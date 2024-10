Serie A in Francia: L'Équipe acquisisce i diritti e riporta il campionato italiano in TV

Il gruppo francese L'Équipe ha acquisito i diritti di trasmissione della Serie A italiana per il pubblico francese, riempiendo il vuoto lasciato da BeIN Sports che fino a maggio scorso ne deteneva l'esclusiva. L'accordo, valido per le prossime due stagioni fino al 2026, rappresenta un'opportunità per la vasta comunità di appassionati italiani e francesi di continuare a seguire il massimo campionato italiano. L'annuncio dell'accordo è stato pubblicato direttamente sul sito del gruppo L'Équipe, senza rivelare i dettagli economici dell’operazione.

A partire dalla decima giornata della stagione 2024-2025, L'Équipe trasmetterà due partite di Serie A per turno. Una delle partite verrà mandata in chiaro sul canale 21 della TNT (il digitale terrestre francese), mentre la seconda sarà riservata agli abbonati sulla piattaforma L'Équipe Live Foot. Inoltre, gli highlights di tutte le partite del campionato saranno accessibili, offrendo così una copertura esaustiva dei momenti più significativi. Questa sera la trasmissione inizierà con l’atteso match tra Milan e Napoli alle 20:45, trasmesso in chiaro. Sempre nella decima giornata, giovedì sarà proposta la partita AS Roma-Torino in prima serata, mentre per l'undicesima giornata sono già confermati due match: Monza-Milan di sabato sera e Inter-Venezia di domenica.

La strategia di L'Équipe sembra puntare a diversificare l'offerta sportiva per competere con i grandi broadcaster attivi sul territorio francese. La Serie A ha un valore culturale significativo in Francia, dove risiede una delle comunità italiane più numerose e dove il calcio italiano è storicamente apprezzato. Con questo accordo, L'Équipe non si limiterà alla Serie A ma offrirà anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana in modo integrale, integrandosi in un panorama televisivo francese già denso di offerte: Canal Plus trasmette la Premier League inglese, mentre BeIN Sports detiene i diritti di Liga spagnola e Bundesliga tedesca.

La stagione di Serie A è già alla nona giornata, ma la mancanza di copertura televisiva fino all’intervento di L'Équipe avrebbe rischiato di ridurre la visibilità del campionato in Francia. L'accordo rappresenta quindi un importante passo avanti per mantenere una presenza costante della Serie A sugli schermi tv francesi, rafforzando la visibilità internazionale dei club italiani.