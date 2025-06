FIFA+ su DAZN: la nuova casa del calcio globale, con dirette, contenuti esclusivi in primo piano

DAZN, la piattaforma di intrattenimento sportivo leader a livello mondiale, ha annunciato oggi una nuova partnership strategica con la FIFA per il lancio e la gestione del servizio FIFA+ in tutto il mondo, trasformando il modo in cui gli appassionati di calcio accedono e interagiscono con questo sport. Questa partnership unisce due dei marchi più influenti dello sport, riunendo la tecnologia di streaming all'avanguardia di DAZN e l'ineguagliabile portfolio calcistico della FIFA. Il nuovo servizio FIFA+ sarà la tanto attesa casa digitale del calcio mondiale: una piattaforma accessibile e incentrata sull'utente che offrirà partite in diretta, archivi storici, documentari originali e programmi originali esclusivi.

Inizialmente, DAZN trasmetterà l'intera FIFA Club World Cup 2025™, il più grande torneo di calcio per club, con 32 squadre d'élite provenienti da tutto il mondo, in diretta da Miami al New Jersey. La partnership introdurrà anche un programma quotidiano dedicato alla FIFA Club World Cup 2025™, "The Press", con approfondimenti da parte di personalità di spicco del mondo del calcio che forniranno i momenti salienti del torneo, contenuti dietro le quinte e le reazioni dei tifosi.

Dopo il torneo, verrà lanciato un servizio di notizie continuo ed esclusivo, che garantirà ai tifosi di rimanere aggiornati su tutte le ultime azioni e storie calcistiche da tutto il mondo, stabilendo un nuovo punto di riferimento nella copertura calcistica globale. La piattaforma fungerà da destinazione calcistica completa, offrendo ai tifosi l'accesso a oltre 150 campionati maschili e femminili, squadre nazionali e momenti storici della FIFA nel corso degli anni.

Questa partnership sfrutta l'esperienza tecnologica globale di DAZN, il suo ampio portafoglio di diritti e la sua rete di distribuzione, combinati con il marchio iconico della FIFA, i suoi ricchi contenuti e le sue relazioni con campionati, federazioni affiliate, sponsor e partner. Consentirà ai campionati e alle federazioni di distribuire contenuti su scala globale, ampliando l'accessibilità e il coinvolgimento del calcio in tutto il mondo.

Shay Segev, CEO del gruppo DAZN, ha commentato:

"Questa partnership con la FIFA consolida il ruolo di DAZN come destinazione digitale definitiva per il calcio, consentendo ai tifosi di tutto il mondo di accedere a una vasta libreria di contenuti calcistici di alta qualità. Insieme al marchio e alla portata della FIFA, offriremo un'esperienza di intrattenimento senza pari, sostenendo la visione della FIFA di espandere l'impronta globale di questo sport e coinvolgere un nuovo pubblico".

Il segretario generale della FIFA Mattias Grafström ha dichiarato:

"Alla FIFA siamo orgogliosi di guardare sempre al futuro, cercando di innovare, con l'obiettivo specifico di proteggere e alimentare la crescita del nostro sport per le generazioni future. Questa partnership con DAZN è perfettamente in linea con tale obiettivo. La loro visione è globale, come la nostra, e non vediamo l'ora di approfondire la nostra collaborazione con loro attraverso FIFA+ come'Home of Football' (la casa del calcio)".