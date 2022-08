DAZN, Serie A 2022/23 2a Giornata, Palinsesto Telecronisti Zona DAZN (20 - 21 - 22 Agosto)

DAZN, la piattaforma di streaming e intrattenimento sportivo leader a livello globale, scende in campo con le novità editoriali dedicate a tutti gli appassionati e tifosi sportivi. Si inizia in vista della nuova ed entusiasmante stagione di Serie A TIM e, in occasione del calcio d’inizio, DAZN si prepara con i programmi più amati della scorsa stagione ma anche molte novità.

APPUNTAMENTI LIVE - Il weekend di DAZN avrà, da questa stagione, un appuntamento per giornata: si parte il venerdì alle 19:00 con il nuovissimo Kick Off, assaggio del weekend di Serie A TIM, condotto da Marco Cattaneo e Federica Zille, live dal 2 settembre; il sabato arriverà alle 20:00 Tutti bravi dal divano, il nuovo show con Marco Russo e Marco Parolo, che nel late night si trasformerà in Players Only, un momento esclusivo solo tra ex giocatori con la novità di Valon Behrami, live dal 3 settembre. Sempre dalle 20:00, la domenica si accenderà con Sunday Night Square, condotto da Marco Cattaneo con al suo fianco Stefano Borghi. E, dopo il fine settimana adrenalinico, appuntamento lunedì alle 20:00 con Supertele - Leggero come un Pallone, il programma condotto da Pierluigi Pardo che accompagnerà tutti i tifosi nel posticipo ripercorrendo il weekend calcistico nel segno della leggerezza, competenza e contaminazione del grande calcio con il mondo della cultura e dello spettacolo.

Da metà settembre riprenderà anche il format Coca-Cola Super Match, che permetterà di seguire in contemporanea la partita live con un commento super originale: saranno infatti i protagonisti dello sport e del digitale ad intrattenere il pubblico con una telecronaca alternativa dei match.

CONTENUTI ON DEMAND - Anche per questa stagione non mancheranno i tanti format originali in accompagnamento al live: tornano infatti gli appuntamenti settimanali di Bordocam, Lost in the Weekend, 1 vs 1 e Like Tattico. Arrivano poi i DAZN Heroes, una raccolta di storie e incontri inediti con i grandi personaggi dello sport in app ogni mercoledì. Dopo la prima intervista esclusiva a Romelu Lukaku dal suo ritorno all’Inter, già disponibile su DAZN, si proseguirà con Luciano Spalletti, in app da mercoledì 17 agosto.

DAZN non è solo eventi live e format dedicati al calcio; infatti, anche in questa stagione, la piattaforma rinnoverà il suo impegno nel proporre docufilm e serie dedicati a personalità dello sport, a raccontare i grandi momenti sportivi da una prospettiva inedita e avvicinare gli spettatori a molte altre discipline attraverso un linguaggio appassionante, originale e pop.

CONTENUTI E PROGETTI OFF PLATFORM .- DAZN si accenderà anche live su YouTube: riparte DAZN Talks, che da questa stagione raddoppia con due appuntamenti il mercoledì e il giovedì, attraverso i quali gli utenti potranno interagire con i protagonisti della Serie A TIM e Serie B BKT; Fantaradar che ogni venerdì vedrà la redazione DAZN rispondere in tempo reale agli utenti per i consigli sulle formazioni del fantacalcio. Tanta interazione in diretta anche dal mondo del fighting, con i live di Ready to Rumble, e dal football americano, con gli NFL Talks.

La passione per il campionato più seguito in Italia continua anche in radio: DAZN insieme a Radio 105 presentano 105 sport news, l’appuntamento dedicato alla Serie A TIM e al grande sport condotto da Niccolò Ceccarini in onda ogni mercoledì, venerdì e sabato alle 20:00 su Radio 105.

E per tenersi sempre aggiornati e non perdersi nessuna notizia, DAZN News si arricchisce con gli editoriali dei giornalisti DAZN, interviste esclusive e ancora più aggiornamenti live.

DAZN SQUAD - Tutti pronti nella DAZN Squad: insieme a Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Pierluigi Pardo e Marco Cattaneo, la squadra ormai collaudata di conduttori, giornalisti e telecronisti è pronta a scendere in campo per una nuova stagione di grande sport.

