Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

In vista del fischio di inizio della nuova stagione sportiva, DAZN Italia svela la nuova campagna di brand Inizia In Campo, Lo Vivi Ovunque che vede protagonisti il tifo e l’amore per lo sport che accompagnano gli italiani nella vita di tutti i giorni.

In onda dall’11 agosto 2023, la nuova campagna racconta di un amore incondizionato che inizia in campo – con le grandi sfide, i gol sensazionali, i canestri mozzafiato, i gesti iconici che fanno sognare i tifosi – e che continua anche a match conclusi nei tanti frammenti di vita quotidiana, spesso condivisi sulle piattaforme social.

Quella ritratta nella campagna DAZN è infatti la passione più autentica, vissuta e rivissuta attraverso un linguaggio in continua evoluzione: dall’euforia per il Napoli in grado di trasformare un matrimonio in una vera festa Scudetto ai tormentoni calcistici dal “Si è girato Giroud” all”Esultanza del Toro“, dai migliori trick del basket italiano fino a quelli più iconici del tennis, passando per le vittorie della propria squadra del cuore che diventano ricordi indelebili.

Il tifoso vive la propria fede sportiva con trasporto e grande personalità, ed è questo aspetto che la piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo ha voluto celebrare mettendo al centro della campagna la voce stessa dei tifosi che hanno raccontato, attraverso foto e video condivise con DAZN , un’unica grande storia: quella dell’amore per lo sport, per la propria squadra e per il proprio beniamino.

Non solo gli idoli sportivi che scendono oggi in campo ma anche quelli che hanno fatto sognare intere generazioni. Tra gli omaggi, DAZN ha voluto inserire anche quello a Francesco Totti

Il Pupone, infatti, prende parte al tributo diventando anche protagonista del nuovo murales “Eterno” realizzato a Roma in via Gregorio VII numero 6 da Anonimo74, noto e apprezzato street artist romano che commenta così l’opera: “Tra le rovine di Roma spicca in unica bandiera, fedele al suo popolo e icona vivente”.

Il murales, permanente, raffigura in veste imperiale il Campione che ha fatto sognare la Capitale e non solo: un omaggio ai tifosi e alla città di Roma.

La campagna integrata, firmata Dentsu Creative (agenzia DENTSU CREATIVE e casa di produzione DENTSU CREATIVE STUDIOS), andrà on e off platform su DAZN, TV, print, digital e social.

I NUOVI PACCHETTI DAZN PER LA STAGIONE 2023-2024

In vista della prossima stagione sportiva 2023-2024, DAZN differenzia ulteriormente le modalità di sottoscrizione e visione del servizio, rendendo l’offerta commerciale ancora più flessibile. Dopo l'introduzione a gennaio del pagamento in 12 rate mensili di pari importo è disponibile il Piano Annuale con pagamento in un’unica soluzione per tutti gli abbonamenti (Start, Standard e Plus) che permette un risparmio rispetto alla sottoscrizione mensile.

DAZN Start – a partire da 7€ al mese

Sottoscrivendo il nuovo Piano Annuale con pagamento in un’unica soluzione a 89,99€ (circa 7€ al mese, con un risparmio annuale di circa 77€), gli abbonati potranno risparmiare rispetto al Piano Mensile che è disponibile a 13,99€ al mese. E per chi fosse interessato a mantenere la sottoscrizione a un prezzo in linea con quello passato, potrà optare per il Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili a 9,99€ (risparmi 48€) che consente un pagamento mensile fisso per la durata di 12 mesi. L’abbonamento Start permette di registrare fino a 4 dispositivi all’App DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet. Con il pacchetto Start i tifosi possono seguire tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai ed europeo con Eurolega ed Eurocup, l’NFL, il meglio del fighting internazionale con la grande boxe e l’UFC, il calcio femminile con la UEFA Women’s Champions League e molto altro ancora.





