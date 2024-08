Sky Insider, un nuovo spazio editoriale Premium su SkySport.it e SkyTg24.it

Oggi, il panorama informativo e sportivo italiano si arricchisce con il lancio di due nuove iniziative che promettono di ridefinire il modo in cui viviamo e comprendiamo le notizie e lo sport. Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider, due progetti distintivi ma complementari, sono ora disponibili per gli utenti, offrendo un’analisi approfondita e una narrazione dettagliata che vanno oltre il reportage tradizionale. Entrambi i progetti rappresentano un impegno a offrire un’informazione di alta qualità e un approfondimento significativo, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento e desideroso di comprendere il mondo con maggiore precisione e introspezione.

A partire da oggi, SkySport.it introduce Sky Sport Insider, una nuova sezione premium dedicata agli appassionati di sport. Questa area esclusiva offrirà contenuti approfonditi scritti dai giornalisti di punta di Sky Sport e dai grandi talent, con l’intento di andare oltre le notizie quotidiane. Gli utenti possono accedere a Sky Sport Insider cliccando sul pulsante visibile in alto a destra nella home page di SkySport.it o navigando fino alla sezione contrassegnata dal colore oro, omaggio alle medaglie olimpiche. L’accesso alla sezione premium sarà a pagamento, ma gli abbonati Sky, i “detentori delle chiavi della Casa dello Sport”, potranno usufruire del servizio senza costi aggiuntivi tramite Sky Extra. Questo nuovo spazio editoriale permetterà di esplorare il mondo dello sport con uno sguardo approfondito, riflessivo e privo delle pressioni dei trend del momento.

Contemporaneamente, Sky TG24 lancia Sky TG24 Insider, un nuovo spazio di approfondimento digitale che arricchisce l’offerta informativa di skytg24.it. Questo progetto è pensato per andare oltre la semplice notizia, offrendo articoli, analisi, reportage e commenti su avvenimenti e fenomeni che stanno plasmando il nostro tempo e il nostro mondo. Con l’obiettivo di rispondere alla complessità dell’attualità e dei cambiamenti globali, Sky TG24 Insider include contributi di analisti e commentatori autorevoli, nonché le analisi di partner come Ispi e Youtrend. Gli abbonati Sky possono accedere ai contenuti esclusivi attraverso Sky Extra e riceveranno ogni giorno la newsletter “Ventiquattro”, una guida per orientarsi nella giornata.

L’abbonamento a Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider è offerto da Sky Extra a chi è cliente Sky TV. Per beneficiare di questo vantaggio, basta essere cliente Sky TV con un canone mensile di almeno 9 € al mese e iscriversi a Sky Extra. Per completare la tua richiesta di abbonamento a Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider bastano 3 click. Dopo che avrai completato la richiesta, entro circa un’ora, ti verrà inviata un’email di conferma. Da quel momento, potrai accedere a skytg24.it e skysport.it con il tuo Sky iD e leggere tutti i contenuti editoriali esclusivi.

Nelle prossime fatture troverai:

Il valore complessivo di Sky TG24 e Sky Sport Insider , di 15,00 € al mese

e , di Uno sconto di 6,00 € al mese sull’abbonamento Sky Insider

sull’abbonamento Un ulteriore sconto di 9,00 € al mese sul tuo abbonamento Sky TV

Manterrai gli sconti su Sky Insider e Sky TV fino al mantenimento di entrambi gli abbonamenti.

Ti ricordiamo che l’abbonamento agli spazi editoriali di news e sport è offerto da Sky Extra. Se, nonostante tutto, desiderassi rimuovere i servizi, potrai farlo dal Fai da te. Dopo l’attivazione, troverai Sky TG24 e Sky Sport Insider nel tuo Fai da te, sezione Il tuo abbonamento, area I tuoi servizi. Selezionando Sky TG24 e Sky Sport Insider potrai anche scegliere di rimuoverli.

Articolo a cura di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

Benvenuto Sky Sport Insider! La nuova sala della lettura nella Casa dello Sport di Sky

di Federico Ferri - Direttore di Sky Sport

Dal primo agosto, non a caso in pieno periodo olimpico e dunque benedetti da questi giorni sacri per chi ama lo sport, potrete entrare in questo luogo della mente e del cuore, della memoria e della passione. Si chiama Sky Sport Insider, è il nuovo spazio editoriale premium del nostro sito SkySport.it, che ospiterà contenuti esclusivi scritti dai nostri giornalisti, dalle nostre firme più prestigiose, e dai grandi campioni della squadra di Sky Sport. Vi si potrà accedere cliccando sul bottone in alto a destra nella home page di SkySport.it, oppure scrollando verso il basso fino ad arrivare alla sezione “Sky Sport Insider”, caratterizzata (e non poteva essere altrimenti) dal colore oro, come le medaglie che ci fanno sognare. I nuovi contenuti saranno totalmente aggiuntivi rispetto a quelli che ogni giorno trovate e continuerete a trovare sul nostro sito e l’accesso all’area premium sarà a pagamento. Per tutti coloro che hanno le chiavi della Casa dello Sport, ovvero gli abbonati Sky, il nuovo servizio è offerto da Sky Extra e attivabile accedendo alla sezione dedicata (sky.it/extra).

Ci sentiamo sinceramente dei privilegiati a poter condividere questo luogo unico con tutti voi. Perché è un privilegio poter scegliere di cosa parlare senza cedere alla pressione dell’attualità (che non vuol dire che non staremo al passo con quello che accade là fuori, ma non saremo schiavi del “trend”), è un privilegio poter parlare di sport – di tutto lo sport - dandogli la dignità che merita, senza limiti di spazio e di durata, senza vincoli alle opinioni e alla scelta degli argomenti, scegliendo e pesando ogni vocabolo. Ma soprattutto, è un privilegio enorme prendersi il tempo per farlo, per scrivere ma soprattutto per leggere e per pensare, senza fretta, senza nessuno che possa rubarci questo momento tutto per noi.

Come dice Federico Buffa lo sport è l’esperanto del mondo, è il linguaggio che ci unisce, è il migliore strumento per unire persone e generazioni, per superare ogni barriera. E’ proprio questo che vogliamo raccontare, non solo in tv, non solo in streaming, non solo con gli aggiornamenti e le news di Sky Sport 24 e del nostro sito SkySport.it, ma anche con questo eccezionale contenitore di parole nuove per riflettere un po’ di più e meglio, per farsi trasportare dalle storie delle imprese grandi e (solo apparentemente) piccole che le sportive e gli sportivi ci regalano. Per ricordare, per anticipare, per celebrare e, perché no, per criticare e suggerire. Pensate a uno dei volti di Sky che amate di più, pensate a una delle voci che vi ha fatto appassionare allo sport e al suo racconto, pensate ai grandi campioni che ogni giorno condividono le loro esperienze, le loro vittorie, la loro visione, nella Casa dello Sport. Pensateci, e lo troverete in Sky Sport Insider.

Si parte con Diego Armando Maradona e Pecco Bagnaia, LeBron James e Steph Curry, con i reportage esclusivi che ci arrivano da Parigi e l’anteprima della nuova stagione di calcio che sta per cominciare. Un ponte che continueremo ad attraversare, avanti e indietro, dal passato al futuro, passando per un presente che proveremo ad approfondire anche grazie alla nuova newsletter dedicata ai lettori di “Sky Sport Insider”. Si chiamerà “Spoiler”, lo sport senza segreti. Vi raggiungerà tutti i giorni, poco prima di cena, e vi guiderà facendovi scoprire tutto quello che c’è da sapere al termine della giornata di sport, e prima degli eventi che vi attendono nella Casa dello Sport di Sky.

Prendetevi il vostro tempo, dedicatevi alla vostra passione, pronti a fare il giro del mondo dello sport, in una stanza tutta da leggere. Quella di Sky Sport Insider.

Nasce Sky Tg24 Insider, oltre le notizie

di Giuseppe De Bellis - Direttore Sky TG24

Skytg24.it si arricchisce. Nasce SkyTg24 Insider, un nuovo spazio di approfondimento digitale della nostra testata, un luogo in cui entrare ancora di più negli avvenimenti, i fenomeni, i personaggi che stanno cambiando il nostro tempo, il nostro mondo.

L’informazione è una materia liquida per definizione e quando ambisce ad accompagnare il suo pubblico verso la comprensione della complessità che lo circonda deve avere anche l’attitudine alla trasformazione. È quello che fa SkyTg24. La nostra evoluzione negli ultimi anni è stata evidente e necessaria: siamo sempre stati e restiamo la casa delle notizie. Non c’è stata una sola news rilevante degli ultimi 21 anni che SkyTg24 non abbia dato per prima o sulla quale non sia stata accurata. Ma ciò che è successo negli ultimi cinque anni è sotto gli occhi di tutti: la velocità dei cambiamenti sociali, economici, politici, geopolitici guidati dalla più incredibile e massiccia evoluzione tecnologica della storia dell’umanità, è stato il fattore con cui tutti i media giornalistici del mondo hanno dovuto fare i conti. Una specie di specchio deformante dentro il quale ogni testata ha dovuto trovare il suo modo di tornare a vedere nitidamente la sua figura, ovvero la sua identità. Noi abbiamo scelto di andare in profondità per vedere sempre e sempre meglio i contorni nitidi che quello specchio ci restituiva. Nel 2019 abbiamo coniato il nostro nuovo mini manifesto: “Per farsi un’opinione serve uno sguardo completo”. Seguiva di poco la premessa di questo ragionamento, ovvero “SkyTg24, le notizie. E tutto il resto”. Perché le notizie restano sempre il nostro faro, ma abbiamo compreso che non bastava più, che il contesto dentro cui una notizia nasce e si sviluppa è importante tanto quanto la notizia stessa, anzi a volte di più. Perché spiega, racconta, addirittura in alcuni casi anticipa ciò che accadrà o potrebbe accadere. Questo ha portato a una svolta epocale per noi: rallentare. Prenderci il tempo giusto per essere più accurati, più precisi, più profondi. E questo lo abbiamo portato non solo alla nostra anima televisiva, ma anche alle nostre piattaforme digitali che sono diventate sempre più importanti, sempre più decisive: il nostro sito web, le piattaforme social e quelle podcast. Siamo ovunque ci sia un pubblico, per portare la nostra informazione e i nostri approfondimenti.

Qui si inserisce SkyTg24 Insider, naturale evoluzione di questa trasformazione: articoli, analisi, approfondimenti, reportage, commenti, data journalism. Sarà un luogo in cui la nostra capacità di approfondimento editoriale e giornalistico assumerà una forma più definita, in aggiunta alla nostra consueta e costante offerta di aggiornamento sulle notizie che ogni giorno saranno le più importanti. Un’aggiunta, quindi, alla nostra capacità di fare informazione. Per i clienti Sky, SkyTg24 Insider sarà offerta da Sky Extra. Entrando in questa sezione, l’abbonato troverà contenuti preziosi e utili: rubriche delle firme di SkyTg24 e di un gruppo di autorevoli commentatori e analisti che entreranno a far parte della squadra di Insider, così come le analisi di due nostri partner quali Ispi e Youtrend che ci offriranno spunti di riflessione e comprensione fondamentali per orientarci in un mondo così complesso. Non ci saranno argomenti che non meriteranno l’attenzione e l’approfondimento di SkyTg24 Insider: esteri, economia, politica, cultura, arte, tecnologia, ambiente, innovazione, trasformazioni sociali. Ogni giorno gli abbonati riceveranno anche una newsletter “Ventiquattro”, una bussola per orientarsi nella giornata.

Sceglieremo ciò che la nostra capacità analitica ci farà sembrare più rilevante da offrire al nostro pubblico per una lettura più completa e profonda. Ce la metteremo tutta, come sempre, per dare un’informazione di qualità. Non saremo esenti da errori e accetteremo critiche, in quest’epoca di polarizzazioni estreme e di opinioni molto forti. L’approccio sarà sempre lo stesso: indipendente, neutro, legato ai fatti e alla spiegazione attraverso dati e numeri. Questo è quello che siamo, questo è quello che saremo. Con uno spazio in più, con un luogo in cui entrare per capire. E quindi possedere il bene più prezioso di quest’epoca: la consapevolezza.