Sky annuncia alcune novità organizzative area Advertising, Partnerships and Distribution

Evelyn Rothblum, da due anni alla guida della direzione APD in Italia e Germania, lascia il suo ruolo italiano per intraprenderne uno nuovo in SKY UK, mantenendo comunque le sue responsabilità in Sky Deutschland.

Giuseppina Violante, alla guida di Sky Media Italia dallo scorso luglio, passa a diretto riporto dell’amministratore delegato Andrea Duiliomentre le aree di partnership e distribution italiane vengono affidate alla direzione Ceo Office guidata da Mattia Camagni.

Nel suo nuovo ruolo in UK, sempre a riporto di Patrick Behar, Evelyn Rothblum si occuperà della strategia di medio lungo termine di Sky Media, inclusa la roadmap di innovazione pan-europea, guidando la collaborazione con NBCU e Comcastsulle partnership globali.

Sky Media Italia, diretta da Giuseppina Violante, continuerà a focalizzarsi sulla crescita nel mercato italiano, definendo e realizzando al meglio le strategie di business, per cogliere nuove opportunità di mercato in ambito advertising e massimizzare il valore dei contenuti Sky in Italia.

Le aree di partnership e distribution in Italia, affidate a Mattia Camagni, avranno la responsabilità di supportare l’azienda nella gestione delle negoziazioni e nella realizzazione di accordi con partner sul mercato italiano. Gli accordi relativi a Global Partnership e Global Distribution continueranno a essere guidati a livello di gruppo dall’APD Hub.