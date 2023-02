Sky Glass sempre più smart. Playlist personali, la sezione Cast e nuovi comandi vocali

Sky Glass – la prima TV di Sky che integra in un’unica interfaccia i contenuti di Sky, dei principali canali in chiaro e app – continua ad arricchirsi di nuove funzionalità. Dopo il successo del lancio in Italia lo scorso settembre, sono in arrivo oggi alcune importanti novità che rendono ancora più semplice e personalizzabile la scelta e l’accesso ai contenuti.

La continua evoluzione di Sky Glass [qui per maggiori info] è resa possibile dal suo sistema operativo Entertainment OS (EOS), che la arricchisce di nuove funzioni rendendola sempre aggiornata e sempre più smart. Grazie a EOS Sky Glass continua ad aggiornarsi periodicamente, in automatico, senza che il cliente debba fare niente e senza alcun costo aggiuntivo.

Da oggi, sarà ancora più facile scegliere i propri contenuti preferiti, ritrovarli tutti insieme in modo intuitivo e richiamarli direttamente con la propria voce. Con le nuove Playlist personali, ciascun componente della famiglia potrà creare un proprio profilo in cui aggiungere i contenuti preferiti, scegliendolitra quelli di Sky, dei principali canali in chiaro e app, per ritrovarli tutti subito in un unico posto.

Saperne di più sui contenuti che si stanno guardando e trovarne sempre di nuovi ora è ancora più semplice. Nella nuova sezione Cast si potranno scoprire gli attori e il registadel film in riproduzione e, selezionandoli, sarà possibile trovare tutti i titoli in cui sono presenti su Sky e nelle diverse app.

Sarà anche possibile cercare e mettere direttamente in play un contenuto usando solo la voce. Ad esempio, basterà dire “Ciao Sky, riproduci The Last of Us” e la puntata ripartirà da dove era stata interrotta. Se l’episodio era finito, andrà in play direttamente quello successivo.

E finalmente non si perderanno più ore a cercare il telecomando in giro per casa. Agli abbonati Sky basterà dire “Ciao Sky, trova il telecomando” per farlo suonare e ritrovarlo immediatamente.

Elia Mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia, commenta:

“Il successo di Sky Glass è dato dalla sua incredibile capacità di trasformare il modo di vivere l’intrattenimento delle persone. La sua interfaccia unica che integra tutti i contenuti Sky, dei principali canali in chiaro e delle app, oltre alla possibilità di gestire tutto con la propria voce, semplifica notevolmente la vita. Ma non vogliamo fermarci qui, per questo abbiamo creato una TV in continua evoluzione. Le funzionalità lanciate oggi fanno parte di una ricca roadmap di innovazioni che renderanno Sky Glass sempre più smart”.

Una nuova campagna di comunicazione che racconta perché Sky Glass è molto più di una TV sarà on air da martedì 7 febbraio e farà il suo debutto nel corso della prima serata del Festival di Sanremo. La campagna, ideata dalla Sky Creative Agency e sempre con testimonial l'icona della musica italiana nel mondo Laura Pausini,andrà in onda sui principali canali Sky e in chiaro e sarà declinata in simultanea anche su social, digital e radio.

Per maggiori informazioni: sky.it/sky-glass

Cos'è e come funziona Sky Glass?



Sky Glass è tutto ciò che avresti sempre voluto vedere e sentire: i contenuti di Sky, le app, i canali uno accanto all’altro e un audio da favola. Oltre ad un tocco di stile in più per la tua casa.

Per vivere l’esperienza Sky Glass, basta collegarla alla rete internet, niente parabola, niente decoder. Con Sky Glass hai uno schermo 4K HDR e 6 speaker integrati Dolby Atmos® tra cui un sub-woofer, per riprodurre i suoni più bassi, tutto integrato per un audio a 360°.