DAZN è sinonimo di sport ed è l'unica emittente digitale globale che sta rapidamente diventando la principale destinazione sportiva per tutti gli appassionati e i tifosi, reinventando il modo in cui le persone amano lo sport. L’offerta sportiva di DAZN è sempre più ricca: tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, LaLiga spagnola in esclusiva, tutta la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League e competizioni internazionali. Senza dimenticare MLS, UEFA Women's Champions League, i canali tematici di Juventus, FC Internazionale e AC Milan, Red Bull TV, gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD come il tennis, gli imperdibili incontri della UFC, Boxe e Kickboxing. Oltre agli eventi e ai contenuti live, l'utente ha a disposizione un catalogo di originali DAZN sempre più ricco con nuove storie e racconti che andranno ad aggiungersi ai documentari già presenti in app e ai format di approfondimento per vivere la passione sportiva a 360°.

Accordo Sky-DAZN. Grazie al recente accordo con DAZN, dall’8 agosto l’app DAZN è disponibile su Sky Q, e per gli abbonati Sky c’è la possibilità di aderire ad una specifica offerta commerciale DAZN per vedere sul decoder Sky il canale ZONA DAZN (al 214 del telecomando Sky, via satellite o via digitale terrestre), con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e una selezione di eventi. Gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN direttamente dalla sezione App o con il controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. DAZN offrirà inoltre ai propri clienti, che sono anche abbonati a Sky, la possibilità di sottoscrivere un’opzione, per vedere una selezione di eventi dell’offerta DAZN anche attraverso il canale ZONA DAZN. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a DAZN potrà aderire alle offerte DAZN Standard o Plus attraverso un sito dedicato ai clienti Sky e aggiungere l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN.

DAZN SERIE A DIRETTA - 2a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 20 AGOSTO 2022

ore 18:00 Serie A 2a Giornata: Zona Serie A TIM (diretta esclusiva)

Moderatore: Luca Farina

Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Torino-Lazio (Dario Mastroianni), Udinese-Salernitana (Alberto Santi)



Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

La seconda giornata di Serie A TIM si apre all'OIimpico Grande Torino. Lo scorso anno terminò due volte 1-1 tra Torino e Lazio, con i biancocelesti che in entrambe le occasioni riuscirono ad acciuffare il pari solo in extremis, grazie ad Immobile. Come finirà stavolta? Torino e Lazio hanno chiuso in parità ognuno degli ultimi tre incontri di Serie A TIM e solo una volta nel massimo campionato hanno pareggiato quattro match di fila: tra l’aprile del ’76 e il dicembre del ’77. L’ultima vittoria del Torino contro la Lazio in Serie A TIM risale al 26 maggio 2019, ultima giornata del campionato 2018/19, quando alla guida dei granata c’era Walter Mazzarri - da allora piemontesi senza i tre punti per sei gare consecutive contro i biancocelesti, parziale in cui si sono susseguiti cinque allenatori differenti. Il Torino ha vinto solo una delle ultime otto sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A TIM (3N, 4P) – 3-1 il 26 maggio 2019. In questo intervallo temporale (dall’inizio del 2015) contro nessuna avversaria i granata contano meno vittorie interne nel massimo campionato tra quelle ospitate almeno due volte. Dopo il successo contro il Monza alla prima giornata, il Torino potrebbe vincere entrambe le prime due gare stagionali in Serie A TIM solamente per la terza volta dall'inizio dello scorso decennio: ci è infatti riuscito nel 2015/16 e nel 2019/20. Considerando anche la fine dello scorso campionato, la Lazio va in gol da nove partite di Serie A TIM e potrebbe raggiungere le 10 gare consecutive in rete nella competizione per la prima volta da febbraio 2021 (19 in quel caso, sotto la guida di Simone Inzaghi). Nessuna squadra ha collezionato più recuperi offensivi in pressing della Lazio (13 come l’Empoli) nella prima giornata di questa Serie A TIM, al terzo posto in questa speciale classifica il Torino con otto: i granata sono quelli andati più volte al tiro nel primo turno in seguito a un recupero offensivo (quattro). La Lazio ha vinto in rimonta contro il Bologna, dopo essere andata in svantaggio. É la quinta volta che succede in Serie A TIM nell'era Sarri e solo l’Inter, considerando stagione 21/22 e stagione appena iniziata, ha fatto meglio (sei). Emirhan Ilkhan è stato l’unico giocatore nato dall’1/1/2004 in poi a scendere in campo nel primo turno di questo campionato: il talentino turco era stato il secondo più giovane marcatore del massimo campionato turco 21/22 (meglio di lui solamente il classe 2005 Arda Güler). Dopo aver timbrato il cartellino nell'ultima presenza dello scorso campionato contro l'Atalanta il 27 aprile, Antonio Sanabria ha trovato il gol anche contro il Monza alla prima giornata di questa stagione - solo una volta l'attaccante granata ha però segnato in due presenze consecutive nella stessa edizione della Serie A TIM con la maglia del Torino: nelle sue prime due uscite con i piemontesi, nel marzo 2021. Ciro Immobile ha segnato sette gol nelle sue ultime sette sfide contro il Torino in Serie A TIM (a cui si aggiunge un assist nel giugno 2020) - l'attaccante della Lazio ha un passato in maglia granata, con cui ha realizzato 27 reti in 47 presenze di Serie A TIM tra il 2013 e il 2016.





