Hanno Ucciso l’Uomo Ragno è la serie Sky Original più vista degli ultimi 8 anni

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 14 a domenica 20 ottobre: tre del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA. Questa settimana in ambito maschile, spiccano tre tornei ATP 250. L'ATP 250 Almaty Open, in Kazakistan, rappresenta una novità nel circuito. Si gioca su campi in cemento, ideali per un gioco veloce e aggressivo, e attira giocatori in cerca di punti preziosi per...