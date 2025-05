DAZN For Business arriva in Italia, in streaming per bar e ristoranti con offerte speciali fino al 9 giugno

Dopo il lancio in Francia e Germania, arriva anche in Italia “DAZN For Business”, il primo servizio di streaming sportivo di DAZN per bar e ristoranti. Una nuova offerta dedicata al segmento business-to-business che permetterà di far vivere il grande sport a un pubblico ancora più ampio, andando a completare l'offerta di DAZN.

Con l’abbonamento DAZN For Business, i tifosi potranno seguire anche al bar o al ristorante il calcio che scalda le piazze italiane e i migliori eventi sportivi. Saranno infatti disponibili in diretta, tutta la Serie BKT, lo spettacolo del calcio internazionale con tutta la LALIGA EA Sports e il meglio di quella portoghese con tre partite della Liga Portugal Betclic per ogni turno di campionato,e dal prossimo 14 giugno anche tutto il Mondiale per Club FIFA 2025 con tutte le 63 sfide in programma questa estate.

Non solo, spazio anche al multisport con la CEV Volleyball Champions League, il finale di stagione 24/25 del campionato italiano di basket con la Serie A* e i canali di Eurosport trasmessi su DAZN per seguire il tennis con l’edizione 2025 del Roland Garros e 2026 degli Australian Open, il ciclismo con il Tour de France e il Giro d’Italia, fino agli sport invernali con l'attesissimo appuntamento con i Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026.

COME ATTIVARE IL SERVIZIO NEL PROPRIO BAR O RISTORANTE

Per accedere al servizio e attivare l’abbonamento “DAZN For Business” basta registrarsi online al sito business.dazn.com. I contenuti di DAZN For Business sono trasmessi in streaming tramite un decoder facile da installare, senza l’intervento di un tecnico. Il dispositivo deve essere collegato a Internet e al televisore. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare un cavo ethernet.

OFFERTE SPECIALE DI LANCIO PER L’ATTIVAZIONE DEI PIANI 'DAZN FOR BUSINESS’

Per celebrare il lancio di “DAZN for Business”, DAZN ha realizzato un’offerta speciale di lancio, attivabile esclusivamente solo fino al 9 giugno 2025:

“DAZN for Business” annuale con pagamento dilazionato: 29€ al mese . Permanenza minima 12 mesi.

. Permanenza minima 12 mesi. “DAZN for Business” annuale con pagamento in un’unica soluzione: 299€ all’anno

Inoltre, il primo decoder è gratuito per chiunque inserirà il codice promozionale "1boxgratis" nel box dedicato prima di completare il flusso di registrazione. Per maggiori informazioni, consultare: business.dazn.com.

*Diritti per tutta la stagione 24/25, incluse tutte le fasi di Playoff.

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Che cos'è DAZN For Business

DAZN For Business è il servizio di streaming sportivo di DAZN pensato per i vostri bar, ristoranti e locali. Attivando uno dei piani disponibili hai accesso ai miglori eventi sportivi live e on demand 7 giorni su 7, per tutti i clienti del tuo locale senza alcuna restrizione.

Cosa include DAZN For Business?

Tutte le partite della Serie BKT, tutte le partite de LaLiga EA Sports e dal 14 giugno tutte le 63 partite del nuovo mondiale per club FIFA Club World Cup. Segui anche tutta la LBA di basket italiana, la CEV Volleyball Champions League e il tennis, ciclismo e gli sport invernali dei canali Eurosport.

Come posso attivare l'abbonamento DAZN For Business per il mio locale?

Dovrai inserire il metodo di pagamento. Non è previsto alcun costo di installazione, perché è semplicissimo e potrai farlo in autonomia, collegando il DAZN TVBX a internet e al TV.

Come posso far vedere DAZN For Business nel mio locale?

I contenuti di DAZN For Business sono trasmessi in streaming tramite il DAZN TVBX, facile da installare e progettato per uno streaming di alta qualità. Il dispositivo deve essere collegato a Internet e al televisore. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare un cavo ethernet. Per visualizzare i contenuti di DAZN For Business è sufficiente un televisore con una porta HDMI e una connessione a Internet non inferiore a 17Mbps.