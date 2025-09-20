Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieDAZN › Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti
Immagine di Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Scopri di più su DAZN

Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

D
DAZN
sabato, 20 settembre 2025 | Ore: 12:40

Domenica 21 settembre, in occasione della quarta giornata di Serie A Enilive, si accendono i riflettori di Fuoriclasse - powered by Haier TV,  il nuovo appuntamento domenicale firmato DAZN e condotto da Diletta Leotta, per la prima volta alla guida di un programma di punta interamente dedicato al massimo campionato di Serie A. 

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva.
Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 2025/26

In studio insieme a lei, grandi ospiti d’eccezione che accompagneranno i tifosi in un viaggio tra gol, analisi tattiche, commenti a caldo e momenti di puro intrattenimento. Per questo primo appuntamento, che si accenderà nel prepartita di Inter – Sassuolo alle 19:45match visibile in esclusiva su DAZN, saranno presenti ex fuoriclasse del grande calcio, insieme alla DAZN Squad, con Bobo Vieri, Massimo Ambrosini e Davide Bernardi pronti a condividere emozioni e curiosità della serata e del weekend di campionato. Con Edoardo Testoni in telecronaca e Andrea Stramaccioni al commento tecnico, ampio spazio anche ai collegamenti dal campo, che permetteranno ai tifosi da casa di vivere tutta l’atmosfera del match.

Fuoriclasse promette un racconto innovativo, reso possibile anche grazie allo sviluppo del nuovo studio virtuale che ospiterà lo show, unito a un linguaggio diretto e coinvolgente, pensato per appassionare tifosi di tutte le generazioni. Per i più digitali, inoltre, sarà possibile interagire in tempo reale tramite la Fan Zone, condividendo opinioni e prime impressioni durante la diretta.

Un appuntamento che accompagnerà i tifosi ogni domenica per tutta la nuova stagione di Serie A Enilive, con grandi Legend del calcio italiano e internazionale che si alterneranno in studio, pronte a offrire prospettive esclusive per vivere la stagione di Serie A Enilive a 360°, dentro e fuori dal campo.

Questo fine settimana, su DAZN, non si accende solo Fuoriclasse, ma prende il via anche l’appuntamento del sabato: VAMOS! – Il Sabato della Serie Alive dalle 17:00 a mezzanotteAlla conduzione Marco Russo e Barbara Cirillo, accompagnati da Emanuele Giaccherini, Ciro Ferrara e dalla comicità irriverente di ManuAle del Calcio, digital creator cult del pallone. Non mancheranno rubriche, analisi tattiche raccontate con originalità e freschezza, e pronostici per una vera maratona calcistica, con uno sguardo non solo alla Serie A, ma anche al calcio spagnolo e agli altri sport disponibili in app: un flusso continuo di contenuti, highlights e sorprese per vivere tutto il sabato calcistico, ma non solo, senza pause.

Cresce l’attesa per il derby della Capitale: domenica 21 settembre alle ore 12:30, lo Stadio Olimpico sarà teatro della sfida tra Lazio e Roma, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A Enilive. Il match sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

La città si fermerà per vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini e con l’intervento di Antonio Di Gennaro al suo debutto su DAZN. A completare la squadra, Giorgia Rossi e Tommaso Turci che accompagneranno i tifosi nelle analisi pre e post-partita. La Lazio arriva al derby con tre punti di distacco dalla Roma, rendendo la sfida ancora più decisiva per gli equilibri della classifica.

Per accompagnare l’attesa, da oggi sono disponibili su DAZN le interviste esclusive a Pedro Rodríguez Ledesma e Matías Soulè. Pedro, classe ’87, campione del mondo e d’Europa con la Spagna, racconta la sua carriera ricca di trofei e le emozioni legate al derby romano, evidenziando il rapporto con la Lazio e i tifosi. Soulè, giovane talento argentino, condivide invece la sua crescita personale e professionale, le influenze dei grandi giocatori e allenatori che lo hanno guidato, e la preparazione mentale necessaria per affrontare una partita così sentita.

 DAZN SERIE A DIRETTA - 4a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 19 SETTEMBRE 2025

  • ore 20:45 Serie A 4a Giornata: Lecce vs Cagliari (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Alessandro Budel
    Reporter: Antonio Di Donna
    Al Via del Mare Lecce e Cagliari cercano punti importanti per la lotta salvezza. I padroni di casa cercano la prima gioia casalinga contro la squadra allenata da Pisacane: chi vincerà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 20:10

SABATO 20 SETTEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie A 4a Giornata: Bologna vs Genoa (diretta esclusiva)
     [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Dario Marcolin
    Sfida a tinte rossoblu al Renato Dall'Ara. Il Bologna di Italiano cerca i tre punti per trovare certezze e candidarsi ad un'altra stagione da protagonista, mente il Genoa di Vieira deve trovare continuità per un'altra salvezza tranquilla. Come finirà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 14:30
     
