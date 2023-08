Amichevoli estive 2023 su DAZN: calendario dirette tv 8 - 13 Agosto

Il calcio estivo torna su DAZN! In attesa dell'inizio dei campionati, segui la preparazione dei club italiani e delle big europee con le amichevoli in programma sulla nostra app.

L'estate calcistica sta per finire e le grandi squadre mettono a punto gli ultimi dettagli in vista dell'inizio imminente dei rispettivi campionati. Il Barcellona, guidato dal tecnico Xavi, è pronto per l'ultimo test match stagionale, il Trofeo Gamper contro il Tottenham di Antonio Postecoglu, in programma l'8 agosto alle ore 20:00. La telecronaca dell'incontro, trasmesso su DAZN, sarà affidata ad Alberto Santi. Per i blaugrana catalani si tratta di un appuntamento fisso che precede l'inizio della Liga, organizzato ogni anno in onore del fondatore Hans Gamper.

L'Inter di Simone Inzaghi vola invece in Austria per affrontare il Salisburgo il 9 agosto alle 19:00, anche questa gara visibile su DAZN con il commento di Ricky Buscaglia. Per i nerazzurri è l'ultima amichevole prima di debuttare in campionato contro il Monza: Lautaro Martinez e compagni cercano il ritmo partita perfetto. Nello stesso giorno, il 9 agosto alle 19:10, ritorna il classico appuntamento in casa Juventus tra la prima squadra di Massimiliano Allegri e la squadra Under 23, raccontato su DAZN da Dario Mastroianni. Il test match darà indicazioni importanti ad Allegri in vista dell'esordio in Serie A del 20 agosto contro l'Udinese.

Infine il Milan di Stefano Pioli sfiderà il Novara il 13 agosto alle ore 11:00, incontro visibile sempre su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini. Sarà l'occasione per vedere all'opera i nuovi acquisti rossoneri Samuel Chukwueze e Yunus Musah.

Un calendario fitto di amichevoli su DAZN che si arricchirà per tutta l’estate e che permetterà ai tifosi di continuare a vivere le emozioni del grande calcio anche in vacanza, e ai club, di studiare gli avversari e lavorare su assetti e stato di forma dei propri calciatori per prepararsi al meglio alla stagione calcistica 2023-2024.