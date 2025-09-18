Maxi operazione anti-pirateria: smantellata IPTV66 nella Repubblica Dominicana

Arrestati gli operatori di IPTV66 nella Repubblica Dominicana a seguito di una segnalazione penale dell’ACE. Gli indagati rischiano accuse per violazione del copyright e riciclaggio di denaro, oltre ad altri reati.

L’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), principale coalizione mondiale contro la pirateria, ha confermato con soddisfazione il successo dell’operazione che ha portato allo smantellamento di una delle più grandi reti IPTV illegali dell’America Latina. L’intervento è stato coordinato dal Dipartimento di Investigazione dei Reati e dei Delitti di Alta Tecnologia (DICAT) e dal Dipartimento Speciale di Investigazione dei Reati Transnazionali (DEIDET) della Polizia Nazionale dominicana, con il supporto del Dipartimento di Giustizia e della Homeland Security Investigations (HSI) statunitense.

Secondo le prime stime, gli operatori avrebbero incassato oltre 10 milioni di dollari in criptovalute negli ultimi quattro anni, reinvestendo parte dei profitti illeciti in beni immobiliari. Le autorità hanno sequestrato prove in un edificio di 10 piani a Santo Domingo, interamente adibito alle attività del network, e in un ampio ranch situato fuori città.

“Questo caso dimostra l’efficacia delle collaborazioni strategiche con le forze dell’ordine internazionali per individuare, scoraggiare e smantellare le reti di pirateria digitale” ha dichiarato Larissa Knapp, Vicepresidente esecutivo e Responsabile della Protezione dei Contenuti della MPA, sottolineando l’impegno congiunto di HSI, FBI, DEA e della polizia dominicana nel garantire il rispetto del diritto d’autore e nell’assicurare i responsabili alla giustizia.