Col nuovo Piano Annuale con pagamento in un’unica soluzione a 299€ (circa 25€ al mese, con un risparmio annuale di oltre 190€), gli abbonati DAZN risparmieranno rispetto al Piano Mensile che è disponibile a 40.99€ euro al mese. In aggiunta, sostanzialmente in linea con la scorsa stagione, il Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili a 30,99€ (risparmi 120€) che consente un pagamento mensile fisso per la durata di 12 mesi. Il piano Standard permette di registrare fino a 6 dispositivi all’App DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet. Con il pacchetto Standard i tifosi possono seguire il grande calcio con tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League, il meglio della Conference League, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women’s Champions League e altre internazionali come le coppe inglesi, FA Cup e Carabao Cup. L’offerta comprende anche il basket italiano con la Serie A UnipolSai ed europeo con Eurolega ed Eurocup, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale. Senza dimenticarsi dei canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, i programmi di approfondimento Tutti Bravi dal Divano, Sunday Night Square e SuperTele, contenuti originali DAZN e molto altro.





Col nuovo Piano Annuale con pagamento in un’unica soluzione a 449€ (circa 37€ al mese, con un risparmio annuale di oltre 220€), gli abbonati DAZN risparmieranno rispetto al Piano Mensile che è disponibile a 55.99€ euro al mese. In alternativa gli abbonati potranno sottoscrivere il Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili a 45,99€ (risparmi 120€) che consente un pagamento mensile fisso per la durata di 12 mesi. L’abbonamento Plus consente di registrare fino a 7 dispositivi all’App DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi anche se non connessi alla stessa rete internet. Con il pacchetto Plus i tifosi possono seguire il grande calcio con tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League, il meglio della Conference League, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women’s Champions League e altre internazionali come le coppe inglesi, FA Cup e Carabao Cup. L’offerta comprende anche il basket italiano con la Serie A UnipolSai ed europeo con Eurolega ed Eurocup, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale. Senza dimenticarsi dei canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, i programmi di approfondimento Tutti Bravi dal Divano, Sunday Night Square e SuperTele, contenuti originali DAZN e molto altro.

DAZN SERIE A DIRETTA - 2a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

SABATO 26 AGOSTO 2023

ore 18:00 Serie A 2a Giornata: Zona Serie A (diretta esclusiva)

Conduce: Alessio De Giuseppe

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei due match in programma nel sabato sera della seconda giornata di campionato: Frosinone - Atalanta e Monza - Empoli. Telecronaca di Andrea Calogero per la partita dello stadio Stirpe, mentre Federico Casotti per quella dell'U-Power Stadium.



[ disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

La seconda giornata di campionato si apre con la sfida tra Monza e Empoli. La squadra di Palladino vuole ripetere gli ottimi risultati dell'ultimo campionato ma confermarsi non sarà affatto facile. I ragazzi di Zanetti puntano ancora ad una salvezza tranquilla ma il compito sarà piu complicato del previsto a causa delle cessioni di Parisi e Vicario. Il match dello U-Power Stadium darà qualche informazione in più sulle reali ambizioni delle due compagini.



Telecronaca: Federico Zanon - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Prima partita in casa per il Frosinone al ritorno in Serie A. La squadra di Di Francesco punta alla salvezza anche se il percorso non sarà facile. I ragazzi di Gasperini vogliono continuare a stupire, nonostante la cessione di Hojlund, e puntano anche quest'anno al piazzamento europeo. Chi vincerà la sfida?



In studio: Marco Russo, Marco Paolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Borja Valero

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei due match in programma nel secondo sabato sera di campionato: Hellas Verona - Roma e Milan - Torino. Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta i match "Tutti Bravi Dal Divano", il programma di DAZN condotto da Marco Russo.



[ disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Febbre del sabato sera al Bentegodi per la prima partita casalinga del Verona nel nuovo campionato. Dopo la trasferta di Empoli della prima giornata, i gialloblù di Marco Baroni ospitano la Roma di José Mourinho, che ha invece debuttato all'Olimpico contro la Salernitana. Chi prevarrà tra la formazione scaligera e quella capitolina?



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi e Giovanni Barsotti

Dopo il debutto in campionato nel posticipo della prima giornata al Dall'Ara di Bologna, il Milan scende in campo per la prima volta in stagione al Meazza davanti ai suoi tifosi. A contendere i 3 punti alla squadra di Pioli, il Torino di Juric, che lo scorso anno sbancò San Siro nell'ottavo di finale di Coppa Italia grazie alla rete di Adopo, per poi perdere sempre di misura, poche settimane dopo, nel match di campionato grazie al sigillo di Giroud. Come finirà questa volta?

