Le reti generaliste Rai, Mediaset e La7 arrivano su Sky Go

Sky Go, la prima app in streaming che ha reso possibile la visione in mobilità di contenuti live e on demand, continua a crescere e si rinnova. A oltre 10 anni dal lancio, ha oggi un nuovo primato: è la prima app a mettere, tutte insieme, le principali reti televisive italiane, offrendo un’esperienza di visione ancora più semplice a tutti i propri abbonati.

Da oggi, i canali generalisti di Rai, Mediaset e La7 sono infatti visibili in live streaming su Sky Go, insieme agli oltre 50 canali disponibili e migliaia di titoli on demand di cinema, intrattenimento, serie tv, sport, documentari e programmi per bambini dell’offerta Sky. In questo modo, i milioni di utenti che utilizzano abitualmente Sky Go possono vedere in diretta i canali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7 direttamente sul proprio smartphone, tablet o PC - selezionandoli dalla Home o dalla sezione dedicata ai Canali TV di Sky Go - e passare così, in modo semplice, da un canale generalista all’altro o a uno incluso nel proprio abbonamento Sky.

Sky Go è incluso senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Sky, che hanno a disposizione numerosi canali e contenuti del proprio abbonamento Sky, da guardare sia in casa che fuori casa, quando si vuole sui propri device, anche in contemporanea alla visione di Sky sulla TV. È possibile modificare in ogni momento i dispositivi su cui accedere a Sky Go e scaricare i titoli on demand preferiti per guardarli anche quando si è senza connessione internet. Per maggiori info sky.it/skygo.

Per comunicare questa importante novità, prende il via oggi una campagna di comunicazione su diversi mezzi e con uno spot della durata di 30” pianificato sui canali tv della piattaforma Sky.

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Cos'è il servizio Sky Go?

«Con Sky Go hai a disposizione tanti canali del tuo abbonamento Sky inclusi i primi 7 canali della TV generalista di Rai, Mediaset e La7, insieme a migliaia di titoli Sky on demand, da guardare come vuoi tu, su smartphone, tablet e PC. Hai la possibilità di associare a Sky Go fino a 4 dispositivi, che cambi quando vuoi. E’ possibile utilizzare Sky Go solo su un dispositivo alla volta. In più hai tante funzionalità per vivere al meglio i tuoi contenuti Sky:

Download & Play : puoi scaricare i tuoi titoli on demand preferiti per guardarli anche quando sei senza connessione internet.





: puoi scaricare i tuoi titoli on demand preferiti per guardarli anche quando sei senza connessione internet. Restart, Pausa e Replay: hai perso l'inizio di un programma in diretta? Puoi farlo ripartire, metterlo in pausa o rivedere le scene che ti sei perso tutte le volte che vuoi.

Se hai un decoder Sky Q compatibile puoi anche sincronizzare Sky Go con Sky Q quando sei a casa, semplicemente collegando il tuo dispositivo alla stessa rete Wi-Fi a cui è collegato Sky Q. In questo modo potrai:

Riprendere i programmi Sky che hai iniziato sul tuo Sky Q direttamente dalla Home Page di Sky Go (“Iniziati su Sky Q”) o dalla sezione Registrazioni all’interno dell’app





che hai iniziato sul tuo Sky Q direttamente dalla Home Page di Sky Go (“Iniziati su Sky Q”) o dalla sezione Registrazioni all’interno dell’app Accedere sui tuoi dispositivi a tutte le registrazioni o download dei programmi Sky che hai effettuato su Sky Q dalla sezione Registrazioni; inoltre, puoi portare le tue registrazioni con te anche fuori casa scaricandole con il Download & Play mentre sei ancora in casa sincronizzato con Sky Q





dei programmi Sky che hai effettuato su Sky Q dalla sezione Registrazioni; inoltre, puoi portare le tue registrazioni con te anche fuori casa scaricandole con il Download & Play mentre sei ancora in casa sincronizzato con Sky Q Accedere a tanti canali TV aggiuntivi direttamente da Sky Go

Oggetto del Servizio Tecnologico Sky Go possono essere solo i canali, servizi e/o i contenuti, tutti o parte, inclusi nella combinazione di Pacchetti del tuo Abbonamento.»



Chi può aderire e quanto costo il servizio Sky Go?

«Sky Go è disponibile per tutti i clienti Sky, ed è incluso nell’abbonamento senza costi aggiuntivi. Sono esclusi i costi di connessione legati all’operatore utilizzato.»



Come posso attivare Sky Go per iniziare ad utilizzarlo?

«Per attivare Sky Go ed iniziare ad utilizzarlo, ti basta s caricare l’app dallo store del tuo dispositivo, effettuare l’accesso con il tuo Sky iD e accettare i Termini e Condizioni che ti vengono proposti»



Posso avere SkyGo anche con Sky Glass?

«Con Sky Glass hai Sky Go disponibile e incluso nell’abbonamento senza costi aggiuntivi. Sono esclusi i costi di connessione legati all’operatore utilizzato. Puoi così guardare i contenuti Sky che ami, dove e quando vuoi, anche in contemporanea con la TV. Per utilizzare Sky Go ti basta scaricare l’app, accedere con il tuo Sky ID e accettare i termini e condizioni del servizio. Su Sky Glass le funzioni di registrazione contenuti da remoto e la visione in modalità sincronizzata non sono disponibili.»