Sky Sport Motori Weekend | MotoGP 2024 Spagna Jerez, Indycar Alabama

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il quarto appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP e un nuovo appuntamento con la IndyCar oltreoceano.

APPUNTAMENTI – Continua la stagione 2024 del Motomondiale, che sbarca a Jerez per il Gran Premio di Spagna, quarta gara dell’anno. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista per le prime sessioni di libere a partire dalle 8.55 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare le prime due sessioni di MotoGP in programma alle 10.40 e alle 14.55. Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di libere previste è tempo di qualifiche, con la classe regina che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. Tutto il weekend di Jerez sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

Nella settimana dei motori di Sky spazio anche alle quattro ruote, con il quarto appuntamento dell’anno dell’NTT IndyCar Series. La gara del Barber Motorsports Park sarà visibilein diretta domenica 28 aprile dalle ore 19.25 su Sky Sport F1e in streaming su NOW.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.



Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!

MOTOMONDIALE: GP DI SPAGNA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 25 APRILE

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18: Social Media Rider

Ore 18.15: Racebook

VENERDI 26 APRILE

Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 11.40: paddock live

Ore 13.10: paddock live

Ore 13.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 14: Moto2 - prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

SABATO 27 APRILE

Ore 8.35: Moto3- prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: Moto3 - qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint

Ore 14.55: MotoGP - Sprint Race

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

DOMENICA 28 APRILE

Ore 9.35: MotoGP - warm up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 - gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 - gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

NTT INDYCAR SERIES: CHILDREN’S OF ALABAMA

GRAND PRIX LIVE SU SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

DOMENICA 28 APRILE

Ore 19.25: Children’s of Alabama Indy Gran Prix (Barber Motorsports Park)

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Il prossimo fine settimana sarà un'esperienza intensa per gli appassionati del motociclismo, con un programma ricco di eventi da non perdere. Sabato 27 aprile, le azioni inizieranno alle ore 10:25 con "Motori Marquez, ricomincio da me", seguito alle ore 10:45 dalle emozionanti qualifiche del MotoGP in Spagna, dirette e senza filtri. Dopo le qualifiche, alle ore 11:40, potrai immergerti nel mondo del MotoGP con il "Moto GP Paddock Live", seguito da "Tv8 Sport" alle ore 11:55. La giornata proseguirà con ulteriori momenti imperdibili, tra cui le qualifiche delle categorie Moto3 e Moto2 alle ore 12:45 e alle ore 13:40 rispettivamente. Alle ore 14:30 avremo l'intrigante "Moto GP Paddock Live Sprint 2024", seguito dalla sprint race del MotoGP in Spagna alle ore 14:55.

La domenica, il fervore per il MotoGP continuerà con il "Moto GP Paddock Live" alle ore 13:30, seguito dalla preparazione per le gare delle categorie Moto3 e Moto2 alle ore 13:55 e alle ore 15:10. Alle ore 14:00, sarà il momento clou con la gara del Moto3, seguita dal podio alle ore 14:45. Poi, alle ore 15:15, sarà la volta della gara del Moto2, con la cerimonia del podio alle ore 16:10. Il culmine del weekend arriverà alle ore 17:05 con la gara del MotoGP in Spagna, seguita dal podio alle ore 18:10. Infine, per concludere in bellezza, avremo "Moto GP Zona Rossa" alle ore 18:25, per un'analisi approfondita di tutto ciò che è successo in pista durante il weekend.

SABATO 27 APRILE

Ore 10:25 Motori Marquez, ricomincio da me

Ore 10:45 Motori Moto Gp 2024 Gp Spagna Motogp Qualifiche 27/04/2024 DIRETTA

Ore 11:40 Motori Moto GP Paddock Live DIRETTA

Ore 11:55 Informazione Tv8 Sport DIRETTA

Ore 12:30 Motori Moto GP Paddock Live DIRETTA

Ore 12:45 Motori Moto Gp 2024 Gp Spagna Moto3 Qualifiche 27/04/2024 DIRETTA

Ore 13:40 Motori Moto Gp 2024 Gp Spagna Moto2 Qualifiche 27/04/2024 DIRETTA

Ore 14:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2024 27/04/2024 DIRETTA

Ore 14:55 Motori Moto Gp 2024 Gp Spagna Motogp Sprint 27/04/2024 DIRETTA

Ore 15:45 Motori Moto GP Paddock Live Show DIRETTA

DOMENICA 28 APRILE

Ore 13:30 Motori Moto GP Paddock Live

Ore 13:55 Motori Pre Gara Moto3

Ore 14:00 Motori Moto Gp 2024 [Gp Spagna '24 Moto3] Gara 28/04/2024

Ore 14:45 Motori Podio Gara Moto3

Ore 15:00 Motori Moto GP Paddock Live

Ore 15:10 Motori Pre Gara Moto2

Ore 15:15 Motori Moto Gp 2024 [Gp Spagna '24 Moto2] Gara 28/04/2024

Ore 16:10 Motori Podio Gara Moto2

Ore 16:20 Motori Moto Gp Paddock Live Gara 2024 28/04/2024

Ore 16:35 Motori Moto Gp Grid

Ore 17:00 Motori Pre Gara Motogp

Ore 17:05 Motori Moto Gp 2024 [Gp Spagna '24 Motogp] Gara 28/04/2024

Ore 18:10 Motori Podio Gara Motogp

Ore 18:25 Motori Moto GP Zona Rossa

