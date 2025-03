L'Arte della Gioia: Modesta protagonista dei nuovi episodi in esclusiva su Sky e NOW

La scoperta di una libertà nuova e inebriante guida i prossimi passi di Modesta (Tecla Insolia) nei nuovi episodi, terzo e quarto, della nuova serie Sky Original diretta da Valeria Golino L’ARTE DELLA GIOIA, liberamente adattata dall’omonimo romanzo di culto di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi). I nuovi episodi saranno disponibili da domani in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

Nel nuovo appuntamento con la serie prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film, Modesta si abitua facilmente alla nuova vita fuori dal convento, accolta nella meravigliosa villa della Principessa Brandiforti. Circondata dalla ricchezza, dalla bellezza, esaltata da una ritrovata libertà, non riesce più ad accettare il ritorno a una vita ecclesiastica. Nei nuovi capitoli della serie Modesta inizierà a combattere per ottenere quello che vuole, per ritagliarsi la sua parte di gioia, ma sarà costretta a scendere a compromessi.

SINOSSI DEL TERZO E QUARTO EPISODIO - Modesta recita la parte della devota in lutto per sfuggire ai sospetti della Principessa Brandiforti, madre di Leonora, che l’ha accolta nella sua villa per un breve periodo. Modesta intravede subito una possibile vita alternativa a quella del convento, ma deve prima fare i conti con i numerosi segreti dei Brandiforti e l’attrazione per la giovane figlia della Principessa, Beatrice, che a sua volta trova in lei una vitalità estranea alla villa. Modesta si guadagna la fiducia della Principessa curandosi del figlio Ippolito, tenuto segregato per il suo aspetto, ma l’imminente ritorno al convento la costringe a cercare un altro modo di restare. Modesta deve destreggiarsi tra le richieste pressanti di un pretendente, l’antagonismo di Carmine, il gabellotto con cui inizia una relazione, e la gelosia di Beatrice. Modesta ricorre alla sua scaltrezza per districarsi da questa situazione.

Nel cast Tecla Insolia (La bambina che non voleva cantare, 5 minuti prima) nei panni della giovanissima Modesta, protagonista spregiudicata, sensuale e coraggiosa; Valeria Bruni Tedeschi (I villeggianti, Forever Young - Les Amandiers, Estate ’85, La pazza gioia) interpreta la principessa Gaia Brandiforti; Guido Caprino (Il Miracolo, Fai bei sogni, 1992-1993-1994) è Carmine, l'uomo che gestisce le terre della villa dei Brandiforti;e con Jasmine Trinca (Miele, Fortunata, Marcel!, La dea fortuna) nei panni di Leonora, madre superiora del convento in cui Modesta verrà accolta ancora bambina.

Nel cast anche Alma Noce (Brado, La ragazza ha volato, Gli anni più belli) nei panni di Beatrice, la più giovane della famiglia Brandiforti; Giuseppe Spata (La mafia uccide solo d'estate - Parte II, La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata, Tutta colpa di Freud) in quelli di Rocco, autista dei Brandiforti; e Giovanni Bagnasco (Finalmente l’alba) che interpreta Ippolito, figlio di Gaia e unico vero erede dei Brandiforti.

Valeria Golino ha anche sceneggiato la serie insieme a Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo.

Realizzata con il sostegno della Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

L'Arte della Gioia è in onda per tre settimane al venerdì in prima serata su Sky Atlantic, oltre a essere disponibile on demand – anche in 4K HDR. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand con Primissime.

L’ARTE DELLA GIOIA | Stasera il terzo e quarto episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW



Il corpo, la sessualità, il desiderio, l’amore: Modesta, la ribelle protagonista de L’Arte della Gioia, si serve di tutto ciò che serve per rivendicare il suo diritto al piacere e a perseguire il sogno di una vita migliore, senza mai soccombere ai condizionamenti della società che determinano ciò che le donne, specie quelle della sua estrazione sociale, dovrebbero fare e desiderare.

Il percorso della rivoluzionaria antieroina della serie Sky Original liberamente adattata dall’omonimo romanzo di culto di Goliarda Sapienza interroga gli spettatori su questioni estremamente moderne, eppure ancora controverse. Autodeterminazione, sessualità, rifiuto degli stereotipi, femminismo ed empowerment: sarà una discussione tutta al femminile quella del talk L’ARTE DELLA RIBELLIONE, l’8 marzo in prima serata su Sky Atlantic e in streaming su NOW, in cui Valeria Golino, regista e co-sceneggiatrice della serie, Jasmine Trinca e Tecla Insolia, protagoniste, si confronteranno sui temi al centro della serie con Elodie, Ornella Vanoni e la pilota automobilistica (nonché volto di Sky Sport F1) Vicky Piria. A moderare l’incontro sarà la giornalista di Sky TG24 Denise Negri. Dalle 10.00 dell’8 marzo, la tavola rotonda sarà disponibile per tutti sul canale Youtube di Sky Italia.

La serie, in sei episodiprodotti da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film, racconta la drammatica e avventurosa storia di Modesta, una ragazza orfana della Sicilia rurale di inizio ‘900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto. Grazie alla sua intelligenza, alla sua caparbietà e alla sua capacità di seduzione, Modesta attraverserà la storia del Novecento sempre ostacolata ma mai vinta, riuscendo a superare le proprie umili origini e i limiti che continuamente la società le vorrebbe imporre. L’Arte della Gioia è stata realizzata con il sostegno della Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

L'Arte della Ribellione | Sabato 8 marzo in prima serata su Sky Atlantic e in streaming su NOW (e dalle 10.00 per tutti sul canale Youtube di Sky Italia)



L’ARTE DELLA RIBELLIONE | Sabato 8 marzo in prima serata su Sky Atlantic e in streaming su NOW (e dalle 10.00 per tutti sul canale Youtube di Sky Italia)



