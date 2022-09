DAZN, Europa e Conference League 2022/23 2a Giornata, Palinsesto Telecronisti

Tornano le magiche notti europee, quelle che hanno fatto sognare la Roma nella scorsa stagione, arrivata fino alla conquista della UEFA Conference League, e che rimetteranno in gioco la squadra di José Mourinho, questa volta in Europa League. La squadra giallorossa è stata inserita nel Gruppo C insieme a Ludogorets, Betis Siviglia e HJK Helsinki, mentre la Lazio giocherà nel Gruppo F insieme a Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz.

Torna anche la UEFA Conference League per la seconda edizione della sua storia. La prima è stata memorabile, soprattutto per l'Italia e per la Roma: la vittoria dei giallorossi ha riportato in Serie A TIM un trofeo europeo che mancava dalla Champions League conquistata dall'Inter nel 2010. Quella volta fu Mourinho a trionfare nella notte di Madrid e lo stesso allenatore portoghese è riuscito a riportare un trofeo europeo in Italia, 12 anni dopo sulla panchina giallorossa. Quest'anno ci sarà la Fiorentina come squadra italiana nella competizione, la squadra di Italiano ha battuto il Twente ai playoff. I viola sfideranno Istanbul Basaksehir, Hearts e RFS Riga.

Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle comodamente in streaming e non solo. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Su DAZN ci saranno tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League, con studi e approfondimenti dedicati dalla nostra piattaforma. Dunque, tutte le partite di Europa League saranno su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre italiane in campo.

Alle 18:00 di giovedì live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - 2a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



GIOVEDI 15 SETTEMBRE 2022

ore 18:00 Zona Gol Europa e Conference League

In studio: Marco Russo, Alessandro Matri, Gigi Di Biagio - Moderatore: Alessandro Iori

​Tutti i campi di Europa League in un solo canale, più il meglio della Conference League: non perderti nulla con Zona Gol su DAZN!



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin

Dopo l’esordio casalingo contro il Feyenoord, la Lazio vola ad Herning, in Danimarca, per affrontare il Midtjylland. Per Maurizio Sarri non sarà la prima volta alla MCH Arena, avendo vinto qui 4vs1 con il suo Napoli nell’edizione 2015/16 dell’Europa League. Riuscirà a ripetersi alla guida dei biancocelesti?



ore 18:45 Uefa Europa League: AZ vs Vaduz

Telecronaca: Tommaso Turci

Prima squadra del Liechtenstein a partecipare alla fase a gironi di una competizione continentale, il Vaduz ha debuttato fermando sullo 0vs0 l’Apollon di Limassol. Ora la squadra del Granducato ha un compito ancora più difficile, sfidando in trasferta i favoriti nel gruppo E: ci saranno sorprese?



Telecronaca: Alessandro Rimi

Testa di serie del gruppo G, l’Olympiakos del nuovo allenatore Carlos Corberán ospita in Grecia il Friburgo, tornato in Europa per la prima volta dalla stagione 2017/18. La sfida può avere un peso rilevante in ottica primo posto: chi vincerà?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Nel girone della Lazio il Feyenoord, reduce dalla trasferta dell’Olimpico alla prima giornata, torna al De Kuip per affrontare gli austriaci dello Sturm Graz. A Rotterdam gli olandesi non hanno mai perso nella scorsa edizione della Conference League: quanto a lungo riusciranno a mantenere l’imbattibilità casalinga?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Unica squadra ungherese a giocare la fase a gironi nelle tre competizioni europee, il Ferencváros va nel Principato per sfidare il Monaco, terzo nell’ultima Ligue 1 ma protagonista in questa stagione di una partenza a rilento.



Telecronaca: Federico Zanon

Da una parte, una tifoseria che la scorsa stagione ha festeggiato per ben due settimane il titolo turco; dall'altra, una delle più celebri e temute curve d'Europa. Trabzonspor vs Stella Rossa significa spettacolo, iniziando dagli spalti: chi vincerà?



Telecronaca: Andrea Calogero

Trasferta a Tiraspol, in Moldavia, per il Manchester United, che affronta alla Bolshaya Sportivnaya Arena i padroni di casa dello Sheriff. L'anno passato i moldavi riuscirono addirittura a vincere in Champions al Bernabeu contro il Real Madrid, non sarà facile per gli uomini di Ten Hag ottenere i 3 punti.



