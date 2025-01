M. Il Figlio del Secolo - Alessandro Barbero ne parla con gli studenti in Diretta YouTube

'Il fascismo: una creatura bellissima, fatta di sogni, di ideali, di cambiamento, che conquisterà milioni e milioni di cuori', declama il Mussolini di Luca Marinelli in una delle scene iniziali di M – IL FIGLIO DEL SECOLO, la nuova serie Sky Original diretta da Joe Wright sull’ascesa politica del duce e della sua creatura, prima un movimento e poi un partito che Mussolini condurrà fino al vertice del governo italiano per poi instaurare la dittatura.

Ma cosa furono veramente quegli anni, sfrondati dei luoghi comuni e della leggenda di cui sono spesso circonfusi? Come e perché l’Italia si arrese al completo sovvertimento della democrazia? Veramente Mussolini “ha fatto anche cose buone”?

In collaborazione con Chora Media e Will, Sky organizza per lunedì 20 gennaio al Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano “L'ASCESA DEL FASCISMO: DOMANDE E RISPOSTE CON ALESSANDRO BARBERO", un incontro con lo storico, scrittore e accademico italiano dedicato agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori. Insieme al Professor Alessandro Barbero ci sarà Davide Savelli, che insieme a lui conduce la serie podcast "Chiedilo a Barbero”, di Chora Media e Intesa San Paolo On Air.

L’incontro si terrà dalle 10 alle 13 e comprenderà anche la proiezione del primo episodio della serie dal bestseller di Antonio Scurati (Bompiani). Sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul canale YouTube di Chora Media. La lezione sarà poi suddivisa in 4 episodi, disponibili all'interno del podcast "Chiedilo a Barbero" il 19 e 26 febbraio e il 6 e 12 marzo.

Prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, “M – Il Figlio del Secolo” è scritta da Stefano Bises (Esterno Notte, Gomorra – La Serie, The New Pope, Speravo de morì prima) e Davide Serino (1992, 1993, Il Re, Esterno Notte), con soggetto di serie e soggetti di puntata firmati da Stefano Bises, Davide Serino e Antonio Scurati.

“M – Il Figlio del Secolo” è un’esclusiva Sky e NOW, in onda tutti i venerdì in prima serata su Sky Atlantic (oltre a essere disponibile on demand – anche in 4K HDR).

