Nuova LCN DTT Luglio 2025: Rai spinge HD in DVB-T2, Sky consolida TV8, arriva MAN-GA

Il panorama televisivo italiano si conferma in perenne evoluzione. Il 29 luglio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito web l'elenco aggiornato delle numerazioni LCN (Logical Channel Number) dei canali nazionali, introducendo significative novità rispetto al precedente elenco di agosto 2024. Questo aggiornamento riflette una dinamica di consolidamento, modernizzazione e riorganizzazione che coinvolge i principali attori del settore di un mercato televisivo italiano estremamente dinamico .

Le grandi emittenti ottimizzano la loro offerta, la Rai spinge sulla qualità tecnologica dell'HD e sui servizi digitali, e c'è spazio per nicchie tematiche mirate, come l'arrivo di MAN-GA. Contemporaneamente, vengono tagliati i progetti che non funzionano o che hanno esaurito la loro corsa. Per gli spettatori, questo implica una continua necessità di adattamento e un mercato che, pur modernizzandosi, richiede attenzione per orientarsi tra i canali che vanno e vengono.

Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda il consolidamento di Sky Italia S.R.L. nel digitale terrestre gratuito. La LCN 8 di "TV8" è passata dalla "NUOVA SOCIETA' ITALIANA S.r.l." a "SKY ITALIA S.R.L.". Lo stesso passaggio di proprietà ha interessato anche la LCN 908 di "TV8 NEWS ON DEMAND", confermando una forte strategia di integrazione per Sky.

La RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A., dal canto suo, ha compiuto un significativo balzo verso l'alta definizione e il rafforzamento della sua offerta digitale. Numerosi canali chiave sono stati aggiornati alla versione HD, pur mantenendo la loro numerazione, tra cui:

Rai 4 HD (dalla LCN 21)

(dalla LCN 21) Rai Movie HD (dalla LCN 24)

(dalla LCN 24) Rai Premium HD (dalla LCN 25)

(dalla LCN 25) Rai News 24 HD (dalla LCN 48)

(dalla LCN 48) Rai Storia HD (dalla LCN 54)

(dalla LCN 54) Rai SCUOLA HD (dalle LCN 57 e 146, dove ha sostituito "Rai Sport")

(dalle LCN 57 e 146, dove ha sostituito "Rai Sport") Rai Sport HD (dalla LCN 58)

Inoltre, la LCN 103 ha visto "TEST Rai 3" sostituito da "Rai 3 HD". La strategia digitale della Rai è stata ulteriormente evidenziata dalla sostituzione di "Rai Istituzionale" e "Rai INGLESE" sulle LCN 201 e 203 con "Rai PLAY" e "Rai PLAY SOUND". Anche la LCN 100 "Rai Test HEVC main10" è diventata "Rai 4k Test". L'aggiornamento ha portato con sé diverse modifiche di denominazione e società per canali esistenti. La LCN 236 è passata da "ITALIA TV 3" a "MAN-GA", con un cambio di società da "C.R.T. CONSORZIO RETI TELEVISIVE S.r.l." a "YAMATO S.r.l.". Questa è stata definita da una delle fonti come "l'unica novità rilevante" per il suo possibile arrivo sul digitale terrestre nazionale.

Altri cambiamenti notevoli includono:

La LCN 61 è passata da "TRAVEL TV" a "iL61", rimanendo della stessa "PUBLIROSE S.p.A." .

è passata da "TRAVEL TV" a "iL61", rimanendo della stessa "PUBLIROSE S.p.A." . Curiosamente, la LCN 561 ha visto "CAMPIONESPORT" tornare a "TRAVEL TV", mantenendo la stessa società.

"ARTE INVESTIMENTI" (LCN 133) è diventato "ARTEIN" con un cambio di società da "STILL S.r.l." a "NAPOLEON S.R.L".

"VETRINA 7 GOLD" (LCN 227) è diventato "CANALE 227", con la società che è passata da "CELESTE S.r.l." a "MOMENTO TV S.r.l.s.".

"RTL 102.5 NEWS" sulla LCN 233 è stato rinominato in "RTL 102.5 CALIENTE".

