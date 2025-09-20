Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Domenica 21 settembre, in occasione della quarta giornata di Serie A Enilive, si accendono i riflettori di Fuoriclasse - powered by Haier TV, il nuovo appuntamento domenicale firmato DAZN e condotto da Diletta Leotta, per la prima volta alla guida di un programma di punta interamente dedicato al massimo campionato di Serie A.

In studio insieme a lei, grandi ospiti d’eccezione che accompagneranno i tifosi in un viaggio tra gol, analisi tattiche, commenti a caldo e momenti di puro intrattenimento. Per questo primo appuntamento, che si accenderà nel prepartita di Inter – Sassuolo alle 19:45, match visibile in esclusiva su DAZN, saranno presenti ex fuoriclasse del grande calcio, insieme alla DAZN Squad, con Bobo Vieri, Massimo Ambrosini e Davide Bernardi pronti a condividere emozioni e curiosità della serata e del weekend di campionato. Con Edoardo Testoni in telecronaca e Andrea Stramaccioni al commento tecnico, ampio spazio anche ai collegamenti dal campo, che permetteranno ai tifosi da casa di vivere tutta l’atmosfera del match.

Fuoriclasse promette un racconto innovativo, reso possibile anche grazie allo sviluppo del nuovo studio virtuale che ospiterà lo show, unito a un linguaggio diretto e coinvolgente, pensato per appassionare tifosi di tutte le generazioni. Per i più digitali, inoltre, sarà possibile interagire in tempo reale tramite la Fan Zone, condividendo opinioni e prime impressioni durante la diretta.

Un appuntamento che accompagnerà i tifosi ogni domenica per tutta la nuova stagione di Serie A Enilive, con grandi Legend del calcio italiano e internazionale che si alterneranno in studio, pronte a offrire prospettive esclusive per vivere la stagione di Serie A Enilive a 360°, dentro e fuori dal campo.

Questo fine settimana, su DAZN, non si accende solo Fuoriclasse, ma prende il via anche l’appuntamento del sabato: VAMOS! – Il Sabato della Serie A, live dalle 17:00 a mezzanotte. Alla conduzione Marco Russo e Barbara Cirillo, accompagnati da Emanuele Giaccherini, Ciro Ferrara e dalla comicità irriverente di ManuAle del Calcio, digital creator cult del pallone. Non mancheranno rubriche, analisi tattiche raccontate con originalità e freschezza, e pronostici per una vera maratona calcistica, con uno sguardo non solo alla Serie A, ma anche al calcio spagnolo e agli altri sport disponibili in app: un flusso continuo di contenuti, highlights e sorprese per vivere tutto il sabato calcistico, ma non solo, senza pause.

Cresce l’attesa per il derby della Capitale: domenica 21 settembre alle ore 12:30, lo Stadio Olimpico sarà teatro della sfida tra Lazio e Roma, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A Enilive. Il match sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

La città si fermerà per vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini e con l’intervento di Antonio Di Gennaro al suo debutto su DAZN. A completare la squadra, Giorgia Rossi e Tommaso Turci che accompagneranno i tifosi nelle analisi pre e post-partita. La Lazio arriva al derby con tre punti di distacco dalla Roma, rendendo la sfida ancora più decisiva per gli equilibri della classifica.

Per accompagnare l’attesa, da oggi sono disponibili su DAZN le interviste esclusive a Pedro Rodríguez Ledesma e Matías Soulè. Pedro, classe ’87, campione del mondo e d’Europa con la Spagna, racconta la sua carriera ricca di trofei e le emozioni legate al derby romano, evidenziando il rapporto con la Lazio e i tifosi. Soulè, giovane talento argentino, condivide invece la sua crescita personale e professionale, le influenze dei grandi giocatori e allenatori che lo hanno guidato, e la preparazione mentale necessaria per affrontare una partita così sentita.

DAZN SERIE A DIRETTA - 4a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 19 SETTEMBRE 2025

ore 20:45 Serie A 4a Giornata: Lecce vs Cagliari (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Alessandro Budel

Reporter: Antonio Di Donna

Al Via del Mare Lecce e Cagliari cercano punti importanti per la lotta salvezza. I padroni di casa cercano la prima gioia casalinga contro la squadra allenata da Pisacane: chi vincerà?

Collegamento con lo stadio alle ore 20:10

SABATO 20 SETTEMBRE 2025

ore 15:00 Serie A 4a Giornata: Bologna vs Genoa (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Dario Marcolin

Sfida a tinte rossoblu al Renato Dall'Ara. Il Bologna di Italiano cerca i tre punti per trovare certezze e candidarsi ad un'altra stagione da protagonista, mente il Genoa di Vieira deve trovare continuità per un'altra salvezza tranquilla. Come finirà?

Collegamento con lo stadio alle ore 14:30



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Dario Marcolin Sfida a tinte rossoblu al Renato Dall'Ara. Il Bologna di Italiano cerca i tre punti per trovare certezze e candidarsi ad un'altra stagione da protagonista, mente il Genoa di Vieira deve trovare continuità per un'altra salvezza tranquilla. Come finirà? Collegamento con lo stadio alle ore 14:30 ore 18:00 Serie A 4a Giornata: Verona vs Juventus (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Fabio Bazzani

L'Hellas Verona ospita la Juventus, che non batte dal 2021, quando sulla panchina scaligera sedeva proprio Igor Tudor, attuale allenatore dei bianconeri. Chi si porterà a casa i tre punti?

