«Vite– L' Arte del possibile», su Sky TG24 interviste a dieci grandi italiani

Cos’è “l’arte del possibile”? È la capacità di vivere per fare, di avere un’idea e impegnarsi per realizzarla, diventando gli artefici del proprio successo. Questa capacità è il filo rosso che unisce le interviste di “Vite – L’arte del possibile”, su Sky TG24 a partire dal 24 febbraio ogni due settimane il lunedì alle 20.30, su Sky Arte il martedì alle 20.45 e disponibile On Demand.

Curato e realizzato dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis, “Vite– L’arte del possibile” è un ciclo di dieci interviste dedicate al successo e alla capacità di raggiungerlo. Un ritratto professionale e umano di grandi italiani che si sono distinti nel proprio campo: dall’industria all’architettura, dal cinema alla scienza, dalla creatività alla gastronomia, dallo stile alla cultura, divenendo noti in tutto il mondo. Le interviste entreranno anche a far parte della syndication dell’area news del Gruppo Comcast e potranno essere trasmesse anche da NBC.

Con “Vite – l’arte del possibile” – spiega il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis - voglio raccontare grandi italiani che sono stati capaci di seguire la propria strada fino in fondo e raggiungere il successo nel proprio ambito professionale. Che hanno reso, quindi possibile la propria vita, ovvero che sono riusciti a fare ciò che fanno oggi e che li ha resi famosi. Per farlo ho scelto di incontrarli fuori dal rigore di uno studio televisivo, portandoli invece in luoghi che hanno per loro un significato particolare. Luoghi, insomma, che fanno parte indissolubilmente della loro essenza. Volevo parlare delle loro storie nel contesto in cui si sono espresse, per restituire allo spettatore un ritratto autentico e più sfaccettato.

Il primo dei dieci appuntamenti è dedicato a Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, azienda che guida dal 1992. L’intervista è l’occasione per parlare non solo della sua esperienza di manager, di innovazione e internazionalizzazione, ma anche per scoprire le passioni, i ricordi più importanti, dei sogni e i progetti futuri. “Ho ancora delle idee che spero di riuscire a realizzare, - spiega Tronchetti -. Purtroppo sono ancora in una condizione credo ‘infantile’: ogni mattina ho un sogno”.

Tra gli intervistati del ciclo anche Paolo Sorrentino, Renzo Piano, Amalia Ercoli Finzi, Brunello Cucinelli, Massimo Bottura, Nerio Alessandri e altri nomi che verranno successivamente annunciati.

“Vite – L’arte del possibile” sarà anche sul sito SkyTg24.it,con una sezione dedicata in cui saranno presenti le interviste video accompagnate dal testo integrale.

VITE– L’ARTE DEL POSSIBILE, DA LUNEDÌ 24 FEBBRAIO OGNI DUE SETTIMANE PER DIECI APPUNTAMENTI IN ONDA ALLE 20.30 SU SKY TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del DTT) IL MARTEDÌ ALLE 20.45 SU SKY ARTE (canale 120 di Sky) E DISPONIBILE ON DEMAND