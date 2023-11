Sky e A+E Networks Italia: rinnovata la partnership per HISTORY Channel fino al 2025

Rinnovata per due anni la partnership tra Sky e A+E Networks Italia per la presenza sulla piattaforma di HISTORY Channel, il canale di factual entertainment a tematica storica presente da 20 anni nel nostro Paese.

Dopo il lancio congiunto di Sky Crime, il nuovo canale true crime italiano gestita da A+E Networks Italia per Sky, viene confermata la presenza di HISTORY Channel sulla piattaforma fino ad ottobre 2025. Nuove posizioni EPG: il canale sarà disponibile come sempre al 409 (ed al 410 il canale +1), ma avrà anche un nuovo posizionamento al 118 (ed al 119 il canale +1).

Novità anche dal punto di vista editoriale, tornano infatti su HISTORY i famosi franchise che hanno fatto la storia del canale: dai tesori nascosti di ogni genere del Gold & Silver Pawn Shopdi Affari di famiglia, all’incredibile survival competition Alone, ai viaggi attorno agli Stati Uniti con Mike Wolfe e Frank Fritz di A caccia di tesori, per finire con Affari al buio, la serie che scava nei box californiani in cerca di qualche oggetto di valore.

Oltre a queste, ritroveremo su HISTORY Channel le nuove stagioni di Oak Island e il tesoro maledetto, Il fuoco di spade, Enigmi alieni. Non mancheranno tanti nuovi contenuti legati alla storia più classica, come lo speciale dedicato al sequestro Dozier a dicembre, lo stunt sul Giorno della Memoria a gennaio e la programmazione dedicata al Natale di Roma ad aprile.

Infine, novembre sarà un mese di cambiamenti anche per il look del canale: HISTORY Channel infatti ha rinnovato logo e brand identity, un processo di rebranding iniziato da A+E Networks negli Stati Uniti e proseguito a livello internazionale, raggiungendo i mercati EMEA negli ultimi mesi.

La nuova identità visiva nasconde una H all'interno di un'altra H, simboleggiando l'idea della scoperta della vera storia che si trova sotto la superficie. Resta intatto il colore oro che ha reso celebre il marchio ma con l’aggiunta di un tocco moderno grazie alle linee eleganti dell'H interna che forniscono la base per un sistema di navigazione visiva agile, vivace, energetico e multipiattaforma.

HISTORY Channel è disponibile su Sky ai canali 118/119 e 409/410 e in streaming su NOW.

