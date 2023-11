Al via la UEFA Women's Champions League su DAZN e sul canale Youtube dedicato

La partnership tra UEFA e DAZN, broadcaster globale della UEFA Women's Champions League, entra nel suo terzo anno e dà il via alla nuova stagione del campionato.

Il 14 e 15 novembre, su DAZN inizia la fase a gironi della UEFA Women's Champions League che prometterà a tutti gli appassionati un calcio di alto livello, con squadre del calibro di FC Barcelona, Chelsea FC Women, FC Bayern München, Olympique Lyonnais, Real Madrid CF, Paris Saint-Germain e AS Roma.

La scorsa stagione aveva totalizzato 55,2 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube raggiungendo oltre 230 territori e registrando un aumento del 19% rispetto alla stagione 2021/22. Inoltre, grazie alla trasmissione su DAZN, in chiaro e su YouTube, la finale della UEFA Women's Champions League 2022/23 ha conquistato 5,1 milioni di spettatori in diretta, un aumento del 40% rispetto alla scorsa stagione 2021/22. Quest’anno, la piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo mira a battere ogni record trasmettendo tutte le 61 partite in diretta sull’app. Inoltre, per rendere più accessibile la competizione, le partite della fase a gironi saranno inizialmente trasmesse anche sul canale YouTube Women's Football di DAZN e successivamente nella sezione freemium di DAZN.

Hannah Brown, co-CEO Women’s Sport di DAZN sottolinea l'importanza di questa crescita:

"La Coppa del Mondo femminile di quest'estate ha catturato l'attenzione e l'immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo. Per DAZN il calcio femminile rappresenta un'opportunità di crescita unica, e acquisendone i diritti per quattro anni, dal 2021 al 2025, ha dato prova della propria leadership: stiamo lavorando alla creazione di un progetto unico dedicato al calcio femminile a livello globale che possa dare visibilità ai migliori club del mondo e coinvolgere un pubblico internazionale attraverso la nostra piattaforma e i nostri canali. Vantiamo un portfolio impareggiabile di alto livello, con competizioni come la Liga F, Google Pixel Frauen-Bundesliga, D1 Arkema, Serie A Femminile eBay, Barclays Women's Super League, Women's FA Cup e NWSL. Stiamo investendo in tutti i settori, dalla trasmissione e produzione di alta qualità, alla distribuzione capillare e al marketing multicanale. Questo approccio è fondamentale per la crescita del calcio femminile, in quanto potrà creare un ambiente economicamente interessante per i brand che vorranno avvicinarsi a un pubblico eterogeneo e internazionale".

L'impegno di DAZN nel promuovere l’accessibilità e la qualità del calcio femminile non ha eguali e sta definendo un nuovo standard per lo sport femminile; la industry e le aziende stanno prendendo atto dell'incredibile potenziale sociale e commerciale che possiede questo sport, infatti, ne è una dimostrazione l’estensione degli accordi di sponsorizzazione a livello globale di DAZN con adidas ed EA Sports fino alla stagione 2023-2024. Entrambe le partnership hanno l’obiettivo di portare la competizione a un pubblico ancora più ampio e includeranno la sponsorizzazione e la pubblicità di adidas ed EA Sports durante i match in diretta, negli highlights e nelle clip e contenuti non live, sia su DAZN sia sul canale YouTube di DAZN.

I gironi 2023/2024

Questi i quattro gruppi da quattro squadre che racchiudono le 16 squadre in corsa per aggiudicarsi la Women's Champions League.

Gruppo A

Rosengard

Barcellona

Eintracht Francoforte

Benfica

Gruppo B

Lione

Brann

Slavia Praga

St Polten

Gruppo C

Bayern Monaco

PSG

Roma

Ajax

Gruppo D

Chelsea

Real Madrid

Paris FC

Hacken

UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE: LE DATE DELL'EDIZIONE 2023/2024

Fase a gironi

Prima giornata: 14/15 novembre 2023

Seconda giornata: 22/23 novembre 2023

Terza giornata: 13/14 dicembre 2023

Quarta giornata: 20/21 dicembre 2023

Quinta giornata: 24/25 gennaio 2024

Sesta giornata: 30/31 gennaio 2024

Sorteggio quarti di finale e semifinali (Nyon)

6 febbraio 2024

Quarti di finale

Andata: 19/20 marzo 2024

Ritorno: 27/28 marzo 2024

Semifinali

Andata: 20/21 aprile 2024

Ritorno: 27/28 aprile 2024

Finale (San Mames, Bilbao)