  • ore 18:00 Serie A 4a Giornata: Verona vs Juventus (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
     Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Fabio Bazzani
    L'Hellas Verona ospita la Juventus, che non batte dal 2021, quando sulla panchina scaligera sedeva proprio Igor Tudor, attuale allenatore dei bianconeri. Chi si porterà a casa i tre punti?
    Prepartita con Vamos! alle ore 17:00: Marco Russo, Barbara Cirillo, Emanuele Giaccherini, Ciro Ferrara
     
  • ore 20:45 Serie A 4a Giornata: Udinese vs Milan (diretta)
     Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Massimo Ambrosini
    L'Udinese ospita al BluEnergy Stadium il Milan. I rossoneri hanno vinto 0-4 nel loro ultimo passagio a Udine e sperano di potersi ripetere ancora, mentre la squadra di Runjaic cerca il colpo grosso e i punti importanti per la lotta alla salvezza. Chi vincerà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 20:00

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025

  • ore 12:30 Serie A 4a Giornata: Lazio vs Roma (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Emanuele Giaccherini
    Reporter: Tommaso Turci
    Nella Capitale l’appuntamento più atteso dell’anno arriva già alla quarta giornata. Lazio e Roma si affrontano in un derby tutto da vivere, anche per la sfida tra Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini, avversari la prima volta in panchina nel lontano 2005. Come andrà il nuovo confronto tra i due?
    Collegamento con lo stadio alle ore 11:45: Giorgia Rossi
     
  • ore 15:00 Serie A 4a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)
    Con Zona Serie A Enilive non perdi nulla delle partite della domenica pomeriggio di campionato: Cremonese-Parma e Torino-Atalanta. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Orazio Accomando e Gabriele Giustiniani. 
     
  • ore 15:00 Serie A 4a Giornata: Torino vs Atalanta (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
     Telecronaca: Alberto Santi
    Il Torino ospita allo Stadio Olimpico l'Atalanta di Ivan Juric, che torna nel capoluogo piemontese dopo aver trascorso due stagioni sulla panchina granata. Per entrambe le squadre è importante portare a casa i tre punti per dare una svolta positiva dopo un inizio altalenante. Chi vincerà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 14:30
     
  • ore 15:00 Serie A 4a Giornata: Cremonese vs Parma (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]
    Telecronaca: Luca Farina
    Allo stadio Giovanni Zini Cremonese e Parma tornarno a sfidarsi in Serie A a distanza 29 anni dall'ultima volta. La squadra di casa ha già vinto uno scontro salvezza importante davanti al proprio pubblico, contro il Sassuolo, ma il Parma non può lasciare punti che potrebbero rivelarsi fondamentali. Come finirà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 14:45
     
  • ore 18:00 Serie A 4a Giornata: Fiorentina vs Como (diretta)
     Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Christian Brocchi
    Sfida interessante tra la Fiorentina e il Como, due squadre partite con grandi ambizioni in questo campionato. A febbraio il talento di Nico Paz e Diao risultò decisivo per il 2-0 sulla Viola: chi sarà a fare la differenza oggi?
    Collegamento con lo stadio alle ore 17:15
     
  • ore 20:45 Serie A 4a Giornata: Inter vs Sassuolo (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Andrea Stamaccioni
    Inter e Sassuolo si sfidano a San Siro in una gara spesso complicata per i nerazzurri. Prima della retrocessione, nella stagione 2022/23, il Sassuolo ha vinto entrambi i confronti contro la squadra poi campione d’Italia: come andrà stavolta?
    Prepartita con Fuoriclasse! alle ore 19:45: Diletta Leotta, Bobo Vieri, Massimo Ambrosini, Davide Bernardi

LUNEDI 22  SETTEMBRE 2025

  • ore 20:45 Serie A 4a Giornata: Napoli vs Pisa (diretta)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin
    La quarta giornata si chiude a Napoli, dove Conte a fine agosto ha conquistato un’importante vittoria all’ultimo minuto. Di fronte c’è il Pisa del grande ex Raul Albiol, in azzurro per sei stagioni. Maradona e Careca decisero l’ultima sfida in A del 1990 al San Paolo: come andrà 35 anni dopo?
    Collegamento con lo stadio alle ore 20:00

 

 __________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva.
Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 2025/26

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Domenica 21 settembre, in occasione della quarta giornata di Serie A Enilive, si accendono i riflettori di Fuoriclasse - powered by Haier TV,  il nuovo appuntamento domenicale firmato DAZN e condotto da Diletta Leotta, per la prima volta alla guida di un programma di punta interamente dedicato al massimo campionato di Serie A.  DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva. Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 2025/26 In...
    D
    DAZN
    sabato, 20 settembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 4a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 20 Settembre alle 20:45 | UDINESE - MILAN    Domenica 21 Settembre alle 18:00 | COMO - FIORENTINA  Lunedi 22 Settembre alle 20:45 |  NAPOLI - PISAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su...
    S
    Sky Italia
    sabato, 20 settembre 2025

  • Weekend di fuoco su Eurosport: Mondiali di atletica, ciclismo, Laver Cup, Bol d’Or e Ocean Race in diretta

    Sabato 20 e domenica 21 settembre Eurosport è sempre in diretta con 5 eventi sportivi notevoli, intensi e spettacolari e a partire dai Mondiali di atletica Tokyo 2025, con le ultime medaglie in palio per l’Italia già d’oro nel salto in lungo di Mattia Furlani fra i 3 argenti e 2 bronzi di una Nazionale sempre più protagonista: oggi dalle 11:50 su Eurosport 1 un programma di finali con Nadia Battocletti e Antonella Palmisano già...
    S
    Sport
    sabato, 20 settembre 2025

  • Serie A, Serie B e Lega Pro unite lanciano nuova campagna contro la pirateria

    La Lega Calcio Serie A, con la Lega B e la Lega Pro lanciano da stasera una nuova e incisiva campagna di sensibilizzazione contro la pirateria digitale, che sarà trasmessa sui canali social ufficiali delle 3 Leghe e sulle televisioni partner prima dell’inizio di ogni partita. Il nuovo spot evidenzia in modo diretto i rischi concreti che corre chi si abbona a canali illegali per la visione delle gare, consegnando inconsapevolmente i propri dati personali al...
    S
    Sport
    venerdì, 19 settembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Si parte questa sera con Frosinone-Südtirol e Palermo-Bari, big match Venezia-Cesena, il Modena va a MantovaQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 4a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la...
    S
    Sport
    venerdì, 19 settembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    La sfida tra Frosinone e Südtirol, in programma venerdì 19 settembre alle ore 19:00 allo stadio Benito Stirpe, inaugurerà la 4ª giornata di Serie BKT e sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. I giallazzurri hanno raccolto 7 punti nelle prime tre giornate e si presentano con una difesa ancora imbattuta, segno della solidità costruita da...
    D
    DAZN
    venerdì, 19 settembre 2025

  • 4,1 milioni di spettatori per la prima giornata di UEFA Champions League su Sky e NOW

    Grande esordio per la UEFA Champions League 2025/2026 nella Casa dello Sport di Sky, con il primo turno della League Phase del torneo che, tra martedì e giovedì, fa registrare 4 milioni 170 mila spettatori medi complessivi in total audience*. Ieri sera, il match d’esordio del Napoli contro il Manchester City – dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 – ha mediato 1 milione 67 mila spettatori in total audience*, con il 5,7% di share tv* e 2...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 19 settembre 2025

  • X Factor 2025: Audizioni 2 infiammano il palco, giudici divisi e talenti da brividi su Sky e NOW

    Secondo appuntamento con le Audizioni di X Factor 2025. Anche in questa nuova, lunga, carrellata di aspiranti concorrenti, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi – i giudici dello show Sky Original prodotto da Fremantle – si son ritrovati davanti tanto talento e tante esibizioni sorprendenti. Ad accompagnare gli artisti che si sono susseguiti davanti al tavolo fino a un metro dal palco, l’energia e il carisma di Giorgia. La seconda parte di...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 19 settembre 2025

  • UEFA Women’s Champions League Disney+: sorteggio in diretta con Juventus e Roma qualificate

    Venerdì 19 settembre, Disney+ darà il via alla stagione 2025/26 della UEFA Women’s Champions League trasmettendo in diretta streaming l’attesissimo sorteggio della fase campionato. Come parte del loro abbonamento, i tifosi di tutta Europa potranno assistere a questo momento cruciale della competizione, quando saranno ufficialmente rivelate le gare delle squadre che si affronteranno nella fase campionato. In diretta streaming dalle 12:00 (ora...
    S
    Sport
    venerdì, 19 settembre 2025

  • Nicolas Maupas protagonista in L’Amore in Teoria, in prima TV su Sky Cinema e NOW

    Arriva in prima TV su Sky Cinema L’AMORE IN TEORIA, una commedia sentimentale firmata da Luca Lucini con Nicolas Maupas, in onda venerdì 19 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Prodotto da Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Netflix, tratta da un soggetto di Gennaro Nunziante e con la sceneggiatura firmata da Amina Grenci e Teresa Fraioli, L’AMORE IN TEORIA...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 19 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Sabato 20 Settembre 2025 Mondiali Tokyo Atletica Leggera, Rugby, Pallavolo

    In vista del weekend, Sabato 20 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&...
     sabato, 20 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Miss Sloane - Giochi di potere, Sabato 20 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15, canale 301) c’è Miss Sloane - Giochi di potere, diretto da John Madden, con Jessica Chastain nei panni di una lobbista determinata e spietata che combatte contro una legge sul controllo delle armi, mett...
     sabato, 20 settembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     venerdì, 19 settembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (19 - 21 Settembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e  in streaming su NOW. Da venerdì 19 a domenica 21 settembre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la ...
     venerdì, 19 settembre 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 19 - 25 Settembre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 19 settembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