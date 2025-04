HbbTV rilascia la Test Suite 2025-1: compatibilità e innovazione su TV/decoder di nuova generazione

L’Associazione HbbTV, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi avanzati attraverso reti broadcast e broadband, ha annunciato la pubblicazione della nuova versione v2025-1 della sua “Conformance Test Suite”.

Quest'ultimo aggiornamento rafforza ulteriormente la “Conformance Test Suite” come risorsa essenziale per i costruttori di dispositivi di ricezione, garantendo la conformità di televisori e decoder alle più recenti specifiche HbbTV. Per le emittenti, la “Test Suite” rappresenta uno strumento chiave per aumentare la coerenza tra le integrazioni della tecnologia HbbTV e quindi ridurre i costi sia per le emittenti che per gli sviluppatori di applicazioni.

La versione 2025-1 della “HbbTV Conformance Test Suite” include 3.361 casi di test, di cui 3.120 focalizzati sulle specifiche HbbTV e i restanti sugli standard correlati. Tra questi, 2.653 sono stati ufficialmente approvati, offrendo ai costruttori e alle piattaforme un modo affidabile per verificare che i dispositivi soddisfino gli standard HbbTV.

La nuova versione include tutti i test necessari alla specifica HbbTV più recente, la HbbTV 2.0.4 (TS 102 796 v1.7.1); include una maggiore copertura delle funzionalità per l’accessibilità, di quelle per i servizi DVB-I, delle funzionalità di controllo vocale e dei test di audio watermarking relativi alla specifica HbbTV-ADB+TA2. Inoltre, la versione include 241 casi di test non HbbTV, ampliando così l'applicabilità a tecnologie e standard correlati.

"L'impegno continuo di HbbTV nel perfezionare e ampliare la “Conformance Test Suite” è fondamentale per garantire l'affidabilità, l'interoperabilità e la qualità dei dispositivi e dei servizi compatibili con HbbTV in tutto il mondo", ha affermato Vincent Grivet, Presidente dell'Associazione HbbTV. "Con questa ultima versione, supportiamo ulteriormente i costruttori, le emittenti e gli operatori di piattaforme nell'offrire ai consumatori esperienze di visione fluide, coinvolgenti e all'avanguardia".

La “HbbTV Conformance Test Suite” è disponibile presso i centri di test HbbTV registrati e, per maggiore comodità, anche ai membri HbbTV, che possono utilizzarla presso le proprie strutture.

Hybrid broadcast broadband TV (o "HbbTV") è un'iniziativa globale mirata ad armonizzare la trasmissione e la diffusione a banda larga di servizi di intrattenimento per i consumatori attraverso TV connesse, set-top box e dispositivi multiscreen. Le specifiche HbbTV sono sviluppate dai leader del settore per migliorare l'esperienza utente per i consumatori, abilitando servizi innovativi e interattivi attraverso le reti. La specifica utilizza elementi di altri standard tra cui OIPF, CEA, DVB, MPEG-DASH e W3C. Con l'integrazione delle attività dell'Open IPTV Forum (OIPF) nel 2014 e della Smart TV Alliance nel 2016, HbbTV è in grado di rivolgersi ai fornitori di servizi e ai fornitori di tecnologia per i servizi IPTV così come a servizi broadcast e Over-the-Top (OTT).

HbbTV è organizzata come un'associazione senza scopo di lucro registrata in Svizzera e conta circa 80 membri che comprendono tutti i produttori di TV globali, le grandi emittenti e piattaforme TV europee, nonché una vasta gamma di fornitori di tecnologia e chipset internazionali. Per maggiori informazioni: www.hbbtv.org.