Sky Glass è disponibile in 3 dimensioni (43”, 55” e 65”) e 5 colori unici:

nero antracite rosa champagne bianco ceramica blu oceano verde alpino

Per l’acquisto di Sky Glass, è necessario procedere contestualmente all’adesione al Contratto di Abbonamento ai Servizi Sky per Sky Glass che ti permette di avere i tuoi contenuti all’interno di un’unica interfaccia: Sky insieme a Netflix e alle app (se hai sottoscritto un abbonamento per poterle utilizzare). In più, puoi vedere anche il digitale terrestre.

Grazie all’abbonamento Sky per Sky Glass, con l’assistente vocale, integrato nella TV, ti basta dire "Ciao Sky" per accendere Sky Glass e chiedergli di guardare quello che vuoi, oltre a poter:

creare la tua Playlist con i contenuti che ami;

con i contenuti che ami; far ripartire dall’inizio qualsiasi programma grazie alla funzione Restart.

Quanto costa e come fare per acquistare Sky Glass?

Il prezzo di Sky Glass varia a seconda delle dimensioni della TV. Puoi scegliere, infatti, tra: 43”, 55” e 65”.

Puoi pagare Sky Glass scegliendo tra

un' unica soluzione

in rate mensili con pagamento di un acconto. In tal caso, nella tua proposta di acquisto dovrai indicare il numero di rate scegliendo tra i piani di rateizzazione disponibili (24 o 48 mesi) e il mezzo di pagamento sul quale effettuare l’addebito.

La scelta del pagamento in rate mensili non comporterà applicazione di interessi o di costi aggiuntivi. In caso di pagamento in rate mensili, l’accettazione della tua proposta di acquisto sarà subordinata alla verifica da parte di Sky della sussistenza dei requisiti minimi di affidabilità per finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, delle frodi e a tutela del credito, effettuate su banche dati gestite da soggetti pubblici e/o privati alle quali Sky ha legittimamente accesso, sulla base di specifiche previsioni di legge o regolamentari delle competenti Autorità. Per l’acquisto di Sky Glass, dovrai procedere contestualmente all’adesione al Contratto di Abbonamento ai Servizi Sky per Sky Glass. Per scoprire l’offerta Sky Glass a te riservata e acquistare il modello e il colore che preferisci, accedi con il tuo Sky iD nell’area Fai da te. Sky Glass ti verrà consegnata al domicilio indicato, grazie al servizio di consegna relax (sempre incluso), che prevede la scelta della fascia oraria in slot da 4 ore, la consegna al piano con scelta della stanza, l’installazione della base della TV e la prova di accensione. Inoltre, potrai richiedere il ritiro gratuito del vecchio TV.

Posso avere Sky Glass senza l'abbonamento Sky?

No, Sky Glass è disponibile solo con abbonamento Sky TV + Netflix (Intrattenimento plus). La TV resterà tua anche se decidi di disdire l’abbonamento TV. In questo caso, con Sky Glass potrai accedere ai canali via digitale terrestre, alle app e alle periferiche.

Posso avere Sky Glass senza l'abbonamento Sky Wifi?

Sì, non è necessario sottoscrivere Sky Wifi per avere Sky Glass.

Posso usare Sky Glass con tutti gli operatori internet?

Sì, Sky Glass funziona con qualsiasi operatore internet. La banda minima raccomandata è di 10MB/s.

Sky Glass funziona anche senza connessione Internet?

In assenza di connessione Internet, con Sky Glass puoi sempre accedere ai canali del digitale terrestre (collegando un cavo antenna TV) e alle periferiche. Per accedere ai canali del digitale terrestre, vai nella homepage di Sky Glass, scorri la pagina fino alla sezione App, dispositivi e digitale terrestre e seleziona poi la voce Digitale terrestre.

Sky Glass funziona anche senza antenna TV?

Sì, in assenza di collegamento dell’antenna TV sarà possibile guardare i canali che fanno parte della lista canali via internet di Sky Glass, tra cui i principali canali del digitale terrestre trasmessi tramite la connessione internet.

Una volta acquistato Sky Glass posso richiedere il ritiro del mio vecchio TV?

Si, se lo desideri, puoi richiedere in fase di sottoscrizione dell'abbonamento Sky con Sky Glass, il ritiro gratuito del tuo vecchio TV.

Se sono titolare di P.IVA, cosa devo fare per acquistare Sky Glass?

Se sei titolare di una P.IVA puoi acquistare Sky Glass contattando il numero a te dedicato 170. Un nostro specialista ti accompagnerà durante tutte le fasi di acquisto.

Che dimensioni ha Sky Glass e quanto pesa?

Peso senza supporto TV:

43" > 14kg

55’’ > 23kg

65’’ > 28kg

Peso con supporto TV:

43" > 19kg

55’’ > 28kg

65’’ > 35kg

Dimensione senza supporto TV (LxAxP):

43’’ > 96.25 x 62.86 x 4.77cm

55’’ > 123.09 x 78.06 x 4.77cm

65’’ > 144.98 x 90.37 x 4.77cm

Dimensione con supporto TV (LxAxP):

43’’ > 96.25 x 63.69 x 21.1cm

55’’ > 123.09 x 78.89 x 24.8cm

65’’ > 144.98 x 91.20 x 28.8cm

Distanza ottimale:

43’’ > 163-210cm

55’’ > 209-419cm

65’’ > 247-485cm

Classe:

43’’ > G

55’’ > F

65’’ > E

Consumo:

43’’ > 66 kWh/1000h

55’’ > 77 kWh/1000h

65’’ > 85 kWh/1000h

Se, durante la fase di sottoscrizione di Sky Glass, hai richiesto il servizio di montaggio a muro, un tecnico effettuerà l’operazione presso il tuo domicilio utilizzando il supporto incluso nella confezione. Il montaggio a muro non è incluso nel servizio di consegna relax, che prevede la scelta della fascia oraria in fasce orarie di 4 ore, la consegna al piano con scelta della stanza, l’installazione della base della TV e la prova di accensione. La consegna relax include, inoltre, su richiesta il ritiro gratuito del vecchio TV. Se vuoi montare Sky Glass a muro in autonomia, ti consigliamo di far riferimento a un tecnico o una persona specializzata. In tal caso può essere utile consultare questa guida.

Come faccio per guardare i canali lineari (canali in chiaro) su Sky Glass?

Per raggiungere i canali lineari su Sky Glass, premi il tasto Home (tasto casetta) del tuo telecomando Sky > vai su Guida TV > seleziona Mostra tutto per accedere e scegli il canale lineare che desideri guardare. In alternativa, grazie all’abbonamento Sky per Sky Glass, puoi usare l’assistente vocale di Sky Glass pronunciando “Ciao Sky” e chiedendo di aprire il canale TV desiderato.

Come faccio ad accedere ai canali del digitale terrestre da Sky Glass?

Per accedere e guardare i canali del digitale terrestre su Sky Glass vai nella Home > App, dispositivi e digitale terrestre > Digitale terrestre.

Quali sono i vantaggi di Sky Glass?

Con Sky Glass hai un’esperienza di visione entusiasmante, grazie alla tecnologia Quantum Dot e la definizione Ultra HD, per uno schermo da miliardi di colori, perfetta fino all’ultimo pixel. Sei potentissimi speaker, tra cui un sub-woofer da favola, tutto integrato per indirizzare l’audio sia verso l’alto che frontalmente. Così , i  bassi sono ancora più profondi e la qualità del suono migliora. Concerto, cinema, stadio. Con Sky Glass sei esattamente lì, dove accade tutto. Inoltre, la tecnologia  Quantum Dot esalta la qualità dell’immagine,  garantendo precisione e nitidezza su ogni pixel. Sky Glass  identifica e ottimizza aree specifiche all’interno delle  singole immagini per rendere i neri ancora più neri e i colori ancora più brillanti. Sky Glass ha una definizione Ultra HD e uno schermo HDR con più di un miliardo di colori. E non è finita, con l’abbonamento Sky per Sky Glass hai anche queste funzionalità:

Playlist : è la sezione dell’homepage di Sky Glass dove puoi aggiungere i programmi che ami tra i contenuti di Sky, delle app e dei principali canali in chiaro.