Prepartita con Vamos! alle ore 17:00: Marco Russo, Barbara Cirillo, Emanuele Giaccherini, Ciro Ferrara



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Fabio Bazzani L'Hellas Verona ospita la Juventus, che non batte dal 2021, quando sulla panchina scaligera sedeva proprio Igor Tudor, attuale allenatore dei bianconeri. Chi si porterà a casa i tre punti? Prepartita con Vamos! alle ore 17:00: Marco Russo, Barbara Cirillo, Emanuele Giaccherini, Ciro Ferrara ore 20:45 Serie A 4a Giornata: Udinese vs Milan (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Massimo Ambrosini

L'Udinese ospita al BluEnergy Stadium il Milan. I rossoneri hanno vinto 0-4 nel loro ultimo passagio a Udine e sperano di potersi ripetere ancora, mentre la squadra di Runjaic cerca il colpo grosso e i punti importanti per la lotta alla salvezza. Chi vincerà?

Collegamento con lo stadio alle ore 20:00

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025

ore 12:30 Serie A 4a Giornata: Lazio vs Roma (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Emanuele Giaccherini

Reporter: Tommaso Turci

Nella Capitale l’appuntamento più atteso dell’anno arriva già alla quarta giornata. Lazio e Roma si affrontano in un derby tutto da vivere, anche per la sfida tra Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini, avversari la prima volta in panchina nel lontano 2005. Come andrà il nuovo confronto tra i due?

Collegamento con lo stadio alle ore 11:45: Giorgia Rossi



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Emanuele Giaccherini Reporter: Tommaso Turci Nella Capitale l’appuntamento più atteso dell’anno arriva già alla quarta giornata. Lazio e Roma si affrontano in un derby tutto da vivere, anche per la sfida tra Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini, avversari la prima volta in panchina nel lontano 2005. Come andrà il nuovo confronto tra i due? Collegamento con lo stadio alle ore 11:45: Giorgia Rossi ore 15:00 Serie A 4a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)

Con Zona Serie A Enilive non perdi nulla delle partite della domenica pomeriggio di campionato: Cremonese-Parma e Torino-Atalanta. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Orazio Accomando e Gabriele Giustiniani.



Con Zona Serie A Enilive non perdi nulla delle partite della domenica pomeriggio di campionato: Cremonese-Parma e Torino-Atalanta. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Orazio Accomando e Gabriele Giustiniani. ore 15:00 Serie A 4a Giornata: Torino vs Atalanta (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi

Il Torino ospita allo Stadio Olimpico l'Atalanta di Ivan Juric, che torna nel capoluogo piemontese dopo aver trascorso due stagioni sulla panchina granata. Per entrambe le squadre è importante portare a casa i tre punti per dare una svolta positiva dopo un inizio altalenante. Chi vincerà?

Collegamento con lo stadio alle ore 14:30



Telecronaca: Alberto Santi Il Torino ospita allo Stadio Olimpico l'Atalanta di Ivan Juric, che torna nel capoluogo piemontese dopo aver trascorso due stagioni sulla panchina granata. Per entrambe le squadre è importante portare a casa i tre punti per dare una svolta positiva dopo un inizio altalenante. Chi vincerà? Collegamento con lo stadio alle ore 14:30 ore 15:00 Serie A 4a Giornata: Cremonese vs Parma (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]

Telecronaca: Luca Farina

Allo stadio Giovanni Zini Cremonese e Parma tornarno a sfidarsi in Serie A a distanza 29 anni dall'ultima volta. La squadra di casa ha già vinto uno scontro salvezza importante davanti al proprio pubblico, contro il Sassuolo, ma il Parma non può lasciare punti che potrebbero rivelarsi fondamentali. Come finirà?

Collegamento con lo stadio alle ore 14:45



Telecronaca: Luca Farina Allo stadio Giovanni Zini Cremonese e Parma tornarno a sfidarsi in Serie A a distanza 29 anni dall'ultima volta. La squadra di casa ha già vinto uno scontro salvezza importante davanti al proprio pubblico, contro il Sassuolo, ma il Parma non può lasciare punti che potrebbero rivelarsi fondamentali. Come finirà? Collegamento con lo stadio alle ore 14:45 ore 18:00 Serie A 4a Giornata: Fiorentina vs Como (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Christian Brocchi

Sfida interessante tra la Fiorentina e il Como, due squadre partite con grandi ambizioni in questo campionato. A febbraio il talento di Nico Paz e Diao risultò decisivo per il 2-0 sulla Viola: chi sarà a fare la differenza oggi?

Collegamento con lo stadio alle ore 17:15



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Christian Brocchi Sfida interessante tra la Fiorentina e il Como, due squadre partite con grandi ambizioni in questo campionato. A febbraio il talento di Nico Paz e Diao risultò decisivo per il 2-0 sulla Viola: chi sarà a fare la differenza oggi? Collegamento con lo stadio alle ore 17:15 ore 20:45 Serie A 4a Giornata: Inter vs Sassuolo (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Andrea Stamaccioni

Inter e Sassuolo si sfidano a San Siro in una gara spesso complicata per i nerazzurri. Prima della retrocessione, nella stagione 2022/23, il Sassuolo ha vinto entrambi i confronti contro la squadra poi campione d’Italia: come andrà stavolta?

Prepartita con Fuoriclasse! alle ore 19:45: Diletta Leotta, Bobo Vieri, Massimo Ambrosini, Davide Bernardi

LUNEDI 22 SETTEMBRE 2025

ore 20:45 Serie A 4a Giornata: Napoli vs Pisa (diretta)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

La quarta giornata si chiude a Napoli, dove Conte a fine agosto ha conquistato un’importante vittoria all’ultimo minuto. Di fronte c’è il Pisa del grande ex Raul Albiol, in azzurro per sei stagioni. Maradona e Careca decisero l’ultima sfida in A del 1990 al San Paolo: come andrà 35 anni dopo?

Collegamento con lo stadio alle ore 20:00

__________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog