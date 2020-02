Serie A, stasera Lazio - Hellas Verona (diretta esclusiva DAZN1, Sky 209)

Mercoledì 5 Febbraio alle 20:45 DAZN trasmetterà Lazio-Verona, match valido per la 17esima giornata di Serie A Tim, posticipata per via dell’impegno vinto dai biancocelesti in Supercoppa contro la Juventus a fine Dicembre.

La Serie A targata DAZN sarà disponibile tutti gli incontri anche via satellite sul nuovo canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.it

La Lazio è imbattuta da 11 gare casalinghe contro il Verona in Serie A (9 vittorie e 2 pareggi nel parziale). L’ultimo successo dei veneti in casa dei biancocelesti, nel massimo campionato, risale alla stagione 1984/1985, quella dello Scudetto sotto la gestione di Osvaldo Bagnoli e della retrocessione della Lazio. La Lazio non ha perso nessuna delle ultime 16 partite di campionato (13 vittorie e 3 pareggi nel parziale), solo una volta nella sua storia è rimasta imbattuta in 17 match consecutivi di Serie A: nell’aprile 1999 con Sven-Göran Eriksson come allenatore. Il Verona è imbattuto da 6 gare di campionato (3 vittorie e 3 pareggi nel parziale): è dal 1999/2000 che non ottiene una striscia più lunga senza sconfitte in una singola stagione di Serie A (in quel caso 15 con Cesare Prandelli alla guida). La Lazio ha conquistato 29 punti in 11 gare casalinghe di questo campionato: record nella storia dei biancocelesti dopo altrettante partite in casa in Serie A, considerando sempre tre punti a vittoria. Nessuna squadra ha incassato meno gol del Verona dall’interno dell’area di rigore in questo campionato (15, al pari dell’Inter), subito dietro troviamo la Lazio (19).

Il Verona ha mandato in rete 13 giocatori in questo campionato (meno solo di Inter e Napoli, entrambi 14): la squadra veneta non ha mai avuto più marcatori diversi nelle sue precedenti 28 partecipazioni alla Serie A a girone unico. Ciro Immobile ha realizzato in media, un gol ogni 70 minuti giocati in questa Serie A: nei 5 maggiori campionati europei, solo Erling Haaland (da quando è al Borussia Dortmund) ha registrato una media migliore fra i giocatori con almeno cinque gol (una rete ogni 19’). Ciro Immobile ha segnato 25 reti in 21 partite di questo campionato, solo lo stesso Immobile nella stagione 2017/18 (29 gol), Crespo nella stagione 2000/01 (26) e Signori nella stagione 1992/93 (26) hanno realizzato più gol in una singola annata con la maglia della Lazio. Amir Rrahmani è il difensore dei 5 maggiori campionati europei 2019/20 che ha tentato più conclusioni (24) e più tiri nello specchio (10) senza trovare però la rete.

DAZN SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

MERCOLEDI 5 FEBBRAIO 2020

ore 20:45 Serie A 17a Giornata: Lazio vs Hellas Verona (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento Tecnico: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Pre (dalle 20:30) e post partita dallo stadio Olimpico di Roma: Giulia Mizzoni e Dario Marcolin

Per il recupero della 17ª giornata, la Lazio ospita l'Hellas Verona all'Olimpico di Roma. La gara - precedentemente posticipata per l'impegno biancoceleste nella Supercoppa Italiana, giocata e vinta a Riyad - vede i padroni di casa contrapporsi a una delle sorprese di questo campionato, capace di accumulare un discreto numero di punti e allontanarsi dalla zona retrocessione. Riusciranno gli ospiti a stupire ancora, nonostante l'ottimo andamento in classifica della Lazio?

____________________________________



