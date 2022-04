Sky Sport, un weekend in giro per il mondo con Calcio, F1, MotoGp e non solo

Sky Sport questo weekend vi porta in giro per il mondo: un viaggio lungo migliaia di chilometri, comodamente seduti sul divano. Dall’Australia dove si corre di GP di F1 alla Georgia per il Masters di golf di Augusta. Poi si vola in Texas, ad Austin, per la MotoGP. Tappa anche in Italia, in Sardegna: sabato c’è Cagliari-Juve, mentre a Roma si corre l’E-Prix di Formula E. Ad Aragon c'è la Superbike, a Montecarlo il tennis e in Inghilterra per City-Liverpool

LE DIRETTE DEL WEEKEND SU SKY SPORT (ESCLUSO IL CALCIO)

Sabato 09 Aprile

ore 08.00 Formula 1: Australia, Qualifiche [Sky Sport Uno / Sky Sport F1 / Sky Sport 4K ]

] ore 09.45 Motori: WorldSSP300 - Aragon, SuperPole [Sky Sport MotoGP]

ore 10.00 Padel: World Padel Tour, Alicante [Sky Sport Tennis]

ore 10.15 Motori: WorldSSP - Aragon, SuperPole [Sky Sport MotoGP]

ore 10.40 Formula E: Round 4 - Roma, Qualifiche [Sky Sport Uno / Sky Sport Action]

ore 11.05 Motori: WorldSBK - Aragon, SuperPole [Sky Sport MotoGP]

ore 12.35 Motori: WorldSSP300 - Aragon, Race 1 [Sky Sport MotoGP]

ore 14.00 Motori: WorldSBK - Aragon, Race 1 [Sky Sport Uno / Sky Sport MotoGP]

ore 14.00 Rugby: European Champions Cup, Bordeaux - La Rochelle [Sky Sport Arena]

ore 15.00 Formula E: Round 4 - Roma, Gara [Sky Sport Uno]

ore 15.10 Motori: WorldSSP - Aragon, Race 1 [Sky Sport MotoGP]

ore 15.55 Moto2: GP delle Americhe, Prove Libere 3 [Sky Sport MotoGP]

ore 16.00 Padel: World Padel Tour, Alicante [Sky Sport Tennis]

ore 16.15 Rugby: European Challenge Cup, Benetton Treviso - Perpignan [Sky Sport Arena]

ore 17.45 Motori: IndyCar Series - Long Beach, Free Practice [Sky Sport F1]

ore 17.50 Moto3: GP delle Americhe, Prove Libere 3 [Sky Sport MotoGP]

ore 18.30 Rugby: European Champions Cup, Stade Francais - Racing [Sky Sport Arena]

ore 19.00 Pallanuoto: Brescia - Radniki [Sky Sport Action]

ore 19:10 Baseball MLB: Tampa Bay @ Baltimore [Sky Sport 252]

ore 19.35 Moto2: GP delle Americhe, Qualifiche [Sky Sport MotoGP]

ore 20.30 Atletica: World Athletics Indoor Tour Gold, Bermuda Games [Sky Sport Action]

ore 20.30 MotoGP: GP delle Americhe, Prove Libere 4 [Sky Sport MotoGP]

ore 21.00 Golf: Augusta Masters, terza giornata [Sky Sport Arena]

ore 21.10 MotoGP: GP delle Americhe, Qualifiche [Sky Sport MotoGP]

ore 21.15 Motori: IndyCar Series - Long Beach, Qualifying Session [Sky Sport F1]

ore 22.05 Moto3: GP delle Americhe, Qualifiche [Sky Sport MotoGP]

ore 02.00 Baseball MLB: Los Angeles Dodgers @ Colorado Rockies [Sky Sport Action]

Domenica 10 Aprile