ore 11.15: Porsche Supercup - Qualifiche

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.00: F1 - Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

DOMENICA 3 AGOSTO 2025

Ore 8.25: F3 – Feature Race

Ore 9.55: F2 – Feature Race

Ore 12: Porsche Supercup - Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - Gara

Ore 17: Paddock Live Post-Gara

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 2 AGOSTO 2025

Ore 18:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

Ore 18:30 Motori F1 GP Ungheria: Qualifiche

Ore 19:45 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 3 AGOSTO 2025

Ore 14:00 Motori F2 Budapest: Sprint Race

Ore 15:00 Motori F2 Budapest: Feature Race

Ore 16:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

Ore 18:00 Motori F1 GP Ungheria: Gara

Ore 19:45 Motori F1 Podio

Ore 20:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara

