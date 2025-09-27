Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Domenica 28 settembre, in occasione della quinta giornata di Serie A Enilive, si accendono i riflettori di Fuoriclasse - powered by Haier TV, il nuovo appuntamento domenicale firmato DAZN e condotto da Diletta Leotta, per la prima volta alla guida di un programma di punta interamente dedicato al massimo campionato di Serie A. Tra la carrellata dei gol della giornata in esclusiva, analisi tattiche, commenti a caldo e momenti di puro intrattenimento senza filtri, lo show rinnovato trasformerà - in un clima familiare e professionale allo stesso tempo - il post-partita in un evento spettacolare.

Al suo fianco, volti esperti e Legend del calcio che si alterneranno in studio: Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Ciro Ferrara e un team di ex campioni come Bobo Vieri, David Trezeguet,“Profeta” Hernanes. Dalla tattica, alle statistiche e ai retroscena, tutto sarà raccontato con un linguaggio moderno che unisce gli appassionati storici alla nuova generazione di tifosi digitali che potranno interagire con lo studio durante la diretta condividendo commenti a caldo attraverso la funzionalità Fan Zone.

IL SABATO SI FA SPETTACOLO CON “VAMOS! – IL SABATO DELLA SERIE A”

Ma il grande weekend calcistico di DAZN non si ferma qui. La nuova stagione porta novità anche al sabato con “VAMOS! – Il Sabato della Serie A” in onda dalle 17:00 a mezzanotte. Dopo il debutto mattutino durante il Mondiale per Club, il programma entra in pianta stabile nella fascia serale per raccontare il campionato con tono brillante e ritmato. Un flusso continuo di contenuti, highlights e sorprese, per vivere tutto il sabato calcistico senza pause.

Il programma che unisce l’ironia di un intrattenimento brillante alla competenza dell’analisi tattica sarà condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo con la presenza fissa del “Profeta” Hernanes. Insieme a lui anche Emanuele Giaccherini, l’ex azzurro che porta leggerezza e aneddoti da dentro il campo, e la comicità irriverente di ManuAle del Calcio, digital creator cult del pallone che interverranno con sketch, rubriche e parodie virali direttamente in studio.

VIVI IL POSTICIPO INSIEME AI TELECRONISTI DI DAZN: “4,3,2,1” È IL NUOVO SHOW DEL LUNEDÌ

La settimana su DAZN inizia con le analisi approfondite e il commento tecnico dei telecronisti. Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni ed Edoardo Testoni saranno in diretta, ogni lunedì sera, per dare vita a un confronto autentico e diretto nato dalle telecronache delle partite vissute in prima linea durante il weekend. Le voci di DAZN condivideranno la propria lettura dei match di Serie A, arricchita da contributi video, anche esclusivi, analisi tattiche, dati, curiosità e il racconto diretto delle emozioni provate. Freschezza di racconto combinata a profondità delle analisi per raccontare il calcio da dentro, con lo sguardo di chi lo vive e lo racconta.

I “GRANDI CLASSICI” ON DEMAND PER PORTARE IL TIFOSO OLTRE AL CALCIO CHE CONOSCE.

OPEN VAR - Riconfermati anche i format di successo che hanno saputo distinguersi per autorevolezza e approfondimento: torna su DAZN una nuova stagione di OPEN VAR , lo spazio formativo e informativo dedicato al mondo arbitrale, ideato con FIGC, AIA e la collaborazione della Lega Serie A. Anche in questa stagione, si partirà dagli audio esclusivi dei colloqui tra arbitri e Video Assistant Referees , abbinati alle immagini, per analizzare i principali episodi della giornata di campionato. A condurre l'approfondimento sarà la squadra di giornalisti di DAZN , affiancata da Gianluca Rocchi , che si alternerà con i componenti della Commissione Arbitri Nazionali (CAN).





BORDOCAM - Il format originale DAZN che si distingue per qualità narrativa e capacità di coinvolgimento emotivo , torna a catturare l'attenzione degli appassionati di calcio, svelando il lato nascosto della nuova stagione di Serie A Enilive. Grazie a una prospettiva soggettiva unica e immersiva, le telecamere e i microfoni di BORDOCAM "chiamano" i tifosi direttamente in campo , rivelando retroscena mai visti e sentiti : le voci dallo spogliatoio e tensioni pre-gara, dialoghi intimi, sfoghi, sorrisi e silenzi dei protagonisti, offrendo un'esperienza immersiva e autentica, il vero lato nascosto del calcio.





MY SKILLS - Torna l'amato format di DAZN realizzato in collaborazione con EA Sports FC 25, che mette al centro le abilità tecniche e tattiche dei protagonisti della Serie A. In ogni episodio, i calciatori si raccontano attraverso interviste e sessioni pratiche, analizzando le proprie caratteristiche distintive e mostrando le loro qualità sia in contesti tattici sia attraverso esercizi sul campo. Un viaggio dentro i segreti del loro talento, tra tecnica, visione di gioco e allenamento.

Con un’offerta editoriale ancora più ricca, DAZN si conferma il punto di riferimento per il grande calcio italiano. La Serie A Enilive, quest’anno, non sarà solo da guardare: sarà da vivere, minuto dopo minuto, emozione dopo emozione.

DAZN SERIE A DIRETTA - 5a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 27 SETTEMBRE 2025

ore 15:00 Serie A 5a Giornata: Como vs Cremonese (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Alessandro Budel

Reporter: Giovanni Barsotti

Il Como di Fabregas cerca i tre punti davanti al pubblico di casa per continuare a coltivare l'obiettivo di trovare un piazzamente europero, la Cremonese vuole mettere in difficoltà i padroni di casa e conquistare punti preziosi per la corsa alla salvezza. Chi vincerà?

