Sky Sport Uno (ri)torna al canale 201, alla posizione 205 nasce Sky Sport Max

Con l'inizio di settembre, gli abbonati di Sky Sport hanno notato alcune modifiche alla line-up dei canali dell'area 200. In particolare sul canale 205 a partire dal 4 settembre 2023, Sky Sport Action non è più presente; al suo posto è stato lanciato Sky Sport Max.



Sky Sport Max è stato progettato come un canale multisport, mirando a offrire agli appassionati di sport un'esperienza di alto livello. Coprendo una vasta gamma di discipline sportive, da basket a baseball e hockey su ghiaccio, senza ulteriori costi aggiuntivi sull'abbonamento al pacchetto Sport. Il primo evento in diretta sul nuovo Sky Sport Max sarà una partita di calcio della Serie C NOW, girone C, che si terrà questa sera alle 20:45 tra Mantova e Padova. La telecronaca di questo evento valido come posticipo della 1a giornata sarà fornita da Matteo Migliori.



Parallelamente a questo cambiamento, il canale 201, precedentemente noto come Sky Sport Summer, al termine della estate azzurra, è tornato alla sua denominazione originale, Sky Sport Uno mantenendo però invariata la sua missione di vetrina per eventi sportivi di alta qualità in onda su tutti gli altri canali tematici.



Di seguito, riportiamo la nuova numerazione dei canali di Sky Sport a partire dal 4 settembre 2023

200 – Sky Sport 24

201 – Sky Sport Uno - NOVITA'

202 – Sky Sport Calcio

203 – Sky Sport Tennis

204 – Sky Sport Arena

205 – Sky Sport Max - NOVITA'

206 – Sky Sport Golf

207 – Sky Sport F1

208 – Sky Sport MotoGP

209 – Sky Sport NBA

Le modifiche valgono anche per tutti gli abbonati al ticket Sport dell'offerta streaming NOW.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming