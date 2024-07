15 anni dalla partenza di tivùsat, la piattaforma gratuita satellitare

Oggi ricorrono i 15 anni dalla partenza di tivùsat, una piattaforma gratuita che ha rappresentato una svolta nel panorama televisivo italiano.

Per ripercorrere le origini di tivùsat, è utile ricordare il contesto in cui è nata. Venerdì 19 Giugno 2009, durante la sesta edizione del Forum Europeo sulla Tv Digitale a Lucca, David Bogi, direttore marketing della nuova società fondata da Rai, Mediaset e Telecom Italia Media, spiegò l’essenza del progetto: due missioni principali, promuovere lo sviluppo della televisione digitale terrestre in Italia e garantire una fruizione digitale via satellite a chi non era coperto dal segnale terrestre. A margine della presentazione, avvicinammo Andrea Ambrogetti, presidente di Dgtvi, che rivelò in anteprima esclusiva per Digital-News.it la data di partenza ufficiale della piattaforma, ovvero appunto il 31 Luglio di 15 anni fa.

Il progetto di tivùsat si proponeva di unire le forze dei principali broadcaster italiani per offrire un'alternativa gratuita e accessibile a tutti gli italiani. Con una visione chiara e un obiettivo ambizioso, tivùsat si apprestava a iniziare le trasmissioni regolari il 31 luglio del 2009, offrendo una ventina di canali TV e posizionandosi come una startup promettente in un panorama televisivo dominato da tecnologie emergenti e da operatori consolidati.

Tivùsat arriva oggi nelle case di tre milioni di famiglie, con un’audience stimata che supera i sei milioni di persone e rende sempre disponibile su tutto il territorio i canali televisivi italiani generalisti senza alcun oscuramento dei palinsesti, i nuovi canali televisivi digitali (sia nazionali che locali) e un’ampia selezione dei più popolari canali internazionali: 180 canali televisivi e radio, di cui oltre 70 in HD e 7 in 4K. Un’offerta televisiva fatta di intrattenimento, film, serie TV e una ricca offerta dedicata ai bambini e ai ragazzi, e canali all news accessibile in maniera ancora più capillare sul territorio, come anche nelle seconde case.

E dalla scorsa stagione, attraverso la collaborazione con DAZN, offre le partite della Serie A Enilive e anche una selezione di partite della Liga EA Sports, della Serie A di pallacanestro e del grande volley, che saranno disponibili attraverso la propria antenna parabolica, senza alcuna necessità di connessione ad Internet, comodamente dal telecomando del proprio TV (con CAM tivùsat abilitata) o decoder tivùsat abilitato ai canali 214 e 215.

Così la celebra Luca De Bartolo Sales and Marketing Director di Tivù:

«Oggi festeggiamo i 15 anni di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita nata come joint venture di Rai - Radiotelevisione Italiana, Mediaset e Telecom Italia Media. In questi anni, la televisione è cambiata enormemente. Quella italiana nel 2009 era divisa essenzialmente tra due tecnologie: digitale terrestre per la TV gratuita (con offerte pay di Premium e DahliaTV) satellite con Sky (pay) e la neonata tivùsat per la TV gratuita. Oggi, il digitale terrestre è tornato a offrire solo canali gratuiti, Sky sta cambiando pelle e non si limita più al solo satellite, e nel frattempo sono arrivati gli OTT come Netflix, Amazon Prime, Disney+, DAZN (per altro presente anche su tivùsat con 2 canali opzionali a pagamento) e tanti altri. Al lancio del 31 luglio 2009 tivùsat offriva una ventina di canali TV, era una startup con un obiettivo chiaro, partner importanti e un team giovane ed affiatato. Quindici anni dopo siamo orgogliosi di offrire più di 180 canali TV e radio, di cui 7 canali in 4K e moltissimi in HD. E soprattutto, siamo felici di essere presenti nelle case di oltre 3 milioni di famiglie italiane che possono guardare la televisione gratuita grazie a tivùsat. Personalmente mi ritengo molto fortunato, lasciando nel 2010 la consulenza strategica per entrare in Tivù, che seguivo da consulente da quando ancora non esisteva, ho potuto vivere tutto questo in prima persona. Un viaggio entusiasmante, un'esperienza incredibile, piena di sfide, soddisfazioni e soprattutto di persone Quindi grazie a tutti coloro che hanno contribuito a tutto questo, grazie a chi continua a credere in noi, grazie a tutti i partner, i colleghi (di ieri e di oggi), i clienti, i telespettatori. Auguri tivùsat»

Articolo a cura di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)