Tra le nuove aggiunte all'elenco, spiccano:

La LCN 500 con "tivù la guida" della società "TIVU’ S.r.l.", che si presenta come un canale guida ufficiale.

con della società "TIVU’ S.r.l.", che si presenta come un canale guida ufficiale. La LCN 510 con "AutoMoto" di "DEVA CONNECTION S.r.l.".

con di "DEVA CONNECTION S.r.l.". La LCN 825 con "RADIO MARGHERITA Più" di "ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVE FRONTIERE".

con di "ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVE FRONTIERE". La LCN 883 con "CLASS TV MODA" della società "Class Editori S.p.A.".

Il processo di razionalizzazione ha portato anche a diverse eliminazioni di canali. Particolarmente significativa è la scomparsa dell'intero blocco dei canali "PREMIO", dalle LCN 834 all'843, tutti di proprietà di "IN ARIA! Xagl". Sono stati eliminati anche "RDS RELAX" (LCN 826) di "RADIO DIMENSIONE SUONO S.p.A." e "Radio serie A with RDS" (LCN 899) di "LEGA CALCIO SERVICE S.p.A.". "RTV SAN MARINO" (LCN 831) è stata tolta, con i suoi dati spostati sulla LCN 550. Anche "CANALE 239" (LCN 239) e "249TV" (LCN 249) sono stati eliminati.

Un aspetto che genera incertezza per il futuro è lo status di diversi canali indicati come "in istruttoria". Questa dicitura indica che sono sotto esame o valutazione, e il loro futuro potrebbe essere a rischio di modifica o eliminazione. Tra questi figurano:

"EQUTV" (LCN 151)

"ORLER TV" (LCN 166)

"CANALE 168" (LCN 168)

"CANALE 169" (LCN 169)

"FREE TV ITALIA" (LCN 170)

"ITALIA NETWORK2" (LCN 225)

"MOMENTO TV" (LCN 251)

Inoltre, alcune LCN come "Satisfaction TV" (LCN 401) e "LA7 on demand" (LCN 997) continuano a mancare dall'elenco, non essendo presenti nemmeno nella versione precedente.

Di seguito l'elenco completo (fornitore / marchio / lcn assegnato)

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 1 HD 1

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 2 HD 2

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 HD 3

R.T.I. S.p.A. RETEQUATTRO 4

R.T.I. S.p.A. CANALE 5 5

R.T.I. S.p.A. ITALIA 1 6

La7 S.p.A. La7 7

SKY ITALIA S.R.L. TV8 8

DISCOVERY ITALIA S.r.l. Discovery NOVE 9

R.T.I. S.p.A. 20 MEDIASET 20

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 4 HD 21

R.T.I. S.p.A. IRIS 22

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 5 23

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Movie HD 24

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Premium HD 25

SKY ITALIA S.r.l. CIELO 26

R.T.I. S.p.A. TWENTY SEVEN 27

RETE BLU S.p.A. TV 2000 28

La7 S.p.A. La7d 29

R.T.I. S.p.A. LA 5 30

DISCOVERY ITALIA S.r.l. Discovery REAL TIME 31

QVC ITALIA S.r.l. QVC 32

DISCOVERY ITALIA S.r.l. Discovery Food Network 33

R.T.I. S.p.A. CINE34 34

R.T.I. S.p.A. FOCUS 35

RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. RTL 102.5 TV 36

DISCOVERY ITALIA S.r.l. WARNER BROS. DISCOVERY Warner TV 37

DISCOVERY ITALIA S.r.l. Discovery Giallo 38

R.T.I. S.p.A. TOP CRIME 39

BOING S.p.A. BOING 40

DISCOVERY ITALIA S.r.l. Discovery K2 41

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Gulp 42

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Yoyo 43

DISCOVERY ITALIA S.r.l. Discovery Frisbee 44

BOING S.p.A. BOING PLUS 45

BOING S.p.A. CARTOONITO 46

PARAMOUNT GLOBAL ITALIA S.r.l. Super! 47

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai News 24 HD 48

R.T.I. S.p.A. MEDIASET ITALIA DUE 49

SKY ITALIA S.r.l. SKY TG24 50

R.T.I. S.p.A. TGCOM24 51

DISCOVERY ITALIA S.r.l. Discovery DMAX 52

ELDA S.r.l. ITALIA 53 53

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai STORIA HD 54

R.T.I. S.p.A. MEDIASET EXTRA 55

DISCOVERY ITALIA S.r.l. Discovery HGTV - Home&Garden Tv 56

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai SCUOLA HD 57

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Sport HD 58

DISCOVERY ITALIA S.r.l. Discovery Motortrend 59

ITALIA SPORT COMMUNICATION S.r.l. SportItalia 60

PUBLIROSE S.p.A. il61 61

GMH S.p.A. DONNA SPORT TV 62

GMH S.p.A. CS24.LIVE 63

SPORTCAST S.r.l. Supertennis 64

GMH S.p.A. ALMA TV 65

RADIOMEDIASET S.p.A. RADIO 105 66

MONRADIO S.r.l. R 101 TV 67

DTT 68 S.r.l. BOM CHANNEL 68

ELEMEDIA S.p.A. Deejay TV 69

RADIO ITALIA S.p.A. RADIO ITALIA TV 70

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 4k Test 100

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 4K 101

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. TEST Rai 2 102

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 HD 103

R.T.I. S.p.A. RETEQUATTRO 104

R.T.I. S.p.A. CANALE 5 105

R.T.I. S.p.A. ITALIA 1 106

La7 S.p.A. La7 107

SKY ITALIA S.R.L. TV8 108

R.T.I. S.p.A. Discovery NOVE 109

R.T.I. S.p.A. 20 MEDIASET 120

ELDA S.r.l. ITALIA 121 121

RADIO MASSOLINA S.r.l. CANALE 122 122

MEDIATEXT S.r.l. ITALIA CHANNEL 123

ELDA S.r.l. ARTE ITALIA 124 124

ELDA S.r.l. ARTE ITALIA 125 125

ELDA S.r.l. ITALIA 126 126

ELDA S.r.l. ITALIA 127 127

ITALIA TV S.r.l. Gold Tv Italia 128

ITALIA TV S.r.l. La 4 Italia 129

ITALIA TV S.r.l. CHANNEL24 130

ITALIA TV S.r.l. Rete Italia 131

LINEAGEM S.p.A. LineaGem 132

NAPOLEON S.R.L ARTEIN 133

ELDA S.r.l. ITALIA 134 134

ELDA S.r.l. ITALIA 135 135

ELDA S.r.l. ITALIA 136 136

GMH S.p.A. LUXURY CHANNEL 137 137

PUBLIROSE S.p.A. TELECAMPIONE 138

PIER STYLE S.r.l. DELUXE 139 139

ITALIA TV S.r.l. STARMARKET 140

ELDA S.r.l. ITALIA 141 141

ELDA S.r.l. ITALIA 142 142

DAVIDE S.r.l. ITALIA 143 143

GMH S.p.A. CANALE 144 144

FMC MEDIA S.r.l. Unipersonale Padre Pio Tv 145

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai SCUOLA HD 146

ITALIA TV S.r.l. FIRE Tv 147

ELDA S.r.l. ITALIA 148 148

PRIMASET S.r.l. PRIMASET, canale 257 149

DAVIDE S.r.l. ITALIA 150 150

EPIQA S.r.l. Unipersonale EQUTV 151*

PRONTO GOLD TELEVISION S.r.l. TESORY CHANNEL +1 152

ITALIA TV S.r.l. TV153 153

DAVIDE S.r.l. ITALIA 154 154

ELDA S.r.l. ITALIA 155 155

ELDA S.r.l. ITALIA 156 156

FASCINO S.r.l.s FASCINO TV 157

CN Media S.r.l. Radio Kiss Kiss TV 158

ELDA S.r.l. ITALIA 159 159

ELDA S.r.l. ITALIA 160 160

ELDA S.r.l. CANTANDO BALLANDO 161

ITALIA TV S.r.l. CANALE 162 162

ITALIA TV S.r.l. Go Tv 163

ELDA S.r.l. SHOPPING TV 164

PROMO TV S.r.l. CANALE 165 165

MEDIATEXT plus S.r.l. ORLER TV 166*

PARAMOUNT GLOBAL ITALIA S.r.l. VH1 167

PRIMA FREE S.r.l. CANALE 168 168*

PRIMA FREE S.r.l. CANALE 169 169*

FREE TV ITALIA S.r.l. FREE TV ITALIA 170*

R.T.I. S.p.A. PROGRAMMA TEST 200

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai PLAY 201

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Radio 2 Visual HD 202

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai PLAY SOUND 203

PROMO S.r.l. Promo Food 204

PROMO S.r.l. Promo Travel 205

PROMO S.r.l. Promo Home 206

PROMO S.r.l. Promo Living 207

PROMO S.r.l. Promo Life 208

PROMO S.r.l. Promo Shopping 209

AP EDITORE S.r.l. AP CHANNEL 220

ED MEDIA PLUS S.r.l. ITCHANNEL 221

SOCIAL NETWORK S.r.l. RADIO ROMA NETWORK 222

SOCIAL NETWORK S.r.l. ITALIA SERA 223

SOCIAL NETWORK S.r.l. AMICI NETWORK 224

ITALIA NETWORK 2 GROUP S.r.l.s. ITALIA NETWORK2 225*

NEW MEDIA S.r.l. WELCOME IN 226

MOMENTO TV S.r.l.s. CANALE 227 227

PRONTO GOLD TELEVISION S.r.l. TESORY CHANNEL (già pronto gold television) 228

La7 S.p.A. La7d 229

ITALIA TV S.r.l. CANALE 230 230

PRIMA FREE S.r.l. CANALE 231 231

ITALIA TV S.r.l. CANALE 232 232

RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. RTL 102.5 CALIENTE 233

RADIO MASSOLINA S.r.l. CUSANO NEWS 7 234

ITALIA TV S.r.l. CANALE 235 235

YAMATO S.r.l. MAN-GA 236

GMH S.p.A. CANALE 237 237

ITALIA TV S.r.l. PROMO KIDS 238

GENIUS S.r.l. Genius240 240

ELDA S.r.l. FRANCE 24 241

Comunicazione Efficace S.r.l.s. SICILIA 242 242

ITALIA TV S.r.l. CANALE 243 243

ASSOCIAZIONE CULTURALE BABEL TV babel tv 244

ASSOCIAZIONE PAROLE DI VITA PAROLE DI VITA 245

Il SOLE 24 ORE S.p.A. Radio 24 TV 246

TELEVISIONE CRISTIANA ITALIANA S.r.l. TCI 248

ITALIA TV S.r.l. PROMO SPORT 250

MOMENTO TV S.r.l. MOMENTO TV 251*

RADIO LIBERTA' Soc. Coop. RADIO LIBERTA' 252

TRINGOOO S.r.l. RADIO RADIO TV 253

DMF S.r.l. ADN PLAY 254

NTI Italia S.r.l. MARIA VISION 255

NTI ITALIA S.r.l. ON AIR ITALIA 256

GAMBERO ROSSO S.p.A. GAMBERO ROSSO 257

RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. RADIOFRECCIA 258

TISCALY ITALIA S.p.A. BIKE 259

URANIA MEDIA S.r.l URANIA 260

In Aria! Italia S.r.l. PREMIO 261 261

Media Pluralisti Europei S.p.A. Società Benefit BYOBLU 262

ITALIA TV S.r.l. CANALE 263 263

PRIMASET S.r.l. NTR 264 RADIO MUSIC TV 264

RADIO DIMENSIONE SUONO S.p.A. RDS Social TV 265

RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. RADIO ZETA TV 266

ARTEORATV S.r.l. ARTEORATV 267

MOMENTO TV S.r.l.s. CANALE 268 268

CT.18 S.r.l. 269 ITALIA 269

TIVU' S.r.l. tivù la guida 500

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 1 HD 501

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 2 HD 502

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 HD 503

R.T.I. S.p.A. RETEQUATTRO 504

R.T.I. S.p.A. CANALE 5 505

R.T.I. S.p.A. ITALIA 1 506

La7 S.p.A. La7 507

SKY ITALIA S.R.L. TV8 508

DISCOVERY ITALIA S.r.l. Discovery NOVE 509

DEVA CONNECTION S.r.l. AutoMoto 510

R.T.I. S.p.A. 20 MEDIASET 520

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 4 HD 521

R.T.I. S.p.A. IRIS 522

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 5 HD 523

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Movie HD 524

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Premium HD 525

JUWELO DEUTSCHLAND GMBH JUWELO 526

R.T.I. S.p.A. TWENTY SEVEN 527

RETE BLU S.p.A. TV 2000 HD 528

La7 S.p.A. La7d 529

R.T.I. S.p.A. LA 5 530

RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. RADIO ZETA TV HD 531

RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. RADIOFRECCIA HD 532

RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. RTL 102.5 NEWS HD 533

R.T.I. S.p.A. CINE34 534

R.T.I. S.p.A. FOCUS 535

RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. RTL 102.5 TV HD 536

GMH S.p.A. GM24.it 537

R.T.I. S.p.A. TOP CRIME 539

BOING S.p.A. BOING 540

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Gulp HD 542

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Yoyo HD 543

BOING S.p.A. CARTOONITO 546

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai News 24 HD 548

R.T.I. S.p.A. MEDIASET ITALIA DUE 549

REPUBBLICA SAN MARINO RTV SAN MARINO 550

R.T.I. S.p.A. TGCOM24 551

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Storia HD 554

CTV VATICAN MEDIA CTV VATICAN MEDIA 555

R.T.I. S.p.A. MEDIASET EXTRA HD 556

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Sport + HD 557

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Sport HD 558

ITALIA SPORT COMMUNICATION S.r.l. SportItalia 560

PUBLIROSE S.p.A. TRAVELTV 561

GMH S.p.A. DONNA SPORT TV 562

GMH S.p.A. CANALE 63 563

GMH S.p.A. ALMA TV 565

R.T.I. S.p.A. RADIO 105 566

MONRADIO S.r.l. R 101 TV 567

ELEMEDIA S.p.A. Deejay TV HD 569

RADIO ITALIA S.p.A. RADIO ITALIA TV 570

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Radio 1 701

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Radio 2 702

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Radio 3 703

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai GRParlamento 704

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Isoradio 705

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Radio 3 Classica 706

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Radio Kids 707

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Radio Live NAPOLI 708

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Radio Techetè 709

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Radio Tutta Italiana 710

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai Radio 1 Sport 711

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. No Name Radio powered by Rai 712

ELEMEDIA S.p.A. RADIO CAPITAL 713

ELEMEDIA S.p.A. RADIO DEEJAY 714

ELEMEDIA S.p.A. M2O 715

RADIO DIMENSIONE SUONO S.p.A. RDS 100% GRANDI SUCCESSI 724

RETE BLU S.p.A. inBlu2000 728

CITTA' DEL VATICANO RADIO VATICANO 733

RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. RTL 102.5 TV 736

RADIO ZETA S.r.l. RADIO ZETA 737

RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. RADIO FRECCIA 738

RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. RTL 102.5 TRAFFIC 739

RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. RTL 102.5 BEST 740

RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. RTL 102.5 NAPULE' 741

RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. RTL 102.5 DISCO 742

RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. RTL 102.5 CALIENTE 743

RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. RTL 102.5 BRO & SIS 744

Il SOLE 24 ORE S.p.A. RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE 746

RADIO ITALIA S.p.A. RADIO ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA 770

MONRADIO S.r.l. R.101 771

RMC ITALIA S.p.A. RADIO MONTE CARLO 772

RADIO STUDIO 105 S.p.A RADIO 105 785

VIRGIN RADIO ITALY S.p.A. VIRGIN RADIO 786

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Valle d'Aosta 801

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Piemonte HD 802

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Liguria 803

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Lombardia HD 804

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Veneto 805

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Bolzano 806

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Trento 807

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Sudtirol HD 808

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia 809

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis) 810

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Emilia-Romagna HD 811

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Toscana 812

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Marche 813

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Umbria 814

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Lazio HD 815

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Abruzzo 816

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Molise 817

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Campania 818

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Puglia 819

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Basilicata 820

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Calabria 821

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Sardegna 822

RAI - RADIOTELEVISONE ITALIANA S.p.A. Rai 3 TGR Sicilia 823

ASSOCIAZIONE AMICI DI MEDJUGORJE ENJOY TI ITALIA 824

ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVE FRONTIERE RADIO MARGHERITA Più 825

ASSOCIAZIONE PAROLE DI VITA CASA DI PREGHIERA 827

Class Editori S.p.A. CLASSCNBC 828

LA7 S.p.A. La7d 829

KALYMPOS S.r.l. SUPERSIX 833

Class Editori S.p.A. CLASS TV MODA 883

RAVI TV S.r.l. RAINBOW TELEVISION 885

RAVI TV S.r.l. TELEMILANO 887

La7 S.p.A. La7 888

La7 S.p.A. La7 907

SKY ITALIA S.R.L. TV8 NEWS ON DEMAND 908

La7 S.p.A. La7d 929

N.T.I. Italia S.r.l. 9 NOVANTA 990

La7 S.p.A. La7 998

La7 S.p.A. La7 999

* in istruttoria