Telecronaca: Federico Zanon - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

È la sfida che ha dato il via alla rimonta della Salernitana lo scorso anno, con il gol di Simone Verdi che lanciò la banda di Davide Nicola verso una salvezza che sembrava impossibile. Stavolta, Udinese e Salernitana si trovano di fronte alla Dacia Arena già alla seconda giornata: come finirà? L’Udinese ha vinto tre delle quattro sfide di Serie A TIM contro la Salernitana, subendo però l’unica sconfitta in casa, lo scorso 20 aprile (decisiva una rete dell’ex granata Simone Verdi nei minuti di recupero). L’Udinese ha perso nove delle ultime 12 partite di Serie A TIM contro squadre campane (2V, 1N). Dopo il successo sulla Salernitana nel più recente di questi incroci, potrebbe centrare due successi consecutivi contro avversarie di questa regione per la prima volta dall’aprile 2011 (tre vittorie in quel caso, tutte contro il Napoli). L'Udinese ha perso le ultime tre partite interne di Serie A TIM, tutte per un solo gol di scarto: i friulani non registrano una striscia più lunga di sconfitte in casa nella competizione da marzo/maggio 2021, sotto la guida di Luca Gotti (quattro). La Salernitana ha perso le prime due gare stagionali di Serie A TIM in due delle sue tre precedenti partecipazioni alla competizione: l'unica eccezione risale al 1947/48, quando registrò una vittoria alla prima partita contro la Lazio (perdendo contro il Vicenza al secondo turno). La Salernitana sta vivendo la sua miglior striscia di imbattibilità in trasferta nella sua storia in Serie A TIM (2V, 2N) e inoltre è andata a segno in tutte le ultime cinque gare esterne nella competizione, altro record per i campani nel massimo campionato. L’Udinese è l’unica squadra ad aver segnato due gol di testa nel primo turno di questa Serie A TIM: i friulani misero a segno solo sette reti con questo fondamentale in tutto il campionato 21/22. Dopo la sconfitta contro il Milan alla prima giornata, Andrea Sottil potrebbe diventare il primo tecnico dell'Udinese a perdere entrambe le prime due partite sulla panchina friulana in Serie A TIM da Rino Marchesi nel 1989/90. Roberto Pereyra ha segnato un gol nella sua unica sfida di Serie A TIM contro la Salernitana, lo scorso 22 maggio all'Arechi - l'ultimo gol dell'argentino alla Dacia Arena in campionato risale alla prima giornata della scorsa stagione (contro la Juventus il 22 agosto 2021). Dylan Bronn è stato in generale il giocatore a respingere più conclusioni avversarie (quattro) nel primo turno di questo campionato e anche il giocatore della Salernitana a collezionare più respinte difensive (cinque). Antonio Candreva ha esordito in Serie A TIM proprio con la maglia dell'Udinese, il 27 gennaio 2008, collezionando un totale di tre presenze - contro i bianconeri ha realizzato cinque reti nella competizione, solamente contro l'Inter (sei) ne conta di più.



In studio: Marco Russo, Giampaolo Pazzini, Dario Marcolin

Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Inter-Spezia (Ricky Buscaglia), Sassuolo-Lecce (Riccardo Mancini)



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana e Giovanni Barsotti

Debutto casalingo per l'Inter di Simone Inzaghi. Per la prima a San Siro, i nerazzurri ricevono lo Spezia di Luca Gotti: come finirà? L’Inter è imbattuta in tutti e sei i precedenti contro lo Spezia tra Serie A TIM e Coppa Italia grazie a cinque successi e un pareggio. I nerazzurri negli incroci con la formazione ligure contano 16 reti realizzate e solo quattro subite. L’Inter ha vinto 17 delle ultime 18 partite casalinghe di Serie A TIM contro squadre liguri (1P) e nelle tre più recenti ha tenuto la porta inviolata (inclusa la gara con lo Spezia del 1° dicembre 2021 vinta 2-0). I nerazzurri non centrano quattro clean sheet interni di fila contro avversarie di questa regione dal marzo 2010 (1V, 3N). L'Inter non pareggia da 10 partite di campionato: tra le squadre attualmente in Serie A TIM, nessuna ha una striscia in corso più lunga senza pareggi (nove successi e una sconfitta per i nerazzurri nel parziale). L'Inter ha perso soltanto due delle ultime 36 partite interne di Serie A TIM (entrambe lo scorso febbraio, contro Milan e Sassuolo) - i nerazzurri hanno vinto le ultime quattro della scorsa stagione con un punteggio complessivo di 12-3. Lo Spezia ha perso cinque delle sei trasferte di Serie A TIM disputate in Lombardia, vincendo tuttavia la più recente contro il Milan al Meazza lo scorso 17 gennaio. Lo Spezia è sia la squadra che ha subito più interruzioni alte delle proprie sequenze nel primo turno di campionato (21), che una delle due formazioni (al pari del Bologna) che ha subito più recuperi offensivi (13). L'Inter è la squadra che ha registrato più passaggi riusciti nella prima giornata di questa Serie A TIM, 523 - all'Inter anche il giocatore che nei primi 90 minuti stagionali conta più passaggi riusciti dell'intero torneo (91 per Milan Skriniar). Federico Dimarco è stato il giocatore ad effettuare più cross su azione nel primo turno di questo campionato (otto); nessun difensore ha invece mandato più volte un compagno al tiro su azione di gioco rispetto a Matteo Darmian (tre volte, come Biraghi e Stojanovic). Lo Spezia è l'unica formazione contro cui Lautaro Martínez ha servito più di un assist in Serie A TIM (tre) - più in generale l'attaccante dell'Inter ha preso parte a cinque reti in quattro sfide contro i liguri: nella scorsa stagione ha sia segnato che fornito un passaggio vincente in entrambe le sfide stagionali. Alla prima giornata contro l'Empoli, M'Bala Nzola ha ritrovato il gol in Serie A TIM che gli mancava dal 20 novembre 2021 - risale invece al gennaio 2021 l'ultima occasione in cui l'attaccante dello Spezia ha segnato per due presenze consecutive nella competizione.



Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

​Il Mapei Stadium apre le porte per la prima volta quest'anno. A far visita ai ragazzi di Alessio Dionisi è una neopromossa, il Lecce di Marco Baroni. Sassuolo e Lecce hanno pareggiato tre delle quattro partite disputate tra Serie A TIM e Serie B – i neroverdi si sono aggiudicati 4-2 il confronto più recente nel massimo campionato, il 4 luglio 2020 (in gol Caputo, Berardi, Boga e Müldür per gli emiliani, Lucioni e Mancosu per i pugliesi). Il Sassuolo ha perso l’ultimo match casalingo di Serie A TIM contro una formazione neopromossa (1-2 vs Empoli lo scorso 31 ottobre). Gli emiliani non incassano due ko interni di fila contro avversarie provenienti dalla B da gennaio-agosto 2016 (0-2 contro il Bologna e 0-3 a tavolino contro il Pescara). Il Lecce ha perso tutte le ultime tre trasferte di Serie A TIM giocate in Emilia Romagna, subendo una media di 3 reti a partita (incluso un 2-4 contro il Sassuolo). Includendo anche l'ultima gara dello scorso campionato, il Sassuolo ha perso le ultime due partite di Serie A TIM con il punteggio di 0-3 (v Milan e Juventus) - i neroverdi non registrano tre gare consecutive di campionato senza segnare da gennaio-febbraio 2018, quando alla guida del club c'era Giuseppe Iachini. Nelle ultime otto stagioni di Serie A TIM a cui ha preso parte, il Lecce ha perso la seconda gara di campionato solamente in un'occasione (6V, 1N) - tuttavia la sconfitta è arrivata nella più recente (0-1 v Hellas Verona nel settembre 2019). Il Sassuolo ha tentato 14 conclusioni da fuori area nel primo turno di campionato (più di qualunque altra squadra) e con quattro di queste ha centrato lo specchio (primato condiviso con la Fiorentina). Il Lecce è la formazione che ha schierato l’11 titolare più giovane nella prima giornata della Serie A TIM 22/23: 24 anni e 315 giorni per i salentini di Baroni. Gregoire Defrel non ha preso parte a nessun gol nelle sue ultime otto sfide contro squadre neopromosse in Serie A TIM, dopo aver messo lo zampino in quattro reti nelle precedenti quattro (un centro, tre assist). In due presenze di Serie A TIM contro il Lecce giocate nel 2019/20, Domenico Berardi ha preso parte a tre reti: due gol e un assist per il numero 10 del Sassuolo, che potrebbe raggiungere Giacomo Bonaventura come secondo italiano ad aver trovato la rete in tutte le ultime 10 stagioni di massimo campionato (dal 2013/14 al 2022/23). Nella prima giornata di campionato, Federico Di Francesco ha ritrovato un assist in Serie A TIM che gli mancava dal settembre 2018 - il classe '94 del Lecce potrebbe prendere parte a un gol per due gare consecutive nella competizione per la seconda volta in Serie A TIM (ci è riuscito solo con il Bologna tra aprile e maggio 2017).

DOMENICA 14 AGOSTO 2022

ore 18:00 Serie A 2a Giornata: Zona Serie A TIM (diretta esclusiva)

Moderatore: Alessandro Iori

Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Empoli-Fiorentina (Andrea Calogero) e Napoli-Monza (Edoardo Testoni).



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

La prima trasferta della stagione per il Monza propone una sfida intrigante. La squadra di Giovanni Stroppa è la candidata al titolo di sorpresa dell'anno e può già misurare le sue ambizioni contro una big, il Napoli di Luciano Spalletti. Come finirà al Diego Armando Maradona? Tra Serie B e Coppa Italia, Napoli e Monza si sono affrontate 12 volte – quattro successi per i campani, due per i lombardi e sei pareggi. L’ultimo incontro in ordine di tempo in queste competizioni risale al 30 gennaio 2000 in Serie B (2-2 proprio a Napoli). Il Napoli ha perso due delle ultime quattro sfide di Serie A TIM contro formazioni neopromosse (2V) – tante sconfitte quante nelle precedenti 15 gare nel torneo contro avversarie provenienti dalla B (13V). Dopo il ko nel più recente di questi confronti (vs Empoli il 24 aprile) potrebbe incassare due sconfitte di fila contro una neopromossa per la prima volta da aprile 2015 (due, con Rafael Benítez in panchina). Dopo il successo sull'Atalanta dello scorso 3 aprile, il Napoli potrebbe vincere due sfide consecutive di Serie A TIM contro squadre lombarde per la prima volta dal 2019 - anche in quel caso le due gare facevano parte di due stagioni differenti (Inter a maggio e Brescia a settembre). In quattro delle precedenti cinque edizioni di Serie A TIM, il Napoli, dopo aver vinto nella prima partita disputata in campionato, ha trovato il successo anche nella seconda (fa eccezione soltanto il 2019/20, ko con la Juventus alla seconda). Luciano Spalletti sta viaggiando a una media punti di 2.10 a match da quando allena il Napoli in Serie A TIM: solo Maurizio Sarri (2.27 a partita) vanta una media migliore nell’era dei tre punti a vittoria nel massimo campionato alla guida degli Azzurri. Il Monza ha perso nel primo turno contro il Torino: sei delle ultime sette esordienti assolute in Serie A TIM (Benevento, Crotone, Frosinone, Carpi, Sassuolo e Treviso) hanno perso in entrambe le prime due partite di massimo campionato (fa eccezione in questo parziale lo Spezia nel 2020/21, che vinse nel secondo match). Il Monza è la formazione che ha schierato più giocatori italiani nell’11 titolare nella prima giornata di questa Serie A TIM: ben otto, almeno tre più di qualsiasi altra squadra; il Napoli ne ha inseriti nello Starting XI solo due, Meret e Di Lorenzo. Hirving Lozano ha creato cinque occasioni su azione nel primo turno di questo campionato (tre delle quali per mandare al tiro Kvaratskhelia): un primato nella prima giornata e un primato anche per il messicano in Serie A TIM (ne aveva collezionate cinque anche contro l’Empoli nell’aprile 2022). L’ex Andrea Petagna ha segnato tre gol nelle sei gare disputate contro il Napoli in Serie A TIM, l’ultimo dei quali proprio in terra campana nel giugno 2020 con la maglia della SPAL (ultimo match giocato da lui contro gli Azzurri). Nelle ultime 10 partite giocate in Serie A TIM, Victor Osimhen ha partecipato attivamente a 11 marcature, grazie a otto reti e tre assist (gol e passaggio vincente nella prima contro l'Hellas Verona).



