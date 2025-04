Champions 2024/25 🏆 Diretta Esclusiva Sky NOW Quarti Ritorno, Palinsesto e Telecronisti

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025



LE PARTITE DI RITORNO DEGLI QUARTI DI FINALE

SU SKY SPORT E IN STREAMNG SU NOW



2 PARTITE LIVE DA SEGUIRE

ANCHE IN CONTEMPORANEA CON DIRETTA GOL



Studi pre e postpartita affidati a FEDERICA MASOLIN

insieme al top team di ospiti tra cui, martedì, FABIO CAPELLO, ALESSANDRO COSTACURTA E ZVONIMIR BOBAN e,

mercoledì, ESTEBAN CAMBIASSO, PAOLO DI CANIO E ALESSANDRO DEL PIERO



Martedì alle 21 ASTON VILLA - PSG e

BORUSSIA DORTMUND - BARCELLONA



Mercoledì alle 21

REAL MADRID - ARSENAL



INTER - BAYERN MONACO IN ESCLUSIVA SU PRIME VIDEO:

mercoledì alle 21:00 i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime

potranno vedere il match in modo semplice e diretto

attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

TV8 CHAMPIONS NIGHT

Leo Di Bello e Sarah Castellana

conducono lo studio pre e post-partita di Real Madrid - Arsenal

In studio Walter Zenga, Aldo Serena, Gianluca Zambrotta e Stefano De Grandis



Mercoledi 16 APRILE dalle 20.20 su TV8



a seguire TV8 GIALAPPA'S NIGHT

La Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci,

torna al suo primo amore, proponendo le rubriche più divertenti dedicate al calcio.

Nel cast anche Max Giusti, nei panni di Pierluigi Pardo

Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League 2024/2025. Martedì 15 e mercoledì 16 aprile il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire, martedì, 2 partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.

Martedi alle 21 Borussia Dortmund-Barcellona, live su Sky Sport Max, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW,e Aston Villa-Paris Saint Germain in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Diretta Gol sarà su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW. Mercoledì, sempre alle 21, Real Madrid-Arsenal su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Mercoledì, alle 21, anche Inter-Bayern Monaco: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insiemeal suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. In studio saranno presenti Paolo Condò e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news. Martedì in studio anche Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban, mentre mercoledì toccherà a Esteban Cambiasso, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero.

LA CHAMPIONS LEAGUE IN CHIARO - L’Uefa Champions League entra nella fase decisiva con i quarti di finale. Al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain ospita gli inglesi dell’Aston Villa, in diretta su TV8 domani, mercoledì 16 aprile, alle ore 21.00. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Aldo Serena, Gianluca Zambrotta e Stefano De Grandis. Ricco post-partita con interviste, commenti e approfondimenti, ma soprattutto, in chiaro prima di tutti, dalle ore 23.00, gli highlight di Inter - Bayern Monaco l’altra partita di serata. La serata di TV8 prosegue poi a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa's Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa e da quelli di periferia. Torna anche Max Giusti, nei panni di Pierluigi Pardo.



Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

SKY CHAMPIONS LEAGUE 2024/25 DIRETTA - Quarti Ritorno - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MARTEDI' 15 APRILE 2025

Martedì 15 aprile 2025 sarà una giornata imperdibile per gli appassionati di calcio europeo, con il ritorno dei quarti di finale di Champions League e una copertura totale garantita da Sky e NOW, sia in diretta che con un ampio racconto pre e post partita, arricchito da ospiti di primissimo piano. Si comincia alle 19.30 con il “Champions League Show” in onda su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, condotto da Federica Masolin affiancata da una squadra di esperti composta da Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban, mentre per tutti gli aggiornamenti live sarà presente Mario Giunta.

Alle 21:00 spazio al grande calcio europeo. Su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 251, oltre che in streaming su NOW e Sky Go, andrà in onda la Diretta Gol, che offrirà in tempo reale tutti i gol e le emozioni della serata europea, con un occhio puntato sui due match di cartello di questa edizione n.70 della Champions League: Aston Villa vs Paris Saint Germain, con la telecronaca di Andrea Marinozzi, e Borussia Dortmund vs Barcellona, raccontata da Antonio Nucera. In contemporanea, chi desidera seguire ogni dettaglio delle singole partite potrà scegliere la diretta integrale. Alle 21:00 su Sky Sport Max (205), Sky Sport 252 e Sky Sport 4K (213), sempre in esclusiva anche su NOW e Sky Go, andrà in scena Borussia Dortmund vs Barcellona, partita dal peso enorme: i tedeschi inseguono una rimonta disperata dopo lo 0-4 dell’andata, mentre i catalani puntano a tornare in semifinale dopo cinque stagioni. Riccardo Gentile alla telecronaca, Aldo Serena al commento tecnico, con Niccolò Omini a bordocampo per interviste e approfondimenti. Contemporaneamente, su Sky Sport 253, NOW e Sky Go, spazio a Aston Villa vs Paris Saint Germain. Gli inglesi cercano un’impresa dopo il 3-1 incassato all’andata a Parigi, per centrare la loro seconda semifinale europea consecutiva dopo quella di Conference. Il PSG, dal canto suo, vuole confermare il ritorno tra le grandi d’Europa con una nuova semifinale in Champions. La partita sarà raccontata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Riccardo Montolivo e gli aggiornamenti da bordocampo curati da Gianluigi Bagnulo.

Al termine delle partite, dalle 23:00, torna lo studio di approfondimento con il “Champions League Show” su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K, sempre guidato da Federica Masolin e i suoi ospiti. Infine, per i nottambuli e gli irriducibili del pallone, da mezzanotte spazio al “Champions League Show – After Party”, ancora su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K, per commentare a caldo tutti i verdetti, le immagini esclusive e gli scenari verso le semifinali.

Studio - Champions League Show: Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news



Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news ore 19.30: “ Champions League Show ” Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

” Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K ore 23.00: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 24.00: “ Champions League Show-After Party ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K.



” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K. ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 Quarti Ritorno: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.70



- Aston Villa vs Paris Saint Germain : Andrea Marinozzi

- Borussia Dortmund vs Barcellona : Antonio Nucera



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.70 - : Andrea Marinozzi - : Antonio Nucera ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 Quarti Ritorno: BORUSSIA DORTMUND vs BARCELLONA [and. 0-4]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 205, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky G o

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Aldo Serena

Bordocampo ed inteviste: Niccolò Omini

Tedeschi per la seconda semifinale consecutiva. Hanno perso 4-0 all'andata. Barcellona per ritrovare una semifinale di Champions League dopo 5 stagioni.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 205, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky G Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Aldo Serena Bordocampo ed inteviste: Niccolò Omini Tedeschi per la seconda semifinale consecutiva. Hanno perso 4-0 all'andata. Barcellona per ritrovare una semifinale di Champions League dopo 5 stagioni. ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 Quarti Ritorno: ASTON VILLA vs PARIS SAINT GERMAIN [and. 1-3]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Gianluigi Bagnulo

Entrambe per la seconda semifinale europea consecutiva. Aston Villa dopo quella di Conference. PSG dopo quella di Champions League. Ha vinto 3-1 all'andata.

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2025

Mercoledì 16 aprile 2025 si chiude il quadro dei quarti di finale della Champions League 2024/25, con una serata carica di tensione, speranze e grandi nomi. Come sempre, Sky e NOW offriranno una copertura totale e in alta qualità, sia in diretta che con studi pre e post partita curati nei minimi dettagli. Dalle 19.30, appuntamento fisso con il “Champions League Show”, in onda su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, condotto da Federica Masolin. In studio, a raccontare e commentare le sfide della serata, ci saranno Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban, mentre Mario Giunta sarà incaricato di fornire tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Alle 21:00 andranno in scena due partite chiave, ognuna con un carico emotivo fortissimo e un significato particolare per le squadre coinvolte. La sfida tra Real Madrid e Arsenal, con diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, TivùSat e canale 125 di Sky), vedrà i Blancos cercare l’impresa impossibile dopo il pesante 0-3 subito all’andata. Gli spagnoli puntano alla quinta semifinale consecutiva, mentre i Gunners sognano un ritorno tra le migliori quattro d’Europa dopo tre stagioni di assenza. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251, Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan, il commento tecnico a Luca Marchegiani, mentre da bordocampo interverrà Giovanni Guardalà. Contemporaneamente, tutta l’attenzione degli italiani sarà puntata su Inter vs Bayern Monaco, in esclusiva su Amazon Prime Video, disponibile anche attraverso l’App Prime Video di Amazon direttamente da Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per gli abbonati al servizio. Per chi possiede un decoder Sky Q, sarà possibile seguire la partita in maniera semplice e diretta senza uscire dalla piattaforma. La partita sarà visibile anche su Prime Video Sports Bar (canale 217), solo per le utenze commerciali. Alla telecronaca ci saranno Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 2-1 all’andata, vogliono tornare in semifinale dopo solo una stagione, mentre il Bayern punta alla seconda semifinale consecutiva. Per chi non potrà seguire la diretta, Sky trasmetterà una sintesi in differita con la telecronaca di Davide Polizzi e un ampio racconto da Milano con Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio impegnati in interviste e collegamenti dal Meazza.

A conclusione della serata, spazio di nuovo allo studio di approfondimento con il “Champions League Show” alle 23.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K, sempre condotto da Federica Masolin. E per chi vuole vivere anche le ultime emozioni e retroscena, dalle 24.00 arriva il “Champions League Show – After Party”, disponibile sugli stessi canali, con analisi, commenti e le prime reazioni dei protagonisti in una notte da dentro o fuori.

Studio - Champions League Show : Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news



: Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news ore 19.30: “ Champions League Show ” Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

” Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K ore 23.00: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 24.00: “ Champions League Show-After Party ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K.



” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K. ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 Quarti Ritorno: REAL MADRID vs ARSENAL [and. 0-3]

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà

I Blancos cercano la quinta semifinale consecutiva. Hanno perso 3-0 all'andata. Arsenal per ritrovare una semifinale europea dopo 3 stagioni.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251, Sky Sport 4K 213 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Luca Marchegiani Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà I Blancos cercano la quinta semifinale consecutiva. Hanno perso 3-0 all'andata. Arsenal per ritrovare una semifinale europea dopo 3 stagioni. ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 Quarti Ritorno : INTER vs BAYERN MONACO [and. 2-1]

Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)

Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Nerazzurri per ritrovare una semifinale di Champions League dopo una sola stagione. Hanno vinto 2-1 all'andata. Bayern per la seconda semifinale consecutiva.

La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q, Sky Stream, Sky Glass e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport anche in differita/sintesi con la telecronaca di Davide Polizzi. Inviati a Milano per interviste e collegamenti: Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio.



Arttcolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming