Sky Cinema 2024: Anteprime Esclusive con BARBIE, C’È ANCORA DOMANI, THE FLASH

Un anno di grande cinema, di grandi storie e di grandi successi: il 2024 si preannuncia eccezionale su Sky Cinema e NOW.

BARBIE, C’È ANCORA DOMANI, MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING - PARTE UNO, IO CAPITANO, FAST X, THE FLASH sono i primi, grandi titoli annunciati, ai quali si aggiungeranno numerosi altri successi cinematografici, per un anno davvero imperdibile di grande cinema. Oltre a FAST X, già disponibile, tutti gli altri titoli sono in arrivo prossimamente e saranno inclusi nell’abbonamento Sky Cinema e nel Pass Cinema di NOW.

BARBIE,il film campione di incassi, numero uno nella storia della Warner Bros., diretto da Greta Gerwig, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, arriverà prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW. Tra i titoli che saranno disponibili nel 2024 C’È ANCORA DOMANI, il bellissimo film di e con Paola Cortellesi, che segna il suo debutto come regista e che - dopo l'anteprima in Concorso alla Festa del Cinema di Roma 2023 , dove si è aggiudicato il Premio del pubblico, una menzione speciale e premio speciale della giuria - dalla sua uscita nelle sale si è già aggiudicato il Biglietto d'Oro come Film Italiano più visto del 2023, con un incasso ad oggi ha superato i 35 milioni di euro, diventando uno dei maggiori successi di sala degli ultimi 15 anni. Il film arriverà prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW. Altro titolo atteso, al debutto a marzo su Sky Cinema e in streaming su NOW, è THE FLASH, il primo stand alone cinematografico del Supereroe DC, interpretato da Ezra Miller che torna nei panni di Barry Allen, diretto da Andy Muschietti. IO CAPITANO, l’intensa pellicola firmata da Matteo Garrone, arriverà dal 29 gennaio su Sky Cinema e in streaming su NOW, in versione originale con sottotitoli.

Presentato in concorso all’80ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e vincitore del Leone d’argento per la miglior regia e del Premio Marcello Mastroianni al protagonista Seydou Sarr, il film è stato inserito nella shortlist dei quindici migliori film internazionali in corsa per l’Oscar®. Dal 19 febbraio su Sky Cinema e in streaming su NOW arriverà MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING - PARTE UNO, settimo capitolo della spettacolare saga di successo, con Tom Cruise di nuovo nei panni dell’agente Ethan Hunt. Ritroviamo alla regia Christopher McQuarrie e nel cast Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, a cui si aggiunge Hayley Atwell. È invece già disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW FAST X, il decimo film della saga di Fast & Furious, che dà il via ai capitoli finali di uno dei più leggendari e popolari franchise cinematografici, giunto al suo terzo decennio e ancora sostenuto dallo stesso grande cast e dagli stessi personaggi degli esordi.