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Federico Peluso

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

C'è già aria di derby a Firenze. Il debutto casalingo di Paolo Zanetti sulla panchina dell'Empoli propone già una sfida interessante, il Derby dell'Arno contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Chi vincerà? Sono 30 i precedenti tra Empoli e Fiorentina tra Serie A TIM e Coppa Italia (16 vittorie per i viola, sette per gli azzurri e sette pareggi). L’Empoli ha vinto tre delle ultime cinque sfide di Serie A TIM contro questi avversari (2P) – tanti successi quanti nei primi 19 confronti nella massima competizione (7N, 9P). L’Empoli ha vinto solo tre dei 12 match contro la Fiorentina giocati nel girone d’andata (4N, 5P), ma un successo risale alla gara più recente: 2-1 in rimonta lo scorso 27 novembre – a segno Vlahovic a inizio ripresa, Bandinelli e Pinamonti nei minuti finali. Le ultime quattro sfide tra Empoli e Fiorentina in Serie A TIM sono sempre state vinte dalla squadra di casa (due successi per parte) - l’ultima vittoria esterna è stata dell’Empoli, il 15 aprile 2017: 2-1 deciso nei minuti di recupero da Manuel Pasqual. Dall'inizio del XXI secolo solamente in due occasioni la Fiorentina ha vinto le prime due partite stagionali di un campionato di Serie A TIM (2013/14 e 2018/19) - dopo il successo sulla Cremonese alla prima giornata la Viola potrebbe riuscirci per la terza volta nel periodo. La Fiorentina è sia la squadra che ha effettuato più tiri in questo primo turno di campionato (28), che quella che ha collezionato il possesso palla più alto (74.6%). L’Empoli ha messo insieme 21 interruzioni alte di sequenze avversarie nel primo turno della Serie A TIM 22/23, un primato (più del doppio rispetto alle 10 collezionate dalla Fiorentina). Dopo la sconfitta contro lo Spezia alla prima giornata, Paolo Zanetti potrebbe diventare il primo allenatore dell'Empoli a perdere entrambe le sue prime due partite sulla panchina toscana in Serie A TIM da Giovanni Martusciello nel 2016 (in quel caso contro Sampdoria e Udinese). Sam Lammers e Luka Jovic sono due dei tre giocatori (al pari di Sabiri) ad aver tentato più conclusioni nella prima giornata di questo campionato: l’attaccante dell’Empoli però ne ha mandate solo due nello specchio della porta, ma senza trovare la via della rete (un centro con tre tiri nello specchio invece per il serbo della Viola). Riccardo Sottil è stato il giocatore offensivo che ha registrato più progressioni palla al piede (23) nel primo turno di campionato e anche uno dei quattro giocatori (con Radonjic, Berardi e Zaniolo) a collezionarne di più concluse con un tiro (tre ciascuno). Dopo il gol contro la Cremonese alla prima giornata, il nuovo attaccante della Fiorentina Luka Jovic potrebbe già superare il bottino di reti registrato in 15 partite di Liga nella scorsa stagione, con la maglia del Real Madrid (una).



In studio: Marco Cattaneo, Massimo Ambrosini, Andrea Barzagli, Stefano Borghi

Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Atalanta-Milan (Gabriele Giustiniani), Bologna-Hellas Verona (Federico Zanon)



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Il primo big match dell'anno va in scena al Gewiss Stadium. La sfida tra Atalanta e Milan è già un banco di prova interessante per le squadre di Gasperini e Pioli, per misurare stato di forma e ambizioni. L’Atalanta ha perso ognuna delle ultime tre gare di Serie A TIM contro il Milan, dopo essere rimasta imbattuta in 10 delle precedenti 11 (4V, 6N). I bergamaschi potrebbero rimediare quattro ko di fila contro i rossoneri nel massimo campionato per la prima volta dal periodo 1993-1996. L’Atalanta disputa l’esordio casalingo stagionale in Serie A TIM ospitando il Milan per la prima volta dalla stagione 1955/56: in quell’occasione i nerazzurri si imposero 4-3 e tra le sfide giocate a Bergamo, solo il 24 dicembre 1950 sono stati realizzati più gol (11, 7-4 in favore del Milan). Con Stefano Pioli in panchina, il Milan ha sempre vinto le prime due partite di un nuovo campionato di Serie A TIM: 2020/21 contro Bologna e Crotone, 2021/22 contro Sampdoria e Cagliari. L’Atalanta, vittoriosa a Genova contro la Sampdoria nel primo turno di questo torneo, solo quattro volte nella sua storia ha vinto entrambe le prime due partite di un nuovo campionato di Serie A TIM: nel 1949/50, nel 1964/65, nel 2008/09 e nel 2020/21. Il Milan ha vinto tutte le ultime sette partite di Serie A TIM: risale al 2006, nella gestione di Carlo Ancelotti, l'ultima striscia di successi più lunga per i rossoneri nella competizione (nove in quell'occasione). Il Milan ha subito due gol di testa nella prima giornata di questa Serie A TIM contro l’Udinese, la metà dei quattro incassati in tutto l’intero campionato 21/22 con questo fondamentale. L’Atalanta è la formazione che ha subito meno tiri nello specchio (uno su 11 concessi) nel primo turno di questa Serie A TIM, mentre solo il Napoli (sei) ha fronteggiato in generale meno tiri totali rispetto al Milan (nove). Duván Zapata ha segnato un solo gol nelle ultime 13 partite disputate in Serie A TIM: si tratta del suo peggior rendimento realizzativo dall’inizio dell’avventura all’Atalanta nel massimo campionato (in quel caso un gol nelle prime 13 presenze del torneo 18/19, prima di andare a segno alla quattordicesima). Ante Rebic ha segnato una doppietta nel primo match contro l’Udinese: nessun giocatore della storia del Milan ha mai iniziato il campionato con due marcature multiple nelle prime due partite disputate dai rossoneri in un torneo di Serie A TIM. L’Atalanta è stata l’unica formazione contro cui Rafael Leao ha segnato sia nel match d’andata che in quello di ritorno nella Serie A TIM 21/22.



Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Sergio Floccari

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

​Lo scorso anno una vittoria per parte per Bologna ed Hellas Verona nei due confronti diretti. Quest'anno la prima sfida si gioca al Dall'Ara, con gli scaligeri che si presentano con una novità in panchina, Gabriele Cioffi. L'Hellas Verona ha vinto 11 delle 46 sfide in Serie A TIM contro il Bologna (20N, 15P) compresa l’ultima (2-1 al Bentegodi lo scorso 21 gennaio, reti di Caprari e Kalinic per i veneti, Orsolini per gli emiliani). L’Hellas non ottiene due successi di fila nel massimo campionato contro la formazione rossoblù dal 1978. Il Bologna ha ottenuto un clean sheet in tre degli ultimi quattro confronti casalinghi contro l'Hellas Verona nel massimo campionato. In generale, i rossoblù hanno tenuto la porta inviolata nel 50% delle sfide contro i veneti in Serie A TIM (23 volte in 46 gare). Il Bologna – ko nel primo match con la Lazio – non subisce due sconfitte consecutive nelle prime due partite giocate in un campionato di Serie A TIM dalla stagione 2015/16, quando alla guida degli emiliani c’era Delio Rossi. L'Hellas Verona – sconfitto all’esordio dal Napoli – nello scorso campionato ha rimediato due sconfitte nelle prime due gare di Serie A TIM: i veneti, però, non hanno mai perso entrambe le prime due gare della stagione in due massimi campionati consecutivi (è accaduto nel 1989/90 e nel 1991/92, ma nel mezzo l’Hellas giocò in Serie B) L'Hellas Verona ha subito 17 gol nelle ultime otto partite disputate in Serie A TIM (oltre due di media a match): i veneti non ottengono un clean sheet in campionato dal 4 aprile scorso contro il Genoa. Il Bologna è la squadra che ha schierato l’11 titolare più vecchio nel primo turno di questo campionato (29 anni e 280 giorni di media); quella emiliana è insieme all’Inter una delle due sole formazioni ad aver superato i 29 anni di età media nello Starting XI. Il Bologna è sia la squadra che ha vinto meno contrasti (quattro) nella prima giornata di campionato, sia quella che ha chiuso con la percentuale di contrasti vinti più bassa (31%). Hellas Thomas Henry ha segnato in tutte le ultime tre partite giocate in Serie A TIM: in questo parziale conta anche una rete al Bologna, nel 4-3 al Penzo di Venezia dello scorso 8 maggio. Da aprile in poi, Marko Arnautovic ha messo a segno sei gol in Serie A TIM sui 13 totali realizzati dal Bologna (il 46%): in questo arco temporale solo Lautaro Martinez e Ciro Immobile (sette ciascuno) ne hanno realizzati più dell’austriaco nel massimo campionato.

LUNEDI 22 AGOSTO 2022

ore 18:30 Serie A 2a Giornata: Roma vs Cremonese (diretta esclusiva)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Pre (dalle 18:00) e post partita dallo stadio "Olimpico" di Roma

