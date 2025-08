Agcom: via libera al regime di autorizzazione generale per CDN con contenuti in streaming

Il Consiglio dell’Autorità, nella riunione del 30 luglio 2025, ha approvato gli esiti della consultazione pubblica sulla ricognizione delle condizioni di applicabilità del regime di autorizzazione generale previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche alle Content Delivery Network (CDN) per la distribuzione dei contenuti via Internet.

Gli esiti della consultazione, che ha visto la partecipazione di ventisette stakeholder, hanno confermato la riconducibilità delle CDN nell’alveo della definizione di rete di comunicazione elettronica di cui all’articolo 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche, con conseguente applicazione del regime di autorizzazione generale.

L’approfondimento trae origine dal posizionamento dell’Autorità, adottato con l’atto di indirizzo per il corretto dimensionamento e la dislocazione geografica della rete per la trasmissione delle partite di calcio di serie A (2021-2024) in live streaming (delibera n. 206/21/CONS), e dalle successive attività di vigilanza e confronto con il mercato.

La delibera (207/25/CONS), approvata con il voto contrario della Commissaria Giomi, ricostruisce il quadro normativo vigente nonché le modalità di distribuzione del traffico attraverso le diverse tipologie di CDN, evidenziando le principali relazioni tra i Content and Application Provider (CAP), i CDN provider e gli operatori di comunicazione elettronica, volte a ottimizzare la distribuzione dei contenuti. Tali relazioni assumono particolare rilevanza nel caso delle applicazioni che comportano un elevato carico di traffico simultaneo sulle reti, come nel caso del live streaming.

Il Consiglio dell’Autorità ha anche disposto di trasmettere il provvedimento adottato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per i seguiti di competenza.