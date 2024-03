Sky Deutschland annuncia lancio in Germania di Sky Stream entro fine estate 2024

Sky Deutschland porterà in Germania l'esperienza televisiva a un livello superiore. Al giorno d'oggi, i contenuti televisivi sono sempre più frammentati tra i vari provider, rendendo più difficile per i consumatori trovare i contenuti desiderati da questa offerta diversificata. La risposta di Sky a questa crescente complessità è Sky Stream. L'intera esperienza di Sky Stream mira ad aiutare i consumatori a trovare i contenuti che amano guardare in modo rapido e semplice, indipendentemente dal provider da cui provengono e dal fatto che siano disponibili sulla TV in chiaro, su Sky o su un'app di streaming.



Sky Stream è ricco di contenuti sportivi e di intrattenimento pluripremiati che possono essere trasmessi in streaming su qualsiasi televisore via Internet utilizzando un piccolo e pratico box. I contenuti premium di Sky, insieme alle interessanti offerte dei partner e ai canali televisivi gratuiti, rendono la visione della TV più semplice che mai. Sky Stream combina i canali lineari e le app, nonché i servizi di streaming più popolari in un'unica esperienza senza soluzione di continuità, abbinata a un'interfaccia utente intuitiva e a funzioni innovative.



Barny Mills, CEO di Sky Germania:

"Siamo lieti di poter offrire Sky Stream in Germania e Austria. Giocherà un ruolo centrale nella nostra strategia di ulteriore crescita del business. Sky Stream offre un'esperienza televisiva completamente nuova e aiuterà i nostri clienti a trovare i contenuti che amano in modo rapido e semplice tra i vari provider. La nostra attenzione a Sky è chiaramente rivolta alle esigenze dei nostri clienti. Ecco perché stiamo investendo in Sky Stream e WOW per rendere l'esperienza televisiva ancora più semplice, grazie all'esperienza del Gruppo Sky e alla forza dell'ecosistema Comcast. Si tratta di un nuovo entusiasmante capitolo che trasformerà l'esperienza visiva dei nostri clienti".

Dopo il successo del lancio nel Regno Unito e in Irlanda, Sky Stream sarà disponibile in Germania alla fine dell'estate 2024 e in Austria dal 2025.