​Debutto ufficiale in casa per la Roma di Mourinho, che dopo una campagna acquisti importante con l'arrivo, tra gli altri, di Dybala e Wijnaldum, si presenta al via come una potenziale outsider. Il primo test all'Olimpico è contro la Cremonese: come finirà? La prossima sarà la 15a sfida tra Roma e Cremonese in Serie A TIM, la prima dall’11 febbraio 1996 (3-0 per la Roma, in gol Di Biagio, Balbo e Cappioli). I giallorossi hanno vinto 10 volte (2N, 2P), comprese le ultime tre. La Cremonese ha vinto solo un delle sette trasferte disputate nel massimo campionato contro la Roma (1N, 5P): il 3 ottobre 1993 grazie alle reti di Dezotti su rigore e Tentoni (Benedetti per i giallorossi). Considerando anche l'ultima gara della scorsa stagione, la Roma non subisce gol da due partite di Serie A TIM: i giallorossi non fanno meglio nella competizione dal 2018 (una serie di quattro sotto la guida di Eusebio Di Francesco). José Mourinho potrebbe diventare il terzo allenatore della Roma nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) a vincere entrambe le prime due gare disputate dai giallorossi in un nuovo campionato di Serie A TIM per due stagioni consecutive, dopo Luciano Spalletti (2006/07 e 2007/08) e Rudi Garcia (2013/14 e 2014/15). La Cremonese ha subito 28 conclusioni (11 delle quali nello specchio della porta) nel primo match contro la Fiorentina: entrambi record negativi nella prima giornata di questo campionato. La Cremonese è la formazione che ha collezionato più attacchi verticali nel primo turno di questo campionato (cinque) ed è stata una delle tre squadre (con Atalanta e Lecce) a trovare la rete in seguito ad un attacco verticale. Solo due volte nella sua storia in Serie A TIM la Cremonese è uscita sconfitta in entrambe le prime due gare di un massimo campionato: nel 1929/30 (il secondo match proprio contro la Roma) e nel 1989/90. L’ultima rete segnata dalla Roma alla Cremonese in Serie A TIM porta la firma di Massimiliano Cappioli (rete all’89’ nel 3-0 giallorosso del febbraio 1996); mentre i due migliori marcatori della storia capitolina contro questa squadra in Serie A TIM sono un tedesco (Rudi Voeller, sei gol) e un argentino (Abel Balbo, cinque gol). Tammy Abraham nello scorso campionato ha segnato almeno un gol contro ognuna delle tre neo promosse: uno al Venezia, uno alla Salernitana, due all’Empoli. David Okereke, in gol nel primo turno contro la Fiorentina, ha trovato la rete in entrambe le due sfide dello scorso campionato giocate contro la Roma, con la maglia del Venezia – solo contro l’Empoli vanta almeno due gol nel massimo torneo, oltre che contro la formazione giallorossa.



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Pre (dalle 20:00) e post partita in SuperTele: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara e altri ospiti

​Seconda giornata, torna Supertele, lo show condotto da Pierluigi Pardo che ci tiene compagnia nei posticipi di Serie A TIM. La prima trasferta dell'anno vede la Juventus di Massimiliano Allegri impegnata a Marassi, contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. A marzo terminò 3-1 per i bianconeri: come finirà stavolta? La Juventus si è aggiudicata tutti gli ultimi sei incontri con la Sampdoria in Serie A TIM; vincendo questa partita, i bianconeri registrerebbero la propria striscia record di successi consecutivi contro i blucerchiati nella competizione. L’ultimo pareggio in Serie A TIM tra Sampdoria e Juventus risale al 14 dicembre 2014: un 1-1 firmato da Evra e Gabbiadini – da allora 13 successi bianconeri e due blucerchiati. La Juventus ha vinto realizzando sempre almeno due reti le ultime tre trasferte con la Sampdoria nel massimo campionato: solo nel periodo tra il 1973 e il 1977 ha registrato una striscia più lunga di successi in casa dei blucerchiati con almeno due gol all’attivo (quattro partite). La Sampdoria non segna da due partite di Serie A TIM (considerando anche la scorsa stagione): i blucerchiati non registrano una striscia più lunga senza reti all'attivo nella competizione dal maggio 2016, in quelle che sono state le ultime tre panchine di Vincenzo Montella con i liguri. La Juventus ha vinto entrambe le prime due gare stagionali di Serie A TIM in otto degli ultimi 12 campionati (l’ultimo nel 2019/20 con Sarri alla guida): in tutte le otto occasioni in cui ha centrato sei punti nei primi due turni, ha poi vinto lo Scudetto a fine anno. La Juventus ha schierato quattro giocatori nati dall’1/1/2000 in poi nel primo turno di campionato (Vlahovic, Rovella, Soulé e Miretti) – solo il Lecce ne conta di più nella prima giornata della Serie A TIM 22/23 (sei). Considerando gli ultimi quattro campionati di Serie A TIM – incluso quello attuale – e i primi due turni giocati nel torneo, la Sampdoria ha raccolto appena un punto (lo scorso anno alla seconda con il Sassuolo) in sette match disputati (6P). Dalla stagione 2020/21 ad oggi, la Sampdoria ha segnato solamente un gol su punizione diretta in Serie A TIM: quello firmato da Abdelhamid Sabiri contro la Juventus nel match al Ferraris dello scorso 12 marzo. Nelle quattro occasioni in cui ha affrontato la Sampdoria giocando titolare in Serie A TIM, Dusan Vlahovic è sempre andato a segno: cinque gol in quattro partite dal 1’ contro i blucerchiati, tre di questi nelle due al Ferraris. Il primo gol di Manuel Locatelli con la maglia della Juventus è arrivato proprio contro la Sampdoria, nel 3-2 del 26 settembre 2021: quella rimane anche una delle sole due gare di Serie A TIM in cui il centrocampista italiano ha sia segnato che servito un assist vincente (l’altra è Sassuolo-Chievo del 4 aprile 2019).