Telecronaca: Luca Farina

Real Sociedad e Manchester United si giocano il primo posto nel Gruppo E, completato da Omonia e Sheriff. Eliminati dal Lipsia negli spareggi della passata stagione, gli spagnoli sperano di poter andare più avanti nella competizione in questa edizione: ci riusciranno?



Telecronaca: Marco Calabresi

Trasferta a Baku, in Azerbaijan, per il Nantes di Antoine Kombouaré, l’allenatore che dalla Nuova Caledonia ha prima salvato i francesi e poi li ha riportati in Europa per la prima volta in 18 anni. Fino a dove riuscirà a spingersi in questa edizione della competizione?



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Simone Tiribocchi

I 31 volte campioni di Finlandia dell’Helsinki sono gli avversari della Roma nel primo impegno all’Olimpico della squadra di José Mourinho nel gruppo C. Nella formazione ospite anche una vecchia conoscenza italiana: l’ex Chievo Perparim Hetemaj. Come finirà la sfida?



ore 21:00 Uefa Conference League: Istanbul Basaksehir vs Fiorentina

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Manuel Pasqual

Tornata a respirare l’aria europea al Franchi contro il Riga, per la Fiorentina c’è il primo grande ostacolo per la qualificazione alla fase finale. Nella seconda giornata, infatti, la squadra di Vincenzo Italiano scende in campo in trasferta contro l'Ä°stanbul Başakşehir dell'ex Arsenal e Real Madrid Mesut Özil: tornerà in Italia con un risultato positivo?



ore 21:00 Uefa Conference League: Silkeborg vs West Ham United

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Gli Hammers volano in Danimarca per la seconda giornata di Conference League. Sul campo del Silkeborg, gli uomini di David Moyes proveranno a ottenere il secondo successo nella competizione, dopo il 3vs1 rifilato alla Steaua Bucarest una settimana fa. Gli italiani Scamacca, Ogbonna ed Emerson Palmieri saranno protagonisti?



Telecronaca: Federico Casotti

Esordio casalingo per il Saint Gilloise che, da neopromosso, è arrivato secondo in Belgio la scorsa stagione. Alla prima partecipazione ufficiale in una competizione UEFA riuscirà a sorprendere anche contro una squadra più quotata come i campioni di Svezia del Malmö?



Telecronaca: Matteo Marceddu

Semifinalista contro lo Shakthar nell’ultima edizione della Coppa Uefa (2008/09), la Dinamo Kiev è l’unica rappresentante ucraina in questa edizione dell’Europa League. Avversaria della seconda giornata è l’AEK Larnaca, che negli spareggi ha eliminato i connazionali del Dniprovs1. Come finirà?



Telecronaca: Giorgio Basile

Il girone B, sulla carta, è uno dei più equilibrati dell’intera Europa League con tre squadre (Dinamo Kiev, Rennes e Fenerbahce) in lotta per due posti. Al Roazhon Park è solo la seconda giornata, ma in palio ci sono punti già pesanti: chi vincerà?



Telecronaca: Federico Marconi

Promosso in Bundesliga per la prima volta nel 2019, l’Union Berlino ha sfiorato la qualificazione in Champions League nella scorsa stagione. Ora la squadra di Urs Fischer vuole lasciare il segno anche a livello europeo, superando al debutto la fase a gironi: ci riuscirà?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Nel girone della Roma l'altra candidata principale al passaggio del turno è sicuramente il Betis di Manuel Pellegrini. Gli spagnoli, protagonisti di un ottimo avvio di campionato, attendono in questo turno il Ludogorets. Inutile dire che per entrambe le squadre i 3 punti saranno fondamentali. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Alberto Santi

Dopo l'esordio ad Eindhoven il Bodø rientra in terra scandinava per giocare davanti ai propri tifosi contro gli svizzeri dello Zurigo. In Norvegia il campionato è quasi il termine e i gialloneri viaggiano insieme a Lillestrom e Rosenborg per giocarsi una chance europea anche la prossima stagione, vista la quasi certa conquista del torneo da parte del Molde. Riuscirà lo Zurigo di Franco Foda a sconfiggere sia il freddo del Circolo Polare Artico sia il Bodø/Glimt?



