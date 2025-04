Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 32a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La 32ª giornata di Serie BKT 2024/25 si concluderà con il derby ligure tra Spezia e Sampdoria, in programma domenica 6 aprile alle 17:15 allo Stadio Alberto Picco. La partita sarà disponibile su DAZN, anche in modalità gratuita.

Questo incontro, ricco di storia e rivalità, vedrà le due tifoserie supportare con passione le proprie squadre. Entrambe arrivano al derby reduci da una sconfitta nell'ultimo turno: lo Spezia è stato battuto dal Brescia, mentre la Sampdoria dal Frosinone. In questa fase cruciale della stagione, lo Spezia mira a consolidare il terzo posto in classifica, mentre la Sampdoria cerca punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita. andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 32a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Venerdì 4 aprile 2025 si apre con l’anticipo di Serie BKT che, come da tradizione, inaugura il weekend calcistico con una sfida intensa e ricca di significato. Al Mapei Stadium la Reggiana cerca disperatamente punti salvezza, sospinta dal proprio pubblico e dal desiderio di riscatto, ma di fronte c’è una Cremonese solida e organizzata, che con Stroppa sogna la promozione diretta. Un duello tra ambizioni diverse ma ugualmente urgenti, con la voce di Dario Mastroianni a raccontarne ogni istante.

Sabato 5 aprile 2025 il palinsesto si fa densissimo a partire dalle 15:00, orario in cui tutto si accende. Su Zona Serie BKT, con Alessandro Iori, è possibile seguire in contemporanea tutto ciò che accade sui vari campi: gol, emozioni, rovesciamenti di fronte e colpi di scena, senza perdere un secondo di gioco. Ma chi desidera tuffarsi in una singola sfida, può scegliere tra match cruciali per ogni zona della classifica. A Brescia, il Rigamonti è teatro di una sfida salvezza da brividi tra Brescia e Mantova: i lombardi, in crisi di risultati casalinghi, affrontano una squadra virgiliana in caduta libera dopo un ottimo avvio di stagione. La voce di Orazio Accomando ci accompagna in un confronto carico di tensione.

Contemporaneamente, a Cittadella, con Giorgio Basile, si gioca un altro scontro diretto nella zona calda: i padroni di casa affrontano la Carrarese, ancora galvanizzata dal 3-0 dell’andata e intenzionata a replicare il colpo. A Frosinone, invece, si respira fiducia: l’arrivo di Paolo Bianco ha rilanciato i ciociari, che cercano contro il Cosenza la terza vittoria interna consecutiva. Telecronaca di Giovanni Marrucci per un duello che potrebbe avere effetti decisivi sulla corsa salvezza. Sempre alle 15:00, al Druso, Sudtirol e Cesena si contendono punti vitali: i romagnoli vogliono blindare i playoff, mentre i biancorossi cercano chiarezza sul proprio destino. Racconto affidato a Lorenzo Del Papa.

Alle 17:15 spazio alla lotta per la vetta: Pisa ospita il Modena all’Arena Garibaldi con l’obiettivo di infilare la terza vittoria consecutiva e rilanciarsi in ottica promozione diretta. I canarini devono invertire una tendenza negativa per non rischiare di venire risucchiati. Telecronaca di Ricky Buscaglia. La giornata si chiude con un derby campano che promette scintille: alle 19:30, a Castellammare di Stabia, la Juve Stabia sfida la Salernitana in un match da dentro o fuori, tra ambizioni playoff e paure di retrocessione. La voce di Alessandro Iori accompagnerà un’atmosfera che si preannuncia incandescente.

Domenica 6 aprile 2025, si completa la 32a giornata con tre match che possono ribaltare le gerarchie nella parte alta della classifica. Alle 15:00 si gioca un affascinante Catanzaro-Bari, sfida playoff tra due squadre in corsa per un posto al sole. Il Ceravolo sarà una bolgia, con Marco Calabresi a guidarci nel racconto di una partita aperta a qualsiasi risultato, dopo l’1-1 dell’andata. Alla stessa ora, al Barbera, Palermo cerca risposte contro la capolista Sassuolo: i neroverdi vogliono consolidare il primato, ma i rosanero devono reagire dopo troppe cadute contro le big. Il match, narrato da Edoardo Testoni, potrebbe dire molto sul futuro di entrambe.