Collegamento con lo stadio alle ore 14:30



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Massimo Ambrosini

Reporter: Alessio De Giuseppe

All'Allianz Stadium va in scena uno dei big match della quinta giornata. I bianconeri vogliono vendicare lo 0-4 subito dall'Atalanta nel girone di ritorno dell'ultima stagione, mentre i nerazzurri di Juric cercano un riusltato di spessore per candidarsi fortemente ad un piazzamento europeo. Come finirà?

Studio con Vamos! alle ore 17:00: Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes, Emanuele Giaccherini, Federica Zille

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Massimo Ambrosini

Reporter: Alessio De Giuseppe

All'Allianz Stadium va in scena uno dei big match della quinta giornata. I bianconeri vogliono vendicare lo 0-4 subito dall'Atalanta nel girone di ritorno dell'ultima stagione, mentre i nerazzurri di Juric cercano un riusltato di spessore per candidarsi fortemente ad un piazzamento europeo. Come finirà?

Studio con Vamos! alle ore 17:00: Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes, Emanuele Giaccherini, Federica Zille



ore 20:45 Serie A 5a Giornata: Cagliari vs Inter (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Antonio Di Gennaro

Appuntamento di cartello per il Cagliari che ospita l'Inter. La squadra di Chivu vuole fare bottino pieno per continuare il suo percorso nella lotta Scudetto, i rossoblu cercano una vittoria che manca contro i nerazzurri dalla stagione 2018/19. Quale sarà il risultato finale?

Studio con Vamos! alle ore 17:00: Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes, Emanuele Giaccherini, Tommaso Turci

Studio con Vamos! alle ore 17:00: Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes, Emanuele Giaccherini, Tommaso Turci

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025

ore 12:30 Serie A 5a Giornata: Sassuolo vs Udinese (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini

Reporter: Federico Sala

Il Sassuolo ospita l'Udinese al Mapei Stadium e cerca una vittoria contro i friulani che non arriva dal 2018. A entrambe le squadre servono i tre punti per raggiungere il prima possibile la quota salvezza: chi vincerà?

Collegamento con lo stadio alle ore 12:15



ore 14:45 Serie A 5a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)

Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un'azione della seconda giornata di campionato. Segui tutta la Serie A Enilive su DAZN! Telecronache a cura di Luca Farina e Orazio Acconando



ore 15:00 Serie A 5a Giornata: Roma vs Hellas Verona (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Alessandro Budel

Reperter: Marco Calabresi

La Roma, con il sostegno dello Stadio Olimpico, punta alla vittoria contro l'Hellas Verona, che non sbanca la casa dei giallorossi dal 1973. Obiettivo complicato per i giocatori di Zanetti, ma servono i punti necessari per salvarsi. Chi vincerà?

Collegamento con lo stadio alle ore 14:15: Giusy Meloni



ore 15:00 Serie A 5a Giornata: Pisa vs Fiorentina (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Hernanes

Reporter: Alessandro Troncone

Appuntamento attesissimo: all'Arena Garibaldi torna il derby toscano tra Pisa e Fiorentina. L'ultima volta in Serie A risale al 24 febbraio 1991, quando i viola bissarono in casa il 4-0 ottenuto nel girone d'andata. Una sfida da ex per Alberto Gilardino, per anni attaccante della Fiorentina: come finirà? Segui la Serie A Enilive su DAZN!

Collegamento con lo stadio alle ore 14:30



ore 18:00 Serie A 5a Giornata: Lecce vs Bologna (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Reporter: Antonio Di Donna

Al Via del Mare il Lecce non può perdere altri punti importanti nella corsa alla salvezza e vuole ottenere una vittoria che contro il Bologna manca addirittura dal 2011, mentre gli ospiti non possono fermarsi e perdere punti preziosi per la caccia ad un piazzamento europeo. Chi vincerà?

Collegamento con lo stadio alle ore 17:45



ore 20:45 Serie A 5a Giornata: Milan vs Napoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Reporter: Tommaso Turci

A San Siro è tutto pronto per una delle sfide più importanti del campionato. I campioni d'Italia in carica lo scorso anno hanno sbancato il 'Giuseppe Meazza' 0-2 e vogliono ripetersi. Il Milan cerca conferme e punti importanti, così come il suo allenatore, Massimiliano Allegri, che in otto confronti diretti contro Antonio Conte ne ha vinto solo uno. Come finirà?

Studio con Fuoriclasse! alle ore 19:45: Diletta Leotta, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Federica Zille

LUNEDI 29 SETTEMBRE 2025

ore 18:30 Serie A 5a Giornata: Parma vs Torino (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Emanuele Giaccherini

Reporter: Giovanni Barsotti

Allo stadio Ennio Tardini Parma e Torino si sfidano nella quinta giornata. La doppia sfida della scorsa stagione non ha visto nessun vincitore, con due pareggi, ma in questa sfida servono i tre punti ad entrambe le squadre. Chi trionferà?

Collegamento con lo stadio alle ore 18:00



ore 20:45 Serie A 5a Giornata: Genoa vs Lazio (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Dario Marcolin

Reporter: Marco Russo

Genoa e Lazio chiudono la quinta giornata e il mese di settembre in Serie A. I biancocelesti, nella passata stagione, hanno vinto entrambi i confronti, l’ultimo ad aprile quando Castellanos trovò un incredibile gol in sforbiciata: come finirà stavolta?

Studio con 4-3-2-1 alle ore 20:00: Dario Mastroianni, Edoardo Testoni, Ricky Buscaglia