DOMENICA 27 AGOSTO 2023

ore 17:45 Serie A 2a Giornata: Zona Serie A (diretta esclusiva)

In studio: Giorgia Rossi e Giampaolo Pazzini

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei due match in programma nella domenica della seconda giornata di campionato: Juventus - Bologna e Fiorentina - Lecce. Telecronaca di Luca Farina per la partita dell'Allianz Stadium, mentre Riccardo Mancini per quella dell'Artemio Franchi di Firenze.



[ disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Atmosfera di festa all'Allianz Stadium di Torino per la prima partita in casa nella stagione della Juventus. I bianconeri - che sono stati esclusi dalle coppe europee - hanno come unico obiettivo quello di tornare ai vertici in campionato. La squadra di Allegri affronta il Bologna nella seconda giornata di campionato, dopo la partita di sette giorni fa a Udine. I rossoblù sono reduci invece dalla sfida contro il Milan e anche oggi fronteggiano una big. Riuscirà la formazione allenata da Thiago Motta a fare punti contro la Juve?



[ disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

La Fiorentina di Vincenzo Italiano fa il suo debutto casalingo in campionato, dopo la trasferta di Genova della prima giornata. La Viola di Vincenzo Italiano ospita il Lecce di D'Aversa, che ha invece ospitato la Lazio 7 giorni fa. Chi si prenderà i 3 punti in palio?



In studio: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Stramaccioni, Davide Bernardi

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei due match in programma per la seconda Sunday Night del campionato: Napoli - Sassuolo e Lazio - Genoa. Presenta i match "Sunday Night Square", il programma della domenica sera condotto da Marco Cattaneo. Telecronaca alternatta di Dario Mastroianni per il match dell'Olimpico di Roma e Tommaso Turci per la partita dei campioni d'Italia in carica contro la formazione neroverde.



[ disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Lo stadio Maradona è gremito a festa per riaccogliere il Napoli campione d'Italia in carica, alla sua prima partita ufficiale in casa della nuova stagione. Capitan Di Lorenzo e compagni scendono in campo contro il Sassuolo di Dionisi, dopo aver debuttato a Frosinone nell'opening match della Serie A TIM 2023/24, lo scorso fine settimana. Riusciranno gli uomini di Rudi Garcia a imporsi sui neroverdi?



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Valon Behrami

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Lo stadio Olimpico di Roma si tinge di biancoceleste per la prima volta in questa stagione, per la prima gara di campionato in casa della Lazio. La Lazio di Maurizio Sarri ospita il Genoa di Gilardino, neopromosso e determinato a conservare la categoria. Sfida generazionale tra le punte della nazionale: Ciro Immobile da una parte - ex di turno il capitano della Lazio, che vestì la casacca rossoblù nel 2012/13 - e l'oriundo Mateo Retegui dall'altra. Chi prevarrà tra l'Aquila biancoceleste e il Grifone rossoblù?

LUNEDI 28 AGOSTO 2023

ore 18:30 Serie A 2a Giornata: Salernitana vs Udinese (diretta)

[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Giovanni Basotti

Collegamento dallo stadio "Arechi" di Salerno con Fabio Donolato

Dopo il debutto alla Dacia Arena contro la Juventus lo scorso fine settimana, l'Udinese di Andrea Sottil sbarca a Salerno per la seconda giornata di campionato, nel primo dei due posticipi del lunedì sera. I friulani saranno di scena all'Arechi contro la Salernitana di Paulo Sousa: chi prevarrà tra i granata e i bianconeri?



[ disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Pre (dalle 20:00) e post partita in "SuperTele" con: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti

Il posticipo della seconda giornata di Serie A si gioca alla Unipol Domus Arena, casa del Cagliari di Claudio Ranieri, neopromosso in Serie A al termine dell'esaltante cavalcata nei playoff di Serie B dello scorso anno. Avversaria dei rossoblù, l'Inter di Simone Inzaghi, che settimana scorsa ha fatto il suo esordio in campionato in casa contro il Monza. Riusciranno i nerazzurri a tornare dalla Sardegna con i 3 punti? Presenta la partita Supertele, lo show del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo. Con lui in studio diversi ospiti, tra i quali Ciro Ferrara e Luca Toni, per commentare i principali temi emersi dal weekend di campionato.

