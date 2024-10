Tennis ATP Shanghai 2024 🎾 Finale Sinner - Djokovic in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW

Jannik Sinner per il primo titolo a Shanghai,

Novak Djokovic per il 100° nel circuito ATP:

è grande sfida sul Centrale tra il n°1 del mondo e il serbo.

Il match alle ore 10:30 in diretta su Sky Sport Uno in streaming su NOW,.



Sarà ancora Sinner contro Djokovic: l'ottavo capitolo della sfida, questa volta, vale il titolo di Shanghai. Si tratta della seconda finale tra i due giocatori dopo quella di Torino 2023. Jannik è sotto nei precedenti, ma ha sconfitto il serbo tre volte nelle ultime quattro, diventando il primo primo italiano a battere Nole in più di una occasione in carriera.

Jannik Sinner scende in campo per l'ottava finale stagionale, la terza del 2024 a livello Masters 1000 dopo i trionfi di Miami e Cincinnati. È stato un percorso quasi perfetto per l'azzurro, che ha ceduto solo un set nel difficile terzo turno contro Etcheverry, prima di ottenere un'importante vittoria su Machac. In caso di successo oggi, Sinner raggiungerebbe la sua 65ª vittoria stagionale, superando il record personale dello scorso anno. Questa finale rappresenta la sua terza stagionale nei Masters 1000, dopo le affermazioni a Miami e Cincinnati, e Sinner vanta un bilancio di 3 vittorie e 2 sconfitte nelle finali di questa categoria.

Con l'eliminazione di Alcaraz ai quarti a Shanghai e l'accesso di Jannik alla finale, l'altoatesino è certo di diventare il primo italiano di sempre a chiudere la stagione in vetta al ranking ATP. Sinner, che cerca il 17° titolo in carriera, ha già disputato 21 finali nel circuito.

Dall'altra parte della rete, Novak Djokovic arriva alla finale dopo aver superato in due set lo statunitense Taylor Fritz, numero 7 del seeding. I numeri del campione serbo sono impressionanti: in caso di vittoria, conquistarebbe il suo 100° titolo ATP. Djokovic, già vincitore per quattro volte a Shanghai, ha al suo attivo 53 titoli Masters 1000 e torna in una finale di questa categoria dopo quella vinta a Parigi Bercy un anno fa.

LA PROGRAMMAZIONE DI SKY SPORT

ore 10.00: Studio Tennis (su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e in streaming su NOW)

ore 10:30: Finale Sinner-Djokovic (su Sky Sport Uno e in streaming su NOW)
con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Paolo Bertolucci

a seguire: Studio Tennis (su Sky Sport 24, Sky Sport Uno, e in streaming su NOW)
con Dalila Setti, Paolo Bertolucci. In collegamento da Roma Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro

con Dalila Setti, Paolo Bertolucci. In collegamento da Roma Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro

Sinner-Djokovic, i precedenti

2021 - Monte-Carlo, R32: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 6-4, 6-2

2022 - Wimbledon, QF: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2

2023 - Wimbledon, SF: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 6-3, 6-4, 7-6

2023 - ATP Finals, RR: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 7-5, 6-7, 7-6

2023 - ATP Finals, finale: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 6-3, 6-3

2023 - Davis Cup, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 6-2, 2-6, 7-5

2024 - Australian Open, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 6-1, 6-2, 6-7, 6-3