: è la sezione dell’homepage di Sky Glass dove puoi tra i contenuti di Sky, delle app e dei principali canali in chiaro. Assistente vocale : una tecnologia vocale che consente di interagire con Sky Glass attraverso la propria voce e senza l'uso del telecomando.

: una tecnologia vocale che consente di interagire con Sky Glass attraverso la propria voce e senza l'uso del telecomando. Restart: la funzione che ti permette di far ripartire i programmi in onda, anche in diretta.

Che cos'è e come funziona la Playlist?

La Playlist è la sezione dell’homepage di Sky Glass dove puoi aggiungere i programmi che ami tra i contenuti di Sky, delle app e dei principali canali in chiaro. Per aggiungere i tuoi contenuti preferiti alla Playlist di Sky Glass, basta premere il tasto + del tuo telecomando Sky. Il tasto + aggiunge il contenuto alla tua Playlist  prendendolo dalla libreria on demand di Sky o di un’app.  Se non è già disponibile, una volta trasmesso su un canale lineare, ti permette di recuperare la diretta nei 28 giorni successivi. Per le serie TV, i programmi e i campionati sportivi, viene aggiunta l’intera serie (non il singolo evento/episodio) per rendere facilmente possibile l’accesso alla libreria di quel contenuto. In particolare, per le serie TV, vengono aggiunte tutte le stagioni disponibili.

Che cos'è e come funziona l'assistente vocale di Sky Glass?

L’assistente vocale di Sky Glass è una tecnologia vocale che consente agli abbonati Sky per Sky Glass di interagire con Sky Glass attraverso la propria voce e senza l'uso del telecomando. Per attivare/disattivare l’assistente vocale premi il pulsante microfono TV posizionato sul lato destro di Sky Glass oppure vai su Impostazioni > Privacy > Microfono TV. Per iniziare ad usare questa funzionalità prova a dire "Ciao Sky" e continua pronunciando il canale o il programma che desideri guardare oppure il comando che vuoi che venga eseguito da Sky Glass (es. “Alza il volume a 25”).

Che cos'è e come funziona il sensore di movimento?

Sky Glass ha incorporato un sensore di movimento/posizione ad infrarossi posto sulla parte frontale inferiore della TV.

Il sensore ha un duplice scopo:

far accendere la TV quando rileva del movimento

quando rileva del movimento e farla spegnere se non rileva alcun movimento per un'ora.

Le impostazioni di accensione o standby possono essere abilitate o disabilitate in qualsiasi momento:

premi il tasto Home (casetta) sul telecomando Sky;

(casetta) sul telecomando Sky; scorri verso il basso e seleziona Impostazioni , quindi Accensione e standby;

, quindi scegli se attivare o disattivare le impostazioni Accendi con il movimento e Standby automatico in assenza di movimento.

Cosa sono e quali sono le modalità di visione di Sky Glass?

Con la modalità Auto, Sky Glass ottimizza le impostazioni audio e video in base al contenuto in onda per regalare un’esperienza il più coinvolgente possibile. In qualsiasi momento puoi impostare la modalità che preferisci, tra quelle elencate qui sotto, attraverso il Menu > Impostazioni o anche premendo il tasto ··· durante la visione.

Intrattenimento : colore e audio si integrano per farti vivere il piacere di ogni spettacolo come se fosse dal vivo.

: colore e audio si integrano per farti vivere il piacere di ogni spettacolo come se fosse dal vivo. Sport : le sfumature cromatiche diventano vivide e i suoni reali per enfatizzare il sonoro sportivo come il calcio al pallone, il rombo dei motori e il tifo del pubblico.

: le sfumature cromatiche diventano vivide e i suoni reali per enfatizzare il sonoro sportivo come il calcio al pallone, il rombo dei motori e il tifo del pubblico. Cinema : i colori diventano caldi e la gamma sonora assortita per accoglierti in un’esperienza di visione travolgente come al cinema.

: i colori diventano caldi e la gamma sonora assortita per accoglierti in un’esperienza di visione travolgente come al cinema. Vivida : suono energico e coinvolgente dall’ampia gamma sonora per farti sentire sempre protagonista degli eventi TV.

: suono energico e coinvolgente dall’ampia gamma sonora per farti sentire sempre protagonista degli eventi TV. Musica: audio pulito e in stereofonia per immergerti in ogni suono e farti trasportare dalla musica che più ami.

In aggiunta, puoi scegliere anche:

la Modalità notte per goderti l’esperienza Sky Glass in totale relax con un audio più attenuato, utile soprattutto nelle ore notturne per non disturbare chi dorme.

per goderti l’esperienza Sky Glass in totale relax con un audio più attenuato, utile soprattutto nelle ore notturne per non disturbare chi dorme. La Modalità dialogo per esaltare le conversazioni, riducendo i rumori di fondo del contenuto fruito.

Cos'è e come funziona lo Switcher sulla homepage di Sky Glass?

Lo Switcher, disponibile agli abbonati Sky per Sky Glass, è la prima sezione della Home di Sky Glass che raccoglie i dispositivi, le app e i programmi che hai visto di recente, quelli che stai guardando ora e quelli che potrebbero interessarti in futuro.

Grazie allo Switcher trovi con maggiore facilità:

un film già visto

un’app o un dispositivo utilizzato recentemente

i migliori contenuti consigliati.

Si naviga in entrambe le direzioni:

verso sinistra : vengono mostrati i contenuti già visti, le app e le porte HDMI usate di recente (es: console giochi)

: vengono mostrati i contenuti già visti, le app e le porte HDMI usate di recente (es: console giochi) verso destra: vengono mostrati i contenuti consigliati di Sky e delle terze parti.

Nella parte centrale dello Switcher trovi la sezione dedicata ai contenuti che Stai guardando: una mini TV di quel programma o l’interfaccia dell’App che stavi guardando dopo aver avviato un contenuto on demand o un canale lineare o un’app.

Cos'è e come funziona il Restart su Sky Glass?

Grazie all’abbonamento Sky per Sky Glass, per tutti i canali presenti nella lista canali via internet di Sky Glass, è possibile far ripartire un evento in onda, anche quelli in diretta, dall’inizio, grazie alla funzione Restart. Puoi farlo direttamente dalla Guida TV o accedendo al canale e selezionando la voce Guarda dall’inizio presente nella Mini Guida.

Quali app ci sono su Sky Glass?

Andando nella sezione App dalla Home di Sky Glass, puoi accedere a numerose app, che attualmente sono:

DAZN

discovery+

Disney+

Prime Video

Netflix

YouTube

Apple TV+

Mediaset Infinity

RaiPlay

Spotify

YouTube Kids

RTL 102.5 PLAY

Giochi di Play.Works

Ti ricordiamo che la fruizione dei contenuti delle app dipende dagli abbonamenti sottoscritti. Per sapere come utilizzarle al meglio consulta la guida dedicata.

Come faccio a montare il supporto di Sky Glass?

Il montaggio del supporto per posizionare Sky Glass su una superficie piana da parte di personale specializzato Sky (corriere) è sempre incluso nella consegna di Sky Glass. Se decidi di non fare installare il supporto da parte di personale specializzato Sky (corriere) e di procedere in autonomia, oppure se vuoi spostare Sky Glass dopo la sua installazione, smontandolo e poi rimontandolo sul supporto, ricorda di seguire le istruzioni di montaggio che trovi nella confezione del supporto stesso.

Se vuoi, puoi scaricare le istruzioni di montaggio, a seconda del tipo di supporto a tua disposizione: