Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La sfida tra Catanzaro e Juve Stabia, in programma venerdì 26 settembre alle ore 20:30 allo stadio Nicola Ceravolo, aprirà la 5ª giornata di Serie BKT e sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita.

Il Catanzaro di mister Aquilani ha raccolto 4 punti nelle prime giornate e, dopo quattro pareggi consecutivi, cerca la prima vittoria stagionale per dare una svolta al cammino in campionato. Il pubblico del Ceravolo sarà l’arma in più per provare a trasformare la solidità mostrata fin qui in un risultato pieno. La Juve Stabia guidata da Ignazio Abate si presenta con 6 punti frutto di una vittoria e tre pareggi, scendendo in campo con l’obiettivo di confermare il buon momento e restare nella parte alta della classifica.

La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano? [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]

Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su DAZN, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Women.

Sarà inoltre possibile seguire la nuova stagione di Serie BKT nei locali pubblici, come bar e ristoranti, che aderiscono a “DAZN For Business”, il primo servizio di live streaming sportivo di DAZN dedicato al mondo business.

DAZN SERIE B DIRETTA - 5a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



La quinta giornata di Serie BKT si apre venerdì sera alle 20:30 con Catanzaro-Juve Stabia, in diretta gratuita per gli utenti registrati su dazn.com con telecronaca di Alessandro Iori. I calabresi arrivano al Ceravolo con quattro pareggi consecutivi e il desiderio di trovare finalmente la prima vittoria stagionale, mentre la squadra di Abate è reduce dal colpo esterno di La Spezia e punta a confermarsi tra le protagoniste di questo avvio di campionato.

Sabato il pomeriggio inizia alle 15:00 con Zona Serie BKT, il programma che permette di seguire in tempo reale tutte le azioni da gol con la conduzione di Alessandro Iori. In contemporanea si giocano cinque partite: ad Avellino la squadra di Pazienza cerca il terzo successo consecutivo dopo la vittoria spettacolare di Carrara, con Marco Calabresi a raccontare il match contro una Virtus Entella che si sta rivelando un’avversaria difficile per chiunque. A Cesena, Giovanni Marrucci segue il big match contro il Palermo: due squadre appaiate a quota 10 punti e lanciatissime, in una sfida che promette spettacolo. Al Martelli il Mantova affronta il Frosinone, con telecronaca di Ricky Buscaglia: i lombardi devono riscattare il ko contro il Modena ma avranno dalla loro parte il calore del pubblico, mentre i ciociari vogliono proseguire la loro striscia di imbattibilità. Al Druso il Sudtirol, reduce dall’ottimo pareggio di Frosinone, riceve la Reggiana di Nesta che arriva da due pari consecutivi: Giorgio Basile racconta una partita che può rilanciare la corsa degli altoatesini. Al Penzo, Riccardo Mancini accompagna la sfida tra Venezia e Spezia: entrambe reduci da una sconfitta, cercano una scossa per dare una svolta alla stagione e tornare a lottare per le posizioni che contano.

Alle 17:15 tocca a Monza-Padova con Orazio Accomando alla telecronaca: i brianzoli vogliono dare continuità alla vittoria sofferta contro la Sampdoria, mentre i veneti vengono dal loro primo successo stagionale e sognano il colpo grosso all’U-Power Stadium. La serata di sabato si chiude alle 19:30 con Bari-Sampdoria, raccontata da Lorenzo Del Papa: due squadre ferme in fondo alla classifica con un solo punto raccolto nelle prime quattro giornate, che al San Nicola si giocano tre punti pesantissimi e una spinta psicologica fondamentale per uscire dalla crisi.

Domenica alle 17:15 il Modena capolista, con il miglior attacco e la seconda miglior difesa del torneo, riceve il Pescara che nell’ultimo turno ha travolto l’Empoli con quattro gol: Edoardo Testoni racconta un match che si preannuncia spettacolare. A chiudere la quinta giornata, alle 19:30, il derby toscano Empoli-Carrarese con telecronaca di Dario Mastroianni: entrambe le squadre arrivano da pesanti sconfitte e hanno bisogno di riscattarsi davanti ai propri tifosi, in una partita che promette intensità e tensione fino all’ultimo minuto.

VENERDI 26 SETTEMBRE 2025

ore 20:30 Serie B 5a Giornata: Catanzaro vs Juve Stabia (diretta)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com ]

Telecronaca: Alessandro Iori

La quinta giornata si apre al Ceravolo con la sfida tra i giallorossi padroni di casa, reduci da quattro pareggi in altrettante partite, e la Juve Stabia di Abate che nell'ultimo turno si è imposta a La Spezia: chi conquisterà i tre punti?

SABATO 27 SETTEMBRE 2025

ore 15:00 Serie B 5a Giornata: Zona Serie BKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’azione di tutta la giornata di campionato.



Telecronaca: Marco Calabresi

Dopo la rocambolesca vittoria di Carrara, l'Avellino cerca la terza vittoria consecutiva. Al Partenio arriva un'altra neopromossa, quella Virtus Entella che si sta rivelando avversario ostico per tutti: come finirà?



Telecronaca: Giovanni Marrucci

Aria di big match allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. I padroni di casa arrivano alla sfida contro il Palermo sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria sul campo del Venezia. Stesso entusiasmo per i rosanero, a quote 10 punti in classifica proprio come la squadra allenata da Mignani: chi vincerà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Al Martelli il Mantova può contare nuovamente sull'appoggio del proprio pubblico ma deve riscattare l'ultima sconfitta contro il Modena. Il Frosinone è imbattuto in campionato e vuole portare avanti la continuità anche in questa trasferta: come finirà?



Telecronaca: Giorgio Basile

Con il pareggio in casa del Frosinone il Sudtirol ha dimenticato la sconfitta interna contro il Palermo, ma già a partire dalla sfida contro la Reggiana - reduce da due pareggi di fila - gli altoatesini vogliono ritrovare i tre punti. Come finirà la sfida?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Nell'ultimo turno sia Venezia che Spezia sono uscite sconfitte e per entrambe l'inizio di stagione non è stato brillante come sperato. I lagunari tornano al Penzo per riscattare il ko con il Cesena, ma i liguri sono ancora a caccia del primo successo: come finirà?



Telecronaca: Orazio Accomando

Tre punti sofferti contro la Sampdoria e la voglia di scalare la classifica. Il Monza gioca nuovamente in casa, ma questa volta contro il Padova reduce dal primo successo stagionale: chi troverà continuità?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Un punto in quattro giornate sommando entrambi i rendimenti. Bari e Sampdoria chiudono la classifica dopo 360 minuti di gioco ma nello scontro diretto del San Nicola c'è in palio anche una boccata d'ossigeno oltre ai tre punti: chi riuscirà a prenderla?

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025

ore 17:15 Serie B 5a Giornata: Modena vs Pescara (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Migliore attacco e seconda migliore difesa, il Modena ha iniziato la stagione alla grande guardando tutti dall'alto dopo quattro turni. Al Braglia arriva il Pescara reduce da uno spettacolare poker contro l'Empoli: chi conquisterà i tre punti?



Telecronaca: Dario Mastroianni

I quattro gol subiti dall'Empoli nell'ultimo turno a Pescara hanno lasciato il segno, ma anche i quattro incassati dalla Carrarese in casa contro l'Avellino. In questo derby toscano entrambe le formazioni cercano il riscatto: chi ci riuscirà?

