Victoria De Angelis testimonial delle offerte TimVision per calcio, sport, intrattenimento

È Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin, con la sua energia, la sua libertà e il suo stile unico, la protagonista del nuovo spot on air dedicato alle imperdibili promozioni estive di TimVision.

Si parte con la nuova offerta ‘TimVision Calcio e Sport’ che consente di vivere tutto il calcio e lo sport di DAZN, lo spettacolo imperdibile dei Giochi Olimpici Parigi 2024 sui 14 canali Eurosport, il Tour de France, La Vuelta, tanti altri eventi sportivi e l’intrattenimento per tutta la famiglia su TimVision, oltre ai contenuti di Disney+ e Infinity+.

Un pacchetto ricco al prezzo più conveniente del mercato: in promozione a 19,99 euro al mese per i primi tre mesi, per poi passare a 34,99 euro al mese, con il primo mese offerto da TIM. Un’opportunità riservata solo alle attivazioni effettuate fino al 5 agosto.

Con il ventaglio di offerte per la nuova stagione calcistica e quelle per l’intrattenimento, che includono tutti i top player globali: DAZN, Disney+, Netflix, Amazon Prime, Warner Bros. Discovery e Infinity+, TimVision si conferma la piattaforma video più completa e conveniente in Italia, il punto di riferimento per chi desidera avere il meglio dello streaming in diversi pacchetti pensati per soddisfare tutte le esigenze della famiglia.

‘Don’t wanna sleep’, estratta dall’album Rush! dei Måneskin, è la colonna sonora degli spot da 20”. La campagna televisiva, on air sulle principali emittenti nazionali, è affiancata da una pianificazione videostrategy su web con adv display, sui social e all’interno dei punti vendita TIM con attività BTL dedicata.

