FIVB Club World Championship 2021 maschile e femminile su Sky e NOW

Un altro importante appuntamento da seguire su Sky e in streaming su NOW: a dicembre da non perdere le partite delle squadre italiane impegnate nella FIVB Club World Championship 2021, maschile e femminile.

Dal 7 dicembre in campo il torneo maschile che si disputerà in Brasile, a Betim, fino all’11 dicembre;seguirà quello femminile in Turchia,ad Ankara, dal 15 al 19 dicembre.

Tre le squadre italiane impegnate nel Mondiale di volley per Club: Trentino e Civitanova tra gli uomini e Conegliano tra le donne. Le telecronache dei match maschili saranno affidate a Stefano Locatelli e Michele Gallerani, con al commento tecnico Andrea Zorzi; per le partite femminili, invece, ci sarà Roberto Prini con Consuelo Mangifesta. I canali di riferimento per i live saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Action; approfondimenti anche su Sky Sport 24, news su skysport.it e i canali social ufficiali Sky Sport.

Il campionato mondiale per club maschile. Alla manifestazione internazionale parteciperanno due squadre italiane. Cucine Lube Civitanova, squadra detentrice del titolo 2019, ultima edizione disputata, è inserita nel Pool A, debutterà l’8 dicembre alle 21 italianecontro gli argentini dell’UPCN San Juan e poi giocherà il 9 dicembre alla stessa ora contro i brasiliani del Funvic Taubaté. La seconda squadra italiana in campo sarà il Trentino Volley. L’Itas Trentino, in qualità di finalista dell’ultima edizione della Champions League, inserita nel Pool B, debutterà l’8 dicembre a mezzanotte e mezza per sfidare gli iraniani del Foolad Sirijan, vincitori della Champions League Asiatica 2021, poi il 9 dicembre affronterà i brasiliani del Sada Cruzeiro sempre alle 00.30. Per accedere alle semifinali, che si giocheranno il 10 dicembre, servirà conquistare almeno il secondo posto in classifica nel proprio girone. La finale è in programma alle 00.30 di sabato 11 dicembre.

Il campionato mondiale per club femminile. La vincitrice della Champions League femminile della CEV, l’italiana Imoco Volley Conegliano, inserita nel Pool A, debutterà con le turche del Fenerbahce Opet Istanbul, semifinaliste della scorsa Champions League. Nel percorso ci saranno anche le turche vicecampionesse d’Europa, VakıfBank Istanbul, le campionesse del Sud America, le brasiliane del Dentil Praia Clube, le vicecampionesse continentali del Minas Tenis Club e le kazake dell’Altay, campionesse dell’Asia. Primo appuntamento delle italiane mercoledì 15 dicembre alle 16.30 con il Fenerbahce Opet Istanbul, seguirà l’incontro con il Dentil Praia Clube, venerdì 17 dicembre alle 13. In programma le due semifinali sabato 18 alle 13 e alle 16.30 e la finale domenica 19 dicembre alle 16.30.

Gli appuntamenti del campionato mondiale per club di volley maschile in diretta su Sky e in streaming su NOW (orari italiani)

Mercoledì 8 dicembre 2021

Ore 21 Cucine Lube Civitanova vs UPCN San Juan

live su Sky Sport Action

Telecronaca: Michele Gallerani e Andrea Zorzi

Su Sky anche il Mondiale per Club di Volley, i campioni d'Italia di Civitanova fanno il loro esordio contro gli argentini dell'UPCN di San Juan.





Ore 00.30 Itas Trentino vs Foolad Sirijan

live su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Telecronaca: Stefano Locatelli e Andrea Zorzi

Esordio al Mondiale per Club di Volley per Trento, finalista dell'ultima Champions League, avversari gli iraniani del Sirjan Foolad



Giovedì 9 dicembre 2021

Ore 21 Cucine Lube Civitanova vs Funvic Taubaté

live su Sky Sport Action

Telecronaca: Stefano Locatelli e Andrea Zorzi

Seconda uscita per i campioni d'Italia di Civitanova al Mondiale per Club 2021, avversari i brasiliani del Funvic.





Ore 00.30 Sada Cruzeiro vs Itas Trentino

live su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Telecronaca: Michele Gallerani e Andrea Zorzi

Secondo impegno per Trento al Mondiale per Club di Volley in Brasile con la sfida ai padroni di casa del Sada Cruzeiro.



Venerdì 10 dicembre 2021

Ore 21: eventuale semifinale 1

live su Sky Sport Action





live su Sky Sport Action Ore 00.30 eventuale semifinale 2

live su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Sabato 11 dicembre 2021

Ore 00.30: Finale 1°/2° posto

live su Sport Uno e Sky Sport Arena

Gli appuntamenti del campionato mondiale per club di volley femminile in diretta su Sky e in streaming su NOW (orari italiani)

Mercoledì 15 dicembre 2021

Ore 16.30 Carraro Imoco Conegliano vs Fenerbahce Opet Istanbul

live su Sky Sport Uno e Sky Sport Action

Venerdì 17 dicembre 2021

Ore 13.00 Carraro Imoco Conegliano vs Dentil Praia Clube

live su Sky Sport Arena

Sabato 18 dicembre 2021

Ore 13.00: eventuale semifinale 1

live su Sky Sport Action





live su Sky Sport Action Ore 16.30: eventuale semifinale 2

live su Sky Sport Action

Domenica 19 dicembre 2021

Ore 16.30: Finale 1°/2° posto

live su Sky Sport Arena

(disponibili su Sky Go, anche in HD)