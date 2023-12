DAZN regala emozioni sportive per le Festività: Serie A, Basket, Tennis, Sci e molto Altro

Durante le festività natalizie, DAZN arricchisce il suo palinsesto con una selezione imperdibile di eventi sportivi. Dal calcio con la Serie A TIM e Serie BKT, all'NFL, alle freccette, senza dimenticare il tennis internazionale, l'Eurolega e la CEV di volley, fino alla Coppa del Mondo di sci e molto altro.

La programmazione di DAZN durante il mese di dicembre sarà intensa e coinvolgente. Si partirà giovedì 21 con la fase a gironi della UWCL che vedrà la Roma affrontare in casa il PSG. La quarta giornata di CEV di Volley avrà incontri come Trentino Itas contro Tours Vb e Gas Sales Bluenergy Piacenza contro Sport Lisboa e Benfica. Gli amanti del basket avranno appuntamenti importanti con l'Eurolega il 22, quando Milano ospiterà il Panathinaikos Atene.

Non ci sarà pausa natalizia per la Serie A TIM, che proseguirà con big match come Roma-Napoli il 23 dicembre e Juventus-Roma di sabato 30. La Serie BKT si prepara a regalare emozioni il sabato prima di Natale e a Santo Stefano. Fronte boxe, cresce l'attesa per l'evento Day of Reckoning con Joshua vs Wallin e Wilder vs Parker, mentre il 26 e il 27 dicembre occhi puntati sulla Riyadh Season Tennis Cup, con due match spettacolari: Jabeur vs Sabalenka e Djokovic vs Alcaraz.

Che sia tennis, boxe, sci o una maratona di partite di calcio, le festività natalizie hanno pronto un calendario fitto di emozioni sportive che promette di tenere incollati allo schermo i tifosi per tutto il periodo natalizio.

UNA SELEZIONE DI EVENTI IN ONDA SU DAZN

21/12

Volley: CEV Champions League

LaLiga – 18° giornata

– 18° giornata UEFA Women’s Champions League – Roma-PSG

– Roma-PSG Basket Eurolega – Valencia vs Virtus Bologna

– Valencia vs Virtus Bologna Sci Coppa del Mondo Slalom F – Courchevel (Eurosport)

– Courchevel (Eurosport) World Darts Championship

22/12

Serie A – anticipi 17° giornata

– anticipi 17° giornata Basket Eurolega – Olimpia vs Panathinaikos

– Olimpia vs Panathinaikos Sci – Coppa del Mondo Slalom M Madonna di Campiglio (Eurosport)

Madonna di Campiglio (Eurosport) World Darts Championship

23/12

Serie A – 17° giornata ( Roma-Napoli )

– 17° giornata ( ) Serie B – 18° giornata

– 18° giornata Serie A Basket – 13° giornata

PPV Boxing Event – Josua vs Wallin (+ Wilder vs Parker)

– Josua vs Wallin (+ Wilder vs Parker) World Darts Championship

24/12

Serie A Basket – posticipo 13a giornata Olimpia vs Cremona

NFL – Dallas Cowboys @ Miami Dolphins (incluso in DAZN)

25/12

NFL Live Matches (con NFL Game Pass)

26/12

Serie B Boxing Day – 19a giornata

– 19a giornata Basket Eurocup – Joventut Badalona vs umana Reyer Venezia

– Joventut Badalona vs umana Reyer Venezia Riyadh Season Tennis Cup - Jabeur vs Sabalenka

27/12

Basket Eurocup – Dolomiti Energia Trentino-Lietkabelis Panevezys

– Dolomiti Energia Trentino-Lietkabelis Panevezys World Darts Championship

Riyadh Season Tennis Cup – Djokovic-Alcaraz

28/12

Basket Eurolega – Olimpia Milano-Baskonia + Partizan-Virtus Bologna

– Olimpia Milano-Baskonia + Partizan-Virtus Bologna Sci – Coppa del Mondo Gigante F Lienz (Eurosport)

Lienz (Eurosport) World Darts Championship

29/12

Serie A – anticipi 18° giornata

– anticipi 18° giornata Serie A Basket – 14° giornata

Sci – Coppa del Mondo Gigante F Lienz + Coppa del Mondo Super G M Bormio (Eurosport)

Lienz + Bormio (Eurosport) NFL Live Matches (con NFL Game Pass )

(con ) World Darts Championship

30/12

Serie A – 18° giornata ( Juve-Roma )

– 18° giornata ( ) Serie A basket – 14° giornata

World Darts Championship

31/12