Alle 17:30 riflettori sul derby ligure tra Spezia e Sampdoria, visibile gratuitamente su dazn.com per tutti gli utenti registrati. Due realtà che vivono momenti opposti: lo Spezia sogna la A, la Samp cerca di evitare l’incubo della retrocessione. La voce di Riccardo Mancini accompagna una sfida carica di significati storici e sportivi, pronta a scrivere un altro capitolo memorabile.

VENERDI 4 APRILE 2025

ore 20:30 Serie B 32a Giornata: Reggiana vs Cremonese (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Non è venerdì sera senza l'anticipo di Serie BKT. Al Mapei la Reggiana vuole conquistare punti fondamentali per la salvezza contro un avversario ambizioso come la Cremonese di Stroppa. Come finirà?

SABATO 5 APRILE 2025

ore 15:00 Serie B 32a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



ore 15:00 Serie B 32a Giornata: Brescia vs Mantova (diretta)

Telecronaca: Orazio Accomando

Tensione alle stelle al Rigamonti per uno scontro diretto per la salvezza. Solo il Cittadella in casa ha raccolto meno punti del Brescia in questo campionato, ma i virgiliani dopo una grande prima parte di stagione sono scivolati nelle retrovie nel 2025. All'andata a Borrelli ha risposto Debenedetti: come finirà stavolta?



ore 15:00 Serie B 32a Giornata: Cittadella vs Carrarese (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Al Tombolato i padroni di casa non sono mai riusciti a trovare un buon ritmo per uscire dalla lotta per evitare la retrocessione. La sfida contro la Carrarese è fondamentale per entrambe per far prendere un po' di respiro alla classifica in vista del gran finale: come finirà dopo il 3-0 per i toscani dell'andata?



ore 15:00 Serie B 32a Giornata: Frosinone vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Giovanni Marrucci

L'arrivo di Paolo Bianco in panchina ha cambiato la stagione del Frosinone che con un marzo di alto livello ha lasciato l'ultimo posto della classifica proprio ai Lupi. I gialloblù contro i calabresi cercano il terzo successo di fila in casa: come finirà dopo l'1-0 dell'andata?



ore 15:00 Serie B 32a Giornata: Sudtirol vs Cesena (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Al Druso arriva il Cesena che difende un piazzamento nei playoff contro una formazione, quella locale, in buona forma ma ancora nel limbo tra le zone nobili della classifica e l'affollata lotta per la salvezza. Nel match d'andata bastò un gol di Shpendi per regalare tre punti ai romagnoli: come finirà stavolta?



ore 17:15 Serie B 32a Giornata: Pisa vs Modena (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

La corsa verso la promozione diretta per i nerazzurri di Pippo Inzaghi passa di nuovo dall'Arena Garibaldi dove possono centrare la terza vittoria di fila. Il Modena non sta vivendo un momento positivo, ma per evitare guai peggiori in classifica dovrà provare a ripetere il successo dell'andata firmato Caso: ci riuscirà?



ore 19:30 Serie B 32a Giornata: Juve Stabia vs Salernitana (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori

Derby campano ad alta intensità emotiva a Castellammare di Stabia dove le Vespe puntano a ripetere il successo dell'andata anche davanti al proprio pubblico. L'ambizione playoff per i padroni di casa si scontra con la necessità di fare punti per evitare la retrocessione degli ospiti: chi avrà la meglio?

DOMENICA 30 MARZO 2025

ore 15:00 Serie B 32a Giornata: Catanzaro vs Bari (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Scontro diretto in piena zona playoff al Ceravolo tra i giallorossi di Caserta e i pugliesi di Longo, alla seconda trasferta consecutiva in campionato dopo quella di Carrara. Al San Nicola finì 1-1 con le reti di Dorval e Iemmello: come finirà questa volta?



ore 15:00 Serie B 32a Giornata: Palermo vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Il conto alla rovescia della capolista Sassuolo fa tappa a Palermo per cercare altri punti preziosi per avvicinarsi al ritorno in Serie A. Al Barbera però c'è il Palermo che ambisce a raggiungere i playoff, ma sempre sconfitto negli ultimi match contro le prime della classe in casa: come finirà stavolta?



ore 17:30 Serie B 32a Giornata: Spezia vs Sampdoria (diretta)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Riccardo Mancini

Il derby ligure è più acceso che mai. Da una parte lo Spezia che non ha perso le speranze di promozione diretta, dall'altra la Samp che sta lottando per evitare la clamorosa retrocessione e i play out. All'andata finì con un tiratissimo 0-0: chi vincerà